2026-10-06 08:10 柳靖
「怎麼是鹹粥？我要的是清粥！」：弟弟往生那一年，媽媽的身體先替她喊痛
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：弟弟車禍往生後，家人各自承受難以言說的創傷。
- 重點二：媽媽其實早有經血異常，半年後確診子宮頸癌初期。
- 重點三：長女買錯鹹粥成為情緒出口，映照全家長期失衡。
2005年8月，農曆7月，弟弟在南投市車禍走了。
那一年，我們家每個人都在流血，只是流的地方不一樣。弟弟流在頭上，媽媽流在身體裡，爸爸流在酒裡。我呢，我流在眼眶裡，一直沒掉下來。
殯儀館裡的一片成人紙尿布
弟弟斷氣後，從台中童綜合醫院送到南投殯儀館。
在車上，我看著弟弟的頭一直流血，怎麼樣都止不住。到了殯儀館，工作人員拿來一片成人紙尿布，把弟弟的頭包起來。接著，他們把弟弟在醫院穿的衣服直接用剪刀剪掉，弟弟就這樣一絲不掛地躺在那裡。
那股刺鼻的血腥味，還有那個畫面，我一輩子忘不掉。我到現在還在想，為什麼不用棉花幫弟弟止血？也許是為了作業方便。可是身為大姊，我站在旁邊，看了很不忍。
媽媽在殯儀館屋外哭癱了，嬸嬸跟伯母攙扶著她。她那天穿著牛仔褲，屁股後面全部都是血。我當時想，她忙著處理弟弟的後事，大概是忘了換衛生棉。那一天，誰也沒有多想。
一個中年女人的經血過多，是身體在發警報
很多年後我才懂。一個已經中年的女人，經血量忽然變多，那是她的身體在發警報。只是那天，全家人的心都在殯儀館裡，沒有人聽得見。
半年後，媽媽確診子宮頸癌初期。妳知道她原本在想什麼嗎？她還想把弟弟生回來。這個念頭，跟著她的子宮一起被拿掉了。
我到現在還是想不通，一個女人要痛到什麼地步，才會想用自己的身體，把失去的孩子再生一次。
2006年2月，我在中原大學，大一下剛開學。辦完開學手續當天，我馬上搭國光號到台中，再轉總達客運，趕回竹山秀傳醫院，照顧剛拿掉子宮的媽媽。
媽媽手術完隔天，爸爸一身酒味跑來醫院大鬧。「囝被妳誤死！」（兒子是被妳害死的！）
媽媽躺在病床上，哭著回他：「你袂夠罵我啊，死一個囝我心比你還痛。」（你罵我還罵不夠嗎？死了一個兒子，我的心比你還痛。）
我買錯的那碗粥，裝的是全家的委屈
媽媽手術後說她想吃粥。我跑到醫院斜對面那家粥店，點了一碗鹹粥。等爸爸走了，媽媽打開粥蓋子看了一眼：「怎麼是鹹粥？我要的是清粥！」
她氣得不吃。我看著病房窗外，眼淚在眼眶裡打轉。
爸爸的恨，全倒在媽媽身上。媽媽的委屈，倒在我這個長女身上。我不知道他們什麼時候才會和好，感覺沒有盡頭，就一直延續下去。
我深深相信「家和萬事興」這句話。可惜在我這個家，永遠不會實現。
妳如果也是家裡的長女，大概懂那種感覺。全家的情緒繞了一圈，最後都停在妳面前，停在一碗粥上。我分不清楚，是我真的買錯了口味，還是媽媽的痛太多，總要找個地方放。
現在的我會說：粥買錯了，我認。但是，家被詐騙、弟弟的死、爸爸的酗酒和精神病、媽媽的癌，輪不到我這個大姊來扛。
很多年以後，我的人生裡又出現了一碗鹹粥。那一碗，是爸爸煮的。那是後來的事了。
法國哲學家西蒙娜．韋伊說過：「專注，是最稀有、最純粹的慷慨。」那一年，我們家沒有人給得起這份慷慨，連媽媽自己的身體，都沒有人好好看一眼。
那碗鹹粥，我記了20年。現在我把它寫出來，算是把它放下。
精華 FAQ
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弟弟流血離世後，母親在身體裡痛到經血異常，父親把悲傷沉進酒裡，作者則把眼淚忍在眼眶。全家都在受傷，只是表現的方式不同。
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文章寫到，媽媽半年後確診子宮頸癌初期，但在那之前她已經出現經血量變多的警訊。因拖著悲傷與家務壓力，最後不得不接受切除子宮的手術。
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因為鹹粥不只是點錯餐，而是家中怨懟的出口：爸爸把恨丟給媽媽，媽媽把委屈轉向作者。這碗粥象徵整個家庭長期無法被安放的悲傷。
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