連假睡到中午當心變胖！營養師曝「晚吃4小時」超慘下場：飢餓感狂飆2倍

2026-10-09 15:54 女子漾／編輯ANDREA

連假到來，不少人喜歡開啟「廢人模式」睡到自然醒，起床都已經中午了，早餐和午餐直接合併成早午餐，連帶晚餐和宵夜的時間也跟著往後延！不過，這樣看似愜意的放假作息，恐怕是讓你偷偷變胖的元兇。Cofit營養師羅瑋如引述國外研究指出，在吃下相同熱量的情況下，只要三餐整體延後約4小時，飢餓感竟然會飆升2倍，連身體消耗的熱量都會跟著下降！

同樣熱量晚點吃，身體反而更想囤積脂肪

資料來源：Cofit提供

你以為只要吃進去的總熱量一樣，幾點吃都沒差嗎？大錯特錯！Cofit營養師羅瑋如分享，根據2022年發表於國際期刊《Cell Metabolism》的一項試驗，研究團隊找來16名受試者，在嚴格控制食物內容、總熱量及睡眠等條件下，比較「較早進食」與「三餐延後約4小時」的差異。

結果驚人地發現，吃下一模一樣的食物，晚吃的人感到飢餓的機率直接飆升約2倍！不僅如此，晚吃會讓體內傳遞「吃飽了」訊號的瘦素濃度下降約16%，清醒時消耗的熱量也減少約5%（相當於一天少消耗60大卡）。甚至有部分數據顯示，晚吃會讓身體基因更傾向「減少分解、增加囤積」脂肪。雖然研究觀察時間較短，但已證實單純延後進食時間，確實會讓飽足感變弱、飢餓感大增。

連假不想破功？營養師教3招「不發胖原則」

那麼連假想睡飽，又不想讓體重失控該怎麼辦？營養師貼心整理出3大守則，快筆記下來：

1. 三餐別無極限往後拖： 晚起沒關係，但起床後第一餐別再拖，重點是別讓晚餐和宵夜跟著大delay，盡量讓「最後一餐」跟睡覺時間保持至少3小時的距離。

2. 第一餐先用「蛋白質＋纖維」打底： 睡醒的第一餐別急著塞爆碳水！建議優先選雞蛋、無糖豆漿、雞肉或魚肉等優質蛋白質，搭配蔬菜。不僅能增加飽足感，也能避免因為餓太久而報復性暴食。

3. 收假前一天提早「校正回歸」： 連假最後一天，記得要把起床、吃飯和睡覺的時間慢慢調回平日節奏，避免隔天上班作息落差太大。

最後，羅瑋如營養師也提醒，連假偶爾放縱吃頓早午餐不用太有罪惡感，只要別讓「整體進食節奏」長期往後移就好。如果是本身有糖尿病、胃食道逆流或是正在減重的朋友，想調整用餐時間，最好還是先諮詢專業醫師或營養師喔

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#連假 #脂肪 #肥胖 #營養師 #睡到中午

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謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#關係 #亞運 #網球 #工作職場 #運動分享

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手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖

有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

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文章目錄

Top 4 雙魚座：好人緣默默幫自己累積機會

雙魚座平常待人溫和，也很願意傾聽別人的想法，不知不覺就容易累積不少好人緣！這些關係平常可能看不出有什麼特別，但當雙魚遇到工作卡關、收入不穩，或正準備換跑道時，反而很容易有人主動分享職缺、介紹合作，甚至一句「我剛好認識一個人」，就替他們打開新的機會。雙魚座如果最近正處於低潮，別因為不好意思就拒絕別人的幫忙，有時候轉機真的就藏在身邊的人脈裡。

圖片來源：Netflix提供
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Top 3 射手座：不怕重新開始，換條路反而賺更多

射手座遇到低潮時，很少讓自己一直困在原地，工作做得不開心、收入不如預期，或原本的計畫突然喊卡，他們通常很快就會開始尋找下一條路。加上射手喜歡接觸新鮮事，也很容易認識不同圈子的人，一場聚會、朋友隨口分享的資訊，甚至原本只是抱著試試看的新工作，都可能意外變成新的收入來源。對射手來說，暫時不順不代表一直不順，敢換方向、敢嘗試，反而更容易碰到機會。

圖片來源：tvN
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Top 2 巨蟹座：平常真心待人，低潮時總有人拉一把

巨蟹座很重感情，平常朋友有需要時願意幫忙，也很會照顧身邊的人，因此真正遇到困難時，往往也有人願意回過頭幫他們一把。尤其碰上工作不順、想轉職或收入暫時縮水時，可能是老朋友突然介紹工作，也可能是以前合作過的人再次找上門。巨蟹座的人脈不一定最廣，卻很容易累積一群真正信任自己的人，過去付出的真心，常常會在關鍵時刻變成意想不到的助力。

圖片來源：SBS
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Top 1 天秤座：人緣就是財庫，機會自己找上門

天秤座本來就很懂得與人相處，說話有分寸、做事也懂得顧及別人的感受，因此不管換到哪個環境，都容易累積不錯的人緣。這也讓天秤即使遇到工作瓶頸或收入下滑，也比較容易從人脈中找到新的出口。可能朋友知道哪間公司正在徵人、前同事突然丟來合作邀約，或聚會中剛好認識能帶來新機會的人。天秤座真正厲害的地方，就是平常累積的好感與信任，到了需要的時候，很可能直接變成下一個工作或賺錢機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

2026-10-04 11:34 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：她離家北上進入竹科聯電，做輪班技術員維生。
  • 重點二：在感情裡遭歧視，對方以父親精神病羞辱並消失。
  • 重點三：靠半工半讀重考翻身，考上中原大學工工系日間部。

