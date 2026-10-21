2026-10-21 10:04 潮健康
上一次「玩得很開心」是什麼時候？大人也需要替自己保留一點玩心
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大人也需要保留玩心，玩樂不是浪費而是補充能量。
- 重點二：長大後常把玩排最後，甚至只是在旁陪玩而未真正參與。
- 重點三：從無目的時間、新鮮體驗與親自投入，能找回生活笑聲。
把玩樂放回生活 讓緊繃的大人重新笑出來問一個大人「最近有沒有玩得很開心」，很多人會愣一下，然後發現自己想不太起來。長大以後，時間被工作與責任切得很細，玩樂總是被排到最後一項；就算安排了旅行，也常常是為了陪孩子、陪長輩，自己則一路在算時間、顧行李、看導航。近年來，「大人是不是也需要玩」，逐漸被視為照顧身心的一環。
事實上，玩並不是浪費時間，而是讓人重新有力氣的方式之一。以下就來聊聊，為什麼玩對大人同樣重要，以及可以如何替自己找回一點玩心。
圖說：長大以後，玩樂常被排到最後；替自己留一點玩的時間，是照顧身心的一種方式
長大之後 我們把「玩」排到了最後小時候不必有人教，孩子自然就會玩。長大之後，我們開始用「有沒有用」來衡量時間：這件事能不能增進效率、對工作有沒有幫助、值不值得。久而久之，純粹為了開心而做的事，就一件一件從行事曆上消失了。
更常見的情況是，我們把玩樂外包給了別人。出門是為了家人開心，去哪裡是因為孩子想去，自己則站在一旁拿東西、排隊、拍照。玩樂明明就在眼前，卻沒有真的參與其中。
為什麼「玩」 對大人也這麼重要玩的時候，人會暫時離開「應該」與「必須」的邏輯。不必評估效益、不必擔心表現好不好，注意力完全落在當下的動作與感受上。這種狀態，對長期緊繃的大腦來說，是很難得的休息。
而且玩樂帶來的正向情緒，並不只停留在當下。心情好的時候，人比較願意嘗試、比較有耐心、也比較容易和身邊的人親近。這些累積下來，會慢慢變成面對壓力時的餘裕。換句話說，玩不是為了逃避生活，而是為了讓自己有力氣回到生活裡。
替生活找回一點玩心玩心不需要大費周章，可以從小地方開始：
- 每週替自己留一段「沒有目的」的時間，做一件純粹想做的事
- 重新試試小時候喜歡的活動，不必做得好，開心就好
- 和家人一起玩，而不是只負責在旁邊看著與拍照
- 允許自己在玩的時候放下手機，不急著記錄與分享
- 嘗試一件沒做過的新鮮事，讓生活出現一點意外
這些安排的價值，不在於玩得多盡興，而在於提醒自己：開心本身，就是值得被安排的事。
有些場合 特別容易讓大人放下身段玩心很難靠意志力喚醒，卻很容易被場合帶出來。與其要求自己「放鬆一點」，不如把自己放到一個本來就不適合維持形象的地方。
那種地方通常有個共同點：不參與就沒有意思。排隊的時候會開始期待、設施啟動的那一刻會忘記自己幾歲，走出來時腿是酸的、臉卻還在笑。在這樣的空間裡，大人和孩子難得站在同一個位置上，一起驚訝、一起大叫——而那正是許多人事後回想起來，最記得的片段。
另一種是需要動手、需要靠近的場合。伸手摘下一顆果子直接放進嘴裡，或蹲下來餵一隻走到面前的動物，感覺牠的鼻息碰到掌心。這些動作都很小，卻會讓人瞬間回到很久以前的某個下午。它們的共同點同樣是：必須親自參與，沒辦法站在旁邊看完。
所以，如果家人正好想去這樣的地方，不妨就一起去，並且提醒自己這次不要只當那個負責拍照的人。重點從來不是去了哪裡，而是在那個當下，自己也真的加入了。
圖說：和孩子站在同一個位置一起驚呼、伸手摘一顆果子直接吃掉，讓大人也真的玩開
笑出來的時候 身心也在休息我們常以為休息就是躺著不動，卻忘了開懷大笑之後那種通體舒暢的鬆弛，同樣是一種恢復。不妨從這個月開始，替自己安排一件「純粹為了開心」的事——也許是一段沒有目的的午後，也許是一個讓自己不得不玩開的場合。當生活裡重新有了笑聲，面對日常的力氣，也會跟著回來。若長期感到情緒低落、提不起興趣或壓力難以排解，也別忘了適時尋求專業協助。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構參考資料： Can Playfulness be Stimulated? A Randomised Placebo-Controlled Online Playfulness Intervention Study on Effects on Trait Playfulness, Well-Being, and Depression
原文出處：上一次「玩得很開心」是什麼時候？大人也需要替自己保留一點玩心
精華 FAQ
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因為玩能讓人暫時離開應該與必須的壓力，讓大腦獲得休息；同時也會帶來正向情緒，增加耐心與面對生活壓力的餘裕。
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因為時間常被工作與責任切碎，玩樂被排到最後，旅行也常變成照顧家人或處理瑣事，自己只是陪伴者，沒有真正投入其中。
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可以每週留一段沒有目的的時間，重玩童年喜歡的活動，和家人一起真正參與，少看手機，多嘗試新鮮事，讓開心成為可安排的事。