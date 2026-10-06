「只是開玩笑而已，幹嘛那麼認真？」老師查完「小鳳」迷因後，卻笑不出來了

2026-10-06 11:07 郭玉如
圖片來源：AI製圖
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：「小鳳」迷因源自罕病公益廣告，卻被網路惡搞成取笑工具。
  • 重點二：教室裡學生用小鳳嘲笑同學，顯示玩笑可能成為隱性霸凌。
  • 重點三：台大布朗尼哥事件引發歧視爭議，提醒幽默也可能傷人。

那天上課，我透過遊戲選學生回答問題，一個男學生連續兩次被椅子卡住。旁邊同學立刻笑成一片：「又是小鳳！」​我當下有點摸不著頭緒，只看到大家嘻嘻哈哈。面對我的詢問，同學們也沒有好好回答，直到下課，那名男學生才私下跑來告訴我，這是一個影片迷因梗，還建議我直接上網搜尋關鍵字。​我一查，才知道「小鳳」原本是一段公益廣告裡的真實故事。

一個九歲女孩，最後只剩下一個可以拿來笑的名字

​那部速食店愛心之家的公益廣告，記錄的是一名罹患罕見疾病「龐貝氏症」、名叫小鳳的九歲女孩。原本是一段讓人看見孩子生命處境的故事，卻因為她的自我介紹與表情轉折，被網路重新剪輯、惡搞，最後變成一個爆紅迷因。我查完那些資訊，腦袋裡的警鐘一下子響了起來。

原來，他們是在叫同學「小鳳」。我想，這位同學被叫小鳳，應該沒有很開心。最讓我在意的是，他沒有在全班面前說「我不喜歡」，而是等到下課，才私下走來告訴我發生了什麼事。

​一個公益廣告裡的九歲女孩，經過網路轉傳之後，名字被留下來了，故事卻被拿掉了。到了教室裡，又成為另一個孩子身上的稱呼。原本的人不見了，剩下一個大家都知道、大家都會笑的梗。

​當「大家都知道」變成一個孩子無法反駁的玩笑

​迷因最麻煩的地方，就在於它傳得太快。原本的影片是什麼？裡面的人經歷過什麼？為什麼會出現那個畫面？這些背景很快被丟在後面，最後只剩一句大家都聽得懂的梗。於是，一群人一起笑的時候，被叫的人很難說自己不舒服。因為只要他開口，很可能就會得到一句：「只是開玩笑而已，你幹嘛那麼認真？」

​說的人覺得只是跟著流行，旁邊的人也覺得沒什麼大不了，只有那個被叫到名字的人知道，這個玩笑落在自己身上是什麼感覺。​

這種傷害其實很難被看見，沒有推擠，沒有爭吵，甚至沒有人提高音量。大家只是笑，然後那個孩子跟著尷尬地笑一下，事情就過去了。如果老師沒有知道那個迷因，可能根本不會發現。

到了台大，「只是諧音梗」還能笑嗎？

​前陣子看到台灣大學近期引發討論的「布朗尼哥」事件，我才發現不只是中學生之間會有這樣一個很小的迷因玩笑，連我們的最高學府也淪陷了。

​台大一次聚集兩百多人的迎新社課中，互動遊戲的排名表上，第一名玩家的暱稱出現了帶有種族歧視暗號的「布朗尼哥」。現場唯一一位黑人外籍生，原本是抱著多交朋友、融入校園生活的心情參加社團，看到這個暱稱後，卻感到極度被冒犯，最後憤而中場離席。他坦言，對於台灣人將「N-Word」當成玩笑感到深深失望。

​他留下的問題，更讓我一直記著：「我是在場唯一一個黑人，是有人看到我後就覺得可以開這個玩笑？還是根本沒有意識到我的存在但還是覺得這種話語很好笑？」這句話真正讓人難受的地方，在於他甚至不知道自己究竟是哪一種處境。是大家看見了他，卻還是拿他的族群開玩笑？還是大家根本沒有想到，現場就有一個黑人？

