2026-10-13 12:25 潮健康
別讓毛孩戴「柚子帽」拍照！ 獸醫師曝後果：寵物恐過敏發炎、有中毒危險
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：柚子皮含揮發性精油，別拿來當貓狗帽子拍照。
- 重點二：葡萄、蔥蒜、木糖醇與人藥，都是毛孩高風險毒物。
- 重點三：烤肉、月餅、骨頭等食物，恐引發胰臟炎或阻塞。
潮健康／楊善淳
中秋佳節親朋好友團聚，為貓狗戴「柚子帽」拍照，或順手分食烤肉、月餅與柚子，是許多飼主常見的互動樂趣。然而，余秉修獸醫師受訪指出，雖然中秋佳節已過，剩下的柚子皮仍時常被飼主拿來當作寵物的帽子配戴。事實上柚皮含有「揮發性精油」，容易刺激毛孩皮膚與腸胃；而人類餐桌上的葡萄、蔥蒜、高油高鹽烤肉與骨頭，更隱藏中毒、胰臟炎或消化道阻塞的致命風險。
毛孩戴柚子帽僵住快拿掉！ 獸醫師：寵物恐過敏發炎、中毒
除了心理壓力，柚子皮更可能造成其他實質上的傷害風險：柑橘類果皮含揮發性精油，緊貼皮膚易引發紅腫發癢，寵物反覆抓舔更易抓破皮膚造成感染；而柚子皮中的「呋喃香豆素」成分具光敏特性，若寵物皮膚受刺激又去陽光下拍照，可能加劇發炎。另外，若毛孩舔咬果皮，可能導致大量流口水、嘔吐或腹瀉；將厚重柚皮咬成大塊吞下，更可能刮傷食道或造成腸阻塞。更須警惕的是，貓咪對精油成分的代謝能力較弱，高濃度柑橘精油可能導致精神沉鬱、步態不穩等中毒症狀。
為了確保拍照安全，余秉修獸醫師提醒，家中的毛孩若出現以下「抗拒與壓力訊號」應立刻將道具拿掉：
．狗狗壓力訊號：出現低吼警告、夾尾巴、轉頭避開或肢體僵硬。
．貓咪壓力訊號：發出哈氣聲、尾巴快速左右甩動、耳朵壓低呈「飛機耳」、或試圖抓甩帽子。
余秉修獸醫師建議，最安全做法是將柚子帽放在鏡頭旁當背景，或選毛線編織的「仿真柚子帽」替代。若皮膚不慎接觸汁液可用溫水擦拭並避免曬太陽。在柚子果肉方面，雖然精油含量低，但豐富纖維與酸味仍可能致腸胃敏感毛孩腹瀉，若要餵食應極少量或諮詢獸醫師。
人類食物分一口沒關係？ 「四大類危險食物」與中毒症狀中秋佳節聚餐時，不少飼主將人類的食物分食給寵物。余秉修獸醫師強調：「人吃得安全不代表貓狗吃也安全」，貓狗體型小且代謝機制與人類不同，人類的一小口食物，對毛孩而言劑量就可能超標。余秉修獸醫師將常見食物劃分為「四大危險類別」：
一、絕對有毒與致死食物。
1.葡萄與葡萄乾：寵物狗吃葡萄易引發急性腎衰竭且無安全劑量，貓咪亦應避開。
2.巧克力與可可製品：含可可鹼與咖啡因，會引發心跳過速、嘔吐甚至抽搐。
3.蔥蒜與蔥屬植物：洋蔥、大蒜含二硫化物，會破壞紅血球引發致命溶血性貧血，煮熟或磨粉仍具毒性。
4.木糖醇（Xylitol）：常見於無糖口香糖與花生醬，狗狗誤食會誘發低血糖與急性肝衰竭。
5.人類藥物：含乙醯胺酚成分的止痛藥（如普拿疼）對貓咪具致命毒性，極少量即可致死。
二、高油高鹽高糖食物。包含烤肉、烤肉醬、肥肉、月餅與甜點，高油脂易誘發犬隻急性胰臟炎，高鹽高糖則增加心腎負擔。以「烤肉醬與調味醬料」而言，常添加蒜粉、洋蔥粉、紅蔥頭或高濃度鹽分油脂，切勿給毛孩食用。
