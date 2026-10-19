2026-10-19 10:04 潮健康
藍莓研究不只聚焦眼睛？研究關注血管、代謝健康的關聯
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：藍莓研究近年從護眼延伸到血管與代謝健康。
- 重點二：部分人體試驗觀察到FMD上升與血壓小幅下降。
- 重點三：不同藍莓物種、劑量與族群差異使結果難以一概而論。
圖說：藍莓除了讓人聯想到眼睛保健，近年也成為血管功能研究的對象。部分人體試驗觀察到攝取藍莓後，血流介導擴張（FMD）指標有所變化；研究結果仍需依藍莓種類、攝取量及受試者條件解讀。
提到藍莓，不少消費者會聯想到眼睛保健。近年營養研究則逐漸將觀察範圍延伸至血管功能、代謝指標及腸道菌相。不過，不同研究採用的藍莓種類、攝取方式、劑量與研究對象並不相同，目前結果仍不能一概而論，更不宜將食用藍莓直接等同於預防心血管疾病。
2026年發表於《Critical Reviews in Food Science and Nutrition》的一篇回顧，整理北美野生低灌藍莓（Vaccinium angustifolium）與心血管及代謝健康相關研究。該回顧源自產業公協會籌辦的專家研討會。作者綜整現有資料後指出，攝取野生藍莓後，部分心血管代謝相關指標可能出現有利變化，但整體研究結果仍不一致；個體差異、攝取量、食物型態等因素，仍有待進一步釐清。
血管功能成為近年研究關注方向血管內皮是位於血管內側的細胞層，參與血管舒張等生理調節。2024年發表於《Frontiers in Physiology》的系統性回顧與統合分析，共納入16項藍莓相關研究，其中11項進入統合分析。結果顯示，藍莓介入組的血流介導擴張（flow-mediated dilation，FMD）平均增加1.50個百分點，舒張壓亦呈小幅下降；但整體收縮壓及高、低密度脂蛋白膽固醇並未呈現一致的顯著改善。
值得注意的是，相關研究之間存在差異，使用的藍莓種類、攝取劑量與研究族群亦不完全相同，因此統合結果仍須審慎解讀。
另一項2023年發表於《American Journal of Clinical Nutrition》的雙盲隨機對照試驗，納入61名65至80歲健康長者，比較每日攝取26克野生藍莓凍乾粉（含302毫克花青素）與安慰劑，研究期間為12週，最終54名具有完整分析資料。結果顯示，藍莓組相較安慰劑組的FMD高0.86個百分點，24小時動態收縮壓亦較低。
這項研究提供了特定族群的人體試驗線索，但單一試驗的結果仍不宜直接推論至所有年齡層，也不能直接套用於不同莓果品種、攝取型態或萃取產品。
花青素受到關注 代謝健康仍待更多研究藍莓的深色與花青素等植物多酚有關。近年的研究除了觀察血管功能，也持續探索這些植物成分經消化與代謝後，與腸道微生物及心血管代謝相關指標之間的關係。
然而，目前血糖、血脂、血壓等不同指標的研究證據強度並不一致，研究者仍需透過更大規模及較長期的人體研究，進一步確認攝取量、個體差異與食物型態可能造成的影響。就日常飲食而言，藍莓較適合被視為多樣化飲食中的水果來源之一，而非用來改善特定檢驗數值的方法。
從日常莓果攝取，認識不同的花青素來源藍莓可以是日常多樣化水果攝取的一部分；對花青素感興趣的消費者，也會接觸到以不同深色莓果製成的產品。來自挪威的 Medox 花青素膠囊，在當地市場已有超過25年歷史，以野生歐洲藍莓(山桑子)與黑醋栗為原料，提供消費者認識深色莓果植物營養素的另一種選擇。
圖說：一般藍莓與山桑子（歐洲藍莓）是不同物種，外觀和果肉顏色也可能不同。
回到均衡飲食 理解研究證據的適用範圍從過去大眾熟悉的眼睛保健印象，到近年血管功能、代謝健康與腸道菌相等研究方向，藍莓相關研究提供了觀察植物性食物與人體健康關聯的不同角度。
現階段已有部分人體研究觀察到血管功能等指標的變化，但這類生理指標並不等同疾病預防或長期健康結果。不同莓果物種、攝取量與加工型態是否能產生相同結果，也仍需更多研究確認。
日常健康管理仍應建立在均衡飲食、規律活動、充足睡眠及良好生活習慣等基礎上。面對單一食品或營養成分的研究結果，理解研究對象與證據限制，避免將特定研究結果過度延伸至所有食品或產品，才能更客觀地掌握健康資訊。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：・藍莓不只讓人想到護眼！野生藍莓與血管、代謝健康的研究新發現・冷凍藍莓需要洗嗎？新鮮與冷凍莓果怎麼吃才安心？
參考資料：
–NIH, Wild blueberries and cardiometabolic health: a current review of the evidence
–NIH, Effect of blueberry intervention on endothelial function: a systematic review and meta-analysis
– The American Journal of Clinical Nutrition, Wild blueberry (poly)phenols can improve vascular function and cognitive performance in healthy older individuals: a double-blind randomized controlled trial
原文出處：藍莓研究不只聚焦眼睛？研究關注血管、代謝健康的關聯
精華 FAQ
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因為營養研究已把觀察範圍延伸到血管功能、代謝指標與腸道菌相，想了解花青素等成分是否對整體心血管代謝健康有影響，但目前仍屬研究探索階段。
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2024年統合分析納入16項研究，發現藍莓介入組FMD平均增加1.50個百分點，舒張壓略降；2023年長者試驗也見FMD上升與24小時收縮壓較低。
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因為研究中的藍莓種類、攝取量、加工型態與受試者條件都不同，結果也不一致；FMD等指標改善不等於長期疾病預防，仍需更多大規模研究確認。