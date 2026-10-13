別讓毛孩戴「柚子帽」拍照！ 獸醫師曝後果：寵物恐過敏發炎、有中毒危險

2026-10-13 12:25 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：柚子皮含揮發性精油，別拿來當貓狗帽子拍照。
  • 重點二：葡萄、蔥蒜、木糖醇與人藥，都是毛孩高風險毒物。
  • 重點三：烤肉、月餅、骨頭等食物，恐引發胰臟炎或阻塞。

 

潮健康／楊善淳

 

中秋佳節親朋好友團聚，為貓狗戴「柚子帽」拍照，或順手分食烤肉、月餅與柚子，是許多飼主常見的互動樂趣。然而，余秉修獸醫師受訪指出，雖然中秋佳節已過，剩下的柚子皮仍時常被飼主拿來當作寵物的帽子配戴。事實上柚皮含有「揮發性精油」，容易刺激毛孩皮膚與腸胃；而人類餐桌上的葡萄、蔥蒜、高油高鹽烤肉與骨頭，更隱藏中毒、胰臟炎或消化道阻塞的致命風險。

 

毛孩戴柚子帽僵住快拿掉！ 獸醫師：寵物恐過敏發炎、中毒

余秉修獸醫師表示，將柚皮做成「柚子帽」戴在貓狗頭上拍照，雖然外表看來十分可愛，但並不建議飼主這樣做：「大多數毛孩不習慣頭頂戴重物，突然被散發強烈氣味的果皮罩住，容易感到極度不適。飼主看到毛孩『一動也不動』以為是乖巧溫馴的表現，實際上往往是毛孩受驚產生的『恐懼僵直』反應！」

 

除了心理壓力，柚子皮更可能造成其他實質上的傷害風險：柑橘類果皮含揮發性精油，緊貼皮膚易引發紅腫發癢，寵物反覆抓舔更易抓破皮膚造成感染；而柚子皮中的「呋喃香豆素」成分具光敏特性，若寵物皮膚受刺激又去陽光下拍照，可能加劇發炎。另外，若毛孩舔咬果皮，可能導致大量流口水、嘔吐或腹瀉；將厚重柚皮咬成大塊吞下，更可能刮傷食道或造成腸阻塞。更須警惕的是，貓咪對精油成分的代謝能力較弱，高濃度柑橘精油可能導致精神沉鬱、步態不穩等中毒症狀。

 

為了確保拍照安全，余秉修獸醫師提醒，家中的毛孩若出現以下「抗拒與壓力訊號」應立刻將道具拿掉：

 

．狗狗壓力訊號：出現低吼警告、夾尾巴、轉頭避開或肢體僵硬。

 

．貓咪壓力訊號：發出哈氣聲、尾巴快速左右甩動、耳朵壓低呈「飛機耳」、或試圖抓甩帽子。

 

余秉修獸醫師建議，最安全做法是將柚子帽放在鏡頭旁當背景，或選毛線編織的「仿真柚子帽」替代。若皮膚不慎接觸汁液可用溫水擦拭並避免曬太陽。在柚子果肉方面，雖然精油含量低，但豐富纖維與酸味仍可能致腸胃敏感毛孩腹瀉，若要餵食應極少量或諮詢獸醫師。

 

人類食物分一口沒關係？ 「四大類危險食物」與中毒症狀

中秋佳節聚餐時，不少飼主將人類的食物分食給寵物。余秉修獸醫師強調：「人吃得安全不代表貓狗吃也安全」，貓狗體型小且代謝機制與人類不同，人類的一小口食物，對毛孩而言劑量就可能超標。余秉修獸醫師將常見食物劃分為「四大危險類別」：

 

一、絕對有毒與致死食物。

 

1.葡萄與葡萄乾：寵物狗吃葡萄易引發急性腎衰竭且無安全劑量，貓咪亦應避開。

2.巧克力與可可製品：含可可鹼與咖啡因，會引發心跳過速、嘔吐甚至抽搐。

3.蔥蒜與蔥屬植物：洋蔥、大蒜含二硫化物，會破壞紅血球引發致命溶血性貧血，煮熟或磨粉仍具毒性。

4.木糖醇（Xylitol）：常見於無糖口香糖與花生醬，狗狗誤食會誘發低血糖與急性肝衰竭。

5.人類藥物：含乙醯胺酚成分的止痛藥（如普拿疼）對貓咪具致命毒性，極少量即可致死。

 

