八萬人散場的那個晚上，高雄捷運站長唱起了歌

2026-10-12 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Coldplay高雄演唱會散場時，世運站長林忠明拿麥克風唱歌疏導人潮。
  • 重點二：高捷與市府透過加密班距、增開區間車及接駁車完成疏運。
  • 重點三：文章強調大型活動散場考驗城市治理，也反映生活便利與管理能力。



 

▋燈一關，人群才真正開始移動

 

如果你去過大型體育場，看過那種五萬、八萬人的演唱會散場，你大概知道真正的考驗，是最後一首歌結束之後。

燈光熄滅，音樂停下來，人群往出口集中。

那不只是離場，更像壓力瞬間釋放。

情緒還在高點，身體卻被迫進入狹窄動線。

有人急著回家，有人趕著搭車，也有人還沉浸在剛剛的演出裡。

街道可能被塞滿，叫車不容易，等待的時間也會被放大。

時間一拉長，氣氛就容易變得緊繃。

大型活動散場，本來就是一座城市的交通考驗。

場館出入口、周邊道路、捷運站、接駁車，還有現場工作人員，都得在短時間內承接大量人潮。

人潮，在這樣的場景裡，往往被視為需要控管的風險來源。

但2023年11月，高雄世運主場館的一場演唱會，讓我注意到另一種處理方式。

 

▋有人以為散場只有排隊，結果月台變成大型KTV

 

2023年11月11日與12日，英國樂團Coldplay在高雄世運主場館舉辦演唱會。

演唱會結束後，大批歌迷陸續前往高雄捷運紅線R17世運站。

現場有交通管制、人員引導，也有捷運與接駁車分流。

但最特別的，是月台上有人開始唱歌。

唱歌的人，是高雄捷運世運站站長林忠明。

他拿起麥克風，唱起《勇氣》等歌曲，陪著等待列車的歌迷。

這位站長早在同年其他大型演唱會散場時，就曾用唱歌的方式與旅客互動。

到了Coldplay演唱會，這項個人特色再次成為現場的一部分。

想想那個畫面。

演唱會已經結束，歌迷正在等車，月台上卻又有人唱起歌來。

原本只是等待列車的時間，忽然多了一點像安可的味道。

有人跟著唱，有人拿手機記錄。

站長的歌聲當然無法代替交通管制，但它讓人群在等待時，多了一種可以共同參與的事情。

 

▋地面在唱歌，地下在計算

 

如果只看唱歌的畫面，可能會以為這一切靠的是氣氛。

但真正關鍵，還有背後的交通調度。

大型活動散場時，捷運公司必須事先估算人流，安排列車與工作人員。

2023年這兩場Coldplay演唱會，高雄捷運將散場時的班距加密至約3分鐘，並增開區間車。

高雄市政府也安排40輛散場接駁車，協助民眾前往高鐵左營站、捷運巨蛋站等地點。

捷運站內，工作人員持續引導旅客；站外則有警義交與市府相關人員協助交通管制及分流。

高捷也透過監視畫面與各站進出站數據，掌握現場狀況。

列車班次、旅客進站速度、接駁車運作，必須彼此配合。

地面上的歌聲與互動，讓等待多了一點輕鬆；背後的調度系統，負責消化實際的人流。

兩者同時運作。

對一般人來說，這只是一次順利散場。

但從不動產的角度來看，我會注意另一件事——這個區域面對短時間湧入的大量人潮，究竟具備多少調度與應變能力？

當然，演唱會散場與平日通勤的條件不同。

活動日可以事先加派人力、增加班次、安排接駁；平日通勤則有不同方向、不同時間與不同目的地的需求。

一次順利的散場，不能直接證明平常上下班也一定順暢。

但它至少提供了一個觀察城市管理能力的機會。

而這種能力，確實值得納入我們對居住環境的評估。

 

▋82分鐘，八萬多人逐步離開

 