家倒了之後，爸爸媽媽跑路。我獨自離開南投，北上竹科，走進聯電，不到20歲，職稱技術員。講白話，就是輪班工廠的作業員。

我穿無塵衣，穿脫太不方便，每次都會憋尿。一班站12小時，整天看不到陽光，眼前只有半導體製程裡的黃光。


無塵衣裹住的，是出身

做2休2，宿舍2人一間，就在新竹磐石中學旁邊，每天搭廠車來回。月薪2萬出頭。有一次我拚命加班，一個月只休2天，薪水最多拿到3萬。

現在回頭看，3萬真的太少了，可是對那個還沒20歲的我，我覺得好有成就感，覺得自己賺好多。技術員沒有配股，有薪水、有地方住，已經算幸運。

外人以為進竹科就是翻身。對我這種出身的女孩來說，那只是換一件更厚的外套，把家裡那張爛牌先藏起來。


有人拿妳家裡那張牌，量測妳配不配被愛

我在自己操作的那條蝕刻產線，遇到一個設備工程師，大約大我8歲，笑起來很溫柔，跟我一樣來自中部。年輕的我，用10元原子筆，在他的無塵室手套上寫下手機號碼。

後來我把家裡的狀況說出口。我以為他會給我像家人一樣的溫暖，安慰我，但他變了臉。

最後一次約會，我伸出手想牽他，他冷冷甩開：「你爸有精神病會遺傳，你覺得我媽會喜歡你嗎？

然後他人間消失。我找不到他，還擔心他是不是出了什麼事。

結果，他和護理師在一起，奉子成婚，婚姻維持不到2年就離了。我到現在還是不懂，一個人怎麼能把話說得那麼輕。

失戀的時候，我哭了好多個晚上。隔天進Fab(工廠)，無塵衣還是只剩眼睛，只是我的眼睛是哭腫的。


存款約7萬那天，我把自己考出去

我決定辭職考大學，存款大約7萬。去台中一中街的重考補習班問，一年的重考費用，不含吃住，要20萬。

我拿不出來...。

只能半工半讀，在一家美容院做美容助理，有時間就看書。自修4個月，指考考上中原大學工業工程系日間部。

沒有人替我安排這一步，是我自己把人生主導權，一寸一寸從半導體產線上挪回來。牌還是那副滿手爛牌，狠勁，是站12小時站出來的。

以前親友對我們家指指點點，丟一些沒有建設性的話，語氣裡帶著嘲諷和貶低，我總是沉默。現在我想說，你們沒有資格評判我們家。要幫，就直接拿錢出來。

翻面的手，換成我的雙手了。



精華 FAQ

  • 家裡狀況崩解後，爸爸媽媽都跑路，她只能獨自北上到新竹竹科，在聯電擔任輪班技術員，靠這份工作維持生活，也暫時把家庭困境藏起來。

  • 她穿無塵衣、常憋尿，一班站12小時，整天看不到陽光，月薪多在2萬出頭，拚命加班也才約3萬。外界看似進竹科翻身，對她只是換個地方吃苦。

  • 在被感情傷害後，她決定辭職考大學，存款約7萬卻負擔不起重考班，只能半工半讀做美容助理、自修4個月，最後考上中原大學工業工程系日間部。

柳靖

柳靖

滿手爛牌，走過灰色地帶，把人生主導權拿回來。 作家，著有兩本書。 📩 演講｜企業合作｜媒體邀約 kkposthouse@gmail.com

#女孩 #眼睛 #人生 #新竹

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兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

2026-10-05 13:37 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許榮哲把兒子拉褲子的尷尬，改寫成救了全家的功勞。
  • 重點二：他以《美麗人生》說明，故事能把恐怖轉成孩子能懂的版本。
  • 重點三：文章強調人生出糗與挫折後，關鍵在於重新賦予事件意義。

十月了，秋老虎還是很有存在感。上週六在一座三合院的廣場上，30個家庭、約88個人一起坐著聽故事。太陽曬得大家揮汗如雨，卻沒有人急著離開，因為站在前面說故事的，是一個很會說故事的男人。他講到「挫賽領獎賞」時，現場笑成一片。

可是笑著笑著，我卻慢慢聽見了另一個故事。原本我以為，自己來聽的是一位說故事的哲學家；講到最後，我卻覺得眼前這個男人，更像一位用愛說故事的隱性親子專家。因為他談的表面上是「故事」，底下藏著的，卻是一個父親到了中年，才慢慢學會的一件事：孩子遇到挫折時，有時候你未必知道怎麼接住他的情緒，但你可以先陪他換一個說法。


一場「拉褲子」的意外，最後竟然成了救命關鍵

華語首席故事教練許榮哲曾分享，他和另外兩個家庭一起規劃攻克合歡山東峰。沒想到走到半路，兒子突然肚子不舒服，一不小心就把瀉物拉在褲子上。對一個孩子而言，這已經夠尷尬了，更何況旁邊還有姊姊。

許榮哲第一時間沒有責罵孩子，只和兒子做了一個秘密約定：「我們絕對不要告訴姊姊，免得妳被她嘲笑。」先保住孩子的面子，再處理眼前的問題。為了替兒子處理褲子，他把車緊急停在一處公廁。也就是這一次臨時停車，讓他發現了一件更嚴重的事情：車子的冷卻劑早已流滿地面。

如果沒有因為兒子拉褲子而停車，他們很可能繼續往山上開。而那台車，可能在山路上因為引擎過熱而爆缸。就在他緊急聯繫人手下山找修車廠時，手機又跳出藝人艾成驟逝的社會新聞。接連而來的意外與震撼，讓許榮哲突然想到一件事。他轉頭對失落的兒子說：「兒子，因為你的拉屎，救了我們全家！」原本讓孩子恨不得躲起來的糗事，瞬間變成了一件「救了全家」的功勞。

這也呼應許榮哲在《故事課之王》裡所談的核心概念：

即使人生挫賽了，也要為它找到值得獎賞的理由。

後來一次大型演講，許榮哲再次說起這件事。他原本擔心兒子會覺得難為情，因此請孩子暫時避開。沒想到，講到一半，他發現兒子正躲在門邊偷聽。許榮哲沒有急著制止，反而順勢請現場數百位聽眾，給孩子熱烈的掌聲與鼓勵。那一刻，一個孩子接收到的訊息可能已經完全不同了。

犯錯，不一定換來責罵。出糗，也不一定只能留下羞恥。甚至有一天，你可能因為那件讓自己最想躲起來的事情，得到一片掌聲。

如果那天只有責罵，孩子可能會記住什麼？

如果那天許榮哲只是罵兒子：「你怎麼不早點說？」這件事情很可能就只剩下一個結果：一個孩子從此記住，拉褲子是一件丟臉的事。但他偏偏把故事改了。「因為你的拉屎，救了我們全家。」同一條褲子，孩子最後帶走的記憶，可以是羞恥，也可以是「我曾經救過大家」。

許榮哲回憶，小學二年級時，班上有兩位同學，因為一前一後在教室拉褲子，遭到全班瘋狂嘲笑。最後，兩個孩子都轉學了。對當年的八歲孩子而言，他只能眼睜睜看著這件事情發生，卻什麼也做不了。多年以後，許榮哲再次想起那兩張臉，腦袋裡開始敲起警鐘。

如果孩子每一次出糗，都只得到嘲笑，他可能學到的不是「下次怎麼處理」，而是「這種事情不能讓別人知道」。久而久之，真正讓人害怕的，甚至不再是犯錯本身，而是犯錯之後別人怎麼看自己。

集中營裡，一個父親告訴五歲兒子：這是一場1000分的遊戲

如果說許榮哲的故事讓我們看到，一個父親如何替孩子處理一場尷尬，那麼《美麗人生》則把「說故事」的力量推到了極端。電影中的猶太青年蓋多（Guido），與美麗的女教師多拉（Dora）相愛結婚，兩人有一個五歲的兒子約書亞（Joshua）。二戰爆發後，蓋多與兒子因為猶太人的身分，被強行送進納粹集中營。接下來的世界，對一個五歲孩子而言，本來只有恐怖：死亡、暴力、命令，以及隨時可能消失的人。可是蓋多沒有把這些恐怖全部告訴兒子。

他開始說故事，他告訴約書亞，這裡正在進行一場「積分高達1000分的真人生存遊戲」。只要躲得好、遵守規則、拿到最高分，就可以得到一台真正的美軍坦克。於是，那些在大人眼中令人恐懼的命令，被孩子理解成遊戲規則。躲藏，變成得分；等待，變成比賽；危險，變成一場必須贏下來的遊戲。直到納粹即將撤退前，蓋多把兒子藏進狹小的櫃子裡，自己卻遭到納粹槍決。

約書亞不知道父親已經死去，他只知道，自己只要繼續躲好，就可能贏得那台坦克。然後，真的有一台坦克轟鳴著駛進集中營。小約書亞興奮地坐上真正的坦克車獲救，也終於和母親重逢。蓋多最後替兒子保留的，不是一個關於戰爭的真相，而是一個五歲孩子可以承受的版本。

有些謊言，是一個父親最後能給孩子的保護

蓋多知道集中營裡發生什麼事，約書亞不知道，所以父親把自己知道的恐怖，轉換成兒子聽得懂的遊戲規則。他告訴孩子要躲好，要遵守規則，要努力拿分。當蓋多自己即將面對死亡時，他仍然想辦法讓兒子相信：遊戲還沒有結束。這個故事最讓人難受的地方，也正在這裡。

父親知道真相，孩子相信遊戲。父親最後死了，孩子卻活了下來。那台坦克真的出現時，約書亞不知道自己剛剛走過的是什麼樣的世界。他只知道，自己贏了，故事沒有改變集中營裡發生的事情，但它替一個五歲孩子隔開了部分恐怖，讓他有機會活著走出那段歷史。

我們的大腦很會記壞事，所以故事才有機會介入

根據2020年的科學研究資料，一般人每天大約會產生6200個念頭。而人類的大腦有明顯的負面偏誤，對負面訊息與危險訊號往往更加敏感。一句難聽的話，可以記很多年；一次出糗，可以在睡前重播很多遍。所以真正麻煩的，往往不是事情發生的那一天，而是事情過去以後，我們還在腦子裡播放同一個版本，故事思維提供的是另一種可能。