二、高油高鹽高糖食物。包含烤肉、烤肉醬、肥肉、月餅與甜點，高油脂易誘發犬隻急性胰臟炎，高鹽高糖則增加心腎負擔。以「烤肉醬與調味醬料」而言，常添加蒜粉、洋蔥粉、紅蔥頭或高濃度鹽分油脂，切勿給毛孩食用。

 

另外，「高脂肪肉品」也應極力避免。余秉修獸醫師分享，曾有一隻傑克羅素犬因食用一塊未調味的「A5和牛」，數小時後嚴重腹瀉就醫，確診為急性胰臟炎。在犬隻，高脂飲食是已知的重要誘發胰臟炎的因子之一，狗狗若嘔吐或呈前半身伏低、後半身抬高的「祈禱姿勢」，即為胰臟炎警訊。

 

台灣民眾在中秋節期間愛吃的蛋黃酥或廣式月餅，單顆熱量高達 200 至 300 大卡，已超過小型犬或成貓整天所需熱量；且月餅中若添加「夏威夷豆」則對犬隻具有毒性，吃下可能引發後腳無力與顫抖；核桃等高脂堅果亦應避免。

 

三、物理性阻塞與刮傷危險物。包含煮熟骨頭、玉米芯與竹籤，易致噎嗆、食道刮傷或腸阻塞。若雞骨、排骨煮熟後變脆，咬碎時會形成尖銳碎片，極易刺穿食道或腸道，引發致命腹膜炎；而玉米芯無法被貓狗消化，且極易卡在小腸造成腸阻塞，數天後會出現持續嘔吐與腹痛。帶有肉香的竹籤常被狗狗整支吞下，會在消化道內穿刺，造成嚴重內出血與感染。

 

余秉修獸醫師強調，若發現毛孩誤食玉米芯、骨頭或竹籤切勿自行催吐，應立即送動物醫院評估，必要時手術取出。

 

四、感染風險與不耐受食材。含生肉生海鮮（易帶沙門氏菌）與牛奶（多數貓狗有乳糖不耐症）。

 

毛孩誤食有毒食物怎麼辦？ 謹記「自保求救3步驟」、切勿催吐

若發現毛孩誤食巧克力、葡萄、蔥蒜或異物，余秉修獸醫師呼籲牢記以下「求救3步驟」：

 

1. 第一時間聯絡獸醫師：切勿等待症狀出現才求助。葡萄與洋蔥中毒常有延遲期，越早送醫毛孩的預後越佳。

 

2. 準備完整關鍵資訊：就醫時說明毛孩品種與體重、誤食的確切食物名稱與成分表、估計份量與發生時間。

 

3. 切勿擅自自行處置：在未取得獸醫師指示前**絕不可私自催吐**、餵油或灌牛奶，極易引發吸入性肺炎或加速毒物吸收。

 

至於在日常點心給予方面，則建議點心總熱量控制在每日所需 10% 以內，並將肉乾撕小塊分次獎勵。余秉修獸醫師表示，雖然中秋佳節已過，但家中難免會有烤肉留下的剩食、或者剝完柚子剩下的表皮。提醒飼主，無論是剩食或柚子皮，皆應盡量避免讓毛孩吃下肚、或充當拍照用的帽子道具；稍有不慎就可能對毛孩造成不可挽回的傷害。

 

 

原文出處：別讓毛孩戴「柚子帽」拍照！ 獸醫師曝後果：寵物恐過敏發炎、有中毒危險

精華 FAQ

  • 柚皮含揮發性精油，會刺激皮膚與腸胃，還可能讓毛孩因受驚出現恐懼僵直。若反覆抓舔，還可能抓破皮膚、造成感染，因此不宜拿來當道具。

  • 文章點出葡萄、巧克力、蔥蒜、木糖醇與人類止痛藥最危險，另有高油高鹽烤肉、月餅、煮熟骨頭、玉米芯與生肉生海鮮，皆可能造成中毒、胰臟炎或阻塞。

  • 應立刻聯絡獸醫師，說明品種體重、食物名稱、份量與時間，並盡快送醫；在未獲指示前絕不可自行催吐、餵油或灌牛奶，以免加重傷害。

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#柚子 #毛孩 #獸醫師

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許純美。聯合報系資料照
許純美。聯合報系資料照

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

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#失眠 #LV #沈玉琳

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謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟

謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟

2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

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兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

2026-10-05 13:37 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許榮哲把兒子拉褲子的尷尬，改寫成救了全家的功勞。
  • 重點二：他以《美麗人生》說明，故事能把恐怖轉成孩子能懂的版本。
  • 重點三：文章強調人生出糗與挫折後，關鍵在於重新賦予事件意義。

十月了，秋老虎還是很有存在感。上週六在一座三合院的廣場上，30個家庭、約88個人一起坐著聽故事。太陽曬得大家揮汗如雨，卻沒有人急著離開，因為站在前面說故事的，是一個很會說故事的男人。他講到「挫賽領獎賞」時，現場笑成一片。

可是笑著笑著，我卻慢慢聽見了另一個故事。原本我以為，自己來聽的是一位說故事的哲學家；講到最後，我卻覺得眼前這個男人，更像一位用愛說故事的隱性親子專家。因為他談的表面上是「故事」，底下藏著的，卻是一個父親到了中年，才慢慢學會的一件事：孩子遇到挫折時，有時候你未必知道怎麼接住他的情緒，但你可以先陪他換一個說法。


一場「拉褲子」的意外，最後竟然成了救命關鍵

華語首席故事教練許榮哲曾分享，他和另外兩個家庭一起規劃攻克合歡山東峰。沒想到走到半路，兒子突然肚子不舒服，一不小心就把瀉物拉在褲子上。對一個孩子而言，這已經夠尷尬了，更何況旁邊還有姊姊。

許榮哲第一時間沒有責罵孩子，只和兒子做了一個秘密約定：「我們絕對不要告訴姊姊，免得妳被她嘲笑。」先保住孩子的面子，再處理眼前的問題。為了替兒子處理褲子，他把車緊急停在一處公廁。也就是這一次臨時停車，讓他發現了一件更嚴重的事情：車子的冷卻劑早已流滿地面。

如果沒有因為兒子拉褲子而停車，他們很可能繼續往山上開。而那台車，可能在山路上因為引擎過熱而爆缸。就在他緊急聯繫人手下山找修車廠時，手機又跳出藝人艾成驟逝的社會新聞。接連而來的意外與震撼，讓許榮哲突然想到一件事。他轉頭對失落的兒子說：「兒子，因為你的拉屎，救了我們全家！」原本讓孩子恨不得躲起來的糗事，瞬間變成了一件「救了全家」的功勞。

這也呼應許榮哲在《故事課之王》裡所談的核心概念：

即使人生挫賽了，也要為它找到值得獎賞的理由。

後來一次大型演講，許榮哲再次說起這件事。他原本擔心兒子會覺得難為情，因此請孩子暫時避開。沒想到，講到一半，他發現兒子正躲在門邊偷聽。許榮哲沒有急著制止，反而順勢請現場數百位聽眾，給孩子熱烈的掌聲與鼓勵。那一刻，一個孩子接收到的訊息可能已經完全不同了。

犯錯，不一定換來責罵。出糗，也不一定只能留下羞恥。甚至有一天，你可能因為那件讓自己最想躲起來的事情，得到一片掌聲。

如果那天只有責罵，孩子可能會記住什麼？

如果那天許榮哲只是罵兒子：「你怎麼不早點說？」這件事情很可能就只剩下一個結果：一個孩子從此記住，拉褲子是一件丟臉的事。但他偏偏把故事改了。「因為你的拉屎，救了我們全家。」同一條褲子，孩子最後帶走的記憶，可以是羞恥，也可以是「我曾經救過大家」。

許榮哲回憶，小學二年級時，班上有兩位同學，因為一前一後在教室拉褲子，遭到全班瘋狂嘲笑。最後，兩個孩子都轉學了。對當年的八歲孩子而言，他只能眼睜睜看著這件事情發生，卻什麼也做不了。多年以後，許榮哲再次想起那兩張臉，腦袋裡開始敲起警鐘。

