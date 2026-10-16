2026-10-16 19:01 潮健康
早餐只喝咖啡就夠了嗎？營養師教你便利商店早餐這樣搭
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文章重點整理：
- 重點一：只喝咖啡難以構成完整早餐，仍缺主食與蛋白質。
- 重點二：超商早餐可用主食、蛋白質與蔬果三部分快速組合。
- 重點三：選飯糰三明治要看標示，留意鈉、糖與脂肪含量。
早上趕著上班、送孩子上學，不少人會直接在便利商店買早餐。有人只拿一杯咖啡，有人選擇飯糰配含糖奶茶，也有人為了控制熱量，乾脆撐到中午再吃。洪瑄營養師表示，便利商店品項多、取得方便，只要掌握「主食、蛋白質及蔬果」的搭配原則，即使沒有時間準備，也能讓早餐的食物種類更完整。
早餐只有咖啡，少了哪些食物？ 咖啡可以是早餐的一部分，卻難以單獨構成一餐。若只有黑咖啡，幾乎沒有提供主食、蛋白質與蔬果。若改喝加糖咖啡或調味乳飲，雖然增加熱量，仍不代表補齊一餐需要的食物種類。
洪瑄營養師指出，早餐不必追求複雜，但可以先確認是否包含能提供碳水化合物的主食，以及雞蛋、豆製品、乳品、魚或肉類等蛋白質來源。若能再搭配一份水果或生菜，整體組合會更加多元。
習慣喝咖啡的人，可以保留原來的飲用習慣，再加入地瓜、飯糰或全穀三明治，並搭配茶葉蛋、無糖豆漿或鮮奶。需要留意的是，無糖豆漿屬於豆魚蛋肉類，鮮奶才屬於乳品，兩者提供的營養組成不同，不宜因外觀相似就視為完全相同的選擇。
便利商店怎麼組合才像一餐？ 依照「我的餐盤」六大類食物概念，建議每日飲食包含乳品、水果、蔬菜、全穀雜糧、豆魚蛋肉及堅果種子。購買超商早餐時，不一定要一次買齊六大類，可以先以三個部分組合：
第一部分是主食，例如烤地瓜、飯糰、玉米或三明治。第二部分是蛋白質，例如茶葉蛋、雞肉、豆腐、無糖豆漿或鮮奶。第三部分則可加入水果盒或生菜沙拉。像是「地瓜+茶葉蛋+無糖豆漿」，都是容易執行的方向。
如果早上食量不大，也可以採取分段食用：出門前先吃主食與蛋白質，水果留到上午食用。購買後仍須依包裝標示保存，冷藏食品不宜長時間放在室溫環境，避免因分段進食而忽略食品安全。
飯糰、三明治怎麼選，還要加什麼？
圖說：選擇飯糰或三明治時，要留意營養標示。
購買時，可先確認一份的大小，再比較營養標示中的糖、鈉與蛋白質含量。含有美乃滋、加工肉品、肉鬆或重口味醬料的品項，鈉與脂肪含量較高。若同一餐還會搭配關東煮湯、濃湯或調味飲料，更容易吃進較多鹽分與糖。
選擇三明治時，可優先考慮有蛋、雞肉或鮪魚等蛋白質食材，並搭配無糖飲品。選擇飯糰時，若內餡的肉類或魚類份量較少，可以另外加一顆蛋或一瓶無糖豆漿。沙拉醬則可酌量使用，不必將整包全部加入。
洪瑄營養師提醒，早餐份量仍要依個人的年齡、活動量、作息與健康狀況調整：只有喝咖啡就補上主食和蛋白質，只有飯糰就加入乳品或豆漿，只有麵包則可搭配雞蛋及無糖飲品。透過簡單組合，便利商店也能成為準備早餐的實用選擇。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。
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參考資料：
外食這樣吃也能很均衡：便利商店篇
原文出處：早餐只喝咖啡就夠了嗎？營養師教你便利商店早餐這樣搭
精華 FAQ
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黑咖啡幾乎不提供主食、蛋白質與蔬果，難以算是一餐。即使改喝加糖咖啡或調味乳，也只是增加熱量，並沒有補足早餐需要的食物種類。
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可用主食、蛋白質與蔬果三部分組合，例如地瓜、飯糰或三明治，搭配茶葉蛋、無糖豆漿或鮮奶，再加水果盒或生菜沙拉，內容就更完整。
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建議先看份量與營養標示，特別注意糖、鈉和蛋白質含量。含美乃滋、加工肉品或重口味醬料者，鈉與脂肪較高，若再配湯品或甜飲，鹽分與糖更容易超標。