沒哭也一直流淚？別急著當過敏！醫揭4個警訊提醒別再拖

AI重點 文章重點整理： 重點一： 許榮哲把兒子拉褲子的尷尬，改寫成救了全家的功勞。

許榮哲把兒子拉褲子的尷尬，改寫成救了全家的功勞。 重點二： 他以《美麗人生》說明，故事能把恐怖轉成孩子能懂的版本。

他以《美麗人生》說明，故事能把恐怖轉成孩子能懂的版本。 重點三：文章強調人生出糗與挫折後，關鍵在於重新賦予事件意義。

十月了，秋老虎還是很有存在感。上週六在一座三合院的廣場上，30個家庭、約88個人一起坐著聽故事。太陽曬得大家揮汗如雨，卻沒有人急著離開，因為站在前面說故事的，是一個很會說故事的男人。他講到「挫賽領獎賞」時，現場笑成一片。

可是笑著笑著，我卻慢慢聽見了另一個故事。原本我以為，自己來聽的是一位說故事的哲學家；講到最後，我卻覺得眼前這個男人，更像一位用愛說故事的隱性親子專家。因為他談的表面上是「故事」，底下藏著的，卻是一個父親到了中年，才慢慢學會的一件事：孩子遇到挫折時，有時候你未必知道怎麼接住他的情緒，但你可以先陪他換一個說法。

一場「拉褲子」的意外，最後竟然成了救命關鍵

華語首席故事教練許榮哲曾分享，他和另外兩個家庭一起規劃攻克合歡山東峰。沒想到走到半路，兒子突然肚子不舒服，一不小心就把瀉物拉在褲子上。對一個孩子而言，這已經夠尷尬了，更何況旁邊還有姊姊。

許榮哲第一時間沒有責罵孩子，只和兒子做了一個秘密約定：「我們絕對不要告訴姊姊，免得妳被她嘲笑。」先保住孩子的面子，再處理眼前的問題。為了替兒子處理褲子，他把車緊急停在一處公廁。也就是這一次臨時停車，讓他發現了一件更嚴重的事情：車子的冷卻劑早已流滿地面。

如果沒有因為兒子拉褲子而停車，他們很可能繼續往山上開。而那台車，可能在山路上因為引擎過熱而爆缸。就在他緊急聯繫人手下山找修車廠時，手機又跳出藝人艾成驟逝的社會新聞。接連而來的意外與震撼，讓許榮哲突然想到一件事。他轉頭對失落的兒子說：「兒子，因為你的拉屎，救了我們全家！」原本讓孩子恨不得躲起來的糗事，瞬間變成了一件「救了全家」的功勞。

這也呼應許榮哲在《故事課之王》裡所談的核心概念：

即使人生挫賽了，也要為它找到值得獎賞的理由。

後來一次大型演講，許榮哲再次說起這件事。他原本擔心兒子會覺得難為情，因此請孩子暫時避開。沒想到，講到一半，他發現兒子正躲在門邊偷聽。許榮哲沒有急著制止，反而順勢請現場數百位聽眾，給孩子熱烈的掌聲與鼓勵。那一刻，一個孩子接收到的訊息可能已經完全不同了。

犯錯，不一定換來責罵。出糗，也不一定只能留下羞恥。甚至有一天，你可能因為那件讓自己最想躲起來的事情，得到一片掌聲。

如果那天只有責罵，孩子可能會記住什麼？

如果那天許榮哲只是罵兒子：「你怎麼不早點說？」這件事情很可能就只剩下一個結果：一個孩子從此記住，拉褲子是一件丟臉的事。但他偏偏把故事改了。「因為你的拉屎，救了我們全家。」同一條褲子，孩子最後帶走的記憶，可以是羞恥，也可以是「我曾經救過大家」。

許榮哲回憶，小學二年級時，班上有兩位同學，因為一前一後在教室拉褲子，遭到全班瘋狂嘲笑。最後，兩個孩子都轉學了。對當年的八歲孩子而言，他只能眼睜睜看著這件事情發生，卻什麼也做不了。多年以後，許榮哲再次想起那兩張臉，腦袋裡開始敲起警鐘。

如果孩子每一次出糗，都只得到嘲笑，他可能學到的不是「下次怎麼處理」，而是「這種事情不能讓別人知道」。久而久之，真正讓人害怕的，甚至不再是犯錯本身，而是犯錯之後別人怎麼看自己。

集中營裡，一個父親告訴五歲兒子：這是一場1000分的遊戲

如果說許榮哲的故事讓我們看到，一個父親如何替孩子處理一場尷尬，那麼《美麗人生》則把「說故事」的力量推到了極端。電影中的猶太青年蓋多（Guido），與美麗的女教師多拉（Dora）相愛結婚，兩人有一個五歲的兒子約書亞（Joshua）。二戰爆發後，蓋多與兒子因為猶太人的身分，被強行送進納粹集中營。接下來的世界，對一個五歲孩子而言，本來只有恐怖：死亡、暴力、命令，以及隨時可能消失的人。可是蓋多沒有把這些恐怖全部告訴兒子。

他開始說故事，他告訴約書亞，這裡正在進行一場「積分高達1000分的真人生存遊戲」。只要躲得好、遵守規則、拿到最高分，就可以得到一台真正的美軍坦克。於是，那些在大人眼中令人恐懼的命令，被孩子理解成遊戲規則。躲藏，變成得分；等待，變成比賽；危險，變成一場必須贏下來的遊戲。直到納粹即將撤退前，蓋多把兒子藏進狹小的櫃子裡，自己卻遭到納粹槍決。