如果孩子每一次出糗，都只得到嘲笑，他可能學到的不是「下次怎麼處理」，而是「這種事情不能讓別人知道」。久而久之，真正讓人害怕的，甚至不再是犯錯本身，而是犯錯之後別人怎麼看自己。

集中營裡，一個父親告訴五歲兒子：這是一場1000分的遊戲

如果說許榮哲的故事讓我們看到，一個父親如何替孩子處理一場尷尬，那麼《美麗人生》則把「說故事」的力量推到了極端。電影中的猶太青年蓋多（Guido），與美麗的女教師多拉（Dora）相愛結婚，兩人有一個五歲的兒子約書亞（Joshua）。二戰爆發後，蓋多與兒子因為猶太人的身分，被強行送進納粹集中營。接下來的世界，對一個五歲孩子而言，本來只有恐怖：死亡、暴力、命令，以及隨時可能消失的人。可是蓋多沒有把這些恐怖全部告訴兒子。

他開始說故事，他告訴約書亞，這裡正在進行一場「積分高達1000分的真人生存遊戲」。只要躲得好、遵守規則、拿到最高分，就可以得到一台真正的美軍坦克。於是，那些在大人眼中令人恐懼的命令，被孩子理解成遊戲規則。躲藏，變成得分；等待，變成比賽；危險，變成一場必須贏下來的遊戲。直到納粹即將撤退前，蓋多把兒子藏進狹小的櫃子裡，自己卻遭到納粹槍決。

約書亞不知道父親已經死去，他只知道，自己只要繼續躲好，就可能贏得那台坦克。然後，真的有一台坦克轟鳴著駛進集中營。小約書亞興奮地坐上真正的坦克車獲救，也終於和母親重逢。蓋多最後替兒子保留的，不是一個關於戰爭的真相，而是一個五歲孩子可以承受的版本。

有些謊言，是一個父親最後能給孩子的保護

蓋多知道集中營裡發生什麼事，約書亞不知道，所以父親把自己知道的恐怖，轉換成兒子聽得懂的遊戲規則。他告訴孩子要躲好，要遵守規則，要努力拿分。當蓋多自己即將面對死亡時，他仍然想辦法讓兒子相信：遊戲還沒有結束。這個故事最讓人難受的地方，也正在這裡。

父親知道真相，孩子相信遊戲。父親最後死了，孩子卻活了下來。那台坦克真的出現時，約書亞不知道自己剛剛走過的是什麼樣的世界。他只知道，自己贏了，故事沒有改變集中營裡發生的事情，但它替一個五歲孩子隔開了部分恐怖，讓他有機會活著走出那段歷史。

我們的大腦很會記壞事，所以故事才有機會介入

根據2020年的科學研究資料，一般人每天大約會產生6200個念頭。而人類的大腦有明顯的負面偏誤，對負面訊息與危險訊號往往更加敏感。一句難聽的話，可以記很多年；一次出糗，可以在睡前重播很多遍。所以真正麻煩的，往往不是事情發生的那一天，而是事情過去以後，我們還在腦子裡播放同一個版本，故事思維提供的是另一種可能。

許榮哲把面對生命事件的人分成三種狀態：理性的人，容易被困在偶然與無奈裡；聰明的腦袋，選擇相信奇蹟隨時可能發生；抱持信念的人，則會主動投入、持續付出。就像「為此我在佛前求了五百年」這個譬喻，重點不在神蹟，而在一個人願意為了相信的事情付出多少努力。

二戰時期的英國首相邱吉爾，也有一句廣為流傳的話：「永遠不要浪費一場危機。」邱吉爾並未被二戰的巨大危機所吞噬，反而將這段戰爭經歷寫成回憶錄，最終獲得諾貝爾文學獎。一場危機發生之後，故事還沒有結束，有人只看見損失，有人開始尋找其中留下的東西，有人則花上很多年，把它寫成自己生命裡的一頁。

