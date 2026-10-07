2026-10-07 19:02 柳靖
剛考上公職，我送的399元鳳梨酥，長輩當著我的面秒轉送
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：剛考上公職卻手頭拮据，只能借錢應付出差與生活。
- 重點二：她送399元鳳梨酥給長輩，卻當場被轉送而感到受傷。
- 重點三：後來理解送禮重點在心意與對象，改送燕窩、珍珠粉。
前幾天看到朋友在臉書上抒發，中秋送出去的蛋黃酥、芋頭酥禮盒，被對方秒轉送。他很失落。
這種感覺，我也有過。
我考上公職了，口袋卻見底
2012年中秋，我剛考上公職，放榜不到一個月，還沒報到。
那時候我身上沒什麼錢。過去賺的每一分錢，全拿去投資自己，當成全職準備國家考試的生活費。那是一場很大的人生賭注，賭贏了，口袋卻也空了。
報到不到一個月，就要去麥寮、高雄大寮的石化廠聯合稽查出差。高鐵和住宿的錢，我拿不出來，也不好意思跟當時的科長開口，只能跟伴侶老猴子借。
那幾年，我常跟老猴子借錢，借了，卻從來沒還過。每次我拿錢要還他，他都堅持不收，只裝man丟下一句：「拿了妳的錢，就不是男人！」這個老猴子到現在，都很有男人的樣子，該有的擔當和責任，一樣都沒少。
我送出的399元鳳梨酥，她一句話都沒說秒轉送
就在那樣的秋天，基於尊重長輩，我買了一盒399元鳳梨酥。這個價位，我到現在都還記得。
我把鳳梨酥交到長輩手上，長輩一句話都沒對我說，就在我面前，直接轉送給她自己的朋友。那一刻，我很挫折，很受傷。心裡只有一個念頭：這個長輩，怎麼那麼沒有禮貌。
後來改送燕窩、珍珠粉
3天後，我想開了。
東西送出去，就不要去計較別人怎麼處理。所有權，在你送出去的那一刻，就交給別人了。送禮要送到心坎裡。高糖分、高甜度的東西，長輩未必喜歡；而且，她是長輩，無需對你禮貌。
工作幾年後，經濟稍微好轉，我改送燕窩和珍珠粉；長輩全部收了，開心得不得了。我親眼看到，燕窩被吃得精光，只剩空罐子。
心意沒有錯，只是要送對東西；長輩要的是健康、實在的，高糖分、高甜度的禮盒，就免了吧。
如果可以回到那個時候，我還是一樣會送鳳梨酥，當時沒有多餘的預算可以買貴重的禮盒，只能買鳳梨酥。但那盒鳳梨酥，代表我在我人生的某階段，曾經掙扎過、努力過，把先前賺來的錢全部投資自己，證明自己的選擇與努力沒有錯。
只是我的心，不會再受傷了。
精華 FAQ
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因為她把過去賺的錢幾乎全投入備考與生活開銷，等到放榜後口袋已見底。剛報到不久又遇到聯合稽查出差，只能向伴侶借錢支付高鐵與住宿費。
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她把鳳梨酥交給長輩後，對方沒有多說一句話，就在她面前直接轉送給自己的朋友。這讓作者感到非常挫折與受傷，甚至覺得對方沒有禮貌。
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她體會到東西送出去後，所有權就屬於對方，不必再糾結處理方式；更重要的是要送對適合長輩的禮物。後來她改送燕窩、珍珠粉，長輩也更喜歡。
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