真正讓我驚訝的，是後來查到的數字。

根據高雄市政府公布、中央社報導的資料，2023年11月11日Coldplay演唱會，世運主場館內外同時間最高人數達84,858人。

當晚演唱會約在22時05分結束，至23時27分完成交通疏運，歷時82分鐘。

隔天11月12日，參與民眾最高人數達86,505人次，官方公布的疏運時間則是88分鐘。

也就是說，兩天都在不到一個半小時的時間內，完成官方所統計的散場交通疏運。

不過，這裡有個重要的差別。

八萬多人指的是場館內外的最高人數，並不代表八萬多人全部搭乘捷運。

現場還有接駁車、步行及其他離場方式。

以11月11日為例，接駁車就載運了8,340人次；12日則達11,800人次。

所以，這場疏運的成果，來自多種交通工具與現場人員的共同配合。

很多人看到的是演唱會的熱鬧。

但如果把目光放在散場後的那段時間，就會發現另一個值得研究的地方。

一座城市如何在短時間內安排這麼多人離開？

哪些環節事先準備好了？

哪些地方又需要現場人員即時調整？

這些能力，很少會寫在房屋廣告上。

可是當你長期住在一個地方，交通管理、公共運輸與大型活動對周邊的影響，都會慢慢變成生活體感的一部分。

 

▋那些被忽略的代價

 

我在《全球瞭望臺》的YouTube頻道看到這部關於演唱會散場人流疏運的影片，覺得很是動容。

後來進一步查證，才發現影片把高雄與台北的場景、不同活動的資訊，以及一些無法確認的外國人反應放在一起。

有些數字需要修正，有些情節也找不到原始來源。

但林忠明站長唱歌疏導人潮這件事，確實發生過。

而且有新聞影音留下紀錄。

台灣人的韌性，常常藏在這種邊邊角角。

小到你平常不太會注意。

我們習慣了，所以沒有太多感覺。

但換個角度看，這些細節，反而值得重新認識。

這樣的運作，有成本。

兩場演唱會期間，高雄市府動員大量警義交、交通與相關工作人員，配合捷運公司進行疏運。

每個環節都需要有人執行。

有人負責道路管制，有人引導接駁車，有人掌握列車運行，也有人在月台上維持候車秩序。

站長唱歌的畫面很容易被記住。

但歌聲背後，還有許多不會出現在鏡頭焦點裡的工作。

那些反覆確認動線、引導旅客、處理現場狀況的人，才讓事先規劃的疏運措施真正運作起來。

 

▋一種不容易複製的默契

 

有人會問，這種做法能不能被其他城市採用。

技術層面可以靠投資改善：班次、系統、監控。

但更難的，是互動方式。

當站務員引導旅客，多數人願不願意配合？

當等待時間拉長，現場人員能不能用適當的方式維持秩序？

當有人開始唱歌，旁邊的人願不願意跟著參與？

這些反應，除了制度與管理，也涉及人與人之間的互動習慣。

更像是一種長期慢慢累積出來的默契。

當然，台灣的大型活動同樣需要警力、護欄、交通管制與分流措施。

唱歌只是整套疏運安排裡，一個特別有人情味的環節。

但也正因如此，我才覺得有趣。

有些東西很難量化，但會在日常裡一點一點發生影響。

排隊是否會插隊、通道是否會互讓、陌生人之間是否願意配合，

你喊了借過，會不會有人側身讓你通行，

這些行為會慢慢累積成生活成本。

有時候你說不上哪裡不對，但就是覺得每天多花了一點力氣。

一個地方住起來是否順暢，往往就在這些細節裡。

 

▋那一聲「謝謝」，其實不小

 

演唱會結束後，多數人只想快點回家。

但如果你曾在擁擠的人潮裡，被工作人員耐心指引過，大概會理解那種感受。

等車時有人唱歌，當然是很有趣的經驗。

可是讓人能夠順利回家的，還有一整套事先安排的交通措施，以及許多第一線人員的付出。

那一句「謝謝，辛苦了」，對我來說，也包含了對這些工作的理解。

在不動產這一行待久了，會開始注意一些別人不太在意的細節。

像這種大型活動散場，除了看疏運速度，我也會想知道：

周邊居民的出入有沒有受到影響？

交通管制是否事先公告？

活動結束後，道路多久恢復正常？

捷運與接駁車能否有效分擔人流？

 

