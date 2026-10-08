2026-10-08 22:40 郭玉如
如果活著看到自己的訃聞，你會怎麼辦？55歲諾貝爾讀到「死亡商人」後，拿94%遺產改寫自己
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：法國報紙誤將諾貝爾寫成死亡商人，引發他重新思考名聲。
- 重點二：諾貝爾在1895年修改遺囑，將94%財產設立諾貝爾獎基金。
- 重點三：訃聞真實性有爭議，但他想留下正面遺產的意圖很明確。
今天看到中央社報導，2026年諾貝爾文學獎揭曉，由加拿大作家卡森（Anne Carson）摘下桂冠，評審表彰她「大膽而富有創造力」，認為她的作品與古典傳統巧妙對話，為當代文學創造了新形式。
這則新聞讓我想起一個以前聽過的故事。諾貝爾曾經有過一個幾乎不可能發生的人生經驗：一個人還活著，卻提前看見了自己的訃聞，甚至知道自己死後可能會被世界怎麼記住。如果這真的發生在你身上，你會怎麼辦？
隔天，報紙替他寫好了「死後人生」
1888年，諾貝爾的哥哥路德維希·諾貝爾（Ludvig Nobel）在法國坎城去世。當時一家法國報紙報導這起死亡消息時，誤把兄弟兩人的身分搞混，將死者認成了阿爾弗雷德·諾貝爾（Alfred Nobel）。
隔天，這家報紙刊登了一篇極具譴責意味的訃聞。流傳至今最著名的一句是：「死亡商人已死。諾貝爾博士，這個過去靠著發明能以史無前例的速度殘殺人類的武器而致富的人，昨日去世了。」
那一年，諾貝爾55歲。他還活著，卻提前讀到了別人替他寫好的「死後人生」。
他以為炸藥可以帶來和平，報紙卻給了他另一個答案
在這之前，諾貝爾一直把自己看成科學家與理想主義者。他甚至相信，自己發明的矽藻土炸藥擁有強大的毀滅力，如果各國都知道戰爭會付出多麼可怕的代價，也許反而會因為害怕而不敢開戰，最後走向和平。但那篇訃聞把另一種答案擺到他眼前。
他原本以為自己可能是用科學降低戰爭的人，在報紙的文字裡，卻成了一個靠著死亡與毀滅賺錢的人。「死亡商人。」四個字，直接把他對自己一生的想像，和別人眼中的他撞在了一起。
94%的遺產，他決定拿去改寫自己的名字
後來，諾貝爾開始重新思考：如果自己死後真的只剩下這個名字，那麼他還能留下什麼？在生命最後幾年，他秘密修改遺囑，並於1895年簽署最終版本。94%。這是他決定拿出來的遺產比例。
當時約3,100萬瑞典克朗的財產，其中94%被拿來設立基金。這筆基金每年產生的利息，將用來頒發獎項，表彰在五個領域中對人類做出「最大貢獻」的人：物理學、化學、生理學或醫學、文學，以及和平。
這就是後來我們熟悉的諾貝爾獎。一個靠炸藥累積財富的人，最後把自己絕大部分的遺產，交給了科學、醫學、文學與和平。
但故事最有意思的地方，是那篇訃聞可能根本找不到
如果故事到這裡結束，它會像一個安排得剛剛好的歷史傳奇：一篇錯誤的訃聞，讓諾貝爾看見自己死後可能留下的惡名；一次衝擊，讓他決定用遺產重新安排自己的歷史位置。偏偏後來的歷史學家翻查1888年的法國報紙檔案，卻始終找不到那篇寫著「死亡商人已死」的原始訃聞。
因此，部分學者認為，這個故事可能在後來的傳記與流傳過程中被戲劇化，甚至誇大了。也就是說，我們今天最熟悉的「諾貝爾讀到自己的訃聞，於是改寫遺囑」這個故事，並沒有我們想像中那麼確定。
但有一件事仍然很值得玩味：諾貝爾確實在1895年留下了一份改變後世的遺囑，而他對自己死後名聲的在意，也成了後人反覆討論這段歷史的原因。
如果人生真的有機會先看到自己的墓誌銘
今天再讀這個故事，我最有感觸的，反而是「提前知道別人會怎麼記得你」這件事。我們平常很少有機會看見自己人生的最後一頁。每天教書、寫作、工作、和家人相處，很多事情做完就過去了，也很少有人告訴你：如果今天就是人生的最後一天，別人會怎麼描述你？
諾貝爾卻因為一場報紙誤植，意外得到了一份極少數人擁有的「人生回饋」。那份回饋很刺眼，甚至可能並不完全真實，但它讓他有機會重新思考，自己的財富最後要留下什麼。而今天，每年當諾貝爾獎揭曉，我們看到的是一個個以作品、研究與貢獻被世界記住的人。至於那篇「死亡商人已死」的訃聞究竟是真是假，歷史至今沒有給出完全確定的答案。
但諾貝爾最後留下了什麼，答案已經寫在每一年頒發的諾貝爾獎裡。能在活著的時候知道自己的墓誌銘，或許真的是一份很少見的人生禮物。如果今天，你也有機會提前看見自己的訃聞，你希望世界最後記住你的，是什麼？
精華 FAQ
-
因為1888年法國報紙誤把去世的哥哥寫成他本人，並刊出批判性訃聞，稱他是「死亡商人」。這讓仍在世的諾貝爾意外讀到外界對自己死後的負面評價。
-
文章指出，諾貝爾在生命最後幾年重新思考身後名聲，並於1895年簽署遺囑，把約94%的財產設為基金，用利息頒發諾貝爾獎，獎勵對人類有重大貢獻的人。
-
文章提到，後來學者翻查1888年的法國報紙檔案，未必能找到那篇原始訃聞，因此故事可能被後人戲劇化。不過，諾貝爾確實留下改變世界的遺囑，這點沒有爭議。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數