許榮哲把面對生命事件的人分成三種狀態：理性的人，容易被困在偶然與無奈裡；聰明的腦袋，選擇相信奇蹟隨時可能發生；抱持信念的人，則會主動投入、持續付出。就像「為此我在佛前求了五百年」這個譬喻，重點不在神蹟，而在一個人願意為了相信的事情付出多少努力。

二戰時期的英國首相邱吉爾，也有一句廣為流傳的話：「永遠不要浪費一場危機。」邱吉爾並未被二戰的巨大危機所吞噬，反而將這段戰爭經歷寫成回憶錄，最終獲得諾貝爾文學獎。一場危機發生之後，故事還沒有結束，有人只看見損失，有人開始尋找其中留下的東西，有人則花上很多年，把它寫成自己生命裡的一頁。

四十年後，他才發現自己一直在救那個八歲的男孩

許榮哲原本以為，「犯錯領獎賞」只是幫助兒子處理拉褲子的尷尬。直到人到中年，他才發現，這個故事可能還有另一個主角，那就是四十年前的自己。八歲那年，他只能看著兩名同學因為拉褲子遭受嘲笑，最後轉學離開。他沒有能力阻止同學被嘲笑，也沒有能力替他們改變結局。可是四十多年後，當他再次回到那段記憶，他重新看見那兩個孩子的臉。

這一次，他們臉上的表情不再只有當年的憂鬱與羞恥，而是笑逐顏開。一個父親原本只是想接住自己的孩子，最後卻也接住了四十年前那個無能為力的八歲男孩。這讓人想到諾貝爾文學獎得主馬奎斯那句經典的話：

生活不是我們活過的日子，而是我們記住的日子，我們為了講述而在記憶中重現的日子

我們今天怎麼講述一段過去，也會影響那段過去在生命裡留下什麼樣的意義。當年的八歲男孩沒有能力救人，四十多年後的父親，卻用一個故事，替那個孩子重新補上了一個結局。

原來，我們以為自己在教孩子，最後被故事接住的可能是自己

今天坐在三合院廣場聽完整場講座，我一直想到這件事。許榮哲自己說，他並不是一個很會接住孩子情緒的父親，甚至經常被老婆塑造成家裡的反派角色。可是聽著他一個又一個說起兒子的故事，我反而感受到另一條藏在故事底下的線。

這個父親沒有一套完美的親子教養公式，他只是用了自己最會的方法說故事。他到了中年，才慢慢明白，原來四十年前那個八歲的自己，也一直記得那兩個因為拉褲子被嘲笑、最後轉學的同學。於是，當自己的兒子遇到一模一樣的窘境時，他本能地想替孩子換一個說法。

也許那就是父親能給出的愛。不一定很會說安慰的話，不一定每一次都能精準接住孩子的情緒，但他可以想辦法告訴孩子：「這件事雖然很糗，可是你沒有因此變成一個糟糕的人。」而我原本以為，台上坐著的是一位說故事的哲學家。聽到最後，我卻覺得，他更像一位用愛說故事的隱性親子專家。

人生最狼狽的時候，也許正是故事開始改寫的地方

我們以為故事是事情發生完以後，拿來講給別人聽的東西。但有些時候，故事也在決定我們怎麼理解正在發生的事情。兒子拉褲子，可以成為「丟臉」，也可以成為「救了全家」。

集中營可以是死亡與恐怖的象徵，對五歲的約書亞而言，卻被父親轉化成了一場必須努力贏下來的遊戲。

一場危機，可以成為人生最狼狽的一頁。也可能在多年以後，變成一個人重新理解自己的入口。我們沒有辦法替人生選擇所有情節，車子會壞、孩子會出糗、計畫會失敗，有些事情甚至殘酷到根本沒有人想要它發生。但事情發生之後，我們仍然有一個地方可以決定：這一頁，我要怎麼寫？

也許有一天，你會發現，自己曾經最想掩面逃跑的那件事，竟然成了後來最值得說的一個故事。那個被嘲笑的孩子、那次失敗的考試、那場搞砸的簡報、那個你一直不願提起的錯誤。你不需要急著替它找一個漂亮的答案。先問自己一件事：如果這件事有另一種說法，它會是什麼？


