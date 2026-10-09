見人說人話，見鬼說鬼話，也是一種職場能力嗎？

2026-10-09 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：對不同對象調整說話方式，是職場溝通的重要能力。
  • 重點二：真正讓人不信任的，是連事實與立場也跟著改變。
  • 重點三：面對多版本說法，重要事項應回到紀錄與確認。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

「見人說人話，見鬼說鬼話。」

這句話放在職場裡，好像特別容易遇見。

有些人面對主管的時候，說話客客氣氣。

「好，沒問題，我來處理。」

主管一離開，轉頭卻跟旁邊的同事說：

「怎麼可能沒問題？事情都做不完了。」

也有人跟A同事聊天的時候說：

「我也覺得妳這樣做比較好。」

等A離開，B一出現，又變成：

「其實我早就覺得她那樣做不太對。」

如果只聽其中一次，好像都沒有什麼。

可是時間久了，有時候會發現，同一件事情，到了不同的人面前，怎麼好像總有不同的版本？

這時候，我也會想：見人說人話，見鬼說鬼話，到底算不算一種職場能力？

面對不同的人，本來就不會用同一種方式說話

其實我不覺得，對每一個人都用完全相同的方式說話，才叫做真誠。

工作上本來就會遇到不同的人。

有人個性直接，講事情最好簡單明確。

有人比較在意語氣，同樣一句話，也許換個方式說，對方比較能接受。

跟主管報告事情，我們可能會先把重點、進度和結果整理清楚。

跟熟悉的同事討論時，也許一句：

「這裡好像有問題，我們再看一下。」

彼此就知道在說什麼。

如果今天有一位剛進公司的新人做錯了，我們也不一定需要劈頭就說：

「你這樣做是錯的。」

也許先告訴他哪裡需要調整，再說明為什麼，反而比較能讓人聽進去。

我覺得，這些都不是虛偽。

而是工作久了以後，慢慢知道一件事：同一句話，怎麼說，有時候跟說什麼一樣重要。

懂得看場合、看對象，調整自己的表達方式，本來就是溝通的一部分。

可是，調整「說話方式」和改變「事情的版本」，好像又是兩回事。

說話方式可以不同，事情卻不應該一直變

真正讓人不知道該怎麼相信的，往往不是一個人說話圓融。

而是他的立場，總是跟著眼前的人改變。

今天A在的時候，他站在A這邊。

明天B來了，他又覺得B說得比較有道理。

主管問：「這個做法當初是誰決定的？」

原本大家一起討論的事情，到了這個時候，可能突然變成：

「我那時候其實有提醒過，只是大家都覺得這樣比較好。」

可是回頭想想，好像也沒有人記得他曾經提醒過。

或者一件事情出了問題。

私底下跟同事說：

「我也覺得主管這次的決定有問題。」

到了主管面前，卻變成：「我當初也是照您的方向處理。」

這些情況，讓人不舒服的，好像不是他對不同的人說了不同的話。

而是你開始不知道：到底哪一個版本，才是他真正的想法？

「會說話」和「看人說話」，還是不太一樣

職場裡，有些人真的很會說話。

不是因為他特別會討好誰，而是他知道什麼場合該怎麼表達。

該直接的時候直接。

需要顧及別人感受的時候，也願意把話說得委婉一些。

有不同意見，可以提出來，但不一定要讓對方難堪。

需要拒絕，也不必把一句「不行」說得像是在跟人吵架。

我反而覺得，這是一種能力。

因為工作從來不是一個人完成的。

很多事情除了會做，也要會說、會溝通。

只是我慢慢覺得，真正的圓融應該有一條線。

表達方式可以改，事實不能跟著改；語氣可以不同，自己的立場也不能每次都只看眼前站的是誰。

否則所謂的「會做人」，最後可能只剩下「不得罪眼前這個人」。

而下一個人出現的時候，又換成另一套說法。

有時候，我們也可能不小心成為那個「不同版本」的人

寫到這裡，我其實也會回頭想自己。

因為「見人說人話，見鬼說鬼話」這件事，很容易看見別人，卻不一定看得見自己。

工作上有些時候，我們可能也會因為怕麻煩、怕衝突，說出一些跟心裡不完全一樣的話。

明明覺得事情有問題，卻說：

「好啦，都可以。」

明明不同意，卻因為大家都點頭，也跟著說：

「那就這樣吧。」

甚至有時候，面對不同的人，我們真的會把話說得不太一樣。