​事情曝光後，社團社長在 Threads 留言致歉，表示迎新活動向所有人開放，因此難以即時管控每個人的發言，也說明已於下半堂課向全員呼籲禁止相關言論。一場兩百多人的迎新活動，本來是讓新成員認識彼此的地方，最後卻讓現場唯一的黑人外籍生選擇離開。

「亞洲人為什麼要承擔白人的歷史罪惡？」

​事件曝光後，Dcard 等討論串也出現激烈論戰。​

一種聲音認為，台灣或亞洲並沒有參與西方黑奴歷史，因此沒有必要承擔那段歷史留下的包袱。在台灣的語境裡，N-Word 有時被當成嘻哈文化用語，也有人把它當成地獄諧音梗，因此不需要要求亞洲人背負西方歷史的原罪。

​另一種聲音則認為，明知道這個詞彙具有強烈的冒犯性與非人化歷史，在公眾場合使用，就是缺乏基本素養。

​其中一個很有意思的討論，是「雙重標準」。如果西方歌曲裡出現模仿華語的「ching chong」字眼，很多台灣人很快就能感受到被歧視。那麼，當我們遇到另一個族群具有強烈歷史傷害的詞彙時，為什麼又可以用「這跟亞洲無關」來替自己解釋？這場爭論當然可以繼續討論歷史、文化與語境。但回到現場，其實還有一個更簡單的問題。那名黑人外籍生就在那裡，他原本只是想多認識一些朋友，最後，他離開了。

​如果我是說玩笑的人，我可以怎麼做？

​知道迷因背後的故事後，我選擇在下一節課，把台大的「布朗尼哥」事件分享給學生，我沒有急著告訴他們哪一個答案才正確。我只是讓他們知道，同樣一句話，說的人可能覺得好笑，聽的人卻可能完全笑不出來。

​但我也想多問一步：如果今天你就是那個說話的人，你可以怎麼做？

第一，先釐清「幽默」和「冒犯」的界線。

​我們常常用「我沒有惡意」替自己辯護。可是，發言者的主觀意圖，不等於聽者的客觀感受。你是無心的，不代表傷害就不存在。​

「小鳳」背後是一名罹患龐貝氏症的九歲女孩；族群迷因背後，也可能站著一個真實的人。所以，判斷一句話能不能說，不只是問「我覺得好不好笑」，還要問：「如果這句話落在一個真實的人身上，他承受得了嗎？」

第二，不要拿「匿名」、「大家都在追梗」當成卸責的理由。

​互動遊戲裡的暱稱、聊天室裡的留言、社群上的迷因，看起來好像隔著一層螢幕。但螢幕另一端依然是人。越是匿名、越是跟風，越需要知道言語的邊界。「大家都這樣講」從來不是尊重別人的理由。

第三，如果發現自己真的傷到人，就勇敢面對。

​不要急著說：「可是我真的沒有惡意。」「你誤會了。」「現在的人真的太敏感。」有時候，比解釋自己沒有惡意更重要的，是先說一句：「對不起，我沒有想到這會讓你不舒服。」然後停止那個言論。如果是在團體裡，更應該即時制止不當發言，讓其他人知道：這個玩笑，不再繼續。

​如果我是被傷害的人，我也想告訴你三件事

​但這件事情不能只要求「被冒犯的人」自己堅強。如果你就是那個被叫綽號、被拿身分開玩笑、被迫跟著大家一起笑的人，我也想告訴你：​

第一，你的感受是真的。

你不需要因為害怕別人說你「太認真」、「太玻璃心」，就逼自己笑出來。別人覺得好笑，不代表你就必須接受。你可以不喜歡，你可以覺得受傷，你也可以說：「這個稱呼我不喜歡，請不要再這樣叫我。」

