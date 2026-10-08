2026-10-08 22:18 郭玉如
你每天說的「寒」，字裡竟然藏著一個正在過冬的人？《說文解字》揭開千年前的生活畫面
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《說文解字》認為「寒」原義是冷，段玉裁則校正為「冷」而非「凍」
- 重點二：「寒」字拆開可見屋、人、草與冰，像古人過冬的具體場景。
- 重點三：「露」原指露水，後來又引申為顯露、陳列外現的意思。
今天是二十四節氣的寒露。自從秋分過後，我對季節的變化越來越有感。五點多下班後，往回家的路上，高速公路常常已經被黑夜籠罩；早晚的涼意也一天比一天明顯。
2026年的寒露在10月8日到來，太陽運行至黃經195度，從這個節氣開始，深秋的氣息又往前走了一步。也就是在今天，我重新看了一次「寒」這個字。我們現在說「寒」，想到的是低溫；說「露」，想到的是清晨草葉上的水珠。
可是翻開漢代許慎的《說文解字》，再讀清代段玉裁的《說文解字注》，這兩個每天都會遇到的字，突然有了具體的畫面。
「寒」裡有房屋、有人、有茅草，甚至還有腳下的冰；「露」則從一滴清晨水珠，牽引出古人對天地陰陽與自然變化的理解。我越看越覺得有意思，很想把這兩個字分享給同樣生活在「寒露」這一天的你。
「寒」不是「凍」，《說文》裡藏著一個細微差別
《說文解字》裡，許慎對「寒」的解釋只有四個字：「寒，凍也。」乍看之下，「寒」就是「凍」。但到了清代，段玉裁在《說文解字注》中提出校正：「凍當作冷。」為什麼要改一個字？
因為《說文》自己的字義系統裡，其實已經把「凍」與「冷」分得很清楚。《說文》第十一篇說：「凍，仌也。」其中「仌」就是「冰」的古字；同時又說：「冷，寒也。」換句話說，「凍」指的是冰，是水凝結之後形成的具體物質；「冷」則是在說寒冷的狀態。所以段玉裁認為，「寒」的本義應該是「冷」，不是「冰」。
這個差別放到今天看，仍然很有意思。我們常把「冷」和「凍」混在一起說，但古人的字義系統裡，早已替兩種狀態分出了界線。段玉裁還引用《釋名》：「寒，捍也。捍，格也。」「捍」有抵禦之意，「格」有阻隔之意。古人感受到的寒氣，彷彿是一股會侵襲人的力量，人得想辦法抵抗、阻隔它。
《左傳》裡還有一個很有意思的用法：「寒盟」。段玉裁解釋，「寒者，尋之反。其中「尋」，有加熱之意。重新溫熱、重申盟約可以稱為「尋盟」，那麼「寒盟」就成了讓原本的盟約失去熱度，使誓言冷卻。
段玉裁寫道：「凍當作冷。十一篇曰：凍，仌也。冷，寒也……釋名曰：寒，捍也。捍，格也。」一個「寒」字，從身體感受到盟約，都牽出了「冷卻」這件事。
把「寒」拆開來看，竟然是一幅古人過冬的畫
真正讓我覺得有意思的，是「寒」這個字本身。許慎解釋「寒」：「从人在宀下，以茻薦覆之，下有仌。」拆開來看，「宀」是房屋，「人」是在屋裡的人，「茻」是草，而「仌」就是冰。段玉裁特別解釋「茻」的構造：「上下爲覆」，也就是草在人的上下方，既鋪在下面，也覆在上面。
段玉裁最後把這個構字結構說得很清楚：「合一宀，一人，二艸，一仌會意。」把它放在一起看，畫面就出來了。一個人待在屋裡，身下鋪著草，身上也覆著草，而腳下已經是冰。這就是「寒」。
今天我們說「好冷」，可能先看手機上的氣溫；古人沒有這些數字，他們把身體如何面對寒冷，直接放進了字形裡。所以看到「寒」這個字時，可以把它拆開來看：上面是可以遮蔽人的屋舍，中間有人，周圍有草，最下面還有冰。一個字，保留了一個古人過冬的場景。