約書亞不知道父親已經死去，他只知道，自己只要繼續躲好，就可能贏得那台坦克。然後，真的有一台坦克轟鳴著駛進集中營。小約書亞興奮地坐上真正的坦克車獲救，也終於和母親重逢。蓋多最後替兒子保留的，不是一個關於戰爭的真相，而是一個五歲孩子可以承受的版本。

有些謊言，是一個父親最後能給孩子的保護

蓋多知道集中營裡發生什麼事，約書亞不知道，所以父親把自己知道的恐怖，轉換成兒子聽得懂的遊戲規則。他告訴孩子要躲好，要遵守規則，要努力拿分。當蓋多自己即將面對死亡時，他仍然想辦法讓兒子相信：遊戲還沒有結束。這個故事最讓人難受的地方，也正在這裡。

父親知道真相，孩子相信遊戲。父親最後死了，孩子卻活了下來。那台坦克真的出現時，約書亞不知道自己剛剛走過的是什麼樣的世界。他只知道，自己贏了，故事沒有改變集中營裡發生的事情，但它替一個五歲孩子隔開了部分恐怖，讓他有機會活著走出那段歷史。

我們的大腦很會記壞事，所以故事才有機會介入

根據2020年的科學研究資料，一般人每天大約會產生6200個念頭。而人類的大腦有明顯的負面偏誤，對負面訊息與危險訊號往往更加敏感。一句難聽的話，可以記很多年；一次出糗，可以在睡前重播很多遍。所以真正麻煩的，往往不是事情發生的那一天，而是事情過去以後，我們還在腦子裡播放同一個版本，故事思維提供的是另一種可能。

許榮哲把面對生命事件的人分成三種狀態：理性的人，容易被困在偶然與無奈裡；聰明的腦袋，選擇相信奇蹟隨時可能發生；抱持信念的人，則會主動投入、持續付出。就像「為此我在佛前求了五百年」這個譬喻，重點不在神蹟，而在一個人願意為了相信的事情付出多少努力。

二戰時期的英國首相邱吉爾，也有一句廣為流傳的話：「永遠不要浪費一場危機。」邱吉爾並未被二戰的巨大危機所吞噬，反而將這段戰爭經歷寫成回憶錄，最終獲得諾貝爾文學獎。一場危機發生之後，故事還沒有結束，有人只看見損失，有人開始尋找其中留下的東西，有人則花上很多年，把它寫成自己生命裡的一頁。

四十年後，他才發現自己一直在救那個八歲的男孩

許榮哲原本以為，「犯錯領獎賞」只是幫助兒子處理拉褲子的尷尬。直到人到中年，他才發現，這個故事可能還有另一個主角，那就是四十年前的自己。八歲那年，他只能看著兩名同學因為拉褲子遭受嘲笑，最後轉學離開。他沒有能力阻止同學被嘲笑，也沒有能力替他們改變結局。可是四十多年後，當他再次回到那段記憶，他重新看見那兩個孩子的臉。

這一次，他們臉上的表情不再只有當年的憂鬱與羞恥，而是笑逐顏開。一個父親原本只是想接住自己的孩子，最後卻也接住了四十年前那個無能為力的八歲男孩。這讓人想到諾貝爾文學獎得主馬奎斯那句經典的話：

生活不是我們活過的日子，而是我們記住的日子，我們為了講述而在記憶中重現的日子。

我們今天怎麼講述一段過去，也會影響那段過去在生命裡留下什麼樣的意義。當年的八歲男孩沒有能力救人，四十多年後的父親，卻用一個故事，替那個孩子重新補上了一個結局。

原來，我們以為自己在教孩子，最後被故事接住的可能是自己

今天坐在三合院廣場聽完整場講座，我一直想到這件事。許榮哲自己說，他並不是一個很會接住孩子情緒的父親，甚至經常被老婆塑造成家裡的反派角色。可是聽著他一個又一個說起兒子的故事，我反而感受到另一條藏在故事底下的線。

這個父親沒有一套完美的親子教養公式，他只是用了自己最會的方法說故事。他到了中年，才慢慢明白，原來四十年前那個八歲的自己，也一直記得那兩個因為拉褲子被嘲笑、最後轉學的同學。於是，當自己的兒子遇到一模一樣的窘境時，他本能地想替孩子換一個說法。

也許那就是父親能給出的愛。不一定很會說安慰的話，不一定每一次都能精準接住孩子的情緒，但他可以想辦法告訴孩子：「這件事雖然很糗，可是你沒有因此變成一個糟糕的人。」而我原本以為，台上坐著的是一位說故事的哲學家。聽到最後，我卻覺得，他更像一位用愛說故事的隱性親子專家。

人生最狼狽的時候，也許正是故事開始改寫的地方

我們以為故事是事情發生完以後，拿來講給別人聽的東西。但有些時候，故事也在決定我們怎麼理解正在發生的事情。兒子拉褲子，可以成為「丟臉」，也可以成為「救了全家」。

集中營可以是死亡與恐怖的象徵，對五歲的約書亞而言，卻被父親轉化成了一場必須努力贏下來的遊戲。

一場危機，可以成為人生最狼狽的一頁。也可能在多年以後，變成一個人重新理解自己的入口。我們沒有辦法替人生選擇所有情節，車子會壞、孩子會出糗、計畫會失敗，有些事情甚至殘酷到根本沒有人想要它發生。但事情發生之後，我們仍然有一個地方可以決定：這一頁，我要怎麼寫？

也許有一天，你會發現，自己曾經最想掩面逃跑的那件事，竟然成了後來最值得說的一個故事。那個被嘲笑的孩子、那次失敗的考試、那場搞砸的簡報、那個你一直不願提起的錯誤。你不需要急著替它找一個漂亮的答案。先問自己一件事：如果這件事有另一種說法，它會是什麼？