​第二，你有權利劃出自己的界線。

​如果一個場合已經讓你感到被侵害、被羞辱，甚至極度不舒服，離開並不是你輸了。台大那名外籍生最後選擇中場離席，我反而覺得，那也是一種自我保護。我們常常教孩子「要勇敢面對」，可是有時候，真正的勇敢不是留下來忍耐，而是知道什麼時候該離開不尊重自己的地方。

第三，不要一個人吞下去。

​可以告訴老師、朋友、家人，也可以向主辦單位、學校等正式管道反映。如果事件涉及校園霸凌或歧視，也可以尋求學校相關機制與教育主管機關的協助。你說出來，不只是為了自己。有時候，是讓一個團體知道：原來我們以為「沒什麼」的事情，真的有人受傷了。

「我只是開玩笑」不是一張可以無限使用的免責卡

人際溝通裡，我們很容易先替自己辯護。「我只是開玩笑。」「我沒有惡意。」「大家都這樣講。」「你不要那麼認真。」可是，對方接收到的東西，可能完全不同。當一個人已經告訴我們「這讓我感到被冒犯」，我們還要花多少力氣證明自己沒有惡意？也許可以先把自己的動機放到後面，先看見對方，再想想自己說出的那句話，究竟落在誰身上。因為真正成熟的幽默，不是「我敢講什麼」，而是「我知道什麼時候不該講」。

​迷因很好笑，但梗的另一端有人

​網路迷因之所以有力量，就是因為它傳得快。一句話、一張圖、一個諧音，很快就能進入教室、社團、聊天室，甚至變成大家共同使用的語言。可是迷因傳得越快，原本的故事也越容易被忘記。

​「小鳳」原本是一個罹患龐貝氏症的九歲女孩，當她的名字被抽離原本的生命故事，只剩下一個可以模仿、可以取笑別人的標籤，她就從一個真實的人，變成了一個網路符號。

​「布朗尼哥」背後，也有一個真實的人，他來參加社團，是想多認識朋友、融入校園，最後卻因為一個暱稱離開現場。​

兩個故事看起來完全不同，一個發生在課堂，一個發生在台大社團；一個是疾病迷因，一個涉及種族歧視；一個是中學生，一個是大學生。最後卻都碰到同一句話：「只是開玩笑而已。」

​我後來一直記得那個男學生下課後跑來找我的畫面。他沒有在全班面前說「我不喜歡」，說的人笑了，旁邊的人也笑了。只有那個被叫到名字的人，知道那個笑聲落在自己身上，是什麼感覺。

所以，我現在更想教孩子的，也許不只是「什麼話不能說」，而是當你準備笑之前，先看一眼，看看你笑的是什麼，也看看你的笑聲，落在誰身上。


精華 FAQ

  • 「小鳳」原本是罹患龐貝氏症的9歲女孩出現在公益廣告中的真實故事，後來被網路剪輯惡搞成迷因。作者發現後意識到，當故事被抽離，只剩名字被拿來取笑時，就成了對真實人物的傷害。

  • 文章認為這不只是跟風玩梗，而是把迷因直接套在同學身上，形成難以反駁的壓力。被叫的人可能不舒服卻不敢當場表達，這種看似沒有衝突的玩笑，其實可能接近隱性霸凌。

  • 作者指出，台大事件顯示幽默與冒犯的界線不能只看自己是否有惡意，也要看對方是否被傷害。若真的冒犯到人，應先道歉並停止；被傷害的人則有權說不、離開並尋求協助。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

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2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-09-30 08:35 胡靖韋
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

引爆全球體壇的荒謬現場，這就是2026年愛知名古屋亞運開賽前夕。停靠在名古屋港邊的郵輪塞滿了動彈不得的各國選手，碼頭邊一整排鐵皮貨櫃組合屋在秋風中顯得格外寒酸。主辦方為了節省預算、避免場館賽後閒置，直接取消統一選手村，改以港口貨櫃屋、郵輪與分散市區的飯店當替代方案。

​各國代表團一落地直接迎來一場後勤大災難，貨櫃組合屋空間狹小、設施頻頻故障，碼頭通關與入住手續全面癱瘓。大批頂級運動員拖著行李在碼頭吹冷風、長時間滯留挨餓，接駁車班次嚴重脫節，把選手原本緊湊的備戰節奏徹底打爛。現場一片罵聲連連，各國教練團急得跳腳。

​我把鏡頭轉向名古屋市區這所廢棄三年的「御園國小」，映入眼簾的卻是完全不同的平行世界：寬敞的大廳飄出台灣料理的熱氣，頂級運科設備平穩運轉，選手們神情自若地喝著特調飲品。在別國選手還在為睡貨櫃屋、等接駁車焦頭爛額的時候，台灣已經把一整座「五星級國訓中心」中繼站，空運到了名古屋市中心！

帶過上千場企業培訓、看過五千多張命盤，我常跟企業高管說：一場仗能不能打贏，看前線的火力；一場仗能不能走得長遠，看後勤的底氣。這次在名古屋，我看見了什麼叫作把後勤資源整合做到天花板的教科書典範。

​​

選手出身的部長出手！乙木申月的絕境破局智慧

運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影
運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影

​這場讓外國代表團看得目瞪口呆的神級後勤，靈魂人物正是剛接掌運動部的首任部長，兩屆奧運羽球金牌得主李洋

​從八字心理學來看，李洋是標準的”乙木生於申月”，秋金肅殺克伐，環境充滿嚴苛的考驗，但乙木天生具備藤蔓般的柔韌身段，懂得借力使力、在石縫中攀爬突破。面對大會破碎的體制，李洋沒有硬碰硬去抗議抱怨，而是發揮乙木極致的靈動與同理心，把跨部會資源穿針引線，結合台日民間外交深耕十餘年的深厚互信。直接打破日本地方行政慣例，把整座廢棄小學包租一個月，打造成鋼鐵堡壘。這就是看懂出廠設定、把天賦發揮到極致的破局智慧。

​「以前我跟大家一樣坐在台下，想的是怎麼把球打好、把獎牌帶回台灣，現在來到運動部，我們在意的就是把後勤做到極致，讓選手教練毫無後顧之憂去拚！」李洋這句鏗鏘有力的承諾，成了刺破這場亞運後勤混亂最強的一把利刃。當過頂級選手，他太清楚惡劣環境對作戰狀態有多致命：

拒絕讓國手委屈住貨櫃！早在出發前，李洋親自飛赴日本實地踏勘，後勤團隊強勢在中繼站周邊搶下上百間專屬飯店房間，直接讓中華健兒繞過碼頭的混亂災難，擁有寬敞舒適的床能一夜好眠。

拒絕讓選手搭機受折騰！出發前直接協調華航放大機型，商務艙與豪經艙大幅擴容，全團享有平等的尊榮待遇。

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位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
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走進這棟三層樓的一站式基地，每一個角落都狠狠擊中競技運動員最渴望的剛需。很多人以為這只是伙食好、設備新。從認知心理學來看，身處異鄉高壓的作戰環境，大腦杏仁核隨時處於威脅警戒狀態。

李洋打造的中繼站，本質上是在替全體國手建立「強大的心理安全邊界」。當身心重新找回掌控感，焦慮的神經迴路瞬間切換回放鬆修復模式。內在穩了，氣場就開了。

一樓｜家鄉味狂炸！戰鬥能量補給站

​農業部跨海空運29項台灣頂級食材，國訓中心營養師現場嚴格把關。當別國選手在港邊苦等冷便當時，散打好手張煥宜走進來，手裡接過的是現做的高蛋白珍珠奶茶與綿密甘甜的鹽滷豆花！他面對鏡頭興奮直呼：「這裡什麼都有，有專屬空間吃飯、治療，感覺就像把國訓中心直接搬到了名古屋！」

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​50多位醫師、物理治療師與防護員全員待命。日式榻榻米上，運科中心的高壓氧艙與腿套式氣壓按摩設備全力運轉。選手一下場，幾分鐘內就能排解全身乳酸，把身體機能瞬間灌飽回血。

