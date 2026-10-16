2026-10-16 10:02 潮健康
不喝酒也會有脂肪肝？營養師解析含糖手搖飲的隱藏風險
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：不喝酒也可能有脂肪肝，與體重、代謝及活動量相關。
- 重點二：含糖手搖飲的果糖與熱量，會增加肝臟脂肪堆積風險。
- 重點三：減糖要看杯量與配料，白開水或無糖茶更適合日常。
圖說：含糖手搖飲是容易忽略的糖與熱量來源。
沒有喝酒習慣，健檢卻發現脂肪肝，問題可能藏在每天的飲食裡。洪瑄營養師指出，脂肪肝與體重、代謝狀況及生活習慣密切相關，含糖手搖飲則是容易忽略的糖與熱量來源。從午餐配飲料到下午茶，每天看似平常的一杯，值得重新檢視。
不喝酒也可能有脂肪肝，飲食與活動量都是關鍵 脂肪肝是脂肪在肝臟過度堆積，除了酒精，體重過重、胰島素阻抗等因素也與其發生有關。洪瑄營養師說明，平常不喝酒的人，同樣需要關心飲食內容與活動量，尤其飲料、甜點與宵夜常一起出現時，容易在正餐之外持續增加熱量。
甜飲喝進肚，糖與熱量也跟著累積 含糖茶飲中的糖可提供額外熱量，其中的果糖主要由肝臟處理，大量攝取可能促進脂肪合成。長期熱量攝取超過身體所需，也會增加體重管理的負擔。含糖飲料因此是脂肪肝飲食調整中值得優先處理的一環。 洪瑄營養師指出，日常應減少含糖飲料，尤其是含果糖的飲品。
微糖之外，杯量與配料也要一起看
圖說：以白開水或無糖茶搭餐，落實日常減糖。
點餐時把全糖改成微糖，能減少部分加糖量，但杯子大小與配料也會影響整杯飲料的糖和熱量。珍珠、布丁等配料可能另外帶有糖分，選擇甜度時，可一起看看飲料內容與店家提供的營養資訊。
洪瑄營養師建議，習慣每天買大杯飲料的人，可以先改成小杯、降低甜度，再逐步增加選擇無糖茶的次數。想保留咀嚼口感時，可減少配料份量，讓調整從平常的點單習慣開始。
蔗糖、黑糖也有糖，減量比換名稱更實際 有些飲品強調使用蔗糖、黑糖或蜂蜜，容易讓人覺得比較沒有負擔。洪瑄營養師提醒，這些原料依然會增加糖與熱量，選購時可以把注意力放在整杯的添加糖量，而不只是糖的名稱。洪瑄營養師説明，每日添加糖攝取不宜超過總熱量的10%，以一天攝取2000大卡為例，相當於添加糖應少於50公克。
從一杯飲料開始，建立日常減糖習慣 洪瑄營養師表示，日常解渴可優先選白開水或無糖茶，外食搭配飲料時，也可直接選擇不加糖、不加配料的品項。辦公桌上放一杯水、午餐先決定飲品，都是減少臨時購買甜飲的小方法。每天從減少含糖飲料開始，並搭配規律運動，有助於維持健康體態。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
・國民飲料「珍珠奶茶」的熱量有多高？・【10款啤酒熱量大解析】你不知道的各種「酒類熱量」
參考資料：
飲料真的解渴嗎?
原文出處：不喝酒也會有脂肪肝？營養師解析含糖手搖飲的隱藏風險
精華 FAQ
-
脂肪肝除了酒精因素，還和體重過重、胰島素阻抗、飲食內容及活動量不足有關。若常把飲料、甜點和宵夜一起吃進去，熱量更容易長期超標。
-
含糖飲料中的糖會帶來額外熱量，其中果糖主要由肝臟處理，攝取過多可能促進脂肪合成。若天天喝，熱量累積會增加體重管理與脂肪肝風險。
-
可先從全糖改微糖、把大杯改小杯，並逐步增加無糖茶或白開水的比例；同時注意珍珠、布丁等配料也含糖，重點是降低整杯飲料的添加糖。