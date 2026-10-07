今年又要這樣過完？國外爆紅「October Theory」年底前做7件事人生重新開機

每到年底，很多人都會開始安慰自己：「算了，明年再開始。」減肥等明年、存錢等明年、房間等有空再整理，就連想了很久的計畫，也習慣丟給1月1日的自己。不過，最近社群上又掀起「October Theory（十月理論）」話題，反而鼓勵大家別等新年，從10月就開始替生活按下重新啟動鍵。

「October Theory」並不是正式的心理學理論，而是近年在TikTok等社群平台流行的生活概念，大約從2023年開始受到關注，每到秋天又會重新被拿出來討論。核心想法很簡單：10月就像「第二個1月」，一年還剩下將近3個月，與其認定今年已經來不及，不如趁現在整理生活、重新設定目標，讓自己在真正跨年之前就先開始改變。

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如果最近剛好覺得生活有點亂、年初目標幾乎忘光，不妨趁著10月做這7件事，不用一次改變人生，先把卡住很久的小事一件件處理掉。

1. 整理房間，把「一直捨不得丟」的東西清掉

換季正好是重新整理生活空間的好時機。先不用挑戰把整間房子翻一遍，可以從衣櫃、書桌或化妝台其中一區開始。

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一年以上沒穿的衣服、過期保養品、已經不會再看的紙本資料，以及「總有一天可能用得到」卻放了好幾年的雜物，都可以重新檢視。整理的重點不是把家裡變成樣品屋，而是讓每天真正會用到的東西更容易被找到。

2. 手機也該大掃除！先從照片和截圖下手

手機裡是不是已經累積上萬張照片？吃完就不會再看的餐點照、重複自拍、工作截圖、網購商品照、早已過期的優惠券，都可能默默佔據大量空間。

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可以每天花10分鐘，從照片、下載檔案、沒在使用的App一路整理，再順便取消那些根本不會打開的電子報與通知。數位空間乾淨一點，也能少掉很多不必要的資訊干擾。

3. 不用等明年存錢，現在先存下第一筆

「明年開始存錢」大概是最常見的新年願望之一，但其實不需要等到1月1日。先回頭看看最近3個月的花費，找出最容易失控的項目，例如外送、網購、訂閱服務或每天一杯飲料，再設定一個年底前可以完成的小目標。

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比起突然要求自己每個月存下一大筆錢，先從少買一次、取消一項用不到的訂閱開始，反而更容易持續。

4. 把睡眠調回來，不再用週末「補眠還債」

如果每天早上都靠鬧鐘叫好幾次才起得來，晚上卻又捨不得放下手機，10月可以先從作息下手。

不用突然要求自己晚上10點睡，可以先固定起床時間，再慢慢把睡覺時間往前調。睡前30分鐘少滑一下手機、把工作訊息留到隔天處理，也比一次制定一堆嚴格規則更容易做到。

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October Theory真正值得參考的地方，其實不是逼自己在3個月內變成另一個人，而是提早建立適合自己的生活節奏。

5. 遠離一直消耗你的關係

整理生活不只有丟東西，也包括重新看看身邊的關係。每次見完面都覺得很累的人、永遠只有需要幫忙才找你的人，或一段已經讓你反覆內耗很久的關係，都可以趁年底前重新思考。

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不一定要大動作封鎖、絕交，有時候少回一點訊息、減少不必要的聚會、不再勉強自己維持每段關係，也是一種整理。

6. 完成一件拖了超過3個月的事

想剪頭髮、看牙醫、整理電腦、報名課程、更新履歷、辦護照、把買很久的書看完……每個人的待辦清單裡，可能都有一件拖到自己都懶得面對的事。

10月不用列出20項新目標，只挑一件「一直想做卻沒做」的事情完成就好。

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尤其接近年底時，明確又有期限的小目標，通常比「我要變得更好」這種模糊願望更容易採取行動。目標設定相關研究也指出，明確、具有適度挑戰性的目標，再搭配進度回饋，更有助於維持動機。

7. 重新檢查年初目標，允許自己「刪掉一些」

還記得今年1月寫下什麼新年願望嗎？

10月重新打開那張清單，不代表一定要趕在12月31日前全部完成。反而可以問自己：「這件事現在還重要嗎？」

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有些目標沒完成，是因為拖延；但有些只是生活改變後，已經不再適合現在的自己。與其為了一張年初寫下的清單焦慮，不如留下年底前真正想完成的2至3件事，其他的就大方刪掉。

October Theory不是逼你衝刺，而是不用再等1月1日

October Theory之所以每到秋天就重新受到討論，或許正是因為它打破了「新年才能重新開始」的想法。近期相關討論也把10月至年底視為一段重新檢視、規畫與建立習慣的時間，而不是把所有改變都押在跨年後。

距離今年結束還有將近3個月，不需要突然戒掉所有壞習慣，也不用制定一份完美的人生計畫。

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整理一個抽屜、刪掉500張照片、存下第一筆錢、早睡半小時，或完成那件拖了半年的待辦事項，都算是開始。真正的「重新開始」，不一定非得等到1月1日。