不一定是故意欺騙誰。

也可能只是當下不知道怎麼拒絕、不想把關係弄僵，或者覺得多一事不如少一事。

所以我不太想簡單地把這些人都叫做「兩面人」。

因為職場裡的人際關係，本來就沒有那麼單純。

有時候是想保護自己，也可能是顧及別人的感受，或者只是希望事情能順利做下去。

但我想，還是可以偶爾問問自己：

我現在只是換了一種比較適合的方式說話，還是連原本的事實和立場都一起換掉了？

這兩件事，看起來很像，其實差很多。

遇到「很多版本」的人，要怎麼相處？

工作久了，大概多少都會遇到這樣的人。

我現在反而覺得，不一定需要急著拆穿他。

更不用逢人就說：

「你知道嗎？他在你面前跟在我面前講的完全不一樣。」

因為這樣一來，自己也可能跟著掉進另一個傳話的圈子裡。

如果只是一些無關工作的聊天，聽過也就算了。

但如果牽涉工作內容、責任、進度，甚至可能影響後續結果，我覺得就不能只靠一句：

「他跟我說的。」

重要的事情，最好回到事情本身確認。

該用訊息確認的，就留下訊息。

該寄信的，就用信件說清楚。

會議裡決定的事情，也盡量讓相關的人都知道。

不是為了防誰。

而是工作上的事情，本來就應該有一個大家都清楚的版本。

這樣即使有人說：

「我記得當初不是這樣說的。」

至少還能回頭看看，當時到底是怎麼決定的。

真正的職場能力，不是讓每一個人都聽見自己想聽的話

以前聽到「見人說人話，見鬼說鬼話」，我總覺得這句話是在形容一個人很會做人。

現在再想，好像還是要看他怎麼「會」。

如果只是懂得面對不同的人，選擇比較適合的溝通方式，我覺得沒有什麼不好。

這甚至是工作上很重要的能力。

可是如果每換一個人，連事情的版本、自己的立場、該負的責任都跟著換，那就不是我理解的圓融了。

因為一個人說話好不好聽，也許很快就能感覺出來。

但一個人值不值得信任，往往要相處久了才知道。

我想，真正成熟的職場溝通，不是學會對每一個人說他想聽的話。

而是知道面對不同的人，可以選擇不同的說法，卻還是守得住同一件事情最基本的真實。

說話方式可以因人而異，但事情的版本，不應該跟著眼前的人一直改。

至於「見人說人話，見鬼說鬼話」是不是一種職場能力？

我現在大概會說：知道怎麼跟不同的人說話，是能力。

但如果連自己說過什麼、原本的立場是什麼，都要看眼前站的是誰才決定，那就不是我理解的「會說話」了。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote



精華 FAQ

  • 作者認為，若是因應不同對象調整語氣、用詞與說法，這是職場溝通能力的一部分；但如果連事實、立場與責任都跟著變，就不是圓融，而是不值得信任。

  • 因為同一句話可因對象不同而調整，但工作中的事實、決策與責任應保持一致。若每次都改口，別人會無法判斷真正想法，也會影響合作與信任。

  • 作者建議不要急著拆穿或傳話，而是把重要事項回到事情本身確認，透過訊息、信件或會議紀錄留下證據，讓大家都清楚同一個版本，避免爭議。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#時間 #工作職場 #職場人生 #職場建議 #職場生存學 #職場生存之道

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2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

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內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

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「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

2026-10-04 11:34 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：她離家北上進入竹科聯電，做輪班技術員維生。
  • 重點二：在感情裡遭歧視，對方以父親精神病羞辱並消失。
  • 重點三：靠半工半讀重考翻身，考上中原大學工工系日間部。