四十年後，他才發現自己一直在救那個八歲的男孩

許榮哲原本以為，「犯錯領獎賞」只是幫助兒子處理拉褲子的尷尬。直到人到中年，他才發現，這個故事可能還有另一個主角，那就是四十年前的自己。八歲那年，他只能看著兩名同學因為拉褲子遭受嘲笑，最後轉學離開。他沒有能力阻止同學被嘲笑，也沒有能力替他們改變結局。可是四十多年後，當他再次回到那段記憶，他重新看見那兩個孩子的臉。

這一次，他們臉上的表情不再只有當年的憂鬱與羞恥，而是笑逐顏開。一個父親原本只是想接住自己的孩子，最後卻也接住了四十年前那個無能為力的八歲男孩。這讓人想到諾貝爾文學獎得主馬奎斯那句經典的話：

生活不是我們活過的日子，而是我們記住的日子，我們為了講述而在記憶中重現的日子

我們今天怎麼講述一段過去，也會影響那段過去在生命裡留下什麼樣的意義。當年的八歲男孩沒有能力救人，四十多年後的父親，卻用一個故事，替那個孩子重新補上了一個結局。

原來，我們以為自己在教孩子，最後被故事接住的可能是自己

今天坐在三合院廣場聽完整場講座，我一直想到這件事。許榮哲自己說，他並不是一個很會接住孩子情緒的父親，甚至經常被老婆塑造成家裡的反派角色。可是聽著他一個又一個說起兒子的故事，我反而感受到另一條藏在故事底下的線。

這個父親沒有一套完美的親子教養公式，他只是用了自己最會的方法說故事。他到了中年，才慢慢明白，原來四十年前那個八歲的自己，也一直記得那兩個因為拉褲子被嘲笑、最後轉學的同學。於是，當自己的兒子遇到一模一樣的窘境時，他本能地想替孩子換一個說法。

也許那就是父親能給出的愛。不一定很會說安慰的話，不一定每一次都能精準接住孩子的情緒，但他可以想辦法告訴孩子：「這件事雖然很糗，可是你沒有因此變成一個糟糕的人。」而我原本以為，台上坐著的是一位說故事的哲學家。聽到最後，我卻覺得，他更像一位用愛說故事的隱性親子專家。

人生最狼狽的時候，也許正是故事開始改寫的地方

我們以為故事是事情發生完以後，拿來講給別人聽的東西。但有些時候，故事也在決定我們怎麼理解正在發生的事情。兒子拉褲子，可以成為「丟臉」，也可以成為「救了全家」。

集中營可以是死亡與恐怖的象徵，對五歲的約書亞而言，卻被父親轉化成了一場必須努力贏下來的遊戲。

一場危機，可以成為人生最狼狽的一頁。也可能在多年以後，變成一個人重新理解自己的入口。我們沒有辦法替人生選擇所有情節，車子會壞、孩子會出糗、計畫會失敗，有些事情甚至殘酷到根本沒有人想要它發生。但事情發生之後，我們仍然有一個地方可以決定：這一頁，我要怎麼寫？

也許有一天，你會發現，自己曾經最想掩面逃跑的那件事，竟然成了後來最值得說的一個故事。那個被嘲笑的孩子、那次失敗的考試、那場搞砸的簡報、那個你一直不願提起的錯誤。你不需要急著替它找一個漂亮的答案。先問自己一件事：如果這件事有另一種說法，它會是什麼？


精華 FAQ

  • 因為兒子在上山途中拉褲子，讓他臨時停車處理，結果發現車子冷卻劑外漏，可能原本會在山路上爆缸；他於是把尷尬轉成「救了全家」的故事。

  • 電影中的父親把集中營的殘酷，改講成五歲兒子能理解的遊戲，讓孩子在恐懼中仍有活下去的希望，凸顯故事能替現實加上一層保護。

  • 最重要的不是否認失敗，而是重新命名事件、改寫記憶中的版本，讓出糗、危機或錯誤不只留下羞恥，也可能成為理解自己與成長的起點。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#故事 #華語 #育兒教養 #好書推薦

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手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖

有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

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Top 4 雙魚座：好人緣默默幫自己累積機會

雙魚座平常待人溫和，也很願意傾聽別人的想法，不知不覺就容易累積不少好人緣！這些關係平常可能看不出有什麼特別，但當雙魚遇到工作卡關、收入不穩，或正準備換跑道時，反而很容易有人主動分享職缺、介紹合作，甚至一句「我剛好認識一個人」，就替他們打開新的機會。雙魚座如果最近正處於低潮，別因為不好意思就拒絕別人的幫忙，有時候轉機真的就藏在身邊的人脈裡。

