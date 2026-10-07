每天一起吃飯的同事，就一定是朋友嗎？

2026-10-07 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：每天一起吃飯不一定代表同事已經是朋友。
  • 重點二：職場裡聊得來和真正值得信任其實是兩回事。
  • 重點三：不一起行動也不等於關係差，信任需要時間。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

在職場裡待久了，應該都看過這樣的同事。

中午時間一到，幾個人會互相等著一起去吃飯。

有人起身去茶水間，旁邊的人也會跟著站起來。

有時候甚至連去洗手間，都會順口問一句：

「妳要不要一起？」

每天上班見面，下班前還要聊幾句。工作上的事情聊，主管的事情聊，同事之間發生了什麼也聊。

久了以後，大家自然會覺得：

「她們感情很好。」

也許真的很好。

只是我有時候也會想——

每天一起吃飯、一起聊天、一起行動的同事，就一定已經是朋友了嗎？

我自己反而不是那種中午一定要找同事一起吃飯的人。

工作這麼多年，我中午大多自己吃飯。

倒不是跟誰處不好，也不是刻意和同事保持距離。

只是對我來說，中午那一點時間，反而像一天工作裡，可以暫時安靜下來的時候。

吃自己的飯，滑一下手機，或者什麼都不做。

下午再回到工作裡。

所以有時候看著同事幾個人一起吃飯、一起去茶水間，甚至連上洗手間都會互相等，我也曾經想過：

職場裡，是不是一定要有一個每天跟自己一起行動的人，才算跟同事相處得好？

後來我覺得，好像也不一定。

每天在一起，不一定代表彼此真的了解

工作本來就會讓人靠得很近。

一天八個小時，有時候跟同事相處的時間，甚至比跟家人還長。

今天一起吃飯，明天一起買咖啡。

工作不順的時候，順口抱怨兩句。

「主管今天不知道又怎麼了。」

「那件事情明明就不是我的問題。」

一開始可能只是聊工作。

聊久了，話題自然會慢慢走進生活。

薪水多少、家裡的事情、夫妻之間的問題，甚至自己正在考慮離職，也可能不知不覺說了出來。

這本來沒有什麼不好。

職場裡如果真的遇到一個聊得來的人，工作辛苦的時候有人可以說說話，也是一件很好的事。

只是有一件事情，我後來越來越在意。

聊得來，和值得信任，其實是兩件事。

有些人很會聊天，也很容易讓人放下戒心。

才認識沒多久，就好像什麼都可以說。

可是信任這件事，好像不是聊過幾次天、吃過幾頓飯，就能知道的。

有時候還是需要時間。

有些話說出去，就收不回來了

職場裡有些事情，其實很微妙。

你可能只是某一天心情不好，跟比較熟的同事說：

「我真的有點不想做了。」

你只是抱怨。

甚至第二天氣消了，自己都忘了。

可是過了一陣子，另一個同事突然問你：

「聽說妳想離職？」

那一瞬間，大概會愣一下。

因為你明明只跟一個人說過。

又或者，你只是私下說了一句：

「我覺得主管這次這樣處理不太好。」

傳到別人口中，可能變成：

「她對主管很有意見。」

再傳一圈，說不定又成了另外一個版本。

這也是為什麼我現在會覺得，職場裡不是什麼事情都不能說，而是有些話在說出口以前，可以先替自己多想一下。

如果這句話有一天被別人知道，我可以接受嗎？

如果不能，也許就不要因為眼前聊得很開心，急著把它說出去。

這不是要我們處處防著同事。

只是工作上的人際關係，有時候比想像中複雜一點。

同事當然可以變成朋友

我不太喜歡一句話：

「職場沒有真正的朋友。」

因為我覺得太絕對了。

有人真的在工作裡遇到很好的朋友。

一起工作很多年，後來即使有人離職、換了公司，還是會聯絡。

工作上的關係結束了，朋友的關係卻留下來。

所以問題從來不是「同事能不能當朋友」。

當然可以。

只是同事能不能成為朋友，好像也不需要那麼早下定論。

真正的信任，可能不是看這個人每天有沒有找你吃飯，而是相處久了以後，你慢慢看見一些事情。

你不在場的時候，他怎麼說你。

你告訴他的事情，會不會從別人口中再聽見。

工作上出現問題時，他是一起想辦法，還是第一時間把責任推開。

