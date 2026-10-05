同事的事，到底要關心到什麼程度？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 職場關心可以存在，但追問要懂得適可而止。

職場關心可以存在，但追問要懂得適可而止。 重點二： 同事的私事與主管談話內容，不必強求知道細節。

同事的私事與主管談話內容，不必強求知道細節。 重點三：知道別人的事不等於能轉述，分寸與保密很重要。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

同事昨天請假，今天回來上班。

一早才剛坐下，就有人問：

「昨天怎麼了？身體不舒服嗎？」

「沒有啦，有點事情。」

如果話停在這裡，其實很平常。

一起工作的人突然請假，隔天見面問一句，很多時候只是關心。

可是有時候，話不會停在這裡。

「什麼事？」

「家裡的事嗎？」

「誰怎麼了？」

「嚴不嚴重？」

原本只是一句關心，問著問著，好像一定要知道發生了什麼事才肯停下來。

職場裡，這樣的情況其實很常見。

另外一種，我想很多上班族應該也不陌生。

主管突然說：

「你進來一下。」

同事跟著主管走進辦公室，門關起來。

外面的人可能還在工作，心裡卻多少會想：

「發生什麼事了？」

等那位同事一出來，馬上有人靠過去：

「欸，主管找你幹嘛？」

對方如果只回一句：

「沒什麼，就工作上的事。」

有時候還是擋不住下一句：

「什麼工作？」

「是不是前幾天那件事？」

「主管有沒有說什麼？」

說完全不好奇，好像也不太真實。

我自己在職場這麼多年，也不是從來沒有問過別人的事。

後來我才慢慢覺得，問題可能不在「能不能問」。

而是問了第一句之後，對方如果不想說，我們知不知道停下來。

關心和打聽，有時候只差在知不知道適可而止

同事請假回來，我們問一句：

「昨天還好嗎？」

如果對方願意說，自然會說。

如果他只回答：

「沒事，已經處理好了。」

其實這句話本身，就已經是一個答案。

他不是沒有聽見你的問題，也不一定是不把你當朋友。

也許只是那件事情，他暫時不想談。

可能是家裡的事，可能是身體的事，也可能只是他自己的私人安排。

工作在一起，不代表生活裡的每一件事情都必須向同事交代。

以前我也不一定會特別去想這些。

大家熟了，問一句、再多問一句，好像也沒什麼。

可是後來我發現，有些讓人不舒服的問題，問的人未必有惡意。

只是我們常常站在自己的角度想：

「我只是關心你啊。」

卻忘了問自己：

對方現在想不想讓我知道？

關心，是我願意問一句。

分寸，是你不想回答的時候，我也願意停下來。

主管找同事談話，不一定每件事都需要知道

辦公室裡還有一種好奇，很容易發生在主管和同事之間。

只要有人被主管單獨叫去談話，旁邊的人多少都會注意。

尤其如果談得有點久，出來的時候表情又不太一樣，更容易讓人想知道發生了什麼。

可是主管和員工之間談的事情，可能是工作，也可能牽涉績效、薪資、人事安排，甚至是員工自己的私人狀況。

不是每一件事情，都適合在辦公室裡公開。

如果對方願意主動說：

「剛剛主管找我談那個案子。」

那當然沒什麼。

但如果他只說：

「工作上的事。」

我現在反而會覺得，話到這裡就可以了。

因為他已經告訴我，他現在不想再往下說。

有時候職場裡真正讓人自在的，不是大家什麼事情都互相知道。

而是有些事情即使我不知道，也不會覺得非知道不可。

熟，不代表沒有界線

同事相處久了，真的很容易忘記這件事。

每天一起工作、一起吃飯、一起抱怨工作，有時候連彼此家裡大大小小的事情都知道。

久了以後，很容易產生一種感覺：

「我們這麼熟了，有什麼不能問？」

可是熟悉和界線，其實可以同時存在。

有些同事願意談家庭，有些不願意。

有人不介意別人知道自己的薪水，有人覺得那是隱私。

有人請假回來，可以很自然地告訴大家自己去哪裡；也有人只想說一句「有事」。

沒有哪一種一定比較好。

只是每個人願意讓同事走進自己生活裡的距離，本來就不一樣。

我們不能因為自己不介意，就認為別人也應該不介意。

熟，不代表什麼都可以問；關係好，也不代表對方沒有不想說的事。

我覺得這可能也是職場相處裡，一個很容易被忽略的分寸。

他願意告訴你，不代表你可以替他告訴別人

還有一件事，我覺得比「要不要問」更需要注意。

有時候同事真的願意跟我們說。

「昨天我請假，是因為家裡有點事情。」

「主管剛剛找我，是在談工作調整。」

甚至有些事情，是對方因為信任，才私下告訴我們。

可是知道一件事，和擁有把它說出去的權利，是兩回事。

職場裡應該很多人都聽過這句話：

「我跟你說，你不要跟別人說喔。」

然後過沒多久，另一個人也知道了。

再過一個下午，可能整個辦公室都知道了。

最麻煩的是，話傳過幾個人之後，常常已經不是原來的樣子。

每個人多一句自己的理解，最後連當事人聽見，都可能會想：

「我什麼時候這樣說過？」

所以現在如果有人願意告訴我一件比較私人的事情，我反而會提醒自己：

他願意跟我說，是他的選擇。

要不要讓其他人知道，也應該是他的選擇。

一個人願意把事情告訴你，是信任；不是把這件事的轉述權一起交給你。

有些人真的只是熱心

不過寫到這裡，我也不想把所有愛問事情的人都說成愛八卦。

因為有些人真的只是熱心。

看到同事臉色不好，會問一句：

「你還好嗎？」

知道同事家裡有人生病，也會多關心幾句。

有人請假幾天回來，大家問：

「事情都處理好了嗎？」

這些關心，有時候反而會讓人在工作裡感覺到溫暖。

如果一間辦公室裡，大家只做自己的事，誰發生什麼都完全不聞不問，那也未必是我們想要的職場關係。

所以我不覺得答案是：

「同事的事情都不要管。」

那樣好像又走到另一個極端。

我比較在意的是，當我們問了一句之後，有沒有留一點空間給對方。

他想說，我就聽。

他不想說，我也不需要因為好奇，一直把問題往下追。

有時候一句：

「有需要幫忙再跟我說。」

可能就夠了。

關心不是一定要知道發生了什麼，而是讓對方知道，需要的時候，有人願意在。

這個分寸，說起來很簡單，真的放進每天的相處裡，我覺得也不是每一次都拿捏得那麼剛好。

有時候我們只是順口多問了一句。

有時候也可能是在別人問起時，不小心把自己知道的事情說了出去。

我自己也還是在一次一次和人相處的過程裡，慢慢提醒自己。

下次想問同事「怎麼了」的時候，可以問。

只是如果對方笑笑地說：

「沒什麼。」

也許就讓那句「沒什麼」，停在那裡。

不一定要再追問。

因為職場上舒服的關係，不是什麼事情都知道。

而是我關心你的時候，你知道那是一份善意；你不想說的時候，我也知道該停在哪裡。

同事之間可以有溫度，也要有分寸。

有些事情，我們可以關心。

有些事情，對方願意說，我們就聽。

至於那些他不想說的，也許就留一點空間給他。

我覺得，這樣的距離，反而更容易讓一段職場關係走得久一點。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote



