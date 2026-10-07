換季別只顧著收衣服！家中「7大囤積地雷」快清掉　這類衣服留著最佔空間

天氣開始轉涼，又到了衣櫃換季的時候！但打開衣櫃才發現，去年冬天的毛衣、大衣還沒拿出來，夏天的衣服已經塞到門都快關不起來。這時候先別急著上網買收納箱，真正需要處理的可能不是「收納空間不夠」，而是家裡留下太多已經不需要的東西。

換季正好是重新檢視家中物品的好時機，從一年沒穿的衣服、變形內衣，到過期美妝品、飯店備品與捨不得丟的紙袋，都可能在不知不覺中吃掉大量空間。以下7種東西，不妨趁換季一次檢查。

1. 一年以上沒穿的衣服

「瘦下來就可以穿」、「之後可能會流行回來」、「這件其實還很新」……衣櫃最佔空間的，往往就是這些捨不得丟，卻一次都沒有拿出來穿的衣服。如果一件日常服裝已經歷經完整一輪四季都沒穿過，可以先問自己：現在在店裡看到它，我還會花錢買嗎？尺寸合不合？現在的生活場合真的會穿嗎？

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖

如果答案幾乎都是否定的，就可以考慮轉售、捐贈或回收。婚紗、禮服、特殊機能服等低頻率衣物則不必硬套「一年沒穿就丟」的標準。

2. 鬆掉、變形的內衣褲

內衣褲體積看起來不大，卻很容易因為「還能穿」一路留下來。肩帶已經鬆掉、罩杯變形、鋼圈跑出來，或內褲鬆緊帶失去彈性，都代表它可能已經無法提供原本的舒適度與支撐。

換季整理衣櫃時，可以順便把內衣抽屜全部拿出來檢查。比起再買一個分隔收納盒，把真正舒服、尺寸合適而且經常穿的款式留下來，抽屜反而更好整理。

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3. 過期、變質的美妝保養品

化妝台也是換季整理的重災區。買了卻不適合自己的粉底、只用過一次的唇膏、試用包，以及「捨不得用」一路放到忘記的保養品，很容易越堆越多。

除了查看產品標示的保存期限，也要注意開封後使用期限。美國食品藥物管理局（FDA）提醒，化妝品的保存期限會受到產品類型、使用方式與保存環境影響，眼部彩妝尤其需要留意；若已經出現異味、變色、質地改變或明顯乾掉，即使還沒看到標示日期，也不建議繼續使用。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖

整理時也可以順便問自己：「如果今天重新看到它，我還會擦嗎？」如果答案是否定的，就別再讓它繼續佔據化妝台。

4. 從飯店帶回來的備品

旅行時帶回家的牙刷、梳子、浴帽、小瓶沐浴用品，當下總覺得「以後旅行可以用」，結果下一趟旅行又拿了新的，最後家中默默累積一大袋。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖

先把所有飯店備品集中起來，留下短期內真的會使用的數量即可。已經放到忘記何時拿回來、包裝破損或內容物出現異常的用品，就別再留著等待一個可能永遠不會出現的使用時機。

5. 捨不得丟的精品紙袋、包裝盒

「這個紙袋很好看」、「這盒子很高級，以後一定用得到。」結果幾年後，衣櫃最上層已經堆成紙袋山。

尤其鞋盒、手機盒、精品包裝盒體積大，留下十幾個就可能吃掉一整格櫃子。真的需要收納用途，可以挑尺寸實用、狀況良好的少數幾個留下；純粹因為「很漂亮」而收藏的，也可以替自己設定數量上限。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖

紙袋也是同樣道理。留下幾個不同尺寸方便送禮即可，不需要替每一次消費保存紀念品。

6. 不知道能不能用的充電線、舊3C配件

相信不少人家裡都有一個「神秘3C抽屜」：不知道是哪台手機的充電線、早已換機的手機殼、故障耳機、舊滑鼠，以及「可能有一天會用到」的轉接頭。

整理方法很簡單，先找出目前正在使用的手機、平板、電腦和其他設備，再確認哪些線材真的能與它們配對。

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無法辨認用途、明顯損壞或已經淘汰的電子配件，不建議直接全部丟進一般垃圾，應依所在地的廢電子產品與資源回收規定處理。

7. 「等一下可能會用」的空盒、瓶罐

網購紙箱、餅乾鐵盒、漂亮玻璃罐、香水盒、手機盒……很多雜物之所以一直留在家裡，都是因為一句「這個之後應該用得到」。

真正要注意的不是能不能再次利用，而是「有沒有明確用途」。如果連自己都說不出準備拿它做什麼，只是因為覺得丟掉可惜，就很容易從環保再利用變成長期囤積。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖

可以替空盒、紙袋與瓶罐設定固定收納範圍，空間滿了就必須淘汰，而不是再找一個新地方塞。

衣櫃塞爆先別買收納盒！「收得更整齊」不等於東西變少

看到家裡很亂，第一個念頭常常是「我需要更多收納」。但多買一個收納箱，很多時候只是把原本看得到的雜物藏起來。

整理前可以先做「全部拿出來→分類→決定留下什麼→最後才找收納位置」的順序。特別是衣服，如果同類型單品已經多到忘記自己擁有哪些，與其繼續增加衣架和收納箱，不如先重新檢查真正的穿著頻率。

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換季整理也不用一天清完整間房子。今天處理衣櫃，明天整理化妝台，週末再清3C抽屜，每次只處理一個區域，反而比較容易完成。

真正舒服的收納，不是把所有東西完美塞進櫃子，而是打開衣櫃時，留下來的東西大多都是自己真的會穿、會用，也還喜歡的。