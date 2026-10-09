2026-10-09 12:30 Qinote
見人說人話，見鬼說鬼話，也是一種職場能力嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：對不同對象調整說話方式，是職場溝通的重要能力。
- 重點二：真正讓人不信任的，是連事實與立場也跟著改變。
- 重點三：面對多版本說法，重要事項應回到紀錄與確認。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
「見人說人話，見鬼說鬼話。」
這句話放在職場裡，好像特別容易遇見。
有些人面對主管的時候，說話客客氣氣。
「好，沒問題，我來處理。」
主管一離開，轉頭卻跟旁邊的同事說：
「怎麼可能沒問題？事情都做不完了。」
也有人跟A同事聊天的時候說：
「我也覺得妳這樣做比較好。」
等A離開，B一出現，又變成：
「其實我早就覺得她那樣做不太對。」
如果只聽其中一次，好像都沒有什麼。
可是時間久了，有時候會發現，同一件事情，到了不同的人面前，怎麼好像總有不同的版本？
這時候，我也會想：見人說人話，見鬼說鬼話，到底算不算一種職場能力？
面對不同的人，本來就不會用同一種方式說話
其實我不覺得，對每一個人都用完全相同的方式說話，才叫做真誠。
工作上本來就會遇到不同的人。
有人個性直接，講事情最好簡單明確。
有人比較在意語氣，同樣一句話，也許換個方式說，對方比較能接受。
跟主管報告事情，我們可能會先把重點、進度和結果整理清楚。
跟熟悉的同事討論時，也許一句：
「這裡好像有問題，我們再看一下。」
彼此就知道在說什麼。
如果今天有一位剛進公司的新人做錯了，我們也不一定需要劈頭就說：
「你這樣做是錯的。」
也許先告訴他哪裡需要調整，再說明為什麼，反而比較能讓人聽進去。
我覺得，這些都不是虛偽。
而是工作久了以後，慢慢知道一件事：同一句話，怎麼說，有時候跟說什麼一樣重要。
懂得看場合、看對象，調整自己的表達方式，本來就是溝通的一部分。
可是，調整「說話方式」和改變「事情的版本」，好像又是兩回事。
說話方式可以不同，事情卻不應該一直變
真正讓人不知道該怎麼相信的，往往不是一個人說話圓融。
而是他的立場，總是跟著眼前的人改變。
今天A在的時候，他站在A這邊。
明天B來了，他又覺得B說得比較有道理。
主管問：「這個做法當初是誰決定的？」
原本大家一起討論的事情，到了這個時候，可能突然變成：
「我那時候其實有提醒過，只是大家都覺得這樣比較好。」
可是回頭想想，好像也沒有人記得他曾經提醒過。
或者一件事情出了問題。
私底下跟同事說：
「我也覺得主管這次的決定有問題。」
到了主管面前，卻變成：「我當初也是照您的方向處理。」
這些情況，讓人不舒服的，好像不是他對不同的人說了不同的話。
而是你開始不知道：到底哪一個版本，才是他真正的想法？
「會說話」和「看人說話」，還是不太一樣
職場裡，有些人真的很會說話。
不是因為他特別會討好誰，而是他知道什麼場合該怎麼表達。
該直接的時候直接。
需要顧及別人感受的時候，也願意把話說得委婉一些。
有不同意見，可以提出來，但不一定要讓對方難堪。
需要拒絕，也不必把一句「不行」說得像是在跟人吵架。
我反而覺得，這是一種能力。
因為工作從來不是一個人完成的。
很多事情除了會做，也要會說、會溝通。
只是我慢慢覺得，真正的圓融應該有一條線。
表達方式可以改，事實不能跟著改；語氣可以不同，自己的立場也不能每次都只看眼前站的是誰。
否則所謂的「會做人」，最後可能只剩下「不得罪眼前這個人」。
而下一個人出現的時候，又換成另一套說法。
有時候，我們也可能不小心成為那個「不同版本」的人