這些問題，和一個地方長期住起來是否方便，有很實際的關係。

一場演唱會的成功疏運，可以看出城市面對大型活動時的組織與應變能力。

但平常的生活品質，還需要觀察更多條件。

回到2023年11月的那兩個晚上。

Coldplay的演出結束了，歌迷陸續離開世運主場館。

高雄捷運世運站的月台上，林忠明站長拿起麥克風，唱起歌來。

有人看到的是演唱會結束後的一段有趣插曲。

我看到的，還有一座城市如何把交通調度、現場管理與人際互動放在一起，以及那些平常不太起眼，卻讓日常生活得以順利進行的人與事。

畢竟，演唱會一年可能只去幾次。

但你每天都要出門、搭車、回家，而你最後選擇落腳的那個地方，會陪你過很久。

 

——萬家鄉

 

參考資料

  1. 中央社（2023/11/12），Coldplay高雄演唱會散場疏運報導，包含84,858人及82分鐘疏運數據。 https://www.cna.com.tw/news/aloc/202311120003.aspx
  2. 中央社（2023/11/13），Coldplay高雄演唱會第二天疏運報導，包含86,505人次及88分鐘疏運數據。 https://www.cna.com.tw/news/ahel/202311130002.aspx
  3. 聯合新聞網影音，高雄捷運世運站站長林忠明唱歌疏導Coldplay演唱會散場人潮。 https://video.udn.com/news/1277523
  4. 高雄畫刊，林忠明站長與演唱會疏運工作的相關人物報導。 https://takao.kcg.gov.tw/article/3778

精華 FAQ

  • 因為Coldplay演唱會散場後月台人潮很多，站長林忠明便拿起麥克風唱歌，讓等待列車的歌迷放鬆情緒，也幫助現場維持秩序與互動感。

  • 高捷將班距加密到約3分鐘並增開區間車，市府安排40輛接駁車，現場還有警義交、站務與相關人員協助分流，才順利完成疏運。

  • 作者認為大型活動散場能看出城市的交通調度、公共運輸與應變能力，這些都會影響日常出入便利與居住體感，因此值得納入居住環境評估。

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我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#情緒 #音樂 #捷運 #故事 #演唱會

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

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2026-10-10 10:28 失敗要趁早-張念慈
許純美。聯合報系資料照
許純美。聯合報系資料照

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

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「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

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文章重點整理：

  • 重點一：她離家北上進入竹科聯電，做輪班技術員維生。
  • 重點二：在感情裡遭歧視，對方以父親精神病羞辱並消失。
  • 重點三：靠半工半讀重考翻身，考上中原大學工工系日間部。

