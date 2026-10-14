2026-10-14 10:02 潮健康
比壞膽固醇更兇狠！「血管隱形刺客」9成先天基因注定：中風風險增2倍以上
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Lp(a)多由基因決定，9成先天注定且風險高。
- 重點二：高Lp(a)會讓中風與心血管事件風險明顯上升。
- 重點三：台灣推動一生一次檢驗，並以多元治療前移防線。
潮健康／編輯部
提及血脂異常，多數人直觀聯想到「壞膽固醇」，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），卻可能不知道還有另一個潛伏在基因裡、披上發炎外衣的「高殺傷力版壞膽固醇」—脂蛋白(a)（Lipoprotein(a)，簡稱Lp(a)）。臨床數據顯示，台灣每6人就有約1人Lp(a)超標，研究更指出，若數值處於極端超高水準，缺血性中風風險更可增至2倍以上，重大心血管事件與心衰竭風險亦隨之大幅攀升。
隨著國際心血管醫界對Lp(a)的重視度與日俱增，歐美各大指引更已將其列為關鍵風險評估指標，為帶領台灣接軌國際預防醫學腳步，中華民國血脂及動脈硬化學會特別訂定每年10月4日為台灣「Lp(a)關注日」，並力邀衛生福利部中央健康保險署、中華民國心臟學會及台灣血脂衛教協會共同響應！各界齊聲呼籲國人落實「1004・一生一次檢驗Lp(a)」，透過健保給付或自費篩檢掌握血脂基因底牌，讓潛伏的遺傳隱形刺客Lp(a)現形，及早超前部署，讓心血管防線更齊備。
揪出遺傳血管隱形刺客 Lp(a)比壞膽固醇LDL殺傷力更高
中華民國血脂及動脈硬化學會劉秉彥理事長指出，Lp(a)並非單純的膽固醇，而是一種負責在血液中運送脂肪的脂蛋白，結構宛如壞膽固醇LDL的「高殺傷力版」，因為它不僅包裹著膽固醇，外層更捆綁了一條特殊的載脂蛋白(a)，這層特殊蛋白使它更容易在血管沉積發炎，並大幅干擾人體溶解血栓的能力。
劉秉彥理事長進一步說明，Lp(a)濃度高達約9成由先天基因決定，受後天飲食與生活型態影響極小，雖然目前尚無專屬藥物能證實改善預後，但臨床指引一致共識「成人一生至少應測量一次Lp(a)」，因其作為關鍵的「心血管風險分級指標」，在臨床決策上具備5大關鍵價值：
揪出被低估的高風險者：重新定義終生風險，避免看似「中低風險」的民眾因遺傳基因而暴露於未知的威脅中。
啟動更嚴格的共病管理：一旦驗出超標，就應將整體風險升級，更積極控制血壓、血糖、嚴格戒菸，並設定更嚴格的LDL-C達標標準（例如從<100降至<70、甚至<55mg/dL），藉由加強管控傳統危險因子來抵消Lp(a)的先天負擔。
破解早發或反覆心血管病之謎：部分生活規律、無三高、傳統血脂正常的患者，在40多歲突發心肌梗塞，檢測能解釋這類無解的「早發性或反覆性動脈粥狀硬化（ASCVD）」，避免誤判為偶發事件。
進行家族篩檢：Lp(a)具顯性遺傳特性，一人超標，其一等親（父母、子女、兄弟姊妹）約有50%機率同樣偏高，能及早提醒家人建立防線。
辨識主動脈瓣狹窄風險：高Lp(a)不僅增加心肌梗塞風險，也與鈣化性主動脈瓣狹窄的發生及進展有關。及早檢測、適時安排心臟超音波追蹤，有助於掌握瓣膜健康。
健保已開放高風險族群檢驗給付！雙軌並進將心血管防線前移