你有不同意見的時候，他能不能接受你跟他想得不一樣。

這些事情，可能比每天一起吃午餐，更能看出一段關係。

真正值得信任的人，不一定是跟你聊得最多的人，而是知道你的事情之後，仍然懂得替你留住的人。

不一起行動，也不代表關係不好

我覺得這一點也很重要。

辦公室裡很容易出現固定的小圈圈。

誰跟誰一起吃飯。

誰跟誰比較常聊天。

誰下班會一起走。

久了以後，好像沒有加入其中的人，就顯得比較孤單。

可是我自己工作這麼多年，中午大多就是自己吃飯。

我不覺得這代表我跟同事相處不好。

有些同事，我們不會一起吃飯，也很少聊私事，可是工作需要配合的時候，彼此知道怎麼合作。

遇到問題，可以直接討論。

需要幫忙，也願意互相支援。

我反而覺得，這也是一種很舒服的職場關係。

不一定什麼事情都要一起。

也不一定知道彼此所有的私事。

但工作上互相尊重，相處起來沒有太多負擔。

這樣其實也很好。

有人喜歡熱鬧，有人需要自己的時間。

有人很快就能跟別人熟起來，有人需要相處久一點才會慢慢打開自己。

沒有哪一種一定比較好。

職場關係的好壞，好像不應該用「我們每天有沒有黏在一起」來判斷。

信任，可以慢一點

年輕一點的時候，也許會覺得：

「我們這麼聊得來，應該就是朋友了吧。」

現在的我反而覺得，不用那麼急著替一段關係下定義。

今天一起吃飯，就好好吃飯。

聊得來，就好好聊天。

真的遇到一個彼此信任的人，也不用因為「他是同事」就刻意把人推開。

只是有些比較私人的事情，不一定因為聊得來，就要急著全部告訴對方。

不是懷疑別人，而是人和人之間的信任，本來就需要相處。

時間久了，自然會知道哪些人只是一起工作的同事，哪些人可以聊幾句心事，又有哪些人，即使有一天不再一起工作，還是會留在自己的生活裡。

我想，這些都不需要在剛認識的時候就決定。

所以如果問我：

每天一起吃飯的同事，就一定是朋友嗎？

我大概會說：

不一定。

但也可能有一天，真的會成為朋友。

只是朋友這件事，不是一起吃了多少頓午餐決定的。

而是在一次又一次的相處裡，慢慢知道：

這個人，我能不能放心。

有些同事，也許最後就只是同事。

有些人卻會在離開同一個辦公室以後，還留在彼此的生活裡。

我覺得，都沒有關係。

不需要因為每天一起吃飯，就急著把一個人當成朋友；也不需要因為彼此只是同事，就先認定這段關係不可能變得更深。

同事可以成為朋友，只是真正的信任，需要時間慢慢建立。

有些關係，慢一點，反而看得更清楚。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote


精華 FAQ

  • 因為一起吃飯、聊天只是相處頻率高，不代表彼此真的了解或值得信任。真正的關係要看對方如何對待你的事情、是否會替你保留分寸。

  • 作者認為，聊得來表示話題投機、相處舒服，但信任是另一回事。若一個人會把你私下說的話傳出去，就算很會聊天，也未必可靠。

  • 作者主張同事可以成為朋友，但不必急著定義；不一起吃飯或不加入小圈圈也沒關係，只要工作上能互相尊重、合作順暢，就已經很好。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#朋友 #工作職場 #職場人生 #職場建議 #職場生存學 #職場生存之道

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2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

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「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

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2026-10-04 11:34 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：她離家北上進入竹科聯電，做輪班技術員維生。
  • 重點二：在感情裡遭歧視，對方以父親精神病羞辱並消失。
  • 重點三：靠半工半讀重考翻身，考上中原大學工工系日間部。

家倒了之後，爸爸媽媽跑路。我獨自離開南投，北上竹科，走進聯電，不到20歲，職稱技術員。講白話，就是輪班工廠的作業員。

我穿無塵衣，穿脫太不方便，每次都會憋尿。一班站12小時，整天看不到陽光，眼前只有半導體製程裡的黃光。


無塵衣裹住的，是出身

做2休2，宿舍2人一間，就在新竹磐石中學旁邊，每天搭廠車來回。月薪2萬出頭。有一次我拚命加班，一個月只休2天，薪水最多拿到3萬。

現在回頭看，3萬真的太少了，可是對那個還沒20歲的我，我覺得好有成就感，覺得自己賺好多。技術員沒有配股，有薪水、有地方住，已經算幸運。

外人以為進竹科就是翻身。對我這種出身的女孩來說，那只是換一件更厚的外套，把家裡那張爛牌先藏起來。


有人拿妳家裡那張牌，量測妳配不配被愛

我在自己操作的那條蝕刻產線，遇到一個設備工程師，大約大我8歲，笑起來很溫柔，跟我一樣來自中部。年輕的我，用10元原子筆，在他的無塵室手套上寫下手機號碼。

後來我把家裡的狀況說出口。我以為他會給我像家人一樣的溫暖，安慰我，但他變了臉。

最後一次約會，我伸出手想牽他，他冷冷甩開：「你爸有精神病會遺傳，你覺得我媽會喜歡你嗎？

然後他人間消失。我找不到他，還擔心他是不是出了什麼事。

結果，他和護理師在一起，奉子成婚，婚姻維持不到2年就離了。我到現在還是不懂，一個人怎麼能把話說得那麼輕。

失戀的時候，我哭了好多個晚上。隔天進Fab(工廠)，無塵衣還是只剩眼睛，只是我的眼睛是哭腫的。


存款約7萬那天，我把自己考出去

我決定辭職考大學，存款大約7萬。去台中一中街的重考補習班問，一年的重考費用，不含吃住，要20萬。

我拿不出來...。

只能半工半讀，在一家美容院做美容助理，有時間就看書。自修4個月，指考考上中原大學工業工程系日間部。

沒有人替我安排這一步，是我自己把人生主導權，一寸一寸從半導體產線上挪回來。牌還是那副滿手爛牌，狠勁，是站12小時站出來的。

以前親友對我們家指指點點，丟一些沒有建設性的話，語氣裡帶著嘲諷和貶低，我總是沉默。現在我想說，你們沒有資格評判我們家。要幫，就直接拿錢出來。

翻面的手，換成我的雙手了。



精華 FAQ

  • 家裡狀況崩解後，爸爸媽媽都跑路，她只能獨自北上到新竹竹科，在聯電擔任輪班技術員，靠這份工作維持生活，也暫時把家庭困境藏起來。

  • 她穿無塵衣、常憋尿，一班站12小時，整天看不到陽光，月薪多在2萬出頭，拚命加班也才約3萬。外界看似進竹科翻身，對她只是換個地方吃苦。

  • 在被感情傷害後，她決定辭職考大學，存款約7萬卻負擔不起重考班，只能半工半讀做美容助理、自修4個月，最後考上中原大學工業工程系日間部。

柳靖

柳靖

滿手爛牌，走過灰色地帶，把人生主導權拿回來。 作家，著有兩本書。 📩 演講｜企業合作｜媒體邀約 kkposthouse@gmail.com

#女孩 #眼睛 #人生 #新竹

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2026-09-28 14:59 女子漾／編輯王廷羽
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖
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有些人明明知道自己吃虧了，卻還是懶得計較；看到身邊的人有困難，又總忍不住伸手幫忙。這種「心太軟」的個性，年輕時可能沒少受委屈，但在人際關係中累積下來的信任與好人緣，也可能在意想不到的時候成為助力。以下3個星座就常被形容個性老實、心地柔軟，看看你有沒有上榜！

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TOP1 金牛座：不愛爭輸贏，吃過的虧最後都變成底氣

金牛座給人的印象通常老實、穩重，不喜歡為了一點小事跟人爭得面紅耳赤。只要沒有踩到底線，他們很多時候寧願退一步，也不想把時間浪費在勾心鬥角上。

這種個性年輕時可能讓金牛座吃過不少悶虧，但他們最大的優勢就是「穩」。比起眼前輸贏，金牛座更願意把心力放在自己的生活、工作與長期目標上，一步一步累積實力。過去吃過的虧、走過的彎路，久了反而成為經驗與判斷力，生活也容易越過越安穩。

圖片來源：tvN
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精華 FAQ

  • 內文點名的3個星座是雙魚座、巨蟹座與金牛座。作者認為他們多半心地柔軟、願意替人著想，因此在人際互動中常不知不覺讓自己受委屈。

  • 雙魚座感受細膩，常會站在別人的角度思考，即使自己已經不舒服，只要對方說軟話或真的有困難，就容易再次心軟，甚至付出超出自己預期的幫助。

  • 金牛座不喜歡為小事爭輸贏，年輕時雖可能吃悶虧，但他們重視長期累積與穩定發展，過去的經驗會轉化成判斷力與底氣，讓生活逐漸更安穩。

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水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

2026-09-27 21:05 女子漾／編輯張念慈
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖

早餐想吃水煮蛋，卻懶得開瓦斯爐、搬出電鍋？其實手邊一個保溫瓶，就可能派上用場！家事達人分享「保溫瓶燜蛋法」，利用滾燙熱水與保溫效果，就能把雞蛋燜熟。另外，不少人煮蛋時都碰過「蛋殼死都剝不下來」的窘境，甚至剝到最後蛋白跟著掉了一大半，其實這可能和雞蛋的新鮮程度有關。

水煮蛋為何超難剝？可能是雞蛋太新鮮

一名網友日前在Threads分享，自己早餐固定會吃2顆水煮蛋，每次烹調方式幾乎相同，偶爾卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，一撕蛋殼，連蛋白也整片跟著掉下來，讓他忍不住懷疑是不是雞蛋品質出了問題。

沒想到有雞蛋業者現身解答，指出雞蛋太新鮮時，反而比較容易出現不好剝殼的情況。這是因為雞蛋隨著存放時間增加，蛋白的酸鹼值會發生變化，蛋白與內膜的黏附程度也會下降，因此相較之下，存放一段時間的蛋煮熟後通常比較容易剝殼。

雞蛋別為了好剝長時間放室溫

雖然部分蛋商建議，新鮮雞蛋可以先放置一段時間再煮，但保存方式仍要特別注意。尤其台灣環境溫度較高，不建議單純為了讓水煮蛋比較好剝，就將雞蛋長時間放在室溫下。依照農業部雞蛋保存資訊，購買後若無法立即食用，應妥善冷藏保存，降低雞蛋變質的風險。

因此，如果買回家的雞蛋本來就是冷藏販售，也應持續冷藏，不要反覆退冰、冷藏。

水煮蛋剝到坑坑疤疤？煮完先做這一步

想讓水煮蛋比較好剝，另一個常見方法就是「煮熟後快速降溫」。雞蛋煮好後，可以立即放入冷水或冰水中降溫，等到雞蛋完全冷卻後，再從較寬的那端輕輕敲出裂痕，沿著蛋殼與蛋白之間慢慢剝除。

網路上也有人分享在煮蛋水中加入鹽或白醋等方法，不過實際效果可能受到雞蛋新鮮程度、烹煮方式等因素影響，不一定每次都有效。

不想開火！保溫瓶也能做水煮蛋

如果租屋處沒有廚房，或早上實在懶得開火，家事達人陳映如則分享「保溫瓶燜蛋法」，準備雞蛋、滾水與保溫效果良好的保溫瓶即可。

做法也很簡單：

1.準備雞蛋，冷藏蛋可先稍微回溫，避免突然接觸高溫造成破裂。

2.保溫瓶加入約7至8分滿的滾燙熱水。

3.小心放入雞蛋並立刻蓋緊瓶蓋。

4.靜置約25至30分鐘，再確認雞蛋是否完全熟透。

不過每款保溫瓶的保溫效果不同，加上雞蛋大小、數量及原始溫度都會影響熟度，因此時間並非絕對。

若是第一次嘗試，建議確認蛋白與蛋黃都已充分凝固後再食用。想一次準備多顆雞蛋，也要注意水量與溫度是否足夠，避免中心沒有完全熟透。

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