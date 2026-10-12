「越有本事的人，越懂得藏住鋒芒。」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 真正有本事的人，不必每次都急著證明自己。

真正有本事的人，不必每次都急著證明自己。 重點二： 藏住鋒芒不是沉默退縮，而是該說時說、該做時做。

藏住鋒芒不是沉默退縮，而是該說時說、該做時做。 重點三：願意成就他人、讓團隊一起成長，也是一種能力。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

職場裡，有沒有遇過這樣的人？

開會時，主管才剛提出一個問題，就有人立刻接話：

「這個我知道，以前我就處理過。」

同事正在說明自己的想法，話還沒講完，他又忍不住補上一句：

「你這樣做不對，應該照我的方法才比較快。」

也許他真的很有經驗，也真的有能力。

只是有時候，一場原本應該討論怎麼解決問題的會議，慢慢變成了某個人展示自己有多厲害的場合。

當然，職場裡也有另一種人。

平常不一定特別愛說話，開會時會先聽別人把事情講完。即使心裡已經有了想法，也不急著打斷。

直到大家討論不出結果，或者發現某個重要問題被忽略了，他才提出自己的看法。

也許只是幾句話，卻讓事情有了新的方向。

這時候，我有時候會想：

一個人的能力，究竟需要不斷向別人證明，還是在真正需要的時候，能夠把事情處理好？

有能力，不一定要每件事都證明自己

工作久了，多少會遇到一些能力不錯，也很有自信的人。

他們熟悉業務，反應快，遇到問題也能提出方法。

這些原本都是優點。

只是有時候，太急著讓別人知道自己有多厲害，反而容易忽略另一件事。

工作不是每一次都要分出誰比較強。

同事提出一個想法，不一定是在挑戰你的能力。

新人問了一個問題，也不代表你需要立刻告訴他，自己以前是怎麼做得更好。

有些事情，明明可以一起討論，最後卻變成誰的方法比較厲害、誰的經驗比較多。

我覺得，這樣其實有點可惜。

因為一個團隊裡，本來就會有不同能力、不同經驗的人。

有人擅長規劃，有人熟悉執行，也有人對細節特別敏銳。

如果每個人都急著證明自己，反而可能聽不見別人的意見。

但如果有人願意先聽完，再把自己的經驗補進來，事情也許會有更好的做法。

真正有能力的人，不一定每次都要站在最前面，才能讓人看見他的價值。

懂得收斂，不代表什麼都不說

不過，我也不認為「藏住鋒芒」就是要一個人安安靜靜，什麼意見都不要提出來。

有些事情，該說還是要說。

工作流程明明有問題，卻因為不想出風頭而不提醒。

知道某個決定可能造成損失，卻想著「反正不是我負責」，乾脆不開口。

甚至遇到涉及安全、法規或工作責任的問題，也選擇沉默。

這樣就不是我理解的藏住鋒芒了。

有能力，本來就是一件值得肯定的事。

如果自己的專業能幫助團隊解決問題，為什麼不能提出來？

如果一項工作是自己努力完成的，也不需要為了表現謙虛，就把成果說得好像跟自己沒有關係。

尤其職場裡，有些人已經習慣默默做事。

工作做好了，不太敢說。

主管問起來，也只是回答：

「沒有啦，大家都有幫忙。」

明明自己花了很多時間，卻總覺得把付出說出來，好像就是在邀功。

可是我覺得，讓別人知道自己做了什麼，和刻意搶別人的功勞，本來就是兩回事。

藏住鋒芒，不是藏住能力，更不是把自己的努力和成果一起藏起來。

該表現專業的時候，就好好表現。

該承擔責任的時候，也不要退縮。

只是沒有必要把每一次討論，都變成證明自己比別人厲害的機會。

有些人的低調，不一定是成熟

說到這裡，我又想到另一種職場情況。

有些員工剛進公司的時候，其實很積極。

工作上看到問題，願意提出建議。

同事有困難，也願意主動幫忙。

可是時間久了，他慢慢不再那麼積極。

開會時不太發言。

主管問有沒有其他意見，他也只是說：

「沒有。」