家倒了之後，爸爸媽媽跑路。我獨自離開南投，北上竹科，走進聯電，不到20歲，職稱技術員。講白話，就是輪班工廠的作業員。

我穿無塵衣，穿脫太不方便，每次都會憋尿。一班站12小時，整天看不到陽光，眼前只有半導體製程裡的黃光。


無塵衣裹住的，是出身

做2休2，宿舍2人一間，就在新竹磐石中學旁邊，每天搭廠車來回。月薪2萬出頭。有一次我拚命加班，一個月只休2天，薪水最多拿到3萬。

現在回頭看，3萬真的太少了，可是對那個還沒20歲的我，我覺得好有成就感，覺得自己賺好多。技術員沒有配股，有薪水、有地方住，已經算幸運。

外人以為進竹科就是翻身。對我這種出身的女孩來說，那只是換一件更厚的外套，把家裡那張爛牌先藏起來。


有人拿妳家裡那張牌，量測妳配不配被愛

我在自己操作的那條蝕刻產線，遇到一個設備工程師，大約大我8歲，笑起來很溫柔，跟我一樣來自中部。年輕的我，用10元原子筆，在他的無塵室手套上寫下手機號碼。

後來我把家裡的狀況說出口。我以為他會給我像家人一樣的溫暖，安慰我，但他變了臉。

最後一次約會，我伸出手想牽他，他冷冷甩開：「你爸有精神病會遺傳，你覺得我媽會喜歡你嗎？

然後他人間消失。我找不到他，還擔心他是不是出了什麼事。

結果，他和護理師在一起，奉子成婚，婚姻維持不到2年就離了。我到現在還是不懂，一個人怎麼能把話說得那麼輕。

失戀的時候，我哭了好多個晚上。隔天進Fab(工廠)，無塵衣還是只剩眼睛，只是我的眼睛是哭腫的。


存款約7萬那天，我把自己考出去

我決定辭職考大學，存款大約7萬。去台中一中街的重考補習班問，一年的重考費用，不含吃住，要20萬。

我拿不出來...。

只能半工半讀，在一家美容院做美容助理，有時間就看書。自修4個月，指考考上中原大學工業工程系日間部。

沒有人替我安排這一步，是我自己把人生主導權，一寸一寸從半導體產線上挪回來。牌還是那副滿手爛牌，狠勁，是站12小時站出來的。

以前親友對我們家指指點點，丟一些沒有建設性的話，語氣裡帶著嘲諷和貶低，我總是沉默。現在我想說，你們沒有資格評判我們家。要幫，就直接拿錢出來。

翻面的手，換成我的雙手了。



精華 FAQ

  • 家裡狀況崩解後，爸爸媽媽都跑路，她只能獨自北上到新竹竹科，在聯電擔任輪班技術員，靠這份工作維持生活，也暫時把家庭困境藏起來。

  • 她穿無塵衣、常憋尿，一班站12小時，整天看不到陽光，月薪多在2萬出頭，拚命加班也才約3萬。外界看似進竹科翻身，對她只是換個地方吃苦。

  • 在被感情傷害後，她決定辭職考大學，存款約7萬卻負擔不起重考班，只能半工半讀做美容助理、自修4個月，最後考上中原大學工業工程系日間部。

柳靖

柳靖

滿手爛牌，走過灰色地帶，把人生主導權拿回來。 作家，著有兩本書。 📩 演講｜企業合作｜媒體邀約 kkposthouse@gmail.com

#女孩 #眼睛 #人生 #新竹

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2026-09-27 21:05 女子漾／編輯張念慈
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖
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早餐想吃水煮蛋，卻懶得開瓦斯爐、搬出電鍋？其實手邊一個保溫瓶，就可能派上用場！家事達人分享「保溫瓶燜蛋法」，利用滾燙熱水與保溫效果，就能把雞蛋燜熟。另外，不少人煮蛋時都碰過「蛋殼死都剝不下來」的窘境，甚至剝到最後蛋白跟著掉了一大半，其實這可能和雞蛋的新鮮程度有關。

水煮蛋為何超難剝？可能是雞蛋太新鮮

一名網友日前在Threads分享，自己早餐固定會吃2顆水煮蛋，每次烹調方式幾乎相同，偶爾卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，一撕蛋殼，連蛋白也整片跟著掉下來，讓他忍不住懷疑是不是雞蛋品質出了問題。

沒想到有雞蛋業者現身解答，指出雞蛋太新鮮時，反而比較容易出現不好剝殼的情況。這是因為雞蛋隨著存放時間增加，蛋白的酸鹼值會發生變化，蛋白與內膜的黏附程度也會下降，因此相較之下，存放一段時間的蛋煮熟後通常比較容易剝殼。

雞蛋別為了好剝長時間放室溫

雖然部分蛋商建議，新鮮雞蛋可以先放置一段時間再煮，但保存方式仍要特別注意。尤其台灣環境溫度較高，不建議單純為了讓水煮蛋比較好剝，就將雞蛋長時間放在室溫下。依照農業部雞蛋保存資訊，購買後若無法立即食用，應妥善冷藏保存，降低雞蛋變質的風險。

