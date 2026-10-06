當老師連「1＋1＝2」都不敢說：一支短片拍出教師最害怕的事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 影片諷刺校園制度過度保護，連糾正1＋1＝2都被視為風險。

影片諷刺校園制度過度保護，連糾正1＋1＝2都被視為風險。 重點二： 老師面對學生辱罵、誤解與家長質疑時，往往被要求先道歉。

老師面對學生辱罵、誤解與家長質疑時，往往被要求先道歉。 重點三：當老師連自我防衛都被定罪，熱情最後可能只剩下沉默與放棄。

世界教師日才剛過，我就在教師社群裡看到有老師分享洪成昌導演的《臺灣好老師》影片。它把一個老師的眼神，從一開始的發亮，到最後只剩下順服或無奈，詮釋得太真實。

​《臺灣好老師》用諷刺的方式，把這條路拍到了極致。而其中讓人難受的是，你會發現，有些情節明明荒謬，卻荒謬得很熟悉。

圖片來源：截圖自 洪成昌導演之《臺灣好老師》影片

一加一等於三，老師為什麼不能糾正？

​影片第一階段的「言語反應校正」測試，出現了一個讓人傻眼的課堂情境。學生回答「1＋1等於3」，老師很自然地說：「不對哦，1＋1的答案是2。」下一秒，系統發出警示。老師不是算錯，而是被判定有「標準答案壓迫傾向」，要求重新回答。系統甚至提供了一套安全說法：「你的答案展現了你獨特的連結能力。」

​看到這裡，我真的忍不住想：那如果學生把答案寫錯了，老師到底還能不能告訴他「這裡錯了」？影片裡還有一句台詞：「陳雅慧老師，我們校正的不是對錯，是風險……請記住學生的自我認同感優先於知識的正確性。」這句話讓人特別有感。

因為教師站在講台上，本來就有一項很基本的工作：學生答錯了，要告訴他哪裡錯；學生不懂，要帶著他重新理解。如果連「這個答案不對」都可能成為風險，那麼老師每天站在講台上，到底還能教什麼？

​學生罵老師，老師還得先找他的「需求」

​第二個場景更貼近教室裡可能發生的衝突。學生當著全班的面嘲諷老師：「會不會教？」嫌老師「字寫那麼醜」，甚至說「管太多」、「家住海邊」。老師的心跳開始加速，臉上出現抗拒，系統再次判定數值異常。

​可是系統關心的不是「學生剛剛怎麼對老師說話」，而是老師能不能處理好學生背後的需求。系統告訴老師：「辱罵不是攻擊，是學生內在需求的呼救，請您用心找到學生的需求。」於是，被罵的人開始負責理解罵人的人。

​老師最後還得問：「那你希望老師怎麼教，你才會比較聽得懂？」我看到這裡，想到很多教師社群裡常出現的一句話：「現在當老師，真的要先學會保護自己。」因為學生可以有情緒，老師卻得小心自己的情緒；學生可以口出惡言，老師卻得先替他的行為找一個可以理解的原因。久了之後，老師可能學會的不是怎麼處理衝突，而是怎麼不要讓自己的反應被看見。

​「先道歉再說」：老師連替自己澄清的權利都沒有

​第三個情節，是學生告訴別人：「老師上課眼睛都沒有看我，是不重視我。」家長也可能提出質疑：「我的孩子只是遲到而已，你沒必要大驚小怪。」如果老師想先說明事情經過，系統卻認為這可能升高對立。

​於是老師被要求先道歉。按照系統提供的處理方式，老師要誠懇點頭、真誠道歉，再複誦對方的感受，例如：「不好意思，老師今天上課眼睛都沒有看你，讓你覺得我不重視你。」問題是，如果事情根本不是這樣呢？

​如果老師明明一直在教學，只是沒有剛好看向某個學生呢？如果學生的描述與現場發生的事情有落差呢？如果家長只聽到孩子的一面之詞呢？影片裡甚至直接要求老師：「在面對指責的時候，請第一時間放棄為自己解釋……因為第一時間為自己解釋只會升高對立，增加教學環境的安全風險。」

​看到這裡，我想到自己在教育現場待久之後，越來越能理解為什麼有些老師遇到事情，第一個反應不是「我要把事情說清楚」，而是「這件事情我要怎麼留紀錄」。當「解釋」可能帶來更多風險，老師自然會開始學習另一種說話方式。先道歉、先安撫、先把事情壓下來。至於事實到底是什麼，反而排到了後面。

