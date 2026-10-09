2026-10-09 10:00 女子漾／編輯黃冠婷
越想溝通反而越吵？專家揭「這種問法」最容易讓人防衛 7種說話方式讓關係重新靠近
「我都是為你好」、「你為什麼就是不懂？」、「我明明已經說得很清楚了！」你是否也曾有過這種經驗？明明是想關心對方，最後卻變成爭吵；想把事情講清楚，對方反而越來越沉默。很多關係真正卡住的原因，或許不是「沒有話說」，而是我們一直在說，卻忘了先理解對方。
從伴侶、親子、朋友到職場，真正能讓兩個人重新靠近的，可能不是更厲害的說話技巧，而是一句讓人願意卸下防備的問題。
1. 說很多話，不代表你們真的在「對話」
我們每天都在說話，傳LINE、開會、和家人聊天、向朋友抱怨，看起來溝通從來沒有停止，但「說話」和「對話」其實是兩件不同的事。
說話可以只是把資訊傳出去；真正的對話，則需要確認對方有沒有被理解，也願不願意繼續表達。
很多衝突發生時，我們急著解釋自己「沒有那個意思」，甚至想用更多話證明自己是對的。但當一個人已經感覺受傷，繼續說道理有時只會讓距離更遠。
與其立刻解釋，不妨先問：「你剛剛是不是覺得不舒服？」、「我說的哪一句讓你有這種感覺？」先理解感受，再處理事情。
「每個人都在『說話』，卻沒有真正在『對話』。」
2. 對方正在生氣時，先別急著講道理
為什麼有些話明明很有道理，對方就是聽不進去？書中從大腦面對威脅的反應解釋，當一個人從語氣、表情或言語中感受到攻擊、批判或被忽視時，容易進入防衛狀態。這時候，即使你提供的是建議、安慰或合理的解釋，對方也未必能真正接收。
這也是許多伴侶吵架常出現的場景。一個人說：「我今天真的很累。」另一個人馬上回答：「大家上班都很累啊。」內容可能沒有錯，卻沒有接住對方真正想表達的情緒。
比起急著提出解決方案，可以先回應：「今天是不是發生很多事？」有時候，對方需要的不是答案，而是先確認「你有聽見我」。
「話語只剩下聲音，意義卻消失了。」
3. 少問「你為什麼這樣？」改問「你那時候感覺如何？」
「你為什麼又忘記？」
「你為什麼不早點說？」
「你為什麼每次都這樣？」
我們以為自己正在問問題，但「為什麼」有時候聽起來更像質問。
尤其當情緒已經升高，連續追問原因，很容易讓對方開始替自己辯解，甚至乾脆不說話。可以試著把問題從追究原因，轉向理解感受。
例如把「你為什麼不跟我說？」換成「你那時候是不是不知道怎麼跟我說？」；把「你為什麼一定要這樣做？」換成「你當時是怎麼想的？」
只是改變問題的角度，對話的氣氛就可能完全不同。
「提問是打開心門的鑰匙。」
4. 別急著回話，把對方的話「聽完」也是一種溝通
很多人以為自己很會傾聽，其實只是在等對方講完，準備輪到自己說。
朋友才說「最近工作真的很煩」，我們立刻分享自己的職場故事；伴侶才抱怨一件事，我們馬上分析誰對誰錯；孩子說「我不想去學校」，父母第一個反應可能是追問「為什麼不去？」
真正的傾聽，未必要馬上給建議。
有時候停頓幾秒、看著對方，把話完整聽完，再問一句「然後呢？」、「你現在最在意的是什麼？」反而能讓對方願意說出原本沒有打算說出口的事。
「傾聽是無聲的提問。」
5. 吵架時先放下「我才是對的」
很多關係走進死胡同，不一定是問題無法解決，而是兩個人都想證明「我才是對的」。
「明明就是你先開始。」
「我早就跟你說過了。」
「所以我剛剛講的沒有錯吧？」
一旦對話變成輸贏競賽，即使最後成功證明自己有理，關係也未必因此變得更好。
將「放下我才是對的」列為修復關係的重要練習。發生衝突時，可以把注意力從「誰錯了」轉向「我們現在要怎麼處理」。與其問「到底是誰的問題？」不如問：「如果下次再遇到同樣的情況，我們希望怎麼做？」前者尋找責任，後者尋找出口。
「修復始於言語之前的情感空間。」
6. AI什麼都能回答，但有些問題只有人能問
當AI可以寫信、整理資訊、分析問題，甚至陪人聊天，我們似乎比任何時代都更容易得到「答案」。
另一個值得思考的問題：當資訊越來越容易取得，人與人之間真正重要的能力，會不會反而變成「怎麼問」？
AI可以幫你整理失戀後該做什麼，卻無法取代一個真正認識你的人坐在旁邊，看見你的表情後問：「你是不是其實還很難過？」
我們每天透過社群、通訊軟體與更多人保持聯絡，真正能放心說出心事的人卻未必增加。未來真正稀缺的，或許不是知道更多答案，而是有人願意花時間理解你為什麼提出這個問題。
「資訊交給AI，心交給人類。」
7. 好的提問，不只用來理解別人，也可以問自己
提問不一定只能發生在兩個人之間。自言自語也是對話的起點。當情緒出現時，與其立刻責怪自己「怎麼又搞砸了」，可以換一個問題：「我現在到底在難過什麼？」
早上問自己：「今天最重要的一件事是什麼？」晚上則可以問：「今天有哪個瞬間讓我不舒服？為什麼？」
當問題從批判變成理解，我們也開始重新認識自己的情緒、需求與選擇。
「提問不只是說話方式，更是生活態度。」
關係卡住時，開口前先問自己5個問題
下一次準備和伴侶、家人、朋友或同事談一件重要的事，可以先不要急著開口。
先問自己：我是想理解對方，還是只想得到自己想要的答案？我現在的情緒適合談這件事嗎？我的語氣會讓對方安心，還是感到壓力？我有沒有真的把對方的話聽完？接下來這個問題，會讓他更願意說，還是立刻開始防衛？
很多時候，真正改變一段對話的，未必是一句多厲害的話，而是我們願不願意暫時放下自己的答案，替另一個人留下一點說話的空間。
「對話的力量並不在於完美，而在於願意共同面對彼此的不完美。」
比起「會說話」，我們更需要學會「怎麼問」
從親子、伴侶、朋友到職場，我們很容易把溝通理解成一種表達技巧：怎麼說得更清楚、怎麼說服別人、怎麼避免講錯話。
但好的關係並不是靠一句永遠正確的話維持。
有時候，真正讓關係重新流動的，只是一句「你現在還好嗎？」、「你那時候是什麼感覺？」或「有什麼是我可以幫忙的嗎？」
當一個人感覺自己被聽見、被理解，才更有可能卸下原本的防衛。所以下一次遇到在意的人沉默、生氣或難過時，也許不需要急著找到一句最完美的安慰。
先好好問一個問題，就夠了。
「一句提問，就能解開對方內心原本緊閉的門閂。」
本文摘自：《這樣問，讓心意好好被聽見：「說得有道理」，不如「有人願意聽」，改善關係的傾聽與提問練習》，李秀璟（이수경）著，高寶書版出版。
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