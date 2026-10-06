「只是開玩笑而已，幹嘛那麼認真？」老師查完「小鳳」迷因後，卻笑不出來了

AI重點 文章重點整理： 重點一： 「小鳳」迷因源自罕病公益廣告，卻被網路惡搞成取笑工具。

「小鳳」迷因源自罕病公益廣告，卻被網路惡搞成取笑工具。 重點二： 教室裡學生用小鳳嘲笑同學，顯示玩笑可能成為隱性霸凌。

教室裡學生用小鳳嘲笑同學，顯示玩笑可能成為隱性霸凌。 重點三：台大布朗尼哥事件引發歧視爭議，提醒幽默也可能傷人。

那天上課，我透過遊戲選學生回答問題，一個男學生連續兩次被椅子卡住。旁邊同學立刻笑成一片：「又是小鳳！」​我當下有點摸不著頭緒，只看到大家嘻嘻哈哈。面對我的詢問，同學們也沒有好好回答，直到下課，那名男學生才私下跑來告訴我，這是一個影片迷因梗，還建議我直接上網搜尋關鍵字。​我一查，才知道「小鳳」原本是一段公益廣告裡的真實故事。

​一個九歲女孩，最後只剩下一個可以拿來笑的名字

​那部速食店愛心之家的公益廣告，記錄的是一名罹患罕見疾病「龐貝氏症」、名叫小鳳的九歲女孩。原本是一段讓人看見孩子生命處境的故事，卻因為她的自我介紹與表情轉折，被網路重新剪輯、惡搞，最後變成一個爆紅迷因。我查完那些資訊，腦袋裡的警鐘一下子響了起來。

原來，他們是在叫同學「小鳳」。我想，這位同學被叫小鳳，應該沒有很開心。最讓我在意的是，他沒有在全班面前說「我不喜歡」，而是等到下課，才私下走來告訴我發生了什麼事。

​一個公益廣告裡的九歲女孩，經過網路轉傳之後，名字被留下來了，故事卻被拿掉了。到了教室裡，又成為另一個孩子身上的稱呼。原本的人不見了，剩下一個大家都知道、大家都會笑的梗。

​當「大家都知道」變成一個孩子無法反駁的玩笑

​迷因最麻煩的地方，就在於它傳得太快。原本的影片是什麼？裡面的人經歷過什麼？為什麼會出現那個畫面？這些背景很快被丟在後面，最後只剩一句大家都聽得懂的梗。於是，一群人一起笑的時候，被叫的人很難說自己不舒服。因為只要他開口，很可能就會得到一句：「只是開玩笑而已，你幹嘛那麼認真？」

​說的人覺得只是跟著流行，旁邊的人也覺得沒什麼大不了，只有那個被叫到名字的人知道，這個玩笑落在自己身上是什麼感覺。​

這種傷害其實很難被看見，沒有推擠，沒有爭吵，甚至沒有人提高音量。大家只是笑，然後那個孩子跟著尷尬地笑一下，事情就過去了。如果老師沒有知道那個迷因，可能根本不會發現。

​到了台大，「只是諧音梗」還能笑嗎？

​前陣子看到台灣大學近期引發討論的「布朗尼哥」事件，我才發現不只是中學生之間會有這樣一個很小的迷因玩笑，連我們的最高學府也淪陷了。

​台大一次聚集兩百多人的迎新社課中，互動遊戲的排名表上，第一名玩家的暱稱出現了帶有種族歧視暗號的「布朗尼哥」。現場唯一一位黑人外籍生，原本是抱著多交朋友、融入校園生活的心情參加社團，看到這個暱稱後，卻感到極度被冒犯，最後憤而中場離席。他坦言，對於台灣人將「N-Word」當成玩笑感到深深失望。

​他留下的問題，更讓我一直記著：「我是在場唯一一個黑人，是有人看到我後就覺得可以開這個玩笑？還是根本沒有意識到我的存在但還是覺得這種話語很好笑？」這句話真正讓人難受的地方，在於他甚至不知道自己究竟是哪一種處境。是大家看見了他，卻還是拿他的族群開玩笑？還是大家根本沒有想到，現場就有一個黑人？

​事情曝光後，社團社長在 Threads 留言致歉，表示迎新活動向所有人開放，因此難以即時管控每個人的發言，也說明已於下半堂課向全員呼籲禁止相關言論。一場兩百多人的迎新活動，本來是讓新成員認識彼此的地方，最後卻讓現場唯一的黑人外籍生選擇離開。

​「亞洲人為什麼要承擔白人的歷史罪惡？」

​事件曝光後，Dcard 等討論串也出現激烈論戰。​

一種聲音認為，台灣或亞洲並沒有參與西方黑奴歷史，因此沒有必要承擔那段歷史留下的包袱。在台灣的語境裡，N-Word 有時被當成嘻哈文化用語，也有人把它當成地獄諧音梗，因此不需要要求亞洲人背負西方歷史的原罪。

​另一種聲音則認為，明知道這個詞彙具有強烈的冒犯性與非人化歷史，在公眾場合使用，就是缺乏基本素養。

​其中一個很有意思的討論，是「雙重標準」。如果西方歌曲裡出現模仿華語的「ching chong」字眼，很多台灣人很快就能感受到被歧視。那麼，當我們遇到另一個族群具有強烈歷史傷害的詞彙時，為什麼又可以用「這跟亞洲無關」來替自己解釋？這場爭論當然可以繼續討論歷史、文化與語境。但回到現場，其實還有一個更簡單的問題。那名黑人外籍生就在那裡，他原本只是想多認識一些朋友，最後，他離開了。

