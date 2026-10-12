越有本事的人，越懂得藏住鋒芒

2026-10-12 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：真正有本事的人，不必每次都急著證明自己。
  • 重點二：藏住鋒芒不是沉默退縮，而是該說時說、該做時做。
  • 重點三：願意成就他人、讓團隊一起成長，也是一種能力。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

職場裡，有沒有遇過這樣的人？

開會時，主管才剛提出一個問題，就有人立刻接話：

「這個我知道，以前我就處理過。」

同事正在說明自己的想法，話還沒講完，他又忍不住補上一句：

「你這樣做不對，應該照我的方法才比較快。」

也許他真的很有經驗，也真的有能力。

只是有時候，一場原本應該討論怎麼解決問題的會議，慢慢變成了某個人展示自己有多厲害的場合。

當然，職場裡也有另一種人。

平常不一定特別愛說話，開會時會先聽別人把事情講完。即使心裡已經有了想法，也不急著打斷。

直到大家討論不出結果，或者發現某個重要問題被忽略了，他才提出自己的看法。

也許只是幾句話，卻讓事情有了新的方向。

這時候，我有時候會想：

一個人的能力，究竟需要不斷向別人證明，還是在真正需要的時候，能夠把事情處理好？

有能力，不一定要每件事都證明自己

工作久了，多少會遇到一些能力不錯，也很有自信的人。

他們熟悉業務，反應快，遇到問題也能提出方法。

這些原本都是優點。

只是有時候，太急著讓別人知道自己有多厲害，反而容易忽略另一件事。

工作不是每一次都要分出誰比較強。

同事提出一個想法，不一定是在挑戰你的能力。

新人問了一個問題，也不代表你需要立刻告訴他，自己以前是怎麼做得更好。

有些事情，明明可以一起討論，最後卻變成誰的方法比較厲害、誰的經驗比較多。

我覺得，這樣其實有點可惜。

因為一個團隊裡，本來就會有不同能力、不同經驗的人。

有人擅長規劃，有人熟悉執行，也有人對細節特別敏銳。

如果每個人都急著證明自己，反而可能聽不見別人的意見。

但如果有人願意先聽完，再把自己的經驗補進來，事情也許會有更好的做法。

真正有能力的人，不一定每次都要站在最前面，才能讓人看見他的價值。

懂得收斂，不代表什麼都不說

不過，我也不認為「藏住鋒芒」就是要一個人安安靜靜，什麼意見都不要提出來。

有些事情，該說還是要說。

工作流程明明有問題，卻因為不想出風頭而不提醒。

知道某個決定可能造成損失，卻想著「反正不是我負責」，乾脆不開口。

甚至遇到涉及安全、法規或工作責任的問題，也選擇沉默。

這樣就不是我理解的藏住鋒芒了。

有能力，本來就是一件值得肯定的事。

如果自己的專業能幫助團隊解決問題，為什麼不能提出來？

如果一項工作是自己努力完成的，也不需要為了表現謙虛，就把成果說得好像跟自己沒有關係。

尤其職場裡，有些人已經習慣默默做事。

工作做好了，不太敢說。

主管問起來，也只是回答：

「沒有啦，大家都有幫忙。」

明明自己花了很多時間，卻總覺得把付出說出來，好像就是在邀功。

可是我覺得，讓別人知道自己做了什麼，和刻意搶別人的功勞，本來就是兩回事。

藏住鋒芒，不是藏住能力，更不是把自己的努力和成果一起藏起來。

該表現專業的時候，就好好表現。

該承擔責任的時候，也不要退縮。

只是沒有必要把每一次討論，都變成證明自己比別人厲害的機會。

有些人的低調，不一定是成熟

說到這裡，我又想到另一種職場情況。

有些員工剛進公司的時候，其實很積極。

工作上看到問題，願意提出建議。

同事有困難，也願意主動幫忙。

可是時間久了，他慢慢不再那麼積極。

開會時不太發言。

主管問有沒有其他意見，他也只是說：

「沒有。」

不是因為他沒有想法，也不一定是因為能力不足。

而是他可能曾經發現，自己每提出一個改善方法，最後就多了一件要負責的工作。

原本只是想幫忙，卻變成以後都要由他處理。

事情做得好，好像是應該的。

一旦出了問題，卻又是第一個被問責的人。

久而久之，他開始覺得：

「那我還是把自己的工作做好就好了。」

從外表看起來，這個人好像變得低調、沉穩，不再急著表現。

但這真的是因為他懂得藏住鋒芒嗎？

我覺得未必。

有些人的沉默，是經驗累積後的選擇；有些人的沉默，卻是一次次失望之後留下的結果。

這兩種情況，不應該混在一起。

如果公司總是把更多責任交給願意做事的人，卻沒有相對應的支持與肯定，那麼員工最後選擇不再主動，也不能只說他變得不夠積極。

這不只是員工個人的問題，也是主管和公司值得思考的事情。

真正的本事，也包括讓別人有機會發揮

我覺得，職場裡還有一種能力，很容易被忽略。

就是明明自己會做，卻願意讓別人試著做看看。

有些資深員工經驗很多。

新人遇到問題，他一看就知道該怎麼處理。

如果自己接手，可能十分鐘就完成了。

可是他沒有急著把事情拿過來做，而是先問：

「你覺得可以怎麼處理？」

讓新人說說自己的想法，再適時提醒。

當然，不是每一件工作都適合讓新人慢慢嘗試。

如果涉及安全、重大損失，或者時間真的很緊迫，還是需要由有經驗的人先把事情處理好。

但在可以學習、可以調整的情況下，願意給別人機會，其實也需要一點耐心。

因為自己做，通常比較快。

教別人做，反而可能要花更多時間。

只是如果每一次都由最有經驗的人直接完成，其他人就很難累積能力。

一個團隊也不可能永遠只靠同一個人。

所以我慢慢覺得，真正有本事的人，不只是自己能把事情做好，也可能懂得讓身邊的人一起成長。

這不代表他要把功勞讓出去，更不是把自己的工作全部交給別人。

而是知道什麼時候需要自己出面，什麼時候可以讓別人試試看。

有能力把事情做好，是本事；願意讓別人也有機會做好，同樣是一種本事。

藏住鋒芒，不是把自己變得沒有存在感

我想，這也是這個題目最容易被誤解的地方。

「越有本事的人，越懂得藏住鋒芒。」

聽起來好像是在告訴大家，工作上最好不要太突出。

不要讓人知道自己太會做事。

不要說太多意見。

甚至有能力，也要故意表現得普通一點。

可是如果真的是這樣，我反而不太認同。

因為職場不是比誰最會隱藏自己。

一個人努力學習、累積經驗，原本就是希望自己能把事情做得更好。

有能力，沒有什麼需要不好意思的。

工作成果值得被看見，也不必刻意淡化。

我只是覺得，當一個人有了足夠的能力和經驗以後，也許可以慢慢學會，不必每次都急著證明自己。

別人提出不同意見，不一定要立刻反駁。

自己知道答案，也可以先聽聽別人的想法。

看到別人做得好，願意肯定對方，不需要馬上拿自己的成績來比較。

但遇到真正重要的事情，仍然可以清楚表達自己的判斷。

該站出來的時候，也有勇氣站出來。

這些事情說起來不難，真的做起來，可能還是需要時間。

畢竟誰不希望自己的能力被看見？

尤其當一個人付出很多，卻一直沒有得到肯定的時候，要他不在意別人的眼光，也不太公平。

所以我不想把「藏住鋒芒」當成要求所有員工都應該做到的標準。

每個人的工作環境不同，遇到的人也不同。

有人需要學著收斂，有人反而需要練習勇敢表達自己。

重要的也許不是把鋒芒藏得多好，而是慢慢知道，自己的能力應該在什麼時候、用什麼方式發揮。

工作這麼多年，我越來越覺得，一個人有沒有本事，不一定能從他平常說了多少話、表現得多有自信看出來。

有些人很會表達，也真的有能力。

有些人話不多，遇到事情卻很可靠。

我不覺得哪一種一定比較好。

只是如果已經有了能力，是不是也可以不用每一次都急著證明自己？

該說的時候說，該做的時候做；需要展現專業時不退縮，也願意在適當的時候讓別人發揮。

這大概就是我現在理解的「藏住鋒芒」。

不是讓自己變得不重要。

而是不必透過壓過別人，來證明自己的重要。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 作者認為，急著接話、急著糾正別人，常會讓討論變成自我展示，而不是解決問題。真正的能力不在於一直證明自己，而是在需要時提出有用的判斷與方法。

  • 它不是要人什麼都不說、故意低調到沒有存在感，而是懂得收斂比較心，在該表達專業、承擔責任時不退縮，同時也不必每次都搶著壓過別人。

  • 因為有些人不是因為懂得低調才不發言，而是過去常因提出建議就被加重責任、被忽視努力，久而久之才選擇不再主動。這也反映管理與制度問題。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#工作職場 #職場人生 #職場建議 #職場生存學

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

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#關係 #亞運 #網球 #工作職場 #運動分享

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2026-10-10 10:28 失敗要趁早-張念慈
許純美。聯合報系資料照
許純美。聯合報系資料照

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

失敗要趁早-張念慈

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「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

2026-10-04 11:34 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：她離家北上進入竹科聯電，做輪班技術員維生。
  • 重點二：在感情裡遭歧視，對方以父親精神病羞辱並消失。
  • 重點三：靠半工半讀重考翻身，考上中原大學工工系日間部。

家倒了之後，爸爸媽媽跑路。我獨自離開南投，北上竹科，走進聯電，不到20歲，職稱技術員。講白話，就是輪班工廠的作業員。

我穿無塵衣，穿脫太不方便，每次都會憋尿。一班站12小時，整天看不到陽光，眼前只有半導體製程裡的黃光。


無塵衣裹住的，是出身

做2休2，宿舍2人一間，就在新竹磐石中學旁邊，每天搭廠車來回。月薪2萬出頭。有一次我拚命加班，一個月只休2天，薪水最多拿到3萬。

現在回頭看，3萬真的太少了，可是對那個還沒20歲的我，我覺得好有成就感，覺得自己賺好多。技術員沒有配股，有薪水、有地方住，已經算幸運。

外人以為進竹科就是翻身。對我這種出身的女孩來說，那只是換一件更厚的外套，把家裡那張爛牌先藏起來。


有人拿妳家裡那張牌，量測妳配不配被愛

我在自己操作的那條蝕刻產線，遇到一個設備工程師，大約大我8歲，笑起來很溫柔，跟我一樣來自中部。年輕的我，用10元原子筆，在他的無塵室手套上寫下手機號碼。

後來我把家裡的狀況說出口。我以為他會給我像家人一樣的溫暖，安慰我，但他變了臉。

最後一次約會，我伸出手想牽他，他冷冷甩開：「你爸有精神病會遺傳，你覺得我媽會喜歡你嗎？

然後他人間消失。我找不到他，還擔心他是不是出了什麼事。

結果，他和護理師在一起，奉子成婚，婚姻維持不到2年就離了。我到現在還是不懂，一個人怎麼能把話說得那麼輕。

失戀的時候，我哭了好多個晚上。隔天進Fab(工廠)，無塵衣還是只剩眼睛，只是我的眼睛是哭腫的。


存款約7萬那天，我把自己考出去

我決定辭職考大學，存款大約7萬。去台中一中街的重考補習班問，一年的重考費用，不含吃住，要20萬。

我拿不出來...。

只能半工半讀，在一家美容院做美容助理，有時間就看書。自修4個月，指考考上中原大學工業工程系日間部。

沒有人替我安排這一步，是我自己把人生主導權，一寸一寸從半導體產線上挪回來。牌還是那副滿手爛牌，狠勁，是站12小時站出來的。

以前親友對我們家指指點點，丟一些沒有建設性的話，語氣裡帶著嘲諷和貶低，我總是沉默。現在我想說，你們沒有資格評判我們家。要幫，就直接拿錢出來。

翻面的手，換成我的雙手了。



精華 FAQ

  • 家裡狀況崩解後，爸爸媽媽都跑路，她只能獨自北上到新竹竹科，在聯電擔任輪班技術員，靠這份工作維持生活，也暫時把家庭困境藏起來。

  • 她穿無塵衣、常憋尿，一班站12小時，整天看不到陽光，月薪多在2萬出頭，拚命加班也才約3萬。外界看似進竹科翻身，對她只是換個地方吃苦。

  • 在被感情傷害後，她決定辭職考大學，存款約7萬卻負擔不起重考班，只能半工半讀做美容助理、自修4個月，最後考上中原大學工業工程系日間部。

柳靖

柳靖

滿手爛牌，走過灰色地帶，把人生主導權拿回來。 作家，著有兩本書。 📩 演講｜企業合作｜媒體邀約 kkposthouse@gmail.com

#女孩 #眼睛 #人生 #新竹

