2026-10-18 14:01 潮健康
裝修師傅手麻、握不住、手肘痛：物理治療師分享用照顧運動員的方式照顧雙手
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：裝修與清潔師傅常因震動、反扭與重複出力而手腕、手肘受傷。
- 重點二：手麻、握不住、肘痛與腕痛位置不同，可能對應不同神經或肌腱問題。
- 重點三：物理治療師建議用運動員思維，從防護、改善、放鬆到訓練管理負荷。
圖說：木工、水電與系統櫃師傅整天握著電動工具，震動與扭力持續傳到手腕與手肘。（示意圖）
木工、水電師傅整天握著電鑽、起子機和釘槍，系統櫃師傅一口氣鎖完整面吊櫃的螺絲，清潔人員擰乾一桶又一桶抹布。工作內容不同，收工後的抱怨卻很像：手指發麻、東西握不牢、手肘痠痛，或是手腕小指那一側一轉就刺痛。
運動工場SRC TAIWAN創辦人、資深運動傷害物理治療師阿中師指出，同樣是手痛，痛或麻出現的位置不同，背後承受負荷的構造也不同。他認為，師傅的雙手就像天天上場比賽的運動員，與其貼藥布硬撐，不如借用運動場上照顧選手的四個觀念：防護、改善、放鬆與訓練。
電動工具省了力，卻多了震動與反扭很多人以為工具電動化之後，手就比較不累。阿中師分析，電動工具確實省下揮鎚、手鎖的力氣，卻帶來兩種新的負荷。第一是震動，電鑽、衝擊起子、砂輪機、釘槍運轉時的震動，會透過握把一路傳進手掌與前臂，為了壓穩機器，手又得握得更緊。第二是反扭，鑽頭卡在鋼筋、磁磚或硬木裡的瞬間，機身會突然反轉，把手腕往外扭。
三種工作的出力方式也不一樣。木工與水電以電鑽打孔、起子機鎖固、釘槍打釘為主，常常舉手過頭或在狹窄角落單手操作；系統櫃安裝除了大量使用電動起子機，最後的鉸鍊微調與鎖固仍要靠手動起子和六角扳手，前臂反覆旋轉，加上舉手鎖吊櫃、搬運板材，手肘整天都在用力；清潔工作則是擰抹布、刷洗、按噴瓶扳機，手腕反覆往小指側或拇指側偏擺，同時還得出力。
研究結果也支持這些觀察。一篇整合多項研究的分析指出，長期暴露在手部震動下的勞工，出現腕隧道症候群的風險約為未暴露者的2.9倍，手指麻木等神經症狀的風險也明顯較高。國內一項訪談180名清潔人員的研究則顯示，手與手腕不適的比例達41.7%，手肘也有33.3%；研究團隊實際量測作業動作後發現，不少人的手腕經常偏到極端角度，拖地、掃地的重複次數與出力，反而不是手腕不適的主要因素。阿中師說，傷手的關鍵未必是做太多，而是用什麼角度、承受什麼力量在出力。
麻、握不住、肘痛、腕痛，線索各不相同阿中師整理四種常見現象，讀者可以先觀察自己的狀況，就醫時具體描述給醫師參考，但不宜自行對號入座判斷病名。
第一是手指麻。麻的位置在大拇指、食指、中指，夜裡常麻醒，可能與手腕的正中神經受到壓迫有關，也就是一般說的腕隧道症候群，長時間握緊會震動的工具、手腕反覆彎曲都是常見情境。如果麻在無名指和小指，手肘彎久或靠在硬處後更明顯，就要留意經過手肘內側的尺神經。另外，常用震動工具的人如果手指遇冷會發白，也應一併告訴醫師。
第二是抓握不易，又分成兩種狀況。痛到不敢出力，可能與肌腱、關節或其他組織問題有關；不太痛卻使不上力、拿東西容易掉，也需要留意神經或其他因素，實際原因仍應由醫師檢查確認。手指彎曲時卡住、要「喀」一聲才彈開，則可能是板機指，常見於需要反覆用力抓握的人，不過它和工作之間的關聯，研究看法仍有分歧。
第三是手肘痛。外側痛，掌心朝下提東西、長時間握緊電動工具時特別明顯，常與前臂伸肌群的肌腱有關，也就是網球肘，反覆的前臂動作與操作較重的工具，都是可以調整的風險因子。內側痛，用力握緊、彎手腕或轉動前臂時加重，則與屈肌群肌腱有關，俗稱高爾夫球肘；雖然名稱和運動有關，實際上九成以上個案與運動無關，較常見於需要反覆用力抓握、使用震動工具的勞力工作，木工、水電、營造業都在其中。由於尺神經也經過手肘內側，約有兩成患者會同時出現尺神經的症狀。
第四是手腕小指側痛。這個位置有一組稱為三角纖維軟骨複合體（TFCC）的構造，負責穩定手腕小指側並承受壓力，手腕被迫往小指側偏或突然扭轉時較容易受傷。電鑽卡住時的瞬間反扭、擰抹布、掌心朝下轉螺絲，都是類似的受力方式。受傷後常見手腕小指側疼痛，有時會出現喀喀聲。
阿中師提醒，這些問題常同時存在，一個人合併兩三種情形並不少見，真正原因仍需醫師檢查確認。
圖說：電鑽打孔、起子機鎖螺絲、擰抹布，三種動作讓手腕與手肘承受的負荷方向各不相同。（示意圖）
防護與改善：上場前做準備，受傷後調整負荷運動員上場前會熱身、貼紮、戴護具，阿中師表示，師傅的手也適用同樣的邏輯。開工前可花幾分鐘溫和活動手指、手腕與前臂；經常使用震動工具的人，應優先留意工具選擇、維護及作業時間，並依工作需求選擇適當的防護用品，讓雙手保持溫暖乾燥。
已經出現症狀時，護具也有它的角色：手肘痛的人在專業人員建議下使用前臂加壓帶，可以分散傳到肌腱附著處的負荷；國外物理治療臨床指引則建議，腕隧道症候群患者可在夜間配戴讓手腕維持中立位置的護具。
「改善」指的是負荷管理。運動員受傷後很少完全停練，而是降低強度、避開會誘發疼痛的動作，讓組織有時間修復。阿中師指出，出現不適時，不宜一味忍痛工作，也不必在未經評估的情況下自行決定長期停工。可先留意哪些動作容易誘發症狀，並依不適程度調整工作內容與負荷；若出現明顯疼痛、持續麻木或握力下降，應先就醫評估，再決定適合的活動與工作安排。
放鬆與訓練：收操不能省，肌力才是底氣比賽結束後，運動員會收操、伸展、放鬆肌肉。收工後溫和伸展前臂內外兩側的肌群，搭配軟組織放鬆，可以舒緩一整天累積的緊繃。阿中師提醒，放鬆只能暫時緩解症狀，無法取代訓練；如果主要症狀是手麻，伸展與按壓應避開會誘發麻感的姿勢，手肘內側也不宜長時間壓在硬物上，最好先請專業人員評估。
真正決定雙手能撐多久的，是肌力。以網球肘、高爾夫球肘這類肌腱問題為例，循序漸進的運動訓練是常見的保守處理方式之一。實際訓練可能包含等長收縮、離心訓練，以及肩膀與肩胛周圍肌群的訓練；動作選擇、強度與進度，仍須依個人症狀及專業評估調整。
丹麥一項隨機對照試驗找來66名上肢長期疼痛的屠宰場勞工，一組每週三次、每次10分鐘進行肩膀、手臂與手部的肌力訓練，另一組只接受人因工程衛教；10週後，訓練組的工作能力明顯優於對照組。
阿中師強調，訓練的動作選擇、強度與進度，都應由醫師與物理治療師依個人傷勢評估規劃，自己照網路影片加重量，反而可能讓肌腱受到更多刺激；若保守處理一段時間後症狀仍持續，就需要回到醫師評估下一步。
出現這些警訊，別再忍到收工手麻持續不退或夜裡反覆麻醒、手指遇冷發白、大拇指根部或手掌肌肉變扁變瘦、握力明顯下降常掉東西、手指卡住無法自行伸直，或是手腕、手肘明顯腫脹、一轉就卡，都建議儘早到骨科或復健科就醫；若懷疑與工作有關，也可以到職業醫學科諮詢。阿中師說，很多師傅習慣講「做這行本來就會痛」，但痛與麻是身體在提醒負荷已經超過，越早把防護、放鬆與訓練排進日常，越有機會繼續做自己熟悉的工作。
免責聲明：本文僅供一般健康與職業傷害衛教參考，不作為個人診斷或治療依據。手部疼痛、麻木及無力的原因因人而異，相關防護、復健與訓練方式應依專業評估調整。若症狀持續、加重或影響日常工作，建議儘早就醫。
參考資料：
- Hand-arm vibration and the risk of vascular and neurological diseases: A systematic review and meta-analysis（PLOS ONE, 2017）
- Prevalence of musculoskeletal disorders and ergonomic assessments of cleaners（American Journal of Industrial Medicine, 2012）
- Hand Pain and Sensory Deficits: Carpal Tunnel Syndrome: Revision 2026（Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2026）
- Carpal Tunnel Syndrome: A Summary of Clinical Practice Guideline Recommendations（Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2019）
- Physical Therapy for People with Lateral Elbow Tendinopathy（Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2023）
- Physical Therapy Guide to Triangular Fibrocartilage Complex Tear（American Physical Therapy Association）
- Ulnar Nerve Entrapment at the Elbow (Cubital Tunnel Syndrome)（American Academy of Orthopaedic Surgeons）
- Workplace strength training prevents deterioration of work ability among workers with chronic pain and work disability: a randomized controlled trial（Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 2014）
原文出處：裝修師傅手麻、握不住、手肘痛：物理治療師分享用照顧運動員的方式照顧雙手
精華 FAQ
-
主要原因不是只有做得多，而是工作時承受了震動、反扭與不自然角度的力量。電動工具、反覆旋轉與長時間握緊，會讓神經與肌腱持續受壓，進而引發不適。
-
大拇指到中指麻常聯想到腕隧道症候群；無名指、小指麻則要留意尺神經。手肘外側痛多見於網球肘，內側痛常與高爾夫球肘或尺神經受壓有關，手腕小指側痛則可能涉及TFCC。
-
可把雙手當成天天上場的運動員，開工前做溫和活動與防護，症狀出現時調整工作負荷，收工後做伸展放鬆，並在專業評估下進行循序漸進的肌力訓練。