寫到這裡，我其實也會回頭想自己。
因為「見人說人話，見鬼說鬼話」這件事，很容易看見別人，卻不一定看得見自己。
工作上有些時候，我們可能也會因為怕麻煩、怕衝突，說出一些跟心裡不完全一樣的話。
明明覺得事情有問題，卻說：
「好啦，都可以。」
明明不同意，卻因為大家都點頭，也跟著說：
「那就這樣吧。」
甚至有時候，面對不同的人，我們真的會把話說得不太一樣。
不一定是故意欺騙誰。
也可能只是當下不知道怎麼拒絕、不想把關係弄僵，或者覺得多一事不如少一事。
所以我不太想簡單地把這些人都叫做「兩面人」。
因為職場裡的人際關係，本來就沒有那麼單純。
有時候是想保護自己，也可能是顧及別人的感受，或者只是希望事情能順利做下去。
但我想，還是可以偶爾問問自己：
我現在只是換了一種比較適合的方式說話，還是連原本的事實和立場都一起換掉了？
這兩件事，看起來很像，其實差很多。
遇到「很多版本」的人，要怎麼相處？
工作久了，大概多少都會遇到這樣的人。
我現在反而覺得，不一定需要急著拆穿他。
更不用逢人就說：
「你知道嗎？他在你面前跟在我面前講的完全不一樣。」
因為這樣一來，自己也可能跟著掉進另一個傳話的圈子裡。
如果只是一些無關工作的聊天，聽過也就算了。
但如果牽涉工作內容、責任、進度，甚至可能影響後續結果，我覺得就不能只靠一句：
「他跟我說的。」
重要的事情，最好回到事情本身確認。
該用訊息確認的，就留下訊息。
該寄信的，就用信件說清楚。
會議裡決定的事情，也盡量讓相關的人都知道。
不是為了防誰。
而是工作上的事情，本來就應該有一個大家都清楚的版本。
這樣即使有人說：
「我記得當初不是這樣說的。」
至少還能回頭看看，當時到底是怎麼決定的。
真正的職場能力，不是讓每一個人都聽見自己想聽的話
以前聽到「見人說人話，見鬼說鬼話」，我總覺得這句話是在形容一個人很會做人。
現在再想，好像還是要看他怎麼「會」。
如果只是懂得面對不同的人，選擇比較適合的溝通方式，我覺得沒有什麼不好。
這甚至是工作上很重要的能力。
可是如果每換一個人，連事情的版本、自己的立場、該負的責任都跟著換，那就不是我理解的圓融了。
因為一個人說話好不好聽，也許很快就能感覺出來。
但一個人值不值得信任，往往要相處久了才知道。
我想，真正成熟的職場溝通，不是學會對每一個人說他想聽的話。
而是知道面對不同的人，可以選擇不同的說法，卻還是守得住同一件事情最基本的真實。
說話方式可以因人而異，但事情的版本，不應該跟著眼前的人一直改。
至於「見人說人話，見鬼說鬼話」是不是一種職場能力？
我現在大概會說：知道怎麼跟不同的人說話，是能力。
但如果連自己說過什麼、原本的立場是什麼，都要看眼前站的是誰才決定，那就不是我理解的「會說話」了。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。
—— Qinote
精華 FAQ
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作者認為，若是因應不同對象調整語氣、用詞與說法，這是職場溝通能力的一部分；但如果連事實、立場與責任都跟著變，就不是圓融，而是不值得信任。
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因為同一句話可因對象不同而調整，但工作中的事實、決策與責任應保持一致。若每次都改口，別人會無法判斷真正想法，也會影響合作與信任。
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作者建議不要急著拆穿或傳話，而是把重要事項回到事情本身確認，透過訊息、信件或會議紀錄留下證據，讓大家都清楚同一個版本，避免爭議。
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