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手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖

有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

編輯推薦

文章目錄

Top 4 雙魚座：好人緣默默幫自己累積機會

雙魚座平常待人溫和，也很願意傾聽別人的想法，不知不覺就容易累積不少好人緣！這些關係平常可能看不出有什麼特別，但當雙魚遇到工作卡關、收入不穩，或正準備換跑道時，反而很容易有人主動分享職缺、介紹合作，甚至一句「我剛好認識一個人」，就替他們打開新的機會。雙魚座如果最近正處於低潮，別因為不好意思就拒絕別人的幫忙，有時候轉機真的就藏在身邊的人脈裡。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Top 3 射手座：不怕重新開始，換條路反而賺更多

射手座遇到低潮時，很少讓自己一直困在原地，工作做得不開心、收入不如預期，或原本的計畫突然喊卡，他們通常很快就會開始尋找下一條路。加上射手喜歡接觸新鮮事，也很容易認識不同圈子的人，一場聚會、朋友隨口分享的資訊，甚至原本只是抱著試試看的新工作，都可能意外變成新的收入來源。對射手來說，暫時不順不代表一直不順，敢換方向、敢嘗試，反而更容易碰到機會。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Top 2 巨蟹座：平常真心待人，低潮時總有人拉一把

巨蟹座很重感情，平常朋友有需要時願意幫忙，也很會照顧身邊的人，因此真正遇到困難時，往往也有人願意回過頭幫他們一把。尤其碰上工作不順、想轉職或收入暫時縮水時，可能是老朋友突然介紹工作，也可能是以前合作過的人再次找上門。巨蟹座的人脈不一定最廣，卻很容易累積一群真正信任自己的人，過去付出的真心，常常會在關鍵時刻變成意想不到的助力。

圖片來源：SBS
圖片來源：SBS

Top 1 天秤座：人緣就是財庫，機會自己找上門

天秤座本來就很懂得與人相處，說話有分寸、做事也懂得顧及別人的感受，因此不管換到哪個環境，都容易累積不錯的人緣。這也讓天秤即使遇到工作瓶頸或收入下滑，也比較容易從人脈中找到新的出口。可能朋友知道哪間公司正在徵人、前同事突然丟來合作邀約，或聚會中剛好認識能帶來新機會的人。天秤座真正厲害的地方，就是平常累積的好感與信任，到了需要的時候，很可能直接變成下一個工作或賺錢機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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#貴人 #星座生肖 #星座運勢

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兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