因此，如果買回家的雞蛋本來就是冷藏販售，也應持續冷藏，不要反覆退冰、冷藏。

水煮蛋剝到坑坑疤疤？煮完先做這一步

想讓水煮蛋比較好剝，另一個常見方法就是「煮熟後快速降溫」。雞蛋煮好後，可以立即放入冷水或冰水中降溫，等到雞蛋完全冷卻後，再從較寬的那端輕輕敲出裂痕，沿著蛋殼與蛋白之間慢慢剝除。

網路上也有人分享在煮蛋水中加入鹽或白醋等方法，不過實際效果可能受到雞蛋新鮮程度、烹煮方式等因素影響，不一定每次都有效。

不想開火！保溫瓶也能做水煮蛋

如果租屋處沒有廚房，或早上實在懶得開火，家事達人陳映如則分享「保溫瓶燜蛋法」，準備雞蛋、滾水與保溫效果良好的保溫瓶即可。

做法也很簡單：

1.準備雞蛋，冷藏蛋可先稍微回溫，避免突然接觸高溫造成破裂。

2.保溫瓶加入約7至8分滿的滾燙熱水。

3.小心放入雞蛋並立刻蓋緊瓶蓋。

4.靜置約25至30分鐘，再確認雞蛋是否完全熟透。

不過每款保溫瓶的保溫效果不同，加上雞蛋大小、數量及原始溫度都會影響熟度，因此時間並非絕對。

若是第一次嘗試，建議確認蛋白與蛋黃都已充分凝固後再食用。想一次準備多顆雞蛋，也要注意水量與溫度是否足夠，避免中心沒有完全熟透。

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兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

2026-10-05 13:37 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許榮哲把兒子拉褲子的尷尬，改寫成救了全家的功勞。
  • 重點二：他以《美麗人生》說明，故事能把恐怖轉成孩子能懂的版本。
  • 重點三：文章強調人生出糗與挫折後，關鍵在於重新賦予事件意義。

十月了，秋老虎還是很有存在感。上週六在一座三合院的廣場上，30個家庭、約88個人一起坐著聽故事。太陽曬得大家揮汗如雨，卻沒有人急著離開，因為站在前面說故事的，是一個很會說故事的男人。他講到「挫賽領獎賞」時，現場笑成一片。

可是笑著笑著，我卻慢慢聽見了另一個故事。原本我以為，自己來聽的是一位說故事的哲學家；講到最後，我卻覺得眼前這個男人，更像一位用愛說故事的隱性親子專家。因為他談的表面上是「故事」，底下藏著的，卻是一個父親到了中年，才慢慢學會的一件事：孩子遇到挫折時，有時候你未必知道怎麼接住他的情緒，但你可以先陪他換一個說法。


一場「拉褲子」的意外，最後竟然成了救命關鍵

華語首席故事教練許榮哲曾分享，他和另外兩個家庭一起規劃攻克合歡山東峰。沒想到走到半路，兒子突然肚子不舒服，一不小心就把瀉物拉在褲子上。對一個孩子而言，這已經夠尷尬了，更何況旁邊還有姊姊。

許榮哲第一時間沒有責罵孩子，只和兒子做了一個秘密約定：「我們絕對不要告訴姊姊，免得妳被她嘲笑。」先保住孩子的面子，再處理眼前的問題。為了替兒子處理褲子，他把車緊急停在一處公廁。也就是這一次臨時停車，讓他發現了一件更嚴重的事情：車子的冷卻劑早已流滿地面。

如果沒有因為兒子拉褲子而停車，他們很可能繼續往山上開。而那台車，可能在山路上因為引擎過熱而爆缸。就在他緊急聯繫人手下山找修車廠時，手機又跳出藝人艾成驟逝的社會新聞。接連而來的意外與震撼，讓許榮哲突然想到一件事。他轉頭對失落的兒子說：「兒子，因為你的拉屎，救了我們全家！」原本讓孩子恨不得躲起來的糗事，瞬間變成了一件「救了全家」的功勞。

這也呼應許榮哲在《故事課之王》裡所談的核心概念：

即使人生挫賽了，也要為它找到值得獎賞的理由。

後來一次大型演講，許榮哲再次說起這件事。他原本擔心兒子會覺得難為情，因此請孩子暫時避開。沒想到，講到一半，他發現兒子正躲在門邊偷聽。許榮哲沒有急著制止，反而順勢請現場數百位聽眾，給孩子熱烈的掌聲與鼓勵。那一刻，一個孩子接收到的訊息可能已經完全不同了。