家倒了之後，爸爸媽媽跑路。我獨自離開南投，北上竹科，走進聯電，不到20歲，職稱技術員。講白話，就是輪班工廠的作業員。

我穿無塵衣，穿脫太不方便，每次都會憋尿。一班站12小時，整天看不到陽光，眼前只有半導體製程裡的黃光。


無塵衣裹住的，是出身

做2休2，宿舍2人一間，就在新竹磐石中學旁邊，每天搭廠車來回。月薪2萬出頭。有一次我拚命加班，一個月只休2天，薪水最多拿到3萬。

現在回頭看，3萬真的太少了，可是對那個還沒20歲的我，我覺得好有成就感，覺得自己賺好多。技術員沒有配股，有薪水、有地方住，已經算幸運。

外人以為進竹科就是翻身。對我這種出身的女孩來說，那只是換一件更厚的外套，把家裡那張爛牌先藏起來。


有人拿妳家裡那張牌，量測妳配不配被愛

我在自己操作的那條蝕刻產線，遇到一個設備工程師，大約大我8歲，笑起來很溫柔，跟我一樣來自中部。年輕的我，用10元原子筆，在他的無塵室手套上寫下手機號碼。

後來我把家裡的狀況說出口。我以為他會給我像家人一樣的溫暖，安慰我，但他變了臉。

最後一次約會，我伸出手想牽他，他冷冷甩開：「你爸有精神病會遺傳，你覺得我媽會喜歡你嗎？

然後他人間消失。我找不到他，還擔心他是不是出了什麼事。

結果，他和護理師在一起，奉子成婚，婚姻維持不到2年就離了。我到現在還是不懂，一個人怎麼能把話說得那麼輕。

失戀的時候，我哭了好多個晚上。隔天進Fab(工廠)，無塵衣還是只剩眼睛，只是我的眼睛是哭腫的。


存款約7萬那天，我把自己考出去

我決定辭職考大學，存款大約7萬。去台中一中街的重考補習班問，一年的重考費用，不含吃住，要20萬。

我拿不出來...。

只能半工半讀，在一家美容院做美容助理，有時間就看書。自修4個月，指考考上中原大學工業工程系日間部。

沒有人替我安排這一步，是我自己把人生主導權，一寸一寸從半導體產線上挪回來。牌還是那副滿手爛牌，狠勁，是站12小時站出來的。

以前親友對我們家指指點點，丟一些沒有建設性的話，語氣裡帶著嘲諷和貶低，我總是沉默。現在我想說，你們沒有資格評判我們家。要幫，就直接拿錢出來。

翻面的手，換成我的雙手了。



精華 FAQ

  • 家裡狀況崩解後，爸爸媽媽都跑路，她只能獨自北上到新竹竹科，在聯電擔任輪班技術員，靠這份工作維持生活，也暫時把家庭困境藏起來。

  • 她穿無塵衣、常憋尿，一班站12小時，整天看不到陽光，月薪多在2萬出頭，拚命加班也才約3萬。外界看似進竹科翻身，對她只是換個地方吃苦。

  • 在被感情傷害後，她決定辭職考大學，存款約7萬卻負擔不起重考班，只能半工半讀做美容助理、自修4個月，最後考上中原大學工業工程系日間部。

柳靖

柳靖

滿手爛牌，走過灰色地帶，把人生主導權拿回來。 作家，著有兩本書。 📩 演講｜企業合作｜媒體邀約 kkposthouse@gmail.com

#女孩 #眼睛 #人生 #新竹

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手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖

有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

編輯推薦

文章目錄

Top 4 雙魚座：好人緣默默幫自己累積機會

雙魚座平常待人溫和，也很願意傾聽別人的想法，不知不覺就容易累積不少好人緣！這些關係平常可能看不出有什麼特別，但當雙魚遇到工作卡關、收入不穩，或正準備換跑道時，反而很容易有人主動分享職缺、介紹合作，甚至一句「我剛好認識一個人」，就替他們打開新的機會。雙魚座如果最近正處於低潮，別因為不好意思就拒絕別人的幫忙，有時候轉機真的就藏在身邊的人脈裡。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Top 3 射手座：不怕重新開始，換條路反而賺更多

射手座遇到低潮時，很少讓自己一直困在原地，工作做得不開心、收入不如預期，或原本的計畫突然喊卡，他們通常很快就會開始尋找下一條路。加上射手喜歡接觸新鮮事，也很容易認識不同圈子的人，一場聚會、朋友隨口分享的資訊，甚至原本只是抱著試試看的新工作，都可能意外變成新的收入來源。對射手來說，暫時不順不代表一直不順，敢換方向、敢嘗試，反而更容易碰到機會。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Top 2 巨蟹座：平常真心待人，低潮時總有人拉一把

巨蟹座很重感情，平常朋友有需要時願意幫忙，也很會照顧身邊的人，因此真正遇到困難時，往往也有人願意回過頭幫他們一把。尤其碰上工作不順、想轉職或收入暫時縮水時，可能是老朋友突然介紹工作，也可能是以前合作過的人再次找上門。巨蟹座的人脈不一定最廣，卻很容易累積一群真正信任自己的人，過去付出的真心，常常會在關鍵時刻變成意想不到的助力。

圖片來源：SBS
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Top 1 天秤座：人緣就是財庫，機會自己找上門