2026-10-05 13:37 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許榮哲把兒子拉褲子的尷尬，改寫成救了全家的功勞。
  • 重點二：他以《美麗人生》說明，故事能把恐怖轉成孩子能懂的版本。
  • 重點三：文章強調人生出糗與挫折後，關鍵在於重新賦予事件意義。

十月了，秋老虎還是很有存在感。上週六在一座三合院的廣場上，30個家庭、約88個人一起坐著聽故事。太陽曬得大家揮汗如雨，卻沒有人急著離開，因為站在前面說故事的，是一個很會說故事的男人。他講到「挫賽領獎賞」時，現場笑成一片。

可是笑著笑著，我卻慢慢聽見了另一個故事。原本我以為，自己來聽的是一位說故事的哲學家；講到最後，我卻覺得眼前這個男人，更像一位用愛說故事的隱性親子專家。因為他談的表面上是「故事」，底下藏著的，卻是一個父親到了中年，才慢慢學會的一件事：孩子遇到挫折時，有時候你未必知道怎麼接住他的情緒，但你可以先陪他換一個說法。


一場「拉褲子」的意外，最後竟然成了救命關鍵

華語首席故事教練許榮哲曾分享，他和另外兩個家庭一起規劃攻克合歡山東峰。沒想到走到半路，兒子突然肚子不舒服，一不小心就把瀉物拉在褲子上。對一個孩子而言，這已經夠尷尬了，更何況旁邊還有姊姊。

許榮哲第一時間沒有責罵孩子，只和兒子做了一個秘密約定：「我們絕對不要告訴姊姊，免得妳被她嘲笑。」先保住孩子的面子，再處理眼前的問題。為了替兒子處理褲子，他把車緊急停在一處公廁。也就是這一次臨時停車，讓他發現了一件更嚴重的事情：車子的冷卻劑早已流滿地面。

如果沒有因為兒子拉褲子而停車，他們很可能繼續往山上開。而那台車，可能在山路上因為引擎過熱而爆缸。就在他緊急聯繫人手下山找修車廠時，手機又跳出藝人艾成驟逝的社會新聞。接連而來的意外與震撼，讓許榮哲突然想到一件事。他轉頭對失落的兒子說：「兒子，因為你的拉屎，救了我們全家！」原本讓孩子恨不得躲起來的糗事，瞬間變成了一件「救了全家」的功勞。

這也呼應許榮哲在《故事課之王》裡所談的核心概念：

即使人生挫賽了，也要為它找到值得獎賞的理由。

後來一次大型演講，許榮哲再次說起這件事。他原本擔心兒子會覺得難為情，因此請孩子暫時避開。沒想到，講到一半，他發現兒子正躲在門邊偷聽。許榮哲沒有急著制止，反而順勢請現場數百位聽眾，給孩子熱烈的掌聲與鼓勵。那一刻，一個孩子接收到的訊息可能已經完全不同了。

犯錯，不一定換來責罵。出糗，也不一定只能留下羞恥。甚至有一天，你可能因為那件讓自己最想躲起來的事情，得到一片掌聲。

如果那天只有責罵，孩子可能會記住什麼？

如果那天許榮哲只是罵兒子：「你怎麼不早點說？」這件事情很可能就只剩下一個結果：一個孩子從此記住，拉褲子是一件丟臉的事。但他偏偏把故事改了。「因為你的拉屎，救了我們全家。」同一條褲子，孩子最後帶走的記憶，可以是羞恥，也可以是「我曾經救過大家」。

許榮哲回憶，小學二年級時，班上有兩位同學，因為一前一後在教室拉褲子，遭到全班瘋狂嘲笑。最後，兩個孩子都轉學了。對當年的八歲孩子而言，他只能眼睜睜看著這件事情發生，卻什麼也做不了。多年以後，許榮哲再次想起那兩張臉，腦袋裡開始敲起警鐘。

如果孩子每一次出糗，都只得到嘲笑，他可能學到的不是「下次怎麼處理」，而是「這種事情不能讓別人知道」。久而久之，真正讓人害怕的，甚至不再是犯錯本身，而是犯錯之後別人怎麼看自己。