犯錯，不一定換來責罵。出糗，也不一定只能留下羞恥。甚至有一天，你可能因為那件讓自己最想躲起來的事情，得到一片掌聲。

如果那天只有責罵，孩子可能會記住什麼？

如果那天許榮哲只是罵兒子：「你怎麼不早點說？」這件事情很可能就只剩下一個結果：一個孩子從此記住，拉褲子是一件丟臉的事。但他偏偏把故事改了。「因為你的拉屎，救了我們全家。」同一條褲子，孩子最後帶走的記憶，可以是羞恥，也可以是「我曾經救過大家」。

許榮哲回憶，小學二年級時，班上有兩位同學，因為一前一後在教室拉褲子，遭到全班瘋狂嘲笑。最後，兩個孩子都轉學了。對當年的八歲孩子而言，他只能眼睜睜看著這件事情發生，卻什麼也做不了。多年以後，許榮哲再次想起那兩張臉，腦袋裡開始敲起警鐘。

如果孩子每一次出糗，都只得到嘲笑，他可能學到的不是「下次怎麼處理」，而是「這種事情不能讓別人知道」。久而久之，真正讓人害怕的，甚至不再是犯錯本身，而是犯錯之後別人怎麼看自己。

集中營裡，一個父親告訴五歲兒子：這是一場1000分的遊戲

如果說許榮哲的故事讓我們看到，一個父親如何替孩子處理一場尷尬，那麼《美麗人生》則把「說故事」的力量推到了極端。電影中的猶太青年蓋多（Guido），與美麗的女教師多拉（Dora）相愛結婚，兩人有一個五歲的兒子約書亞（Joshua）。二戰爆發後，蓋多與兒子因為猶太人的身分，被強行送進納粹集中營。接下來的世界，對一個五歲孩子而言，本來只有恐怖：死亡、暴力、命令，以及隨時可能消失的人。可是蓋多沒有把這些恐怖全部告訴兒子。

他開始說故事，他告訴約書亞，這裡正在進行一場「積分高達1000分的真人生存遊戲」。只要躲得好、遵守規則、拿到最高分，就可以得到一台真正的美軍坦克。於是，那些在大人眼中令人恐懼的命令，被孩子理解成遊戲規則。躲藏，變成得分；等待，變成比賽；危險，變成一場必須贏下來的遊戲。直到納粹即將撤退前，蓋多把兒子藏進狹小的櫃子裡，自己卻遭到納粹槍決。

約書亞不知道父親已經死去，他只知道，自己只要繼續躲好，就可能贏得那台坦克。然後，真的有一台坦克轟鳴著駛進集中營。小約書亞興奮地坐上真正的坦克車獲救，也終於和母親重逢。蓋多最後替兒子保留的，不是一個關於戰爭的真相，而是一個五歲孩子可以承受的版本。

有些謊言，是一個父親最後能給孩子的保護

蓋多知道集中營裡發生什麼事，約書亞不知道，所以父親把自己知道的恐怖，轉換成兒子聽得懂的遊戲規則。他告訴孩子要躲好，要遵守規則，要努力拿分。當蓋多自己即將面對死亡時，他仍然想辦法讓兒子相信：遊戲還沒有結束。這個故事最讓人難受的地方，也正在這裡。

父親知道真相，孩子相信遊戲。父親最後死了，孩子卻活了下來。那台坦克真的出現時，約書亞不知道自己剛剛走過的是什麼樣的世界。他只知道，自己贏了，故事沒有改變集中營裡發生的事情，但它替一個五歲孩子隔開了部分恐怖，讓他有機會活著走出那段歷史。

我們的大腦很會記壞事，所以故事才有機會介入

根據2020年的科學研究資料，一般人每天大約會產生6200個念頭。而人類的大腦有明顯的負面偏誤，對負面訊息與危險訊號往往更加敏感。一句難聽的話，可以記很多年；一次出糗，可以在睡前重播很多遍。所以真正麻煩的，往往不是事情發生的那一天，而是事情過去以後，我們還在腦子裡播放同一個版本，故事思維提供的是另一種可能。

許榮哲把面對生命事件的人分成三種狀態：理性的人，容易被困在偶然與無奈裡；聰明的腦袋，選擇相信奇蹟隨時可能發生；抱持信念的人，則會主動投入、持續付出。就像「為此我在佛前求了五百年」這個譬喻，重點不在神蹟，而在一個人願意為了相信的事情付出多少努力。