三樓｜關門死磕！專屬閉門試煉場

​原本的學校體育館被徹底翻新，半場鋪設國際標準羽球地墊，半場架起技擊類與重訓的專業防護設備。外頭交通混亂、場地難搶，中華健兒在自己的地盤裡戰吼震天，把刀刃磨到最銳利！

場外雜音踩不滅求勝意志：最強後盾已就位，只管放膽去贏！

日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供
日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供

即使賽前中繼站門口帆布遭到不明人士惡意塗鴉破壞，李部長依然展現頂級冠軍的氣魄，第一時間要求日方全力緝凶、全面升級維安。更在鏡頭前霸氣回應：真正的運動精神是在賽場上拿實力說話，任何場外小動作都動搖不了這支隊伍。

​看著別國選手在貨櫃屋前焦躁不安，再看著台灣選手眼神裡燃燒的求勝烈火，那種被國家傾全力守護的底氣，已經完全寫在每一個人的臉上。當所有後顧之憂都被專業團隊牢牢扛在身後，中華健兒眼裡只剩下一件事：哨聲響起，上場把對手打趴，把榮耀堂堂正正帶回台灣！

​看著名古屋這場逆襲，其實也在提醒我們每個人，你在職場與人生賽道上拚搏，是否也常常為了趕路，而忽視了自己的後勤與邊界？懂得照顧好自己的出廠設定、為自己搭建堅固的後勤避風港，你才能在生命的關鍵局裡放膽發光。

​最強後勤已立穩，這場硬仗，中華隊放膽去衝，每一步都算數！再來就是整個台灣人民的後援啦，一起為我們的主角健兒們全力加油！

#亞運 #李洋

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

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「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福

「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福

2026-09-28 14:59 女子漾／編輯王廷羽
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖

有些人明明知道自己吃虧了，卻還是懶得計較；看到身邊的人有困難，又總忍不住伸手幫忙。這種「心太軟」的個性，年輕時可能沒少受委屈，但在人際關係中累積下來的信任與好人緣，也可能在意想不到的時候成為助力。以下3個星座就常被形容個性老實、心地柔軟，看看你有沒有上榜！

編輯推薦

文章目錄

TOP3 雙魚座：心太軟，很難對別人狠下心

雙魚座感受細膩，也很容易站在別人的角度思考，即使自己心裡已經有點不舒服，只要對方說幾句軟話，或真的遇到困難，他們常常又會忍不住心軟。尤其面對重視的人，雙魚座很容易付出比自己想像中更多，因此偶爾也會因為太相信別人而吃虧。不過這份溫柔也讓他們容易累積好人緣，當自己需要幫助時，過去曾經給出去的善意，也可能以另一種方式回到身邊。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

TOP2 巨蟹座：什麼都替別人想，委屈卻自己吞

巨蟹座相當重感情，對家人、朋友更是如此！只要是自己在乎的人遇到問題，他們通常很難真正置身事外，嘴上可能沒說什麼，私下卻已經默默幫忙處理一大堆事情。也因為總把別人的感受擺在前面，巨蟹座有時會讓自己受委屈，甚至被認為「太好說話」。不過他們對人的好通常都藏在細節裡，時間久了，誰是真心對待身邊的人，大家其實都看得出來，也因此容易擁有幾段真正長久、可靠的關係。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

TOP1 金牛座：不愛爭輸贏，吃過的虧最後都變成底氣

金牛座給人的印象通常老實、穩重，不喜歡為了一點小事跟人爭得面紅耳赤。只要沒有踩到底線，他們很多時候寧願退一步，也不想把時間浪費在勾心鬥角上。

這種個性年輕時可能讓金牛座吃過不少悶虧，但他們最大的優勢就是「穩」。比起眼前輸贏，金牛座更願意把心力放在自己的生活、工作與長期目標上，一步一步累積實力。過去吃過的虧、走過的彎路，久了反而成為經驗與判斷力，生活也容易越過越安穩。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名的3個星座是雙魚座、巨蟹座與金牛座。作者認為他們多半心地柔軟、願意替人著想，因此在人際互動中常不知不覺讓自己受委屈。