​如果我是說玩笑的人，我可以怎麼做？

​知道迷因背後的故事後，我選擇在下一節課，把台大的「布朗尼哥」事件分享給學生，我沒有急著告訴他們哪一個答案才正確。我只是讓他們知道，同樣一句話，說的人可能覺得好笑，聽的人卻可能完全笑不出來。

​但我也想多問一步：如果今天你就是那個說話的人，你可以怎麼做？

​第一，先釐清「幽默」和「冒犯」的界線。

​我們常常用「我沒有惡意」替自己辯護。可是，發言者的主觀意圖，不等於聽者的客觀感受。你是無心的，不代表傷害就不存在。​

「小鳳」背後是一名罹患龐貝氏症的九歲女孩；族群迷因背後，也可能站著一個真實的人。所以，判斷一句話能不能說，不只是問「我覺得好不好笑」，還要問：「如果這句話落在一個真實的人身上，他承受得了嗎？」

​第二，不要拿「匿名」、「大家都在追梗」當成卸責的理由。

​互動遊戲裡的暱稱、聊天室裡的留言、社群上的迷因，看起來好像隔著一層螢幕。但螢幕另一端依然是人。越是匿名、越是跟風，越需要知道言語的邊界。「大家都這樣講」從來不是尊重別人的理由。

​第三，如果發現自己真的傷到人，就勇敢面對。

​不要急著說：「可是我真的沒有惡意。」「你誤會了。」「現在的人真的太敏感。」有時候，比解釋自己沒有惡意更重要的，是先說一句：「對不起，我沒有想到這會讓你不舒服。」然後停止那個言論。如果是在團體裡，更應該即時制止不當發言，讓其他人知道：這個玩笑，不再繼續。

​如果我是被傷害的人，我也想告訴你三件事

​但這件事情不能只要求「被冒犯的人」自己堅強。如果你就是那個被叫綽號、被拿身分開玩笑、被迫跟著大家一起笑的人，我也想告訴你：​

第一，你的感受是真的。

​你不需要因為害怕別人說你「太認真」、「太玻璃心」，就逼自己笑出來。別人覺得好笑，不代表你就必須接受。你可以不喜歡，你可以覺得受傷，你也可以說：「這個稱呼我不喜歡，請不要再這樣叫我。」

​第二，你有權利劃出自己的界線。

​如果一個場合已經讓你感到被侵害、被羞辱，甚至極度不舒服，離開並不是你輸了。台大那名外籍生最後選擇中場離席，我反而覺得，那也是一種自我保護。我們常常教孩子「要勇敢面對」，可是有時候，真正的勇敢不是留下來忍耐，而是知道什麼時候該離開不尊重自己的地方。

​第三，不要一個人吞下去。

​可以告訴老師、朋友、家人，也可以向主辦單位、學校等正式管道反映。如果事件涉及校園霸凌或歧視，也可以尋求學校相關機制與教育主管機關的協助。你說出來，不只是為了自己。有時候，是讓一個團體知道：原來我們以為「沒什麼」的事情，真的有人受傷了。

​ 「我只是開玩笑」不是一張可以無限使用的免責卡

​人際溝通裡，我們很容易先替自己辯護。「我只是開玩笑。」「我沒有惡意。」「大家都這樣講。」「你不要那麼認真。」可是，對方接收到的東西，可能完全不同。當一個人已經告訴我們「這讓我感到被冒犯」，我們還要花多少力氣證明自己沒有惡意？也許可以先把自己的動機放到後面，先看見對方，再想想自己說出的那句話，究竟落在誰身上。因為真正成熟的幽默，不是「我敢講什麼」，而是「我知道什麼時候不該講」。

​迷因很好笑，但梗的另一端有人

​網路迷因之所以有力量，就是因為它傳得快。一句話、一張圖、一個諧音，很快就能進入教室、社團、聊天室，甚至變成大家共同使用的語言。可是迷因傳得越快，原本的故事也越容易被忘記。

​「小鳳」原本是一個罹患龐貝氏症的九歲女孩，當她的名字被抽離原本的生命故事，只剩下一個可以模仿、可以取笑別人的標籤，她就從一個真實的人，變成了一個網路符號。

​「布朗尼哥」背後，也有一個真實的人，他來參加社團，是想多認識朋友、融入校園，最後卻因為一個暱稱離開現場。​

兩個故事看起來完全不同，一個發生在課堂，一個發生在台大社團；一個是疾病迷因，一個涉及種族歧視；一個是中學生，一個是大學生。最後卻都碰到同一句話：「只是開玩笑而已。」

​我後來一直記得那個男學生下課後跑來找我的畫面。他沒有在全班面前說「我不喜歡」，說的人笑了，旁邊的人也笑了。只有那個被叫到名字的人，知道那個笑聲落在自己身上，是什麼感覺。

所以，我現在更想教孩子的，也許不只是「什麼話不能說」，而是當你準備笑之前，先看一眼，看看你笑的是什麼，也看看你的笑聲，落在誰身上。