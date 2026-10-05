同事的事，到底要關心到什麼程度？

2026-10-05 13:15 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：職場關心可以存在，但追問要懂得適可而止。
  • 重點二：同事的私事與主管談話內容，不必強求知道細節。
  • 重點三：知道別人的事不等於能轉述，分寸與保密很重要。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

同事昨天請假，今天回來上班。

一早才剛坐下，就有人問：

「昨天怎麼了？身體不舒服嗎？」

「沒有啦，有點事情。」

如果話停在這裡，其實很平常。

一起工作的人突然請假，隔天見面問一句，很多時候只是關心。

可是有時候，話不會停在這裡。

「什麼事？」

「家裡的事嗎？」

「誰怎麼了？」

「嚴不嚴重？」

原本只是一句關心，問著問著，好像一定要知道發生了什麼事才肯停下來。

職場裡，這樣的情況其實很常見。

另外一種，我想很多上班族應該也不陌生。

主管突然說：

「你進來一下。」

同事跟著主管走進辦公室，門關起來。

外面的人可能還在工作，心裡卻多少會想：

「發生什麼事了？」

等那位同事一出來，馬上有人靠過去：

「欸，主管找你幹嘛？」

對方如果只回一句：

「沒什麼，就工作上的事。」

有時候還是擋不住下一句：

「什麼工作？」

「是不是前幾天那件事？」

「主管有沒有說什麼？」

說完全不好奇，好像也不太真實。

我自己在職場這麼多年，也不是從來沒有問過別人的事。

後來我才慢慢覺得，問題可能不在「能不能問」。

而是問了第一句之後，對方如果不想說，我們知不知道停下來。

關心和打聽，有時候只差在知不知道適可而止

同事請假回來，我們問一句：

「昨天還好嗎？」

如果對方願意說，自然會說。

如果他只回答：

「沒事，已經處理好了。」

其實這句話本身，就已經是一個答案。

他不是沒有聽見你的問題，也不一定是不把你當朋友。

也許只是那件事情，他暫時不想談。

可能是家裡的事，可能是身體的事，也可能只是他自己的私人安排。

工作在一起，不代表生活裡的每一件事情都必須向同事交代。

以前我也不一定會特別去想這些。

大家熟了，問一句、再多問一句，好像也沒什麼。

可是後來我發現，有些讓人不舒服的問題，問的人未必有惡意。

只是我們常常站在自己的角度想：

「我只是關心你啊。」

卻忘了問自己：

對方現在想不想讓我知道？

關心，是我願意問一句。

分寸，是你不想回答的時候，我也願意停下來。

主管找同事談話，不一定每件事都需要知道

辦公室裡還有一種好奇，很容易發生在主管和同事之間。

只要有人被主管單獨叫去談話，旁邊的人多少都會注意。

尤其如果談得有點久，出來的時候表情又不太一樣，更容易讓人想知道發生了什麼。

可是主管和員工之間談的事情，可能是工作，也可能牽涉績效、薪資、人事安排，甚至是員工自己的私人狀況。

不是每一件事情，都適合在辦公室裡公開。

如果對方願意主動說：

「剛剛主管找我談那個案子。」

那當然沒什麼。

但如果他只說：

「工作上的事。」

我現在反而會覺得，話到這裡就可以了。

因為他已經告訴我，他現在不想再往下說。

有時候職場裡真正讓人自在的，不是大家什麼事情都互相知道。

而是有些事情即使我不知道，也不會覺得非知道不可。

熟，不代表沒有界線

同事相處久了，真的很容易忘記這件事。

每天一起工作、一起吃飯、一起抱怨工作，有時候連彼此家裡大大小小的事情都知道。

久了以後，很容易產生一種感覺：

「我們這麼熟了，有什麼不能問？」

可是熟悉和界線，其實可以同時存在。

有些同事願意談家庭，有些不願意。

有人不介意別人知道自己的薪水，有人覺得那是隱私。

有人請假回來，可以很自然地告訴大家自己去哪裡；也有人只想說一句「有事」。

沒有哪一種一定比較好。

只是每個人願意讓同事走進自己生活裡的距離，本來就不一樣。

我們不能因為自己不介意，就認為別人也應該不介意。

熟，不代表什麼都可以問；關係好，也不代表對方沒有不想說的事。

我覺得這可能也是職場相處裡，一個很容易被忽略的分寸。

他願意告訴你，不代表你可以替他告訴別人

還有一件事，我覺得比「要不要問」更需要注意。

有時候同事真的願意跟我們說。

「昨天我請假，是因為家裡有點事情。」

「主管剛剛找我，是在談工作調整。」

甚至有些事情，是對方因為信任，才私下告訴我們。

可是知道一件事，和擁有把它說出去的權利，是兩回事。

職場裡應該很多人都聽過這句話：

「我跟你說，你不要跟別人說喔。」

然後過沒多久，另一個人也知道了。

再過一個下午，可能整個辦公室都知道了。

最麻煩的是，話傳過幾個人之後，常常已經不是原來的樣子。

每個人多一句自己的理解，最後連當事人聽見，都可能會想：

「我什麼時候這樣說過？」

所以現在如果有人願意告訴我一件比較私人的事情，我反而會提醒自己：

他願意跟我說，是他的選擇。

要不要讓其他人知道，也應該是他的選擇。

一個人願意把事情告訴你，是信任；不是把這件事的轉述權一起交給你。

有些人真的只是熱心

不過寫到這裡，我也不想把所有愛問事情的人都說成愛八卦。

因為有些人真的只是熱心。

看到同事臉色不好，會問一句：

「你還好嗎？」

知道同事家裡有人生病，也會多關心幾句。

有人請假幾天回來，大家問：

「事情都處理好了嗎？」

這些關心，有時候反而會讓人在工作裡感覺到溫暖。

如果一間辦公室裡，大家只做自己的事，誰發生什麼都完全不聞不問，那也未必是我們想要的職場關係。

所以我不覺得答案是：

「同事的事情都不要管。」

那樣好像又走到另一個極端。

我比較在意的是，當我們問了一句之後，有沒有留一點空間給對方。

他想說，我就聽。

他不想說，我也不需要因為好奇，一直把問題往下追。

有時候一句：

「有需要幫忙再跟我說。」

可能就夠了。

關心不是一定要知道發生了什麼，而是讓對方知道，需要的時候，有人願意在。

這個分寸，說起來很簡單，真的放進每天的相處裡，我覺得也不是每一次都拿捏得那麼剛好。

有時候我們只是順口多問了一句。

有時候也可能是在別人問起時，不小心把自己知道的事情說了出去。

我自己也還是在一次一次和人相處的過程裡，慢慢提醒自己。

下次想問同事「怎麼了」的時候，可以問。

只是如果對方笑笑地說：

「沒什麼。」

也許就讓那句「沒什麼」，停在那裡。

不一定要再追問。

因為職場上舒服的關係，不是什麼事情都知道。

而是我關心你的時候，你知道那是一份善意；你不想說的時候，我也知道該停在哪裡。

同事之間可以有溫度，也要有分寸。

有些事情，我們可以關心。

有些事情，對方願意說，我們就聽。

至於那些他不想說的，也許就留一點空間給他。

我覺得，這樣的距離，反而更容易讓一段職場關係走得久一點。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote



精華 FAQ

  • 可以先簡單問一句「昨天還好嗎」，讓對方知道你有關心；如果對方只回答「沒事」或不願多談，就應該停在這裡，不必為了滿足好奇心繼續追問。

  • 因為主管談話可能涉及工作、績效、薪資、人事安排或私人狀況，這些內容未必適合公開。對方若只說是工作上的事，就表示他不想再多談，尊重即可。

  • 文章強調，對方願意告訴你，是基於信任，不代表你有權轉述給別人。即使出於熱心，也要先確認是否能對外說，否則很容易變成八卦或造成誤解。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#上班族 #工作職場 #職場人生 #職場建議 #職場生存學 #職場生存之道

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2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
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有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-09-30 08:35 胡靖韋
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

引爆全球體壇的荒謬現場，這就是2026年愛知名古屋亞運開賽前夕。停靠在名古屋港邊的郵輪塞滿了動彈不得的各國選手，碼頭邊一整排鐵皮貨櫃組合屋在秋風中顯得格外寒酸。主辦方為了節省預算、避免場館賽後閒置，直接取消統一選手村，改以港口貨櫃屋、郵輪與分散市區的飯店當替代方案。

​各國代表團一落地直接迎來一場後勤大災難，貨櫃組合屋空間狹小、設施頻頻故障，碼頭通關與入住手續全面癱瘓。大批頂級運動員拖著行李在碼頭吹冷風、長時間滯留挨餓，接駁車班次嚴重脫節，把選手原本緊湊的備戰節奏徹底打爛。現場一片罵聲連連，各國教練團急得跳腳。

​我把鏡頭轉向名古屋市區這所廢棄三年的「御園國小」，映入眼簾的卻是完全不同的平行世界：寬敞的大廳飄出台灣料理的熱氣，頂級運科設備平穩運轉，選手們神情自若地喝著特調飲品。在別國選手還在為睡貨櫃屋、等接駁車焦頭爛額的時候，台灣已經把一整座「五星級國訓中心」中繼站，空運到了名古屋市中心！

帶過上千場企業培訓、看過五千多張命盤，我常跟企業高管說：一場仗能不能打贏，看前線的火力；一場仗能不能走得長遠，看後勤的底氣。這次在名古屋，我看見了什麼叫作把後勤資源整合做到天花板的教科書典範。

​​

選手出身的部長出手！乙木申月的絕境破局智慧

運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影
運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影

​這場讓外國代表團看得目瞪口呆的神級後勤，靈魂人物正是剛接掌運動部的首任部長，兩屆奧運羽球金牌得主李洋

​從八字心理學來看，李洋是標準的”乙木生於申月”，秋金肅殺克伐，環境充滿嚴苛的考驗，但乙木天生具備藤蔓般的柔韌身段，懂得借力使力、在石縫中攀爬突破。面對大會破碎的體制，李洋沒有硬碰硬去抗議抱怨，而是發揮乙木極致的靈動與同理心，把跨部會資源穿針引線，結合台日民間外交深耕十餘年的深厚互信。直接打破日本地方行政慣例，把整座廢棄小學包租一個月，打造成鋼鐵堡壘。這就是看懂出廠設定、把天賦發揮到極致的破局智慧。

​「以前我跟大家一樣坐在台下，想的是怎麼把球打好、把獎牌帶回台灣，現在來到運動部，我們在意的就是把後勤做到極致，讓選手教練毫無後顧之憂去拚！」李洋這句鏗鏘有力的承諾，成了刺破這場亞運後勤混亂最強的一把利刃。當過頂級選手，他太清楚惡劣環境對作戰狀態有多致命：

拒絕讓國手委屈住貨櫃！早在出發前，李洋親自飛赴日本實地踏勘，後勤團隊強勢在中繼站周邊搶下上百間專屬飯店房間，直接讓中華健兒繞過碼頭的混亂災難，擁有寬敞舒適的床能一夜好眠。

拒絕讓選手搭機受折騰！出發前直接協調華航放大機型，商務艙與豪經艙大幅擴容，全團享有平等的尊榮待遇。

建構安全防護天網！一口氣布局「2處中繼站+1個衛星站」，把愛知、豐橋到東京的防線全數拉起。

廢棄校舍被爆改！三層樓築起心理安全感的防護堡壘​

位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

走進這棟三層樓的一站式基地，每一個角落都狠狠擊中競技運動員最渴望的剛需。很多人以為這只是伙食好、設備新。從認知心理學來看，身處異鄉高壓的作戰環境，大腦杏仁核隨時處於威脅警戒狀態。

李洋打造的中繼站，本質上是在替全體國手建立「強大的心理安全邊界」。當身心重新找回掌控感，焦慮的神經迴路瞬間切換回放鬆修復模式。內在穩了，氣場就開了。

一樓｜家鄉味狂炸！戰鬥能量補給站

​農業部跨海空運29項台灣頂級食材，國訓中心營養師現場嚴格把關。當別國選手在港邊苦等冷便當時，散打好手張煥宜走進來，手裡接過的是現做的高蛋白珍珠奶茶與綿密甘甜的鹽滷豆花！他面對鏡頭興奮直呼：「這裡什麼都有，有專屬空間吃飯、治療，感覺就像把國訓中心直接搬到了名古屋！」

二樓｜超狂～極速回血！運科修復殿堂

​50多位醫師、物理治療師與防護員全員待命。日式榻榻米上，運科中心的高壓氧艙與腿套式氣壓按摩設備全力運轉。選手一下場，幾分鐘內就能排解全身乳酸，把身體機能瞬間灌飽回血。

三樓｜關門死磕！專屬閉門試煉場

​原本的學校體育館被徹底翻新，半場鋪設國際標準羽球地墊，半場架起技擊類與重訓的專業防護設備。外頭交通混亂、場地難搶，中華健兒在自己的地盤裡戰吼震天，把刀刃磨到最銳利！

場外雜音踩不滅求勝意志：最強後盾已就位，只管放膽去贏！

日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供
日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供

即使賽前中繼站門口帆布遭到不明人士惡意塗鴉破壞，李部長依然展現頂級冠軍的氣魄，第一時間要求日方全力緝凶、全面升級維安。更在鏡頭前霸氣回應：真正的運動精神是在賽場上拿實力說話，任何場外小動作都動搖不了這支隊伍。

​看著別國選手在貨櫃屋前焦躁不安，再看著台灣選手眼神裡燃燒的求勝烈火，那種被國家傾全力守護的底氣，已經完全寫在每一個人的臉上。當所有後顧之憂都被專業團隊牢牢扛在身後，中華健兒眼裡只剩下一件事：哨聲響起，上場把對手打趴，把榮耀堂堂正正帶回台灣！

​看著名古屋這場逆襲，其實也在提醒我們每個人，你在職場與人生賽道上拚搏，是否也常常為了趕路，而忽視了自己的後勤與邊界？懂得照顧好自己的出廠設定、為自己搭建堅固的後勤避風港，你才能在生命的關鍵局裡放膽發光。

​最強後勤已立穩，這場硬仗，中華隊放膽去衝，每一步都算數！再來就是整個台灣人民的後援啦，一起為我們的主角健兒們全力加油！

#亞運 #李洋

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

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內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

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「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福

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2026-09-28 14:59 女子漾／編輯王廷羽
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖

有些人明明知道自己吃虧了，卻還是懶得計較；看到身邊的人有困難，又總忍不住伸手幫忙。這種「心太軟」的個性，年輕時可能沒少受委屈，但在人際關係中累積下來的信任與好人緣，也可能在意想不到的時候成為助力。以下3個星座就常被形容個性老實、心地柔軟，看看你有沒有上榜！

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TOP3 雙魚座：心太軟，很難對別人狠下心

雙魚座感受細膩，也很容易站在別人的角度思考，即使自己心裡已經有點不舒服，只要對方說幾句軟話，或真的遇到困難，他們常常又會忍不住心軟。尤其面對重視的人，雙魚座很容易付出比自己想像中更多，因此偶爾也會因為太相信別人而吃虧。不過這份溫柔也讓他們容易累積好人緣，當自己需要幫助時，過去曾經給出去的善意，也可能以另一種方式回到身邊。

圖片來源：tvN
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TOP2 巨蟹座：什麼都替別人想，委屈卻自己吞

巨蟹座相當重感情，對家人、朋友更是如此！只要是自己在乎的人遇到問題，他們通常很難真正置身事外，嘴上可能沒說什麼，私下卻已經默默幫忙處理一大堆事情。也因為總把別人的感受擺在前面，巨蟹座有時會讓自己受委屈，甚至被認為「太好說話」。不過他們對人的好通常都藏在細節裡，時間久了，誰是真心對待身邊的人，大家其實都看得出來，也因此容易擁有幾段真正長久、可靠的關係。

圖片來源：tvN
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TOP1 金牛座：不愛爭輸贏，吃過的虧最後都變成底氣

金牛座給人的印象通常老實、穩重，不喜歡為了一點小事跟人爭得面紅耳赤。只要沒有踩到底線，他們很多時候寧願退一步，也不想把時間浪費在勾心鬥角上。

這種個性年輕時可能讓金牛座吃過不少悶虧，但他們最大的優勢就是「穩」。比起眼前輸贏，金牛座更願意把心力放在自己的生活、工作與長期目標上，一步一步累積實力。過去吃過的虧、走過的彎路，久了反而成為經驗與判斷力，生活也容易越過越安穩。