​學生性騷擾老師，老師反擊卻成了「加害者」

如果前面三個情節已經讓人覺得荒謬，第三階段的「非預期接觸測試」，直接把問題推到了另一個層次。學生故意觸碰老師的私密部位，進行性騷擾。老師受到驚嚇，本能揮手防衛，學生因此跌倒。接下來，系統判定老師是「加害者」。

​老師想解釋，系統告訴她：「就算學生是故意的，老師也不得傷害學生。」接著又補上一句：「身為老師，你要對學生有愛心。」當老師繼續提出質疑，系統甚至以記申誡、取消教師認證、剝奪工作權等方式威脅。最後，老師必須寫下檢討承諾書，向侵犯她、又造謠的學生道歉。

圖片來源：截圖自 洪成昌導演之《臺灣好老師》影片

​然後，她坐到鏡頭前，準備錄製「好老師宣誓影片」。這時候，系統又出聲了：「面部肌肉過度僵硬，請放鬆，笑容再自然一點。」相信每個人看到這裡，一定會有種說不出的難受。

​一個剛剛受到侵犯、被迫道歉的人，最後還得對著鏡頭露出自然的笑容。​如果連受到傷害的人，都得先把自己的情緒藏好，才能符合「好老師」的樣子，那麼我們要求老師成為的，到底是一個教育者，還是一個永遠不能出錯的服務人員？

老師的熱情，是怎麼一步步消失的？

​知名教育工作者莊越翔看完《臺灣好老師》後，形容這是一支「不想看第二次，卻真實記錄教學現場困境」的影片。他也整理出一條很讓第一線老師有感的心理變化：

​熱情 ➔ 覺得很扯 ➔ 生氣 ➔ 自我懷疑 ➔ 無奈 ➔ 放棄好了

​這條路，我相信很多老師都不陌生。剛進教育現場時，我們會相信溝通；遇到學生問題，會想陪他找方法；家長有疑問，也會想把事情說清楚。

​可是一次、兩次、三次之後，老師開始問的問題，可能變成：「這件事情，我管了會不會有事？」「這句話，我講了會不會被投訴？」「這個學生的問題，我是不是不要管比較安全？」最後，只剩下一句：「算了。」

​「被車撞過」之後，老師才有了免疫力

​莊越翔還提出一個很生動、卻讓人有些難受的比喻。他說，許多能留在現場運作的老師，就像是「被車撞過」之後，才慢慢產生了免疫力。他的原話是：

​有點像是吃了一波病毒，身上還沒有疫苗跟抗體，必須經歷過被車撞到的感覺，才能逐漸康復。

​這句話讓我一直想到，為什麼很多資深老師帶新進教師時，第一件事不是告訴他「怎麼把課教好」，而是提醒他「哪些事情最好不要碰」。

​被申訴過，才知道哪些事情要留下紀錄；被誤解過，才知道說話要更加小心；被家長找過，才知道什麼叫做自保；被制度處理過，才知道下一次該怎麼避免踩線。於是，新進老師帶著熱情走進校園，前輩卻可能告訴他：「這件事情不要管。」新人問：「為什麼？」前輩只說：「你被弄過就知道了。」

​如果老師必須先受傷，才能學會怎麼在教育現場生存，那麼真正令人難過的，可能不是老師變得世故了。而是那個曾經眼神發亮、相信教育可以改變一些事情的人，最後真的開始學會了「算了」。

​當「好老師」只剩下戴著面具微笑

世界教師日才剛過，我卻在這部戲裡，看見一個讓人很難忽略的教師樣貌。一開始，老師的眼神是亮的。她相信自己可以教會孩子，可以處理問題，可以把事情做好。後來，她開始學會少說一點、少管一點、先道歉一點，再後來，連自己的情緒都要小心收藏。

​最後，她站在鏡頭前，系統告訴她：「請放鬆，笑容再自然一點。」這部戲最讓我難過的地方，是它沒有告訴我們「老師有多偉大」。它只是把一個老師怎麼從有熱情、有原則、有反應的人，慢慢變成只求不要出事的人，拍給我們看。

​我最怕的，不是哪一天真的出現「校園行為安全認證系統」。我怕的是，我們慢慢習慣了另一種校園生存方式：1＋1＝3？不要糾正。學生罵人？先找他的需求。被誤解？先道歉。被侵犯？先檢討。最後坐到鏡頭前，笑得自然一點。

​如果有一天，一個老師把「算了」當成最安全的教學策略，那我們保護的究竟是孩子，還是只剩下一個看起來沒有問題的校園？