集中營裡，一個父親告訴五歲兒子：這是一場1000分的遊戲

如果說許榮哲的故事讓我們看到，一個父親如何替孩子處理一場尷尬，那麼《美麗人生》則把「說故事」的力量推到了極端。電影中的猶太青年蓋多（Guido），與美麗的女教師多拉（Dora）相愛結婚，兩人有一個五歲的兒子約書亞（Joshua）。二戰爆發後，蓋多與兒子因為猶太人的身分，被強行送進納粹集中營。接下來的世界，對一個五歲孩子而言，本來只有恐怖：死亡、暴力、命令，以及隨時可能消失的人。可是蓋多沒有把這些恐怖全部告訴兒子。

他開始說故事，他告訴約書亞，這裡正在進行一場「積分高達1000分的真人生存遊戲」。只要躲得好、遵守規則、拿到最高分，就可以得到一台真正的美軍坦克。於是，那些在大人眼中令人恐懼的命令，被孩子理解成遊戲規則。躲藏，變成得分；等待，變成比賽；危險，變成一場必須贏下來的遊戲。直到納粹即將撤退前，蓋多把兒子藏進狹小的櫃子裡，自己卻遭到納粹槍決。

約書亞不知道父親已經死去，他只知道，自己只要繼續躲好，就可能贏得那台坦克。然後，真的有一台坦克轟鳴著駛進集中營。小約書亞興奮地坐上真正的坦克車獲救，也終於和母親重逢。蓋多最後替兒子保留的，不是一個關於戰爭的真相，而是一個五歲孩子可以承受的版本。

有些謊言，是一個父親最後能給孩子的保護

蓋多知道集中營裡發生什麼事，約書亞不知道，所以父親把自己知道的恐怖，轉換成兒子聽得懂的遊戲規則。他告訴孩子要躲好，要遵守規則，要努力拿分。當蓋多自己即將面對死亡時，他仍然想辦法讓兒子相信：遊戲還沒有結束。這個故事最讓人難受的地方，也正在這裡。

父親知道真相，孩子相信遊戲。父親最後死了，孩子卻活了下來。那台坦克真的出現時，約書亞不知道自己剛剛走過的是什麼樣的世界。他只知道，自己贏了，故事沒有改變集中營裡發生的事情，但它替一個五歲孩子隔開了部分恐怖，讓他有機會活著走出那段歷史。

我們的大腦很會記壞事，所以故事才有機會介入

根據2020年的科學研究資料，一般人每天大約會產生6200個念頭。而人類的大腦有明顯的負面偏誤，對負面訊息與危險訊號往往更加敏感。一句難聽的話，可以記很多年；一次出糗，可以在睡前重播很多遍。所以真正麻煩的，往往不是事情發生的那一天，而是事情過去以後，我們還在腦子裡播放同一個版本，故事思維提供的是另一種可能。

許榮哲把面對生命事件的人分成三種狀態：理性的人，容易被困在偶然與無奈裡；聰明的腦袋，選擇相信奇蹟隨時可能發生；抱持信念的人，則會主動投入、持續付出。就像「為此我在佛前求了五百年」這個譬喻，重點不在神蹟，而在一個人願意為了相信的事情付出多少努力。

二戰時期的英國首相邱吉爾，也有一句廣為流傳的話：「永遠不要浪費一場危機。」邱吉爾並未被二戰的巨大危機所吞噬，反而將這段戰爭經歷寫成回憶錄，最終獲得諾貝爾文學獎。一場危機發生之後，故事還沒有結束，有人只看見損失，有人開始尋找其中留下的東西，有人則花上很多年，把它寫成自己生命裡的一頁。