天秤座本來就很懂得與人相處，說話有分寸、做事也懂得顧及別人的感受，因此不管換到哪個環境，都容易累積不錯的人緣。這也讓天秤即使遇到工作瓶頸或收入下滑，也比較容易從人脈中找到新的出口。可能朋友知道哪間公司正在徵人、前同事突然丟來合作邀約，或聚會中剛好認識能帶來新機會的人。天秤座真正厲害的地方，就是平常累積的好感與信任，到了需要的時候，很可能直接變成下一個工作或賺錢機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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#貴人 #星座生肖 #星座運勢

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兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

2026-10-05 13:37 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許榮哲把兒子拉褲子的尷尬，改寫成救了全家的功勞。
  • 重點二：他以《美麗人生》說明，故事能把恐怖轉成孩子能懂的版本。
  • 重點三：文章強調人生出糗與挫折後，關鍵在於重新賦予事件意義。

十月了，秋老虎還是很有存在感。上週六在一座三合院的廣場上，30個家庭、約88個人一起坐著聽故事。太陽曬得大家揮汗如雨，卻沒有人急著離開，因為站在前面說故事的，是一個很會說故事的男人。他講到「挫賽領獎賞」時，現場笑成一片。

可是笑著笑著，我卻慢慢聽見了另一個故事。原本我以為，自己來聽的是一位說故事的哲學家；講到最後，我卻覺得眼前這個男人，更像一位用愛說故事的隱性親子專家。因為他談的表面上是「故事」，底下藏著的，卻是一個父親到了中年，才慢慢學會的一件事：孩子遇到挫折時，有時候你未必知道怎麼接住他的情緒，但你可以先陪他換一個說法。


一場「拉褲子」的意外，最後竟然成了救命關鍵

華語首席故事教練許榮哲曾分享，他和另外兩個家庭一起規劃攻克合歡山東峰。沒想到走到半路，兒子突然肚子不舒服，一不小心就把瀉物拉在褲子上。對一個孩子而言，這已經夠尷尬了，更何況旁邊還有姊姊。

許榮哲第一時間沒有責罵孩子，只和兒子做了一個秘密約定：「我們絕對不要告訴姊姊，免得妳被她嘲笑。」先保住孩子的面子，再處理眼前的問題。為了替兒子處理褲子，他把車緊急停在一處公廁。也就是這一次臨時停車，讓他發現了一件更嚴重的事情：車子的冷卻劑早已流滿地面。

如果沒有因為兒子拉褲子而停車，他們很可能繼續往山上開。而那台車，可能在山路上因為引擎過熱而爆缸。就在他緊急聯繫人手下山找修車廠時，手機又跳出藝人艾成驟逝的社會新聞。接連而來的意外與震撼，讓許榮哲突然想到一件事。他轉頭對失落的兒子說：「兒子，因為你的拉屎，救了我們全家！」原本讓孩子恨不得躲起來的糗事，瞬間變成了一件「救了全家」的功勞。

這也呼應許榮哲在《故事課之王》裡所談的核心概念：

即使人生挫賽了，也要為它找到值得獎賞的理由。

後來一次大型演講，許榮哲再次說起這件事。他原本擔心兒子會覺得難為情，因此請孩子暫時避開。沒想到，講到一半，他發現兒子正躲在門邊偷聽。許榮哲沒有急著制止，反而順勢請現場數百位聽眾，給孩子熱烈的掌聲與鼓勵。那一刻，一個孩子接收到的訊息可能已經完全不同了。

犯錯，不一定換來責罵。出糗，也不一定只能留下羞恥。甚至有一天，你可能因為那件讓自己最想躲起來的事情，得到一片掌聲。

如果那天只有責罵，孩子可能會記住什麼？

如果那天許榮哲只是罵兒子：「你怎麼不早點說？」這件事情很可能就只剩下一個結果：一個孩子從此記住，拉褲子是一件丟臉的事。但他偏偏把故事改了。「因為你的拉屎，救了我們全家。」同一條褲子，孩子最後帶走的記憶，可以是羞恥，也可以是「我曾經救過大家」。

