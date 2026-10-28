2026-10-28 19:02 潮健康
多久沒有學到一件新的事了？讓大腦持續被使用：是給自己的長期照顧
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：熟悉生活會讓大腦進入省力模式，刺激也隨之減少。
- 重點二：接觸新資訊與陌生事物，有助維持思緒靈活與好奇心。
- 重點三：從看展、聊天、學技能到小旅行，都能替大腦找新鮮感。
看展、聽故事、認識沒看過的東西 好奇心是一種可以練習的能力每天走同一條路上班、點同一家店的午餐、滑同樣那幾個頁面——生活熟悉到幾乎不需要思考。這樣的日子省力，卻也讓人隱隱覺得，好像很久沒有因為什麼事而「哇」了一聲。隨著年紀漸長，許多人開始關心記憶與思緒清晰的問題，而「讓大腦持續有新東西可以處理」，也逐漸被視為長期照顧自己的一環。
事實上，保持好奇並不需要重回學校。以下就來聊聊，為什麼熟悉的生活容易讓大腦鬆懈，以及可以如何替自己找回一點新鮮感。
圖說：生活太熟悉，大腦就容易省力；讓自己接觸沒看過的東西，是簡單卻有效的練習
生活太熟悉大腦就容易「省電」大腦很擅長把重複的事情變成習慣：一旦某件事做得夠熟，就會交給自動模式處理，省下力氣去應付真正新的狀況。這是很聰明的設計，但如果生活裡的每一件事都已經熟到不必思考，那個「應付新狀況」的能力，也就很少有機會被用到。
尤其在退休或孩子長大之後，需要臨時學習、臨時應變的場合變少了，日子雖然安穩，刺激卻也跟著減少。很多人會形容那種感覺是「腦袋鈍鈍的」——不是記不住，而是好久沒有被真正用力使用過。
為什麼「持續被使用」對大腦重要當我們接觸到陌生的資訊，大腦必須重新整理：把新的東西和已知的經驗連起來，找出它的位置。這個過程雖然費力，卻正是讓思緒保持靈活的方式。相反地，長期處在完全不需要思考的環境裡，靈活度就容易慢慢退場。
值得一提的是，讓大腦活躍起來的，往往不是「難」，而是「新」。一場沒看過的展覽、一段沒聽過的歷史、一件從沒注意過的工藝細節，都足以讓思緒重新運轉。而且當我們真的對一件事感到好奇時，學習本身就不再是負擔，反而變成樂趣。
替大腦找一點新鮮事想讓思緒保持靈活，可以從生活裡的小改變開始：
- 換一條沒走過的路回家，讓熟悉的環境出現一點不同
- 每個月安排一次看展、聽講或參觀，帶著問題去看
- 學一件小技能，重點不在學得多好，而在持續接觸新事物
- 看完一件有趣的事，試著講給別人聽，講述本身就是整理
- 多和不同背景的人聊天，別讓話題只停在生活瑣事
- 把「好奇」說出口，遇到不懂的就問，不必怕外行
這些做法的重點，不在於增加多少知識，而在於讓大腦經常有機會，處理一點沒見過的東西。
一趟以「看懂一件事」為目的的小旅行在各種製造新鮮感的方式裡，出門去看一件真正值得看的東西，是最省力也最有收穫的一種。
你可以先走進博物館，看一部清代皇室留下的泥金寫本經典——那是用工筆與貴重材料一字一字寫成、裝幀講究到令人屏息的作品；當講解把它的年代、用途與工藝一層層打開，原本陌生的展品，會突然變得看得懂，那種「原來如此」的瞬間，正是好奇心被滿足的滋味。
也可以視線移到現實的建築上：廟宇屋簷下的彩繪與剪粘，是師傅用碗片與泥塑一片片拼出來的；王府式格局的廟宇，處處藏著過去的規矩與講究；老百貨裡的木質電梯與磨石地板，則保留著一座城市最早的摩登記憶。生活處處都是值得重新看見的事，那怕只是一次精心安排的美食約會，都是讓大腦時刻保持活躍的方式。
圖說：看一部工筆寫就的皇室經典、細看廟宇屋簷下的彩繪與剪粘，讓大腦重新有新東西可以處理
讓好奇一直留在生活裡保持思緒靈活，靠的不是某一種特別的方法，而是日子裡持續有新的東西進來。不妨從這個月開始，替自己安排一件「沒看過、沒聽過」的事——也許是一場展覽，也許是一趟專程去看懂某件事的小旅行。當好奇心還在，生活就不容易變得單調，大腦也會一直有事可做。若發現自己或家人的記憶、判斷或日常能力出現明顯改變，也別忘了及早尋求專業協助。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構參考資料： Cultural engagement predicts changes in cognitive function in older adults over a 10 year period: findings from the English Longitudinal Study of Ageing
原文出處：多久沒有學到一件新的事了？讓大腦持續被使用：是給自己的長期照顧
精華 FAQ
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因為大腦很擅長把重複事情交給自動模式處理，久而久之就少了需要重新思考與應變的機會，刺激不足時，靈活度也容易慢慢下降。
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可以換路回家、每月看展或聽講、學一項小技能、把新知講給別人聽、和不同背景的人聊天，重點是讓大腦經常接觸沒見過的東西。
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因為親眼看懂一件陌生事物，能讓大腦把新資訊和既有經驗連結起來，產生「原來如此」的理解感，這種新鮮刺激最能喚醒好奇心與學習動力。