四十年後，他才發現自己一直在救那個八歲的男孩

許榮哲原本以為，「犯錯領獎賞」只是幫助兒子處理拉褲子的尷尬。直到人到中年，他才發現，這個故事可能還有另一個主角，那就是四十年前的自己。八歲那年，他只能看著兩名同學因為拉褲子遭受嘲笑，最後轉學離開。他沒有能力阻止同學被嘲笑，也沒有能力替他們改變結局。可是四十多年後，當他再次回到那段記憶，他重新看見那兩個孩子的臉。

這一次，他們臉上的表情不再只有當年的憂鬱與羞恥，而是笑逐顏開。一個父親原本只是想接住自己的孩子，最後卻也接住了四十年前那個無能為力的八歲男孩。這讓人想到諾貝爾文學獎得主馬奎斯那句經典的話：

生活不是我們活過的日子，而是我們記住的日子，我們為了講述而在記憶中重現的日子

我們今天怎麼講述一段過去，也會影響那段過去在生命裡留下什麼樣的意義。當年的八歲男孩沒有能力救人，四十多年後的父親，卻用一個故事，替那個孩子重新補上了一個結局。

原來，我們以為自己在教孩子，最後被故事接住的可能是自己

今天坐在三合院廣場聽完整場講座，我一直想到這件事。許榮哲自己說，他並不是一個很會接住孩子情緒的父親，甚至經常被老婆塑造成家裡的反派角色。可是聽著他一個又一個說起兒子的故事，我反而感受到另一條藏在故事底下的線。

這個父親沒有一套完美的親子教養公式，他只是用了自己最會的方法說故事。他到了中年，才慢慢明白，原來四十年前那個八歲的自己，也一直記得那兩個因為拉褲子被嘲笑、最後轉學的同學。於是，當自己的兒子遇到一模一樣的窘境時，他本能地想替孩子換一個說法。

也許那就是父親能給出的愛。不一定很會說安慰的話，不一定每一次都能精準接住孩子的情緒，但他可以想辦法告訴孩子：「這件事雖然很糗，可是你沒有因此變成一個糟糕的人。」而我原本以為，台上坐著的是一位說故事的哲學家。聽到最後，我卻覺得，他更像一位用愛說故事的隱性親子專家。

人生最狼狽的時候，也許正是故事開始改寫的地方

我們以為故事是事情發生完以後，拿來講給別人聽的東西。但有些時候，故事也在決定我們怎麼理解正在發生的事情。兒子拉褲子，可以成為「丟臉」，也可以成為「救了全家」。

集中營可以是死亡與恐怖的象徵，對五歲的約書亞而言，卻被父親轉化成了一場必須努力贏下來的遊戲。

一場危機，可以成為人生最狼狽的一頁。也可能在多年以後，變成一個人重新理解自己的入口。我們沒有辦法替人生選擇所有情節，車子會壞、孩子會出糗、計畫會失敗，有些事情甚至殘酷到根本沒有人想要它發生。但事情發生之後，我們仍然有一個地方可以決定：這一頁，我要怎麼寫？

也許有一天，你會發現，自己曾經最想掩面逃跑的那件事，竟然成了後來最值得說的一個故事。那個被嘲笑的孩子、那次失敗的考試、那場搞砸的簡報、那個你一直不願提起的錯誤。你不需要急著替它找一個漂亮的答案。先問自己一件事：如果這件事有另一種說法，它會是什麼？


精華 FAQ

  • 因為兒子在上山途中拉褲子，讓他臨時停車處理，結果發現車子冷卻劑外漏，可能原本會在山路上爆缸；他於是把尷尬轉成「救了全家」的故事。

  • 電影中的父親把集中營的殘酷，改講成五歲兒子能理解的遊戲，讓孩子在恐懼中仍有活下去的希望，凸顯故事能替現實加上一層保護。

  • 最重要的不是否認失敗，而是重新命名事件、改寫記憶中的版本，讓出糗、危機或錯誤不只留下羞恥，也可能成為理解自己與成長的起點。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#故事 #華語 #育兒教養 #好書推薦

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