許榮哲回憶，小學二年級時，班上有兩位同學，因為一前一後在教室拉褲子，遭到全班瘋狂嘲笑。最後，兩個孩子都轉學了。對當年的八歲孩子而言，他只能眼睜睜看著這件事情發生，卻什麼也做不了。多年以後，許榮哲再次想起那兩張臉，腦袋裡開始敲起警鐘。

如果孩子每一次出糗，都只得到嘲笑，他可能學到的不是「下次怎麼處理」，而是「這種事情不能讓別人知道」。久而久之，真正讓人害怕的，甚至不再是犯錯本身，而是犯錯之後別人怎麼看自己。

集中營裡，一個父親告訴五歲兒子：這是一場1000分的遊戲

如果說許榮哲的故事讓我們看到，一個父親如何替孩子處理一場尷尬，那麼《美麗人生》則把「說故事」的力量推到了極端。電影中的猶太青年蓋多（Guido），與美麗的女教師多拉（Dora）相愛結婚，兩人有一個五歲的兒子約書亞（Joshua）。二戰爆發後，蓋多與兒子因為猶太人的身分，被強行送進納粹集中營。接下來的世界，對一個五歲孩子而言，本來只有恐怖：死亡、暴力、命令，以及隨時可能消失的人。可是蓋多沒有把這些恐怖全部告訴兒子。

他開始說故事，他告訴約書亞，這裡正在進行一場「積分高達1000分的真人生存遊戲」。只要躲得好、遵守規則、拿到最高分，就可以得到一台真正的美軍坦克。於是，那些在大人眼中令人恐懼的命令，被孩子理解成遊戲規則。躲藏，變成得分；等待，變成比賽；危險，變成一場必須贏下來的遊戲。直到納粹即將撤退前，蓋多把兒子藏進狹小的櫃子裡，自己卻遭到納粹槍決。

約書亞不知道父親已經死去，他只知道，自己只要繼續躲好，就可能贏得那台坦克。然後，真的有一台坦克轟鳴著駛進集中營。小約書亞興奮地坐上真正的坦克車獲救，也終於和母親重逢。蓋多最後替兒子保留的，不是一個關於戰爭的真相，而是一個五歲孩子可以承受的版本。

有些謊言，是一個父親最後能給孩子的保護

蓋多知道集中營裡發生什麼事，約書亞不知道，所以父親把自己知道的恐怖，轉換成兒子聽得懂的遊戲規則。他告訴孩子要躲好，要遵守規則，要努力拿分。當蓋多自己即將面對死亡時，他仍然想辦法讓兒子相信：遊戲還沒有結束。這個故事最讓人難受的地方，也正在這裡。

父親知道真相，孩子相信遊戲。父親最後死了，孩子卻活了下來。那台坦克真的出現時，約書亞不知道自己剛剛走過的是什麼樣的世界。他只知道，自己贏了，故事沒有改變集中營裡發生的事情，但它替一個五歲孩子隔開了部分恐怖，讓他有機會活著走出那段歷史。

我們的大腦很會記壞事，所以故事才有機會介入

根據2020年的科學研究資料，一般人每天大約會產生6200個念頭。而人類的大腦有明顯的負面偏誤，對負面訊息與危險訊號往往更加敏感。一句難聽的話，可以記很多年；一次出糗，可以在睡前重播很多遍。所以真正麻煩的，往往不是事情發生的那一天，而是事情過去以後，我們還在腦子裡播放同一個版本，故事思維提供的是另一種可能。

許榮哲把面對生命事件的人分成三種狀態：理性的人，容易被困在偶然與無奈裡；聰明的腦袋，選擇相信奇蹟隨時可能發生；抱持信念的人，則會主動投入、持續付出。就像「為此我在佛前求了五百年」這個譬喻，重點不在神蹟，而在一個人願意為了相信的事情付出多少努力。

二戰時期的英國首相邱吉爾，也有一句廣為流傳的話：「永遠不要浪費一場危機。」邱吉爾並未被二戰的巨大危機所吞噬，反而將這段戰爭經歷寫成回憶錄，最終獲得諾貝爾文學獎。一場危機發生之後，故事還沒有結束，有人只看見損失，有人開始尋找其中留下的東西，有人則花上很多年，把它寫成自己生命裡的一頁。

