2026-10-07 19:30 女子漾／編輯周意軒
看起來不胖，健檢卻有脂肪肝？改善飲食先掌握4個方向
明明體重沒超標，衣服也穿得下，健檢報告卻出現「脂肪肝」，讓人忍不住懷疑：是不是檢查弄錯了？其實，體型偏瘦的人也可能有脂肪肝。美國胃腸病學會的臨床建議指出，體重正常者若有糖尿病、血脂異常、高血壓，或肝功能異常，也需要留意脂肪肝的可能性。外表與體重，無法完整反映肝臟健康。想改善健檢紅字，可以先檢查每天的餐盤。植物多酚、膳食纖維、抗性澱粉與蛋白質，都是值得認識的飲食方向，但熱門研究中的減脂數字，也要連同條件一起看。
體重正常，也不能直接替肝臟打包票
內臟脂肪與脂肪肝經常一起被討論，兩者卻是不同概念。前者指腹腔內、器官周圍的脂肪，後者則是肝臟內累積過多脂肪。研究也分別測量這兩種脂肪，不能把「肝臟脂肪下降」直接寫成「內臟脂肪減半」。對已經發現脂肪肝的人來說，重點是由醫師評估原因與嚴重程度，再依自己的體重、代謝狀況調整生活習慣。
多酚受到關注，但綠茶沒有一喝就消脂的魔法
綠色地中海飲食研究，讓「植物多酚」成為熱門話題。研究中的飲食搭配綠茶、核桃與特定食用植物Mankai，並減少紅肉、加工肉，所有組別也都配合身體活動。經過18個月，綠色地中海飲食組的肝臟脂肪相較基線下降約38.9%，傳統地中海飲食組則約19.6%。這是整套飲食與生活調整的結果，無法單獨歸功於綠茶，更不能推論每個人喝茶都能得到相同效果。想參考這個方向，可以先從增加植物性食物、減少加工肉做起，避免把研究簡化成某一款飲品的功效。
膳食纖維要吃進三餐，別只靠保健品補救
每天吃了多少蔬菜、豆類與全穀食物，是檢查餐盤時可以先問自己的問題。美國國家糖尿病、消化及腎臟疾病研究所建議，脂肪肝患者可選擇較低升糖指數的食物，例如水果、蔬菜與全穀類，並減少大量單糖，尤其是含糖飲料。
實際調整可以很簡單：早餐加入無加糖燕麥，午餐多一份蔬菜，主食搭配全穀飯。把這些改變放進固定三餐，比偶爾吃一頓「超健康餐」更容易持續。
抗性澱粉有研究，冷飯不能直接套用效果
抗性澱粉與脂肪肝的關係，已有人體試驗探討。一項為期4個月的隨機對照研究發現，抗性澱粉補充組相較對照組，肝臟脂肪含量的絕對降幅約為9.08個百分點；調整體重減輕的影響後，差異約為5.89個百分點。
研究使用的是每天40公克的特定抗性澱粉補充品，不能換算成「多吃一碗冷飯就有同樣效果」。讀者可以認識這項研究，但不宜自行照抄補充劑量。
蛋白質不能省，研究比例也別直接照搬
減肥時只吃青菜、把魚肉蛋豆全部刪掉，可能讓餐盤失去平衡。蛋白質與肝臟脂肪的研究，也需要看清楚受試者條件。一項僅19人參與的研究，針對準備接受減重手術的重度肥胖者，比較蛋白質占總熱量10%與30%的飲食。兩組都採取每日約1,500至1,600大卡的低熱量飲食，介入時間為3週。因此，不能據此宣稱一般人只要增加蛋白質，就能在不控制熱量的情況下得到相同效果。
日常可以先檢查每餐是否有豆腐、蛋、魚或其他蛋白質來源，再依個人需求調整份量。
運動有幫助，體重沒掉也別急著放棄
改善脂肪肝，不必靠極端挨餓。美國國家糖尿病、消化及腎臟疾病研究所指出，身體活動即使沒有伴隨體重下降，仍有益處；對過重或肥胖者，逐步減重也能幫助降低肝臟脂肪。快速減重與營養不良，反而可能讓肝病惡化。
從規律走路、調整含糖飲料習慣，到讓每餐吃得更均衡，都可以成為起點。後續有沒有改善，仍應透過醫師評估與檢查追蹤，別只看體重計上的數字。