  • 雙魚座感受細膩，常會站在別人的角度思考，即使自己已經不舒服，只要對方說軟話或真的有困難，就容易再次心軟，甚至付出超出自己預期的幫助。

  • 金牛座不喜歡為小事爭輸贏，年輕時雖可能吃悶虧，但他們重視長期累積與穩定發展，過去的經驗會轉化成判斷力與底氣，讓生活逐漸更安穩。

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#運勢 #星座生肖 #人際關係

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水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

2026-09-27 21:05 女子漾／編輯張念慈
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖

早餐想吃水煮蛋，卻懶得開瓦斯爐、搬出電鍋？其實手邊一個保溫瓶，就可能派上用場！家事達人分享「保溫瓶燜蛋法」，利用滾燙熱水與保溫效果，就能把雞蛋燜熟。另外，不少人煮蛋時都碰過「蛋殼死都剝不下來」的窘境，甚至剝到最後蛋白跟著掉了一大半，其實這可能和雞蛋的新鮮程度有關。

水煮蛋為何超難剝？可能是雞蛋太新鮮

一名網友日前在Threads分享，自己早餐固定會吃2顆水煮蛋，每次烹調方式幾乎相同，偶爾卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，一撕蛋殼，連蛋白也整片跟著掉下來，讓他忍不住懷疑是不是雞蛋品質出了問題。

沒想到有雞蛋業者現身解答，指出雞蛋太新鮮時，反而比較容易出現不好剝殼的情況。這是因為雞蛋隨著存放時間增加，蛋白的酸鹼值會發生變化，蛋白與內膜的黏附程度也會下降，因此相較之下，存放一段時間的蛋煮熟後通常比較容易剝殼。

雞蛋別為了好剝長時間放室溫

雖然部分蛋商建議，新鮮雞蛋可以先放置一段時間再煮，但保存方式仍要特別注意。尤其台灣環境溫度較高，不建議單純為了讓水煮蛋比較好剝，就將雞蛋長時間放在室溫下。依照農業部雞蛋保存資訊，購買後若無法立即食用，應妥善冷藏保存，降低雞蛋變質的風險。

因此，如果買回家的雞蛋本來就是冷藏販售，也應持續冷藏，不要反覆退冰、冷藏。

水煮蛋剝到坑坑疤疤？煮完先做這一步

想讓水煮蛋比較好剝，另一個常見方法就是「煮熟後快速降溫」。雞蛋煮好後，可以立即放入冷水或冰水中降溫，等到雞蛋完全冷卻後，再從較寬的那端輕輕敲出裂痕，沿著蛋殼與蛋白之間慢慢剝除。

網路上也有人分享在煮蛋水中加入鹽或白醋等方法，不過實際效果可能受到雞蛋新鮮程度、烹煮方式等因素影響，不一定每次都有效。

不想開火！保溫瓶也能做水煮蛋

如果租屋處沒有廚房，或早上實在懶得開火，家事達人陳映如則分享「保溫瓶燜蛋法」，準備雞蛋、滾水與保溫效果良好的保溫瓶即可。

做法也很簡單：

1.準備雞蛋，冷藏蛋可先稍微回溫，避免突然接觸高溫造成破裂。

2.保溫瓶加入約7至8分滿的滾燙熱水。

3.小心放入雞蛋並立刻蓋緊瓶蓋。

4.靜置約25至30分鐘，再確認雞蛋是否完全熟透。

不過每款保溫瓶的保溫效果不同，加上雞蛋大小、數量及原始溫度都會影響熟度，因此時間並非絕對。

若是第一次嘗試，建議確認蛋白與蛋黃都已充分凝固後再食用。想一次準備多顆雞蛋，也要注意水量與溫度是否足夠，避免中心沒有完全熟透。

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