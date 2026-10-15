2026-10-15 19:03 潮健康
希臘優格比一般優格好嗎？營養師教你營養差異一次看
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：希臘優格因瀝除乳清而更濃稠，口感與一般優格不同。
- 重點二：它通常蛋白質較高，但鈣質、乳糖與熱量不一定更低。
- 重點三：選購應看營養標示與配料，未加糖並控制份量最重要。
圖說：希臘優格(乾優格）因口感紮實，逐漸受到消費者的歡迎。
濃稠得像奶油乳酪、搭配水果就能做成甜點的希臘優格，近年受到消費者關注。以瀝除乳清方式做出紮實口感的乾優格，也常被稱為冷萃優格。消費者不免好奇：希臘優格真的比一般優格好嗎？洪瑄營養師指出，兩者都能提供乳製品的營養，選擇時應比較蛋白質、脂肪、糖與鈣質，不能單憑濃稠度判斷。
希臘優格為什麼比較濃稠？關鍵在瀝乳清 洪瑄營養師表示，希臘優格與一般優格都以乳品發酵製成，傳統希臘優格再經過瀝乳清處理，減少部分液體，形成較濃厚的質地。乾優格、冷萃優格所強調的紮實口感，也與這類處理方式有關。不過，各品牌製程與配方不同，有些產品會添加乳成分或增稠配料，因此口感相似，不代表營養組成完全一樣。
蛋白質通常含量較高，適合希望增加蛋白質攝取者 洪瑄營養師說明，與一般優格相比，希臘優格的蛋白質通常含量較高。對希望在早餐或點心增加蛋白質攝取的人而言，同樣食用重量下，選擇蛋白質含量較高的產品，是補充蛋白質的一種方式。但各品牌使用的原料與濃縮程度不同，實際含量仍應以營養標示為準。
比較優格時，可先把營養標示換成每100公克，查看蛋白質、熱量、脂肪與糖，再依實際食用量計算。一碗看起來清爽，也可能因為蜂蜜、果醬或甜穀片，增加原先沒有算進去的糖與熱量。
乳糖可能較少，但不等於完全不含乳糖
圖說：希臘優格質地濃稠，一般優格則是較滑順。
瀝乳清的過程會帶走部分乳糖，因此希臘優格的乳糖含量可能低於一般優格，部分乳糖不耐者可能較能接受。洪瑄營養師提醒，乳糖較少不等於完全不含乳糖，個人耐受程度、產品配方與食用量仍會影響食用後的感受。
高蛋白不等於高鈣，熱量也未必比較低 希臘優格經過濃縮後，也有部分鈣質會隨乳清流失。 洪瑄營養師也提醒，全脂希臘優格的脂肪含量可能較高，加上食用時會搭配蜂蜜、穀物、果醬等配料來增加口感，因此熱量未必低於一般優格。
選哪一種比較好？依營養需求與吃法決定 希臘優格的特色是濃厚質地，適合搭配水果、製作抹醬或加入料理。一般優格則較滑順，適合偏好柔軟口感的人。 洪瑄營養師建議， 無論是哪一種優格，建議選擇未加糖的，且蜂蜜、果醬與甜穀片也應計算其糖與熱量。 掌握優格的配料與份量，比追求更乾、更濃的口感更重要。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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參考資料：
哈佛大學優格營養
原文出處：希臘優格比一般優格好嗎？營養師教你營養差異一次看
精華 FAQ
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主要是製程中會瀝除乳清，讓液體減少、質地更紮實。不同品牌也可能加入乳成分或增稠配料，所以看起來相似，營養組成不一定完全相同。
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希臘優格通常蛋白質較高，較適合想增加蛋白質攝取的人；但經濃縮後鈣質可能流失，乳糖與熱量也不一定更低，還要看品牌配方與實際食用量。
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應先看每100公克的營養標示，比較蛋白質、熱量、脂肪與糖，再算進實際吃的份量。也要留意蜂蜜、果醬、甜穀片等配料，盡量選擇未加糖產品。