圖片來源：Netflix提供
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Top 3 射手座：不怕重新開始，換條路反而賺更多

射手座遇到低潮時，很少讓自己一直困在原地，工作做得不開心、收入不如預期，或原本的計畫突然喊卡，他們通常很快就會開始尋找下一條路。加上射手喜歡接觸新鮮事，也很容易認識不同圈子的人，一場聚會、朋友隨口分享的資訊，甚至原本只是抱著試試看的新工作，都可能意外變成新的收入來源。對射手來說，暫時不順不代表一直不順，敢換方向、敢嘗試，反而更容易碰到機會。

圖片來源：tvN
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Top 2 巨蟹座：平常真心待人，低潮時總有人拉一把

巨蟹座很重感情，平常朋友有需要時願意幫忙，也很會照顧身邊的人，因此真正遇到困難時，往往也有人願意回過頭幫他們一把。尤其碰上工作不順、想轉職或收入暫時縮水時，可能是老朋友突然介紹工作，也可能是以前合作過的人再次找上門。巨蟹座的人脈不一定最廣，卻很容易累積一群真正信任自己的人，過去付出的真心，常常會在關鍵時刻變成意想不到的助力。

圖片來源：SBS
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Top 1 天秤座：人緣就是財庫，機會自己找上門

天秤座本來就很懂得與人相處，說話有分寸、做事也懂得顧及別人的感受，因此不管換到哪個環境，都容易累積不錯的人緣。這也讓天秤即使遇到工作瓶頸或收入下滑，也比較容易從人脈中找到新的出口。可能朋友知道哪間公司正在徵人、前同事突然丟來合作邀約，或聚會中剛好認識能帶來新機會的人。天秤座真正厲害的地方，就是平常累積的好感與信任，到了需要的時候，很可能直接變成下一個工作或賺錢機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？

樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？

2026-10-06 09:30 失敗要趁早-張念慈
樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？圖片來源：threads@daiying0、irenelin0413
樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？圖片來源：threads@daiying0、irenelin0413

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：樂天玩水祭出現潑啤酒與射下半身越界行為。
  • 重點二：女孩眼睛受傷就醫，球團蒐證並追究責任。
  • 重點三：文章強調同意有界線，花錢不代表可任意對待。

女孩的眼睛受傷了。原本只是一場球賽結束後，讓球迷和啦啦隊女孩開心玩水的活動。最後卻有人拿啤酒潑向女孩，還有人拿著水槍，對準女孩的下半身猛射。

​10月4日，樂天桃猿在桃園主場進行補賽，賽後舉辦「10號隊友玩水祭」。球團其實早就把規則寫得很清楚。水槍只能裝清水，不能放飲料、酒精或其他液體；不能朝球員、啦啦隊女孩，以及頭部、臉部和眼睛噴射。

​沒想到，球迷竟然拿水槍朝樂天女孩的下半身噴射、有人遭潑灑啤酒。啤酒濺進其中一個女孩艾融的眼睛「當下眼睛一陣刺痛睜不開」緊急就醫。另名女孩KIRA看到後氣得指向對方，想要上前理論。

​這真的很荒謬，是怎樣的傲慢，才會覺得：她答應陪你玩水，你就覺得你可以對她做任何事？

她答應一件事，不代表什麼都答應你

​台灣人很喜歡玩水活動，所以主軸不是「玩水祭該不該辦」。而是部分人對「同意」的理解，似乎還停留在：「她自己來參加的啊。」

對，她來參加玩水活動。所以她同意的是在活動規範內，和球迷玩水。不是同意你把啤酒潑到她身上。更不是同意你拿著水槍，對準她的下半身噴射。她穿著啦啦隊服站在你面前，也不代表她的身體就成了活動的一部分。她的工作需要和球迷互動，也不代表你買了一張球票，就買到了對她為所欲為的權利。

