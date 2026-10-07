每天一起吃飯的同事，就一定是朋友嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 每天一起吃飯不一定代表同事已經是朋友。

每天一起吃飯不一定代表同事已經是朋友。 重點二： 職場裡聊得來和真正值得信任其實是兩回事。

職場裡聊得來和真正值得信任其實是兩回事。 重點三：不一起行動也不等於關係差，信任需要時間。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

在職場裡待久了，應該都看過這樣的同事。

中午時間一到，幾個人會互相等著一起去吃飯。

有人起身去茶水間，旁邊的人也會跟著站起來。

有時候甚至連去洗手間，都會順口問一句：

「妳要不要一起？」

每天上班見面，下班前還要聊幾句。工作上的事情聊，主管的事情聊，同事之間發生了什麼也聊。

久了以後，大家自然會覺得：

「她們感情很好。」

也許真的很好。

只是我有時候也會想——

每天一起吃飯、一起聊天、一起行動的同事，就一定已經是朋友了嗎？

我自己反而不是那種中午一定要找同事一起吃飯的人。

工作這麼多年，我中午大多自己吃飯。

倒不是跟誰處不好，也不是刻意和同事保持距離。

只是對我來說，中午那一點時間，反而像一天工作裡，可以暫時安靜下來的時候。

吃自己的飯，滑一下手機，或者什麼都不做。

下午再回到工作裡。

所以有時候看著同事幾個人一起吃飯、一起去茶水間，甚至連上洗手間都會互相等，我也曾經想過：

職場裡，是不是一定要有一個每天跟自己一起行動的人，才算跟同事相處得好？

後來我覺得，好像也不一定。

每天在一起，不一定代表彼此真的了解

工作本來就會讓人靠得很近。

一天八個小時，有時候跟同事相處的時間，甚至比跟家人還長。

今天一起吃飯，明天一起買咖啡。

工作不順的時候，順口抱怨兩句。

「主管今天不知道又怎麼了。」

「那件事情明明就不是我的問題。」

一開始可能只是聊工作。

聊久了，話題自然會慢慢走進生活。

薪水多少、家裡的事情、夫妻之間的問題，甚至自己正在考慮離職，也可能不知不覺說了出來。

這本來沒有什麼不好。

職場裡如果真的遇到一個聊得來的人，工作辛苦的時候有人可以說說話，也是一件很好的事。

只是有一件事情，我後來越來越在意。

聊得來，和值得信任，其實是兩件事。

有些人很會聊天，也很容易讓人放下戒心。

才認識沒多久，就好像什麼都可以說。

可是信任這件事，好像不是聊過幾次天、吃過幾頓飯，就能知道的。

有時候還是需要時間。

有些話說出去，就收不回來了

職場裡有些事情，其實很微妙。

你可能只是某一天心情不好，跟比較熟的同事說：

「我真的有點不想做了。」

你只是抱怨。

甚至第二天氣消了，自己都忘了。

可是過了一陣子，另一個同事突然問你：

「聽說妳想離職？」

那一瞬間，大概會愣一下。

因為你明明只跟一個人說過。

又或者，你只是私下說了一句：

「我覺得主管這次這樣處理不太好。」

傳到別人口中，可能變成：

「她對主管很有意見。」

再傳一圈，說不定又成了另外一個版本。

這也是為什麼我現在會覺得，職場裡不是什麼事情都不能說，而是有些話在說出口以前，可以先替自己多想一下。

如果這句話有一天被別人知道，我可以接受嗎？

如果不能，也許就不要因為眼前聊得很開心，急著把它說出去。

這不是要我們處處防著同事。

只是工作上的人際關係，有時候比想像中複雜一點。

同事當然可以變成朋友

我不太喜歡一句話：

「職場沒有真正的朋友。」

因為我覺得太絕對了。

有人真的在工作裡遇到很好的朋友。

一起工作很多年，後來即使有人離職、換了公司，還是會聯絡。

工作上的關係結束了，朋友的關係卻留下來。

所以問題從來不是「同事能不能當朋友」。

當然可以。

只是同事能不能成為朋友，好像也不需要那麼早下定論。

真正的信任，可能不是看這個人每天有沒有找你吃飯，而是相處久了以後，你慢慢看見一些事情。

你不在場的時候，他怎麼說你。

你告訴他的事情，會不會從別人口中再聽見。

工作上出現問題時，他是一起想辦法，還是第一時間把責任推開。

你有不同意見的時候，他能不能接受你跟他想得不一樣。

這些事情，可能比每天一起吃午餐，更能看出一段關係。

真正值得信任的人，不一定是跟你聊得最多的人，而是知道你的事情之後，仍然懂得替你留住的人。

不一起行動，也不代表關係不好

我覺得這一點也很重要。

辦公室裡很容易出現固定的小圈圈。

誰跟誰一起吃飯。

誰跟誰比較常聊天。

誰下班會一起走。

久了以後，好像沒有加入其中的人，就顯得比較孤單。

可是我自己工作這麼多年，中午大多就是自己吃飯。

我不覺得這代表我跟同事相處不好。

有些同事，我們不會一起吃飯，也很少聊私事，可是工作需要配合的時候，彼此知道怎麼合作。

遇到問題，可以直接討論。

需要幫忙，也願意互相支援。

我反而覺得，這也是一種很舒服的職場關係。

不一定什麼事情都要一起。

也不一定知道彼此所有的私事。

但工作上互相尊重，相處起來沒有太多負擔。

這樣其實也很好。

有人喜歡熱鬧，有人需要自己的時間。

有人很快就能跟別人熟起來，有人需要相處久一點才會慢慢打開自己。

沒有哪一種一定比較好。

職場關係的好壞，好像不應該用「我們每天有沒有黏在一起」來判斷。

信任，可以慢一點

年輕一點的時候，也許會覺得：

「我們這麼聊得來，應該就是朋友了吧。」

現在的我反而覺得，不用那麼急著替一段關係下定義。

今天一起吃飯，就好好吃飯。

聊得來，就好好聊天。

真的遇到一個彼此信任的人，也不用因為「他是同事」就刻意把人推開。

只是有些比較私人的事情，不一定因為聊得來，就要急著全部告訴對方。

不是懷疑別人，而是人和人之間的信任，本來就需要相處。

時間久了，自然會知道哪些人只是一起工作的同事，哪些人可以聊幾句心事，又有哪些人，即使有一天不再一起工作，還是會留在自己的生活裡。

我想，這些都不需要在剛認識的時候就決定。

所以如果問我：

每天一起吃飯的同事，就一定是朋友嗎？

我大概會說：

不一定。

但也可能有一天，真的會成為朋友。

只是朋友這件事，不是一起吃了多少頓午餐決定的。

而是在一次又一次的相處裡，慢慢知道：

這個人，我能不能放心。

有些同事，也許最後就只是同事。

有些人卻會在離開同一個辦公室以後，還留在彼此的生活裡。

我覺得，都沒有關係。

不需要因為每天一起吃飯，就急著把一個人當成朋友；也不需要因為彼此只是同事，就先認定這段關係不可能變得更深。

同事可以成為朋友，只是真正的信任，需要時間慢慢建立。

有些關係，慢一點，反而看得更清楚。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote