沒有人拍過銀河系全景，我們怎麼知道它長什麼樣？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 賀希爾以恆星計數與沙普利以球狀星團逐步修正銀河位置。

賀希爾以恆星計數與沙普利以球狀星團逐步修正銀河位置。 重點二： 暗物質與銀河翹曲顯示，這張地圖仍持續被改寫。

暗物質與銀河翹曲顯示，這張地圖仍持續被改寫。 重點三：銀河系全景從未被外部直接拍攝，只能靠內部觀測重建。

你看過的銀河系全景，沒有一張是真的從銀河系外面拍出來的。

我是在檢查我的臉書帳號發生了什麼異常時，無意間刷到了這段影片的。

《科學站長》這個粉絲專頁，放的全是一堆探索世界的影片，「人類花了三百年，只為了證明銀河系的形狀」只是其中之一。

▋你看過的銀河系全景，其實沒人真的拍到過

你在書上、網路上看到的銀河系圖，沒有一張是從銀河系外部拍攝的。

人類身在銀河內部，視線受到星際塵埃遮蔽，也沒有任何飛行器能離開這個尺度去回望全貌。

截至 2026 年，距離我們最遠的人造探測器 Voyager 1，距離太陽大約 170 AU，換算下來約 0.0027 光年；而銀河系的可見恆星盤，直徑大約有 10 萬至 12 萬光年。

Voyager 1 雖然已經穿越日球層頂，進入星際空間，但如果把遙遠的奧爾特雲也算進太陽系的範圍，它甚至還沒有真正離開太陽系。

我們被困在裡面。

但地圖，卻被畫出來了。

▋一個站在後院的男人，開始一場近乎瘋狂的普查

1781 年，英國巴斯。

原本是音樂家、作曲家與樂團指揮的威廉·賀希爾，因為發現天王星，人生被改寫。

後來，他獲得英王喬治三世支持，逐漸轉為以天文觀測為主要職業。

接著，他開始做一件很少人撐得下去的事——數星星。

不是抬頭感嘆很浪漫的那種，而是用望遠鏡取樣天空中的不同區域，統計視野裡究竟有多少顆星。

沒有相機、沒有電腦，只有望遠鏡、觀測紀錄與一次又一次的計數。

妹妹卡羅琳也不是單純站在旁邊幫忙。她參與觀測紀錄、資料整理與校對，後來自己也成為天文學家，發現多顆彗星。

1784 年，賀希爾整理出 star-gauging，也就是「恆星計數」的方法；1785 年，他發表了對 683 個天空區域的統計結果。

他沒有建立一份逐顆列出十幾萬顆恆星的完整星表，而是比較不同方向視野中的恆星數量，試著反推出銀河系究竟有多厚、多大、長什麼樣。

長期在市場裡，很容易出現一種熟悉的節奏：反覆看、反覆記、反覆比對。

剛開始只是零碎資訊，直到某一天，輪廓突然浮出來。

賀希爾得到了一個重要結果：銀河系的恆星分布呈現扁平、近似磨盤的形狀。

但他的地圖並沒有完全畫對。

當時人們還不了解星際塵埃造成的消光，也無法知道所有恆星真正的亮度與距離。賀希爾因此仍把太陽放在接近銀河中心的位置。

1783 年，他還曾根據恆星自行，推算太陽系相對鄰近恆星的運動方向大致朝向武仙座。至於我們今天知道的另一件事——太陽其實正以大約每秒 220 公里的速度繞銀河中心運行——那是後來更多觀測逐步建立起來的結果。

