2026-10-19 15:01 潮健康
一到週一就焦慮、壓力大就胃痛？從「心理益生菌」看懂腸腦軸的情緒秘密
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：腸腦軸是大腦與腸道透過神經、免疫、內分泌雙向溝通。
- 重點二：心理益生菌研究有進展，但證據仍不足以作為標準治療。
- 重點三：飲食中的纖維與花青素也可能影響腸道菌相與情緒。
圖說：壓力不只影響情緒，也可能伴隨腸胃不適。大腦與腸道會透過神經、免疫、內分泌及代謝等多重路徑雙向傳遞訊息，這套複雜的溝通網絡稱為「腸腦軸」。
一想到週一上班就開始緊張、重要會議前突然胃痛，甚至晚上明明很累，腦袋卻停不下來。這些常見的壓力反應，背後不只有心理因素，近年科學界也持續關注腸道與大腦之間的雙向溝通。
2026年9月15日發表於《Clinical Nutrition ESPEN》的最新綜合回顧，再度將「心理益生菌（Psychobiotics）」與「腸道菌—腸—腦軸（microbiota-gut-brain axis）」帶進研究焦點。
研究整理指出，腸道微生物可能透過神經、免疫、內分泌與代謝等多重路徑參與腸道與大腦之間的訊息傳遞；但不同菌株、研究族群與實驗方法差異很大，目前距離標準化臨床應用仍有不少問題需要釐清。
腸道真的會和大腦「對話」？腸道並不只是負責消化食物。人體腸道本身具有複雜的腸神經系統，大腦與腸道之間也會持續交換訊息，這套雙向溝通網絡就是近年經常被討論的「腸腦軸」。
其中，迷走神經、免疫反應、壓力相關的內分泌系統，以及腸道微生物產生的短鏈脂肪酸等代謝物，都可能參與其中。2026年的最新回顧也指出，部分腸道菌及研究中的心理益生菌株，可能涉及神經活性物質、短鏈脂肪酸及壓力反應相關路徑。
不過，常被提到的血清素不能簡化成「腸道製造快樂物質，再送進大腦」。腸道、大腦與情緒之間的關係涉及多條生理路徑，遠比單一物質複雜。
「心理益生菌」就是讓人快樂的菌？「Psychobiotics」並不是最近才出現的名詞。2013年，愛爾蘭 University College Cork 的 Timothy Dinan、Catherine Stanton 與 John Cryan 在《Biological Psychiatry》提出相關概念，當時主要指攝取足量後，可能對精神疾病患者產生健康效益的活微生物。隨著研究發展，近年的討論範圍已逐漸延伸至益生元及其他可能影響腸道菌相與腸腦軸的介入方式。
但「心理益生菌」並不等於找到了一種可以讓人快樂的菌。
2026年一篇 umbrella review 彙整30篇探討益生菌、益生元及合生元與成人憂鬱、焦慮症狀的系統性回顧與統合分析。結果顯示，益生菌研究在部分憂鬱症狀上出現較一致的正向結果，但焦慮相關結果明顯較不一致；益生元與合生元的證據則仍有限或具有異質性。
更值得注意的是，納入的30篇研究中，有76.6%的方法學品質被評為中等、低或極低。換句話說，目前研究值得繼續追蹤，卻還不能簡化成「吃某一種益生菌就能改善焦慮或情緒」。
圖說：益生菌、益生元與植物多酚在腸道中扮演不同角色。研究正持續探索三者與腸道微生物及腸腦軸的關聯，但目前仍不能將特定菌株或花青素產品直接等同於改善焦慮、壓力或睡眠。
別急著找「快樂菌」，每天餵腸道什麼也很重要當研究焦點從「補哪一種菌」擴大到整個腸道生態，飲食也成為另一個重要研究方向。
益生元（Prebiotics）並不是益生菌，而是可被特定微生物利用並帶來健康效益的基質。日常飲食中的全穀、豆類、蔬菜、水果、堅果與種子，則可提供不同類型的膳食纖維及植物性成分。
除了纖維，植物食物中的多酚與腸道微生物之間的互動也受到關注。花青素就是其中一類，常見於山桑子、藍莓、黑醋栗及其他深紫、藍紅色植物。
2024年刊登於《Critical Reviews in Food Science and Nutrition》的回顧指出，相當比例的膳食花青素在消化過程中未於上消化道吸收，而會抵達大腸並與腸道微生物產生交互作用；腸道菌也能進一步將花青素轉化成不同代謝物。 不過，人體隨機臨床試驗的系統性回顧與統合分析也指出，花青素與腸道菌相之間的關係並非完全一致，仍需要更多大規模人體試驗。
這也意味著，現階段不能因為「花青素與腸道菌有研究」，就進一步推論花青素產品具有改善焦慮、壓力或睡眠的效果。
從莓果到花青素，研究焦點正在擴大在植物多酚研究持續發展之際，莓果也成為常見研究材料之一。挪威 Medox 花青素膠囊以野生歐洲山桑子（Vaccinium myrtillus）及黑醋栗（Ribes nigrum）萃取物為原料，提供花青素等植物多酚來源。
從營養研究角度來看，花青素與腸道微生物之間的互動提供了新的研究方向；但這與「心理益生菌」仍屬不同概念，也不代表特定花青素補充品具有情緒調節作用。
腸腦軸真正值得注意的地方，或許不是尋找一顆「快樂膠囊」，而是重新理解大腦、腸道、微生物與日常飲食之間，比過去想像更加複雜的雙向關係。
當下一次因為壓力而感覺「胃都揪在一起」時，這種感受並不代表腸道正在直接控制情緒，卻也提醒人們：腸道與大腦並不是兩個完全獨立運作的系統。至於心理益生菌未來能走到哪一步，仍有待更多高品質人體研究回答。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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參考資料：
– NIH, Psychobiotics and the microbiota-gut-brain axis: A comprehensive review of mechanisms, efficacy, and translational challenges
– NIH, “Attacking” the Gut-Brain Axis with Psychobiotics: An Umbrella Review of Depressive and Anxiety Symptoms
–NIH, Psychobiotics: a novel class of psychotropic
–NIH, Anthocyanins-gut microbiota-health axis: A review
–NIH, Health benefits of anthocyanin-containing foods, beverages, and supplements have unpredictable relation to gastrointestinal microbiota: A systematic review and meta-analysis of random clinical trials
原文出處：一到週一就焦慮、壓力大就胃痛？從「心理益生菌」看懂腸腦軸的情緒秘密
精華 FAQ
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腸腦軸是大腦與腸道透過神經、免疫、內分泌與代謝等路徑雙向溝通的系統，因此壓力可能同時引發情緒緊繃與胃痛、脹氣等腸胃不適。
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目前不能這樣簡化。研究顯示益生菌對部分憂鬱症狀可能有正向結果，但焦慮證據不一致，且整體研究品質仍參差不齊，尚不足以作為定論。
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全穀、豆類、蔬果、堅果與種子能提供膳食纖維與植物性成分；花青素等多酚也會與腸道微生物互動，但目前仍不能直接推論能改善焦慮或睡眠。