不是因為他沒有想法，也不一定是因為能力不足。

而是他可能曾經發現，自己每提出一個改善方法，最後就多了一件要負責的工作。

原本只是想幫忙，卻變成以後都要由他處理。

事情做得好，好像是應該的。

一旦出了問題，卻又是第一個被問責的人。

久而久之，他開始覺得：

「那我還是把自己的工作做好就好了。」

從外表看起來，這個人好像變得低調、沉穩，不再急著表現。

但這真的是因為他懂得藏住鋒芒嗎？

我覺得未必。

有些人的沉默，是經驗累積後的選擇；有些人的沉默，卻是一次次失望之後留下的結果。

這兩種情況，不應該混在一起。

如果公司總是把更多責任交給願意做事的人，卻沒有相對應的支持與肯定，那麼員工最後選擇不再主動，也不能只說他變得不夠積極。

這不只是員工個人的問題，也是主管和公司值得思考的事情。

真正的本事，也包括讓別人有機會發揮

我覺得，職場裡還有一種能力，很容易被忽略。

就是明明自己會做，卻願意讓別人試著做看看。

有些資深員工經驗很多。

新人遇到問題，他一看就知道該怎麼處理。

如果自己接手，可能十分鐘就完成了。

可是他沒有急著把事情拿過來做，而是先問：

「你覺得可以怎麼處理？」

讓新人說說自己的想法，再適時提醒。

當然，不是每一件工作都適合讓新人慢慢嘗試。

如果涉及安全、重大損失，或者時間真的很緊迫，還是需要由有經驗的人先把事情處理好。

但在可以學習、可以調整的情況下，願意給別人機會，其實也需要一點耐心。

因為自己做，通常比較快。

教別人做，反而可能要花更多時間。

只是如果每一次都由最有經驗的人直接完成，其他人就很難累積能力。

一個團隊也不可能永遠只靠同一個人。

所以我慢慢覺得，真正有本事的人，不只是自己能把事情做好，也可能懂得讓身邊的人一起成長。

這不代表他要把功勞讓出去，更不是把自己的工作全部交給別人。

而是知道什麼時候需要自己出面，什麼時候可以讓別人試試看。

有能力把事情做好，是本事；願意讓別人也有機會做好，同樣是一種本事。

藏住鋒芒，不是把自己變得沒有存在感

我想，這也是這個題目最容易被誤解的地方。

「越有本事的人，越懂得藏住鋒芒。」

聽起來好像是在告訴大家，工作上最好不要太突出。

不要讓人知道自己太會做事。

不要說太多意見。

甚至有能力，也要故意表現得普通一點。

可是如果真的是這樣，我反而不太認同。

因為職場不是比誰最會隱藏自己。

一個人努力學習、累積經驗，原本就是希望自己能把事情做得更好。

有能力，沒有什麼需要不好意思的。

工作成果值得被看見，也不必刻意淡化。

我只是覺得，當一個人有了足夠的能力和經驗以後，也許可以慢慢學會，不必每次都急著證明自己。

別人提出不同意見，不一定要立刻反駁。

自己知道答案，也可以先聽聽別人的想法。

看到別人做得好，願意肯定對方，不需要馬上拿自己的成績來比較。

但遇到真正重要的事情，仍然可以清楚表達自己的判斷。

該站出來的時候，也有勇氣站出來。

這些事情說起來不難，真的做起來，可能還是需要時間。

畢竟誰不希望自己的能力被看見？

尤其當一個人付出很多，卻一直沒有得到肯定的時候，要他不在意別人的眼光，也不太公平。

所以我不想把「藏住鋒芒」當成要求所有員工都應該做到的標準。

每個人的工作環境不同，遇到的人也不同。

有人需要學著收斂，有人反而需要練習勇敢表達自己。

重要的也許不是把鋒芒藏得多好，而是慢慢知道，自己的能力應該在什麼時候、用什麼方式發揮。

工作這麼多年，我越來越覺得，一個人有沒有本事，不一定能從他平常說了多少話、表現得多有自信看出來。

有些人很會表達，也真的有能力。

有些人話不多，遇到事情卻很可靠。

我不覺得哪一種一定比較好。

只是如果已經有了能力，是不是也可以不用每一次都急著證明自己？

該說的時候說，該做的時候做；需要展現專業時不退縮，也願意在適當的時候讓別人發揮。

這大概就是我現在理解的「藏住鋒芒」。

不是讓自己變得不重要。

而是不必透過壓過別人，來證明自己的重要。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote