2026-10-13 12:16 潮健康
一家人在一起卻各自滑手機？找回「放下螢幕」的家庭時光
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：手機和平板常打斷家庭對話，讓同處一室卻各自分心。
- 重點二：面對面陪伴能增進親子連結，特別對年幼孩子更重要。
- 重點三：透過無手機時段、固定放置與共同行動，可找回家庭時光。
從餐桌、睡前到假日 替家人留一段真正相處的時間晚餐時，孩子看著平板，大人回著工作訊息；假日難得一起出門，每個人卻還是低著頭。一家人明明在同一個空間，卻好像各自待在不同的地方。手機與平板帶來許多便利，但也悄悄占據了家人相處的時間。近年來，「螢幕使用」與家庭互動的關係，也成為許多父母關心的課題。
以下就來聊聊，螢幕時間如何影響家人相處、面對面的陪伴為什麼重要，以及日常可以怎麼替家庭找回一點不被打擾的時光。
圖說：一家人在同一個空間，卻各自低頭看螢幕；替家人留一段放下手機的時間，是照顧關係的一環
在一起卻各自看著螢幕手機的訊息提醒隨時會跳出來，我們很容易在和家人說話時分心，甚至習慣性地拿起手機，讓原本的對話一次又一次被打斷。
想像一下，孩子正興奮地分享一件事，大人卻一邊看著手機一邊回應「嗯、嗯」。這樣的片刻偶爾發生沒什麼，但如果經常如此，孩子可能會覺得自己沒有被專心傾聽，親子之間的互動也容易變得零碎。
為什麼面對面的陪伴很重要對年紀小的孩子來說，與照顧者面對面的陪伴格外珍貴。一起讀繪本、說故事、玩遊戲，這些有來有往的互動，是螢幕難以取代的。也因此，年紀越小的孩子，越建議減少螢幕時間，把時間留給陪伴與遊戲。
對大人來說也是如此。當我們放下手機，專心地和家人說話、一起做一件事，彼此更容易感受到被傾聽與被在乎。這些看似平常的相處，正是關係裡最需要的養分。
替家人留一段時間可以這樣做想減少螢幕對家庭時間的干擾，可以從一些小規則開始：
- 約定「無手機時段」，例如吃飯時間或睡前半小時
- 大人以身作則，和孩子說話時先放下手機
- 把手機放在客廳固定位置，不帶進餐桌與臥室
- 睡前至少 30 分鐘關閉電子產品，改成一起閱讀或聊天
- 每週安排一段全家一起的戶外活動或桌遊時間
- 依孩子年齡設定螢幕時間，並陪伴選擇適合的內容
這些規則不必一次全部做到，重點是讓家人一起討論、一起遵守。
什麼時候需要尋求協助若孩子或家人長時間沉迷螢幕，已經影響睡眠、課業、工作或人際關係，或是一被限制就出現強烈的情緒反應，可以諮詢兒童青少年精神科、身心科或心理師。家長若長期感到教養壓力大、情緒低落，也可以撥打衛福部 1925 安心專線（24 小時免付費），找人聊聊。
有些場合 讓一家人自然放下手機要求家人「不要滑手機」常常很難，但有些場合，會讓人自然而然地把手機收起來。那種地方通常有個共同點：眼前的事物比螢幕更有趣，而且需要大家一起參與。
可以陪孩子走進陌生的風景，聽他指著眼前的新發現，興奮地說個不停：可以是一座海洋公園，或是一場歡聚的美食之約，大人也暫時放下待辦事項，跟著好奇、跟著笑。手機還放在口袋裡，眼前的小小驚喜，已經讓大家捨不得移開目光。
也可以入住一座適合闔家的度假吋，在日常以外多了別樣的時光，在這裡一家人慢慢散步，看天空換上柔和的顏色，聊聊今天最好玩的事。孩子說得起勁，大人接著分享，連平常沒空說的話，也有了被好好聽見的時間。當腳步慢下來，陪伴便有了溫度；那些一起笑過、一起看過的片刻，也成了回到日常後，仍能讓心放鬆的回憶。
圖說：一起看著眼前有趣的事物驚呼、沿著小路邊走邊聊，讓一家人自然放下手機
放下螢幕 看見彼此科技讓生活更方便，卻也讓我們更容易忽略身邊的人。不妨從今天開始，替家人留一段不被打擾的時間——也許是一頓不看手機的晚餐，也許是一段一起出門走走的午後。當我們願意把注意力放回家人身上，那些相處的片刻，會成為彼此最珍貴的回憶。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構參考資料：Technoference: Parent Distraction With Technology and Associations With Child Behavior Problems
原文出處：一家人在一起卻各自滑手機？找回「放下螢幕」的家庭時光
精華 FAQ
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因為手機訊息與平板內容會不斷吸走注意力，讓原本應該專心的對話被切斷，家人雖然在一起，互動卻變得零碎，久而久之容易覺得彼此沒有被好好聽見。
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年紀小的孩子需要透過讀繪本、說故事、玩遊戲等互動建立連結，這些有來有往的交流是螢幕難以取代的，也更有助於孩子感受被關注與被理解。
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可先從吃飯與睡前設定無手機時段，將手機固定放在客廳，不帶進餐桌與臥室，並安排全家戶外活動或桌遊時間，讓大家一起討論、一起遵守。