圖片來源：tvN
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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名的3個星座是雙魚座、巨蟹座與金牛座。作者認為他們多半心地柔軟、願意替人著想，因此在人際互動中常不知不覺讓自己受委屈。

  • 雙魚座感受細膩，常會站在別人的角度思考，即使自己已經不舒服，只要對方說軟話或真的有困難，就容易再次心軟，甚至付出超出自己預期的幫助。

  • 金牛座不喜歡為小事爭輸贏，年輕時雖可能吃悶虧，但他們重視長期累積與穩定發展，過去的經驗會轉化成判斷力與底氣，讓生活逐漸更安穩。

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水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

2026-09-27 21:05 女子漾／編輯張念慈
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖

早餐想吃水煮蛋，卻懶得開瓦斯爐、搬出電鍋？其實手邊一個保溫瓶，就可能派上用場！家事達人分享「保溫瓶燜蛋法」，利用滾燙熱水與保溫效果，就能把雞蛋燜熟。另外，不少人煮蛋時都碰過「蛋殼死都剝不下來」的窘境，甚至剝到最後蛋白跟著掉了一大半，其實這可能和雞蛋的新鮮程度有關。

水煮蛋為何超難剝？可能是雞蛋太新鮮

一名網友日前在Threads分享，自己早餐固定會吃2顆水煮蛋，每次烹調方式幾乎相同，偶爾卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，一撕蛋殼，連蛋白也整片跟著掉下來，讓他忍不住懷疑是不是雞蛋品質出了問題。

沒想到有雞蛋業者現身解答，指出雞蛋太新鮮時，反而比較容易出現不好剝殼的情況。這是因為雞蛋隨著存放時間增加，蛋白的酸鹼值會發生變化，蛋白與內膜的黏附程度也會下降，因此相較之下，存放一段時間的蛋煮熟後通常比較容易剝殼。

雞蛋別為了好剝長時間放室溫

雖然部分蛋商建議，新鮮雞蛋可以先放置一段時間再煮，但保存方式仍要特別注意。尤其台灣環境溫度較高，不建議單純為了讓水煮蛋比較好剝，就將雞蛋長時間放在室溫下。依照農業部雞蛋保存資訊，購買後若無法立即食用，應妥善冷藏保存，降低雞蛋變質的風險。

因此，如果買回家的雞蛋本來就是冷藏販售，也應持續冷藏，不要反覆退冰、冷藏。

水煮蛋剝到坑坑疤疤？煮完先做這一步

想讓水煮蛋比較好剝，另一個常見方法就是「煮熟後快速降溫」。雞蛋煮好後，可以立即放入冷水或冰水中降溫，等到雞蛋完全冷卻後，再從較寬的那端輕輕敲出裂痕，沿著蛋殼與蛋白之間慢慢剝除。

網路上也有人分享在煮蛋水中加入鹽或白醋等方法，不過實際效果可能受到雞蛋新鮮程度、烹煮方式等因素影響，不一定每次都有效。

不想開火！保溫瓶也能做水煮蛋

如果租屋處沒有廚房，或早上實在懶得開火，家事達人陳映如則分享「保溫瓶燜蛋法」，準備雞蛋、滾水與保溫效果良好的保溫瓶即可。

做法也很簡單：

1.準備雞蛋，冷藏蛋可先稍微回溫，避免突然接觸高溫造成破裂。

2.保溫瓶加入約7至8分滿的滾燙熱水。

3.小心放入雞蛋並立刻蓋緊瓶蓋。

4.靜置約25至30分鐘，再確認雞蛋是否完全熟透。

不過每款保溫瓶的保溫效果不同，加上雞蛋大小、數量及原始溫度都會影響熟度，因此時間並非絕對。

若是第一次嘗試，建議確認蛋白與蛋黃都已充分凝固後再食用。想一次準備多顆雞蛋，也要注意水量與溫度是否足夠，避免中心沒有完全熟透。

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