2026-10-10 15:44 只想工作不想上班的Summer
睡不著怎麼辦？失眠的 10 個常見原因，我先改這 3 個就有感
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章主張先處理壓力、咖啡因與睡前螢幕三個可控因素。
- 重點二：台灣慢性失眠盛行率約 11.3%，更年期女性也易受荷爾蒙波動影響。
- 重點三：若失眠每週超過 3 晚且持續 3 個月以上，應就醫評估。
睡不著怎麼辦？我的答案是：先別急著買助眠產品，先處理自己控制得了的三個變數：帶上床的壓力、咖啡因、睡前螢幕。這三個改了，很多人會有感；改了還是睡不著，才是該找醫師的時候。這是我自己繞了一段路才學會的。
前幾天看到一篇新聞，整理了過去一年網路上討論最多的十大失眠元凶。我一邊看一邊對號入座，發現自己至少中了四個。
先把這十個列出來，你也可以對對看：
1. 心理壓力與焦慮
2. 咖啡因（咖啡、茶、可樂、能量飲料）
3. 睡前滑手機、看螢幕
4. 作息不規律
5. 悶熱潮濕
6. 抽菸、喝酒
7. 打鼾、磨牙、說夢話
8. 光線太亮、噪音太多
9. 睡前吃太多、喝太多水
10. 在床上工作、吃東西
（這個排序是依網路討論的聲量，不是醫學上的嚴重程度。）
台灣睡眠醫學學會先前的調查估計，台灣慢性失眠的盛行率約 11.3%，大約每十個人就有一個。而 40 歲之後的女性，又多了一個變數：更年期前後的荷爾蒙波動，熱潮紅、夜間盜汗，都可能讓人半夜醒來。
如果你常是熱醒、汗醒，可以先把臥室調到約 25 度、換上透氣的棉質寢具；症狀已經影響生活，也可以和婦產科醫師討論更年期的處理方式。
為什麼我只先改 3 個？
十個原因看起來很多，但不是每一個都值得你先花力氣。我的方法很簡單，像整理家裡的開銷：先找「金額最大、又最好砍」的那幾筆。
悶熱和噪音，常常跟住的環境有關，不是說改就能改；打鼾、磨牙需要醫師評估。但有三個，是今天晚上就可以自己動手的。
第 1 個：不把明天的待辦帶上床
我以前睡前最後一件事，是在腦子裡把明天的行程跑一遍。結果燈關了，腦子還在開會。後來我改成睡前十分鐘，把明天要做的事寫在紙上。寫下來，等於告訴大腦：這件事已經有地方放了，你可以先下班。不用寫得漂亮，三五行就好。重點是寫完就關燈，不要再拿起手機確認。
如果躺了二十分鐘還是睡不著，我會起床到客廳，做點安靜的事，有睡意再回床上。床，只留給睡覺。
第 2 個：咖啡因有截止時間
很多人說「我喝咖啡不影響睡眠」，我以前也這樣說。醫院的衛教建議，睡前 4 到 6 小時避免咖啡因。如果你晚上 11 點睡，下午 5 點以後那杯奶茶、那杯咖啡，可能都還在身體裡工作。
我現在給自己定一個規則：下午兩點以後不喝咖啡。不是戒掉，是幫它設一個截止時間。
第 3 個：讓手機比你早一小時上床
這一個最難，我已經開始實踐了。
國家衛生研究院林煜軒醫師團隊的研究發現，每天手機使用每多 1 小時，入睡時間會延後約 4.9 分鐘，睡眠時間減少約 5.5 分鐘。專家建議睡前 30 到 60 分鐘不碰螢幕。
數字看起來不大，但它是每天都在扣的。一年下來，就是你跟睡眠借走了很多時間。
我的做法是：每天晚上的9:40手機就自動轉為勿擾，任何訊息通知都收不到（除了電話），然後把手機放到化妝台充電，腦子就專注在看書或休息。剛開始會焦慮，怕漏掉訊息。後來發現，晚上的訊息，幾乎沒有一則不能等到明天早上。
補充營養品有用嗎？
這也是很多人會問的。結論是一樣的：補充品可以是其中一環，但不是答案的全部。
如果壓力、咖啡因、手機都沒改，補什麼都像在漏水的桶子裡加水。想吃補充品，建議先和醫師或藥師討論，特別是已經在吃其他藥的人。
什麼時候該看醫生？
如果你一週有三個晚上以上睡不好，而且持續超過三個月，白天的精神、情緒、工作都受到影響，那就不只是生活習慣的問題了，建議到睡眠門診或身心科評估。
針對慢性失眠，醫學上也有不靠藥物的「失眠認知行為治療」（CBT-I），可以問問醫師是否適合你。另外，如果家人說你打鼾很大聲，或睡到一半像停止呼吸，也請一定要就醫，那可能是睡眠呼吸中止症。
睡眠，是每天都要存進去的本金
一定年紀以後，我越來越相信一件事：身體不是靠一次大補，而是靠每天的小存款。睡眠就是那筆本金。熬掉的每一晚，都是跟明天的自己借錢；今天多存一點，明天的你才有本錢去做想做的事。
你今晚會先改哪一個？歡迎寫信和我分享（Summer0807@gmail.com）。
我是 Summer，把人生當成一個長期經營的創業計畫，也把自己的身體，當成最值得長期投資的資產。
精華 FAQ
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作者認為最先該改的是帶上床的壓力、咖啡因，以及睡前螢幕使用。這 3 項都是多數人能立刻自己調整的變數，先改善它們，很多人就會明顯有感。
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文章列出 10 個常見失眠原因，包括壓力、咖啡因、手機、作息、環境、抽菸喝酒等，但作者強調不必一次全改，應先找最有效、又最容易下手的項目處理。
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如果一週有 3 個晚上以上睡不好，且持續超過 3 個月，白天精神、情緒與工作都受影響，就建議就醫評估，必要時可考慮失眠認知行為治療或排除睡眠呼吸中止症。
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