精華 FAQ

  • 因為兒子在上山途中拉褲子，讓他臨時停車處理，結果發現車子冷卻劑外漏，可能原本會在山路上爆缸；他於是把尷尬轉成「救了全家」的故事。

  • 電影中的父親把集中營的殘酷，改講成五歲兒子能理解的遊戲，讓孩子在恐懼中仍有活下去的希望，凸顯故事能替現實加上一層保護。

  • 最重要的不是否認失敗，而是重新命名事件、改寫記憶中的版本，讓出糗、危機或錯誤不只留下羞恥，也可能成為理解自己與成長的起點。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#故事 #華語 #育兒教養 #好書推薦

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水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

2026-09-27 21:05 女子漾／編輯張念慈
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖

早餐想吃水煮蛋，卻懶得開瓦斯爐、搬出電鍋？其實手邊一個保溫瓶，就可能派上用場！家事達人分享「保溫瓶燜蛋法」，利用滾燙熱水與保溫效果，就能把雞蛋燜熟。另外，不少人煮蛋時都碰過「蛋殼死都剝不下來」的窘境，甚至剝到最後蛋白跟著掉了一大半，其實這可能和雞蛋的新鮮程度有關。

水煮蛋為何超難剝？可能是雞蛋太新鮮

一名網友日前在Threads分享，自己早餐固定會吃2顆水煮蛋，每次烹調方式幾乎相同，偶爾卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，一撕蛋殼，連蛋白也整片跟著掉下來，讓他忍不住懷疑是不是雞蛋品質出了問題。

沒想到有雞蛋業者現身解答，指出雞蛋太新鮮時，反而比較容易出現不好剝殼的情況。這是因為雞蛋隨著存放時間增加，蛋白的酸鹼值會發生變化，蛋白與內膜的黏附程度也會下降，因此相較之下，存放一段時間的蛋煮熟後通常比較容易剝殼。

雞蛋別為了好剝長時間放室溫

雖然部分蛋商建議，新鮮雞蛋可以先放置一段時間再煮，但保存方式仍要特別注意。尤其台灣環境溫度較高，不建議單純為了讓水煮蛋比較好剝，就將雞蛋長時間放在室溫下。依照農業部雞蛋保存資訊，購買後若無法立即食用，應妥善冷藏保存，降低雞蛋變質的風險。

因此，如果買回家的雞蛋本來就是冷藏販售，也應持續冷藏，不要反覆退冰、冷藏。

水煮蛋剝到坑坑疤疤？煮完先做這一步

想讓水煮蛋比較好剝，另一個常見方法就是「煮熟後快速降溫」。雞蛋煮好後，可以立即放入冷水或冰水中降溫，等到雞蛋完全冷卻後，再從較寬的那端輕輕敲出裂痕，沿著蛋殼與蛋白之間慢慢剝除。

網路上也有人分享在煮蛋水中加入鹽或白醋等方法，不過實際效果可能受到雞蛋新鮮程度、烹煮方式等因素影響，不一定每次都有效。

不想開火！保溫瓶也能做水煮蛋

如果租屋處沒有廚房，或早上實在懶得開火，家事達人陳映如則分享「保溫瓶燜蛋法」，準備雞蛋、滾水與保溫效果良好的保溫瓶即可。

做法也很簡單：

1.準備雞蛋，冷藏蛋可先稍微回溫，避免突然接觸高溫造成破裂。

2.保溫瓶加入約7至8分滿的滾燙熱水。

3.小心放入雞蛋並立刻蓋緊瓶蓋。

4.靜置約25至30分鐘，再確認雞蛋是否完全熟透。

不過每款保溫瓶的保溫效果不同，加上雞蛋大小、數量及原始溫度都會影響熟度，因此時間並非絕對。

若是第一次嘗試，建議確認蛋白與蛋黃都已充分凝固後再食用。想一次準備多顆雞蛋，也要注意水量與溫度是否足夠，避免中心沒有完全熟透。

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