衛生福利部中央健康保險署劉林義主任秘書表示，為破除血脂控制盲區，健保已提供經醫師評估有檢驗需要的族群Lp(a)檢驗給付。此外，健保署於今年（115年）年初推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案（P4P）」，針對高風險個案，透過醫療團隊提供完整的血脂照護，讓病人能夠達成血脂控制目標，降低再次發生心血管事件的風險，同時以實質獎勵激勵醫療團隊落實高風險患者的追蹤照護。
另外，健保署進一步於今年9月1日放寬降血脂用藥門檻，透過「雙軌並進」策略，擴大給付創新治療，預估約有105萬名病友受惠，確保個案能及早且持續獲得穩定照護，將心血管防線全面往前移。
林口長庚紀念醫院心臟內科系黃逸群醫師分析，若一般壞膽固醇像血管裡的陳年油垢，Lp(a)則像「高黏性、具侵蝕性的重油」，對血管發動三重破壞：
促硬化：牢牢附著於血管內壁，加速血管硬化與彈性喪失。
引發炎：攜帶大量氧化磷脂，如同在血管內「悶燒」，使動脈斑塊脆弱、容易破裂。
添血栓：可能干擾纖維蛋白溶解，促進血小板聚集與凝血反應，增加急性血栓事件風險。
黃逸群醫師強調，研究顯示Lp(a)每增加10mg/dL，重大心血管事件的相對風險約增加7%；當數值超過30mg/dL警戒線，即使過去從未發病，未來發生心肌梗塞、中風等整體重大心血管事件風險仍增加1.24倍，而已有心血管病史者，復發風險更飆至1.36倍1！若進一步探討特定致命威脅，長期處於極端超高濃度Lp(a)的患者，缺血性中風風險更可增至2倍以上，心臟衰竭風險也攀升近4成。
由於Lp(a)濃度約9成由基因決定，且濃度自5歲後就趨近穩定，飲食、運動與傳統史他汀類（Statin）藥物皆難以改變，因此「血脂正常、生活自律」絕非免死金牌，一生驗一次才能精準補足心血管健康拼圖，讓血脂的風險評估更齊備。
Lp(a)驗出超標非絕路 多元精準治療築起保護傘
中華民國血脂及動脈硬化學會吳懿哲秘書長指出，面對天生基因所帶來的高Lp(a)威脅，現階段醫療的因應之道為「以更強力的外圍防禦，把壞膽固醇數值（LDL-C）壓到極致」！目前史他汀類（Statin）藥物仍是降血脂治療的骨幹，惟臨床常面臨降幅有限、或部分患者因肌肉痠痛等耐受不良而擅自停藥的瓶頸。
吳懿哲秘書長說明，依據中華民國血脂及動脈硬化學會2026最新治療指引，現今已納入包括針劑型的PCSK9抑制劑、siRNA以及抑制腸道吸收膽固醇的口服藥物等多元機轉的精準治療。這些新的強力治療武器能在減少肌肉副作用的前提下，高效且穩定地將壞膽固醇控制在極低水準，為高Lp(a)患者築起更堅固的保護傘。
劉秉彥理事長提醒，基因雖然無法改寫，但心血管的命運可以掌握在自己手中！響應「1004・一生一次檢驗Lp(a)」，及早翻開基因底牌，掌握風險、啟動超前防禦，真正實現「挑戰血脂更齊備、健康長治久安」的願景。
原文出處：比壞膽固醇更兇狠！「血管隱形刺客」9成先天基因注定：中風風險增2倍以上
精華 FAQ
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Lp(a)外型類似壞膽固醇，但更容易沉積、引發發炎並干擾溶血栓功能，對血管造成促硬化、促發炎與促血栓三重傷害，因此被視為隱形高風險因子。
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對年紀輕卻突發心肌梗塞、傳統三高不明顯、家族有早發心血管病史，或需要評估主動脈瓣狹窄風險的人最有幫助，可找出被低估的遺傳高風險者。
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現階段重點是把LDL-C壓到更低，並加強血壓、血糖與戒菸控制；臨床也可依風險使用Statin、PCSK9抑制劑、siRNA等治療，降低後續事件機率。