另外，「高脂肪肉品」也應極力避免。余秉修獸醫師分享，曾有一隻傑克羅素犬因食用一塊未調味的「A5和牛」，數小時後嚴重腹瀉就醫，確診為急性胰臟炎。在犬隻，高脂飲食是已知的重要誘發胰臟炎的因子之一，狗狗若嘔吐或呈前半身伏低、後半身抬高的「祈禱姿勢」，即為胰臟炎警訊。
台灣民眾在中秋節期間愛吃的蛋黃酥或廣式月餅，單顆熱量高達 200 至 300 大卡，已超過小型犬或成貓整天所需熱量；且月餅中若添加「夏威夷豆」則對犬隻具有毒性，吃下可能引發後腳無力與顫抖；核桃等高脂堅果亦應避免。
三、物理性阻塞與刮傷危險物。包含煮熟骨頭、玉米芯與竹籤，易致噎嗆、食道刮傷或腸阻塞。若雞骨、排骨煮熟後變脆，咬碎時會形成尖銳碎片，極易刺穿食道或腸道，引發致命腹膜炎；而玉米芯無法被貓狗消化，且極易卡在小腸造成腸阻塞，數天後會出現持續嘔吐與腹痛。帶有肉香的竹籤常被狗狗整支吞下，會在消化道內穿刺，造成嚴重內出血與感染。
余秉修獸醫師強調，若發現毛孩誤食玉米芯、骨頭或竹籤切勿自行催吐，應立即送動物醫院評估，必要時手術取出。
四、感染風險與不耐受食材。含生肉生海鮮（易帶沙門氏菌）與牛奶（多數貓狗有乳糖不耐症）。
毛孩誤食有毒食物怎麼辦？ 謹記「自保求救3步驟」、切勿催吐若發現毛孩誤食巧克力、葡萄、蔥蒜或異物，余秉修獸醫師呼籲牢記以下「求救3步驟」：
1. 第一時間聯絡獸醫師：切勿等待症狀出現才求助。葡萄與洋蔥中毒常有延遲期，越早送醫毛孩的預後越佳。
2. 準備完整關鍵資訊：就醫時說明毛孩品種與體重、誤食的確切食物名稱與成分表、估計份量與發生時間。
3. 切勿擅自自行處置：在未取得獸醫師指示前**絕不可私自催吐**、餵油或灌牛奶，極易引發吸入性肺炎或加速毒物吸收。
至於在日常點心給予方面，則建議點心總熱量控制在每日所需 10% 以內，並將肉乾撕小塊分次獎勵。余秉修獸醫師表示，雖然中秋佳節已過，但家中難免會有烤肉留下的剩食、或者剝完柚子剩下的表皮。提醒飼主，無論是剩食或柚子皮，皆應盡量避免讓毛孩吃下肚、或充當拍照用的帽子道具；稍有不慎就可能對毛孩造成不可挽回的傷害。
原文出處：別讓毛孩戴「柚子帽」拍照！ 獸醫師曝後果：寵物恐過敏發炎、有中毒危險
精華 FAQ
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柚皮含揮發性精油，會刺激皮膚與腸胃，還可能讓毛孩因受驚出現恐懼僵直。若反覆抓舔，還可能抓破皮膚、造成感染，因此不宜拿來當道具。
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文章點出葡萄、巧克力、蔥蒜、木糖醇與人類止痛藥最危險，另有高油高鹽烤肉、月餅、煮熟骨頭、玉米芯與生肉生海鮮，皆可能造成中毒、胰臟炎或阻塞。
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應立刻聯絡獸醫師，說明品種體重、食物名稱、份量與時間，並盡快送醫；在未獲指示前絕不可自行催吐、餵油或灌牛奶，以免加重傷害。