太陽繞銀河中心一圈，大約需要 2.2 億至 2.5 億年。

從 6600 萬年前的非鳥類恐龍大滅絕到現在，連一圈都還沒走完。

賀希爾第一次試著替銀河系畫出形狀，但真正把我們從「中心」的位置移開，還要再等一百多年。

▋第二次定位：我們不在舞台中央

1910 年代中後期。

哈洛·沙普利開始研究球狀星團——那種密集擁擠、像蜂巢的恆星群。

他發現一件非常關鍵的事：這些球狀星團在天空中的分布並不平均，而是大量集中在人馬座方向。

如果太陽就在銀河系中心附近，這種分布很難解釋。

於是，他得到一個當時非常重要的結論：我們偏在一側。

沙普利當年估計太陽距離銀河中心約 5 萬至 6 萬光年，銀河系尺度甚至可達約 30 萬光年。這些數字後來證明都高估了；現代測量顯示，太陽距銀河中心大約 2.6 萬至 2.8 萬光年，可見恆星盤直徑約 10 萬至 12 萬光年。

但他抓對了一件最重要的事：

我們真的不在中心。

原本以為站在舞台中央，燈一亮，位置卻在角落。

人類在銀河系裡的座標，被重新標記。

這不只是天文學，這也是我們每個人在資訊迷霧中的生存縮影。就像你在新竹看房，你永遠看不到「全市場」的底牌，你唯一能做的，是從一筆筆實價登錄、一次次帶看中，拼湊出那個看不見的漲跌趨勢。

每一個決定，都是用有限資訊去拼一個更大的輪廓。

▋第三步：看別人的世界，推測自己的樣子

1923 年，愛德溫·哈伯在仙女座中辨認出造父變星。

這些恆星的亮度變化有規律可循，可以用來估算距離。到了 1924 年，關鍵的距離證據逐漸成形；1925 年，相關成果正式發表。

結果顯示：仙女座遠在銀河系之外。

它不是銀河系裡的一團星雲，而是一個獨立星系。

那一刻，宇宙的尺度被放大。

既然無法離開原地，那就觀察別人。

好比說住在大樓裡，看不到整棟外觀，但可以觀察對面的建築，看看一座龐大的星系從外面可能呈現什麼模樣。

其他螺旋星系因此成為重要的比較樣本。

不過，光看別人還是不夠。要知道自己究竟長什麼樣，人類仍然得想辦法從銀河系內部測量距離、速度與物質分布。

而且還有一個麻煩——星際塵埃遮住了我們大量的視線。

說到這裡，很多人以為故事差不多了。

但是沒有。

當我們繼續往下看，更不可思議的還在後面。

▋第四步：換一種方式「看見」

1944 年，荷蘭天文學家 Hendrik van de Hulst 預測，中性氫原子會產生波長約 21 公分的射電訊號。

這個想法背後，還有另一位重要人物——揚·奧爾特。

奧爾特很早就意識到，如果能找到適合的射電譜線，就有機會穿透可見光難以穿越的星際塵埃，研究銀河系更深處的結構。

真正的突破發生在 1951 年。

美國哈佛大學的 Harold Ewen 與 Edward Purcell 首先偵測到來自銀河系的 21 公分中性氫訊號；不久之後，荷蘭的 Muller 與 Oort，以及澳洲團隊也分別完成確認。

所以這一棒，並不屬於某一個人。

它是一連串理論預測、實際偵測、重複驗證與後續製圖接起來的成果。

21 公分射電波能穿透許多會遮住可見光的星際塵埃。

像在濃霧中開啟雷達。

天文學家開始利用中性氫的分布與速度，重建銀河盤與部分旋臂。

原本被塵埃擋住的區域，終於能換一種方式被「看見」。

一張更完整的地圖，開始拼起來。

但地圖越清楚，下一個問題也跟著出現了。

▋當地圖越清楚，反而出現更大的疑問

天文學家研究銀河系與其他螺旋星系的旋轉速度時，發現一個很奇怪的現象：外圍的恆星與氣體，並沒有像「大部分質量都集中在中央」的模型所預期那樣明顯減速。

許多星系的旋轉曲線，在外圍仍然相當平坦。

這表示我們看得到的恆星、氣體與塵埃，似乎不足以提供所需要的重力。

其中一個最重要的解釋，就是暗物質。

銀河系的總質量大部分被認為存在於一個龐大的暗物質暈中，但究竟占多少，會隨採用的銀河系邊界與測量範圍而不同，不能簡單固定成 85%。

目前也還沒有直接確認暗物質究竟是哪一種粒子。

我們知道的，是它沒有被觀測到發光或產生可確認的電磁作用，卻能透過重力影響星系的運動。

銀河像被一層看不見的骨架影響著。

我們看到的，從來都不是全部。

放到現實世界，很多關鍵因素也不會直接出現在表面：資金流向、產業移動、人口結構，往往才是影響價格與趨勢的力量。

很多判斷會出現偏差，往往就是停在表面，沒有看到正在移動的結構。

▋最後一刀：連形狀都在變

銀河系的圓盤並不是一張完全平整的唱片。

這件事在 Gaia 升空以前，天文學家就已經透過中性氫與恆星分布發現端倪。

2018 年，歐洲太空總署 Gaia 衛星公布第二批資料，大量恆星的距離與運動資料，讓科學家能更精細地研究銀河盤的三維形狀與垂直運動。

銀河系外圍存在翹曲與波動，在不同位置可能偏離盤面數百光年。

它們究竟怎麼形成，目前仍在研究。

可能的來源包括人馬座矮星系、大麥哲倫雲等鄰近星系造成的重力擾動，也可能涉及銀河系自身的旋臂、棒狀結構與暗物質暈。

所以那張銀河地圖，到今天都還在修改。

連另一個我們曾經以為已經知道答案的問題，也變了。

過去常見的說法是：約 40 億年後，銀河系將與仙女座迎頭相撞。

但近年結合 Hubble 與 Gaia 資料重新模擬後，結果已經沒有那麼確定。

仙女座確實正在接近我們，但未來數十億年是否真的合併，目前仍存在很大的不確定性；新的模擬甚至把未來約 100 億年內發生合併的機率估在接近五五開。

原本像是寫好的宇宙劇本，又被新的資料改了一次。

▋把兩百多年的軌跡放在一起看

有人數星星，有人用球狀星團重新定位我們的位置，有人測量另一個星系到底有多遠，有人預測看不見的氫會發出什麼訊號，有人真的把那個訊號找了出來，還有一代又一代的天文學家，繼續用新的儀器修正前人的地圖。

兩百多年的接力。

沒有人類或探測器曾經離開銀河系。

但最後得到的，是一張逐漸包含：約 10 萬至 12 萬光年的可見恆星盤尺度、估計約 1000 億至 4000 億顆恆星、太陽所在的位置、銀河盤與旋臂的分布、恆星與氣體的運動規律，以及大量看不見的質量。

人在房間裡，門沒有打開，窗戶也看不遠，卻靠著一次又一次測量，慢慢畫出整棟建築可能的樣子。

▋如果把這件事換一個角度看

在現實世界裡，很多判斷也是這樣完成的。

看不到全部，只能從一筆一筆資料、一次一次變化去累積理解。

很多人以為判斷差在直覺，但更大的差異，來自看過多少次類似的市場輪廓。

那些能長期做出穩定判斷的人，通常不是因為掌握更多，而是因為累積更久。

▋最後留下來的那個畫面

人類沒有離開這個宇宙的角落，但已經一步一步畫出銀河系的輪廓。

那些看似遙遠的銀河圖，不只是想像，而是很多人在有限的視野裡，一點一點觀測、試錯、修正，再把答案交給下一個人的結果。

我們被限制在這顆星球上；但理解，早就走得很遠。

我們都被困在銀河的一角，正如我們被困在有限的認知與壽命裡。但那又如何？

看不到全貌，並不妨礙我們繼續修正方向。

因為勇氣與邏輯，本身就是穿透黑暗的射電望遠鏡。

真正的判斷力，從來不是看得更遠，而是看得更久。

——萬家鄉