「露」不是只有水珠，古人看見的是天地間的變化
再來看「露」。《說文解字》說：「露，潤澤也。」「露」在字形上是形聲字，「从雨路聲」。上面的「雨」提示它與水氣、降水有關，下面取「路」作為聲符。可是段玉裁沒有只把「露」解釋成一顆水珠。
他引用《五經通義》：「和氣津凝爲露。」又引用蔡邕《月令》：「露者，陰之液也。」今天我們知道露水與空氣中的水氣凝結有關，可以用溫度、濕度與露點來理解。古人當然沒有現代氣象學的這套術語。
他們看到的是清晨草葉上的水珠，也從天地陰陽的變化去理解它。《五經通義》認為，天地間的「和氣」凝聚成露；蔡邕則把露看成「陰」所形成的液體。一顆小小的露珠，在古人的眼裡，也是一個天地變化正在發生的證據。
更妙的是，「露」後來竟然可以表示「顯露」
如果只把「露」理解成露水，故事還沒有結束。我們現在會說「暴露」、「顯露」、「陳露」，但一個原本用來指清晨水珠的字，為什麼後來也能表示「讓東西出現在外面」？
段玉裁在《說文解字注》裡寫道：「按露之言臚也。故凡陳列表見於外曰露。亦叚路爲之。」這裡有一條很有意思的語言線索。「臚」有陳述、陳列之意，「露」與「臚」在上古音中音近，因此「露」可以引申出「陳列、表見於外」的意思。原本藏在裡面的東西，被放到外面，讓人看見，就是「露」。
另外，「路」本來就是「露」的聲符，兩字古音相近，因此古代文獻中也有通假使用。段玉裁舉《孟子．滕文公上》的「羸露」為例，形容赤身裸體、暴露在外，在古代傳抄文本中，也可以寫成「羸路」。所以，「露」的意思走得很遠。
最初，它是草葉上的水。後來，它也可以表示一件事被陳列出來，一個原本藏著的東西出現在人眼前。一滴露水，是自然現象；「顯露」，則是讓原本看不見的東西出現在外面。兩個意思看似相隔很遠，古人的語言卻替它們找到了一條路。
寒露這一天，再看一次「寒」與「露」
以前看到二十四節氣，我常把它當成日曆上的一個時間點。但這幾年在教書、生活，也在一次次讀漢字的過程裡，我越來越喜歡把節氣放回自己的生活裡看。
秋分過後，白天真的一天天短了。直到寒露的今天，我才又想到，原來古人早已把這種季節的感受，藏進「寒」與「露」兩個字裡。當我再說「天氣開始寒了」，腦中出現的已經不只是氣溫。我會想到那個待在屋裡、身下鋪草、身上覆草，而腳下已經是冰的人。
清晨看見草葉上的露珠時，也會想到，幾千年前的人，也曾經站在這樣的秋日清晨，看見同樣的一滴水，替它取了一個名字。原來，我們每天說出口的漢字，裡面真的藏著古人看過的世界。
精華 FAQ
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《說文解字》原說「寒，凍也」，段玉裁認為應改為「冷」，因為「凍」是冰的具體物質，「冷」才是寒冷狀態；他也指出「寒」含有抵禦寒氣之意。
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因為許慎把「寒」解作「从人在宀下，以茻薦覆之，下有仌」，表示一個人住在屋內，身下鋪草、身上覆草，腳下還有冰，整個字形就像古人避寒的場景。
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文中指出「露」不只是一滴水珠，還可引申為「顯露」「陳列」等意義，表示原本藏在內部的事物被放到外面、讓人看見，古人也常用通假字來表達這層意思。
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