四十年後，他才發現自己一直在救那個八歲的男孩

許榮哲原本以為，「犯錯領獎賞」只是幫助兒子處理拉褲子的尷尬。直到人到中年，他才發現，這個故事可能還有另一個主角，那就是四十年前的自己。八歲那年，他只能看著兩名同學因為拉褲子遭受嘲笑，最後轉學離開。他沒有能力阻止同學被嘲笑，也沒有能力替他們改變結局。可是四十多年後，當他再次回到那段記憶，他重新看見那兩個孩子的臉。

這一次，他們臉上的表情不再只有當年的憂鬱與羞恥，而是笑逐顏開。一個父親原本只是想接住自己的孩子，最後卻也接住了四十年前那個無能為力的八歲男孩。這讓人想到諾貝爾文學獎得主馬奎斯那句經典的話：

生活不是我們活過的日子，而是我們記住的日子，我們為了講述而在記憶中重現的日子

我們今天怎麼講述一段過去，也會影響那段過去在生命裡留下什麼樣的意義。當年的八歲男孩沒有能力救人，四十多年後的父親，卻用一個故事，替那個孩子重新補上了一個結局。

原來，我們以為自己在教孩子，最後被故事接住的可能是自己

今天坐在三合院廣場聽完整場講座，我一直想到這件事。許榮哲自己說，他並不是一個很會接住孩子情緒的父親，甚至經常被老婆塑造成家裡的反派角色。可是聽著他一個又一個說起兒子的故事，我反而感受到另一條藏在故事底下的線。

這個父親沒有一套完美的親子教養公式，他只是用了自己最會的方法說故事。他到了中年，才慢慢明白，原來四十年前那個八歲的自己，也一直記得那兩個因為拉褲子被嘲笑、最後轉學的同學。於是，當自己的兒子遇到一模一樣的窘境時，他本能地想替孩子換一個說法。

也許那就是父親能給出的愛。不一定很會說安慰的話，不一定每一次都能精準接住孩子的情緒，但他可以想辦法告訴孩子：「這件事雖然很糗，可是你沒有因此變成一個糟糕的人。」而我原本以為，台上坐著的是一位說故事的哲學家。聽到最後，我卻覺得，他更像一位用愛說故事的隱性親子專家。

人生最狼狽的時候，也許正是故事開始改寫的地方

我們以為故事是事情發生完以後，拿來講給別人聽的東西。但有些時候，故事也在決定我們怎麼理解正在發生的事情。兒子拉褲子，可以成為「丟臉」，也可以成為「救了全家」。

集中營可以是死亡與恐怖的象徵，對五歲的約書亞而言，卻被父親轉化成了一場必須努力贏下來的遊戲。

一場危機，可以成為人生最狼狽的一頁。也可能在多年以後，變成一個人重新理解自己的入口。我們沒有辦法替人生選擇所有情節，車子會壞、孩子會出糗、計畫會失敗，有些事情甚至殘酷到根本沒有人想要它發生。但事情發生之後，我們仍然有一個地方可以決定：這一頁，我要怎麼寫？

也許有一天，你會發現，自己曾經最想掩面逃跑的那件事，竟然成了後來最值得說的一個故事。那個被嘲笑的孩子、那次失敗的考試、那場搞砸的簡報、那個你一直不願提起的錯誤。你不需要急著替它找一個漂亮的答案。先問自己一件事：如果這件事有另一種說法，它會是什麼？


精華 FAQ

  • 因為兒子在上山途中拉褲子，讓他臨時停車處理，結果發現車子冷卻劑外漏，可能原本會在山路上爆缸；他於是把尷尬轉成「救了全家」的故事。

  • 電影中的父親把集中營的殘酷，改講成五歲兒子能理解的遊戲，讓孩子在恐懼中仍有活下去的希望，凸顯故事能替現實加上一層保護。

  • 最重要的不是否認失敗，而是重新命名事件、改寫記憶中的版本，讓出糗、危機或錯誤不只留下羞恥，也可能成為理解自己與成長的起點。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#故事 #華語 #育兒教養 #好書推薦

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