二戰時期的英國首相邱吉爾，也有一句廣為流傳的話：「永遠不要浪費一場危機。」邱吉爾並未被二戰的巨大危機所吞噬，反而將這段戰爭經歷寫成回憶錄，最終獲得諾貝爾文學獎。一場危機發生之後，故事還沒有結束，有人只看見損失，有人開始尋找其中留下的東西，有人則花上很多年，把它寫成自己生命裡的一頁。

四十年後，他才發現自己一直在救那個八歲的男孩

許榮哲原本以為，「犯錯領獎賞」只是幫助兒子處理拉褲子的尷尬。直到人到中年，他才發現，這個故事可能還有另一個主角，那就是四十年前的自己。八歲那年，他只能看著兩名同學因為拉褲子遭受嘲笑，最後轉學離開。他沒有能力阻止同學被嘲笑，也沒有能力替他們改變結局。可是四十多年後，當他再次回到那段記憶，他重新看見那兩個孩子的臉。

這一次，他們臉上的表情不再只有當年的憂鬱與羞恥，而是笑逐顏開。一個父親原本只是想接住自己的孩子，最後卻也接住了四十年前那個無能為力的八歲男孩。這讓人想到諾貝爾文學獎得主馬奎斯那句經典的話：

生活不是我們活過的日子，而是我們記住的日子，我們為了講述而在記憶中重現的日子

我們今天怎麼講述一段過去，也會影響那段過去在生命裡留下什麼樣的意義。當年的八歲男孩沒有能力救人，四十多年後的父親，卻用一個故事，替那個孩子重新補上了一個結局。

原來，我們以為自己在教孩子，最後被故事接住的可能是自己

今天坐在三合院廣場聽完整場講座，我一直想到這件事。許榮哲自己說，他並不是一個很會接住孩子情緒的父親，甚至經常被老婆塑造成家裡的反派角色。可是聽著他一個又一個說起兒子的故事，我反而感受到另一條藏在故事底下的線。

這個父親沒有一套完美的親子教養公式，他只是用了自己最會的方法說故事。他到了中年，才慢慢明白，原來四十年前那個八歲的自己，也一直記得那兩個因為拉褲子被嘲笑、最後轉學的同學。於是，當自己的兒子遇到一模一樣的窘境時，他本能地想替孩子換一個說法。

也許那就是父親能給出的愛。不一定很會說安慰的話，不一定每一次都能精準接住孩子的情緒，但他可以想辦法告訴孩子：「這件事雖然很糗，可是你沒有因此變成一個糟糕的人。」而我原本以為，台上坐著的是一位說故事的哲學家。聽到最後，我卻覺得，他更像一位用愛說故事的隱性親子專家。

人生最狼狽的時候，也許正是故事開始改寫的地方

我們以為故事是事情發生完以後，拿來講給別人聽的東西。但有些時候，故事也在決定我們怎麼理解正在發生的事情。兒子拉褲子，可以成為「丟臉」，也可以成為「救了全家」。

集中營可以是死亡與恐怖的象徵，對五歲的約書亞而言，卻被父親轉化成了一場必須努力贏下來的遊戲。

一場危機，可以成為人生最狼狽的一頁。也可能在多年以後，變成一個人重新理解自己的入口。我們沒有辦法替人生選擇所有情節，車子會壞、孩子會出糗、計畫會失敗，有些事情甚至殘酷到根本沒有人想要它發生。但事情發生之後，我們仍然有一個地方可以決定：這一頁，我要怎麼寫？

也許有一天，你會發現，自己曾經最想掩面逃跑的那件事，竟然成了後來最值得說的一個故事。那個被嘲笑的孩子、那次失敗的考試、那場搞砸的簡報、那個你一直不願提起的錯誤。你不需要急著替它找一個漂亮的答案。先問自己一件事：如果這件事有另一種說法，它會是什麼？


精華 FAQ

  • 因為兒子在上山途中拉褲子，讓他臨時停車處理，結果發現車子冷卻劑外漏，可能原本會在山路上爆缸；他於是把尷尬轉成「救了全家」的故事。

  • 電影中的父親把集中營的殘酷，改講成五歲兒子能理解的遊戲，讓孩子在恐懼中仍有活下去的希望，凸顯故事能替現實加上一層保護。

  • 最重要的不是否認失敗，而是重新命名事件、改寫記憶中的版本，讓出糗、危機或錯誤不只留下羞恥，也可能成為理解自己與成長的起點。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

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