可是我們生活裡，有太多人把：「她願意參加。」偷偷換成：「她什麼都願意。」這才是最值得警惕的地方。

「只是玩玩」，是多少人越界時最好用的藉口？

​這次事件曝光後，樂天女孩岱縈也在社群發聲。她提到，過去的玩水活動就曾發生有人拿喝過的瓶裝水潑人的情況；她自己的眼睛也曾因玩水活動出現感染不適。這一次看到有人直接潑啤酒，她甚至表示：如果未來還有類似玩水活動，「本人將不排班」。

​一場原本設計來拉近球迷與女孩距離的活動，最後竟然玩到工作者不想再參加。如果所謂的「好玩」，最後是其中一方受傷、害怕，甚至決定不再出現。那還叫好玩嗎？

​這種場景，其實我們一點都不陌生。同事講黃色笑話，你不舒服，他說：「開不起玩笑喔？」聚餐一直灌你酒，你拒絕，他說：「大家出來就是要開心啊。」有人評論你的身材，你臉色變了，他還笑：「稱讚你耶，這也要生氣？」

服務業、老師、講師、網紅拒絕不合理要求，還可能被回：「我花錢耶，態度有必要這麼差嗎？」好像只要補上一句：「我只是開玩笑。」「大家都在玩。」「不要那麼認真嘛。」所有越界就可以一筆勾銷。

​可是我年紀愈大愈覺得：真正好玩的玩笑，應該是兩個人都在笑。如果只有你笑，對方卻在忍耐，那可能根本不是幽默。只是你把自己的快樂，建立在別人的不舒服上。

花錢，不代表你買下另一個人

​我自己做過很多需要面對人的工作。當記者、當主管、當講師，現在經營社群。我愈來愈有感的是，我們很容易對「提供服務的人」產生一種錯覺我付了錢，所以你就應該配合我。可是你買一張球票，買到的是看球和參加規定範圍內活動的權利，不是買下一個人。

​去餐廳吃飯，不代表你可以羞辱服務生。孩子去學校，不等於家長可以羞辱老師。花錢上課，不表示可以無限占用講師的私人時間。追蹤一個創作者很多年，也不代表你有權干涉他的私生活。同樣地，啦啦隊女孩的工作需要親切、熱情、和球迷互動。但「親切」從來不等於「沒有界線」。

真正的尊重，不是等別人生氣才停

事件發生後，樂天桃猿球團已經發出聲明。球團表示，已針對現場影音、相關照片及社群資訊全面蒐證，並配合警方調查，後續將追究相關法律責任；至於明年是否繼續舉辦玩水祭，也將重新研議。

但我希望這件事最後留下來的，不只是：「那幾個球迷真的很誇張。」而是我們自己有沒有也曾經用一句「只是玩玩」，合理化別人的不舒服？真正的尊重，不是：「你不喜歡就講啊。」也不是等到對方翻臉、受傷、離開，才突然發現「原來她不喜歡。」

​成年人真正的分寸，是即使現場再嗨、大家玩得再瘋，你仍然知道：哪些界線，不能跨過去。

她答應跟你玩，不代表答應你越界

我們從小就教孩子：不要亂碰別人的身體。別人說不要，就要停下來。不可以因為自己覺得好玩，就欺負別人。

​可是很奇怪。有些人長大以後，反而忘了這麼簡單的道理。「好玩」的前提，是兩邊都覺得好玩。「互動」的前提，是彼此都願意。她答應玩水，不代表答應讓你用水槍射她的下半身。她願意和你互動，也不代表她放棄了決定自己界線的權利。

​真正的尊重，從來不是等別人喊「不要」才停手。真正的是尊重，是你知道這不可以做，從一開始就不要這樣做。


精華 FAQ

  • 活動原本規定只能用清水、不得攻擊球員與臉部眼睛，但仍有人潑啤酒、用水槍射向女孩下半身，造成艾融眼睛刺痛就醫，也讓其他女孩感到憤怒與不安。

  • 作者指出，參加玩水活動只代表同意在規則內互動，不代表接受任何越界行為；對方願意參與，不等於願意被羞辱、被攻擊，更不代表可以任意碰觸身體。

  • 文章認為，買球票、上課或消費都只是取得服務權利，並沒有買下他人的身體與界線；若把付費當成任意要求的理由，就是將自己的快樂建立在別人的不舒服上。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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