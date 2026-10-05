「慢慢來，比較快」可能只說對一半！古人眼中的「快」與「慢」，竟然都跟「心」有關

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《說文解字》裡「快」本義是「喜」，後來才引申為速度快。

《說文解字》裡「快」本義是「喜」，後來才引申為速度快。 重點二： 「快」與「慢」都屬心部，反映古人重視內在心境。

「快」與「慢」都屬心部，反映古人重視內在心境。 重點三：「慢」原指惰與不畏，也延伸出怠慢、傲慢等負面意涵。

我們每天都在說「快」：快一點、快到了、快完成、快回覆。可是你知道嗎？許慎在《說文解字》裡解釋「快」，第一個意思竟然不是「快速」。只有兩個字：「喜也。」這個發現，讓我重新再看一次「快」這個字。

「快」的第一個意思，竟然不是快速，而是「喜」

現代漢語裡，「快」幾乎已經和「速度」畫上等號。快車、快遞、快速、加快，我們每天使用這個字，想到的都是時間縮短、事情更快完成。可是許慎在《說文解字》裡寫的是：「快，喜也。从心夬聲。」

「快」的本義是「喜」。清代文字學家段玉裁在《說文解字注》中又補了一句：「引申之義爲疾速。俗字作駃。」也就是說，「疾速」這個我們今天最熟悉的意思，是後來引申出來的。這個次序很有意思。我們以為「快」本來就是快一點、跑快一點、做快一點；可是從許慎的解釋來看，古人先想到的是「喜」，後來才有「疾速」。

為什麼「快」字裡面有一個「心」？

再看看字形。「快」以「心」為形旁，以「夬」為聲旁。「夬」在《說文解字》裡解作「分決也」，有分開、決斷的意思。這裡就有一個很生活化的畫面。一個人心裡一直卡著一件事情，猶豫很久，做什麼都拖拖拉拉；另一個人終於想清楚、做了決定，整個人是不是立刻俐落許多？

「夬」有決斷之意，「心」放在旁邊。從文字結構來看，「快」這個字很早就把人的內在狀態放進去了。心裡有了出口，做事情也可能跟著俐落起來。

原來古人甚至把「快」和「速度」分開來寫

更有意思的是，段玉裁提到，「疾速」是「快」後來引申出來的意思，而且「俗字作駃」。「駃」用了「馬」部。看到這裡，會發現一個很有趣的對照：一個「快」字從「心」，談的是「喜」；另一個用「馬」部的「駃」，則更容易讓人聯想到奔馳、速度。

今天我們說「快」，幾乎不會去區分這兩件事情。可是古人的文字世界裡，人的內在感受和外在奔跑，曾經有過這麼細緻的區分。所以我們現在說「快一點」，有時候說的是手腳；但「快」這個字最早留下的，卻是人的心情。

「慢」就沒有那麼浪漫了

現在很流行「慢生活」，慢慢吃飯、慢慢走路、慢慢閱讀，好像只要把速度降下來，生活就會多出一些空間。可是許慎看到「慢」這個字，沒有這麼浪漫。《說文解字》寫得很直接：「慢，惰也。从心曼聲。一曰慢，不畏也。」「惰」，就是懈怠、怠惰。

後面還有一句：「不畏也。」從古人的文字解釋來看，「慢」所指的並不只是速度放慢，也涉及一個人是否懶散、是否失去敬畏。所以，今天我們說「慢活」，和古人說的「慢」，其實是兩回事。今天有人慢慢吃一頓飯，是想把注意力放回食物與當下；古人說的「慢」，卻可能是在說該做的事情拖著不做，該重視的人也沒有放在心上。

圖片來源：notebooklm製圖

「慢」為什麼後來會和「怠慢」、「傲慢」連在一起？

「慢」這個字後來進入人與人的關係裡，意思就更明顯了。一個人做事拖延，可以說他怠慢；一個人對別人愛理不理，也可以說他怠慢。教育部《異體字字典》所收錄的「慢」，就包含怠惰，以及輕侮、輕視等義項。所以「傲慢」這個詞也很值得玩味。

當一個人開始「慢」別人，問題就不只是動作快不快，而是他有沒有把對方放在眼裡。從「心」出發的字，最後竟然走進了人與人的相處。

最有意思的是，「快」和「慢」居然都從「心」

這兩個字，我們現在每天拿來談速度快一點、慢一點。可是《說文解字》的分類裡，「快」與「慢」都屬於「心部」：一個是「喜」，一個是「惰」。所以，漢字裡的「快」與「慢」，至少在這套古文字解釋裡，首先描述的並不是秒數，而是人的狀態。

同樣是一個「慢」，有人是在休息，有人是在拖延；同樣是一個「快」，有人做事俐落，有人只是被時間追著跑。

所以，「慢慢來，比較快」還可以再問一句

我們常聽到「慢慢來，比較快」，這句話通常是在提醒人不要急。可是如果把「快」與「慢」放回《說文解字》裡重新看，問題就變得有意思了。你慢下來，是因為你真的在感受生活，還是因為事情懶得做、一直往後拖？

你做得很快，是因為心裡有喜、有決斷，所以手腳俐落；還是只是被時間追著跑，速度很快，心裡卻早就沒有餘裕？同樣是「慢」，原因不同，意思就不同。同樣是「快」，心境不同，也會是完全不同的狀態。





現在再看到「快」，我會多看一眼左邊的「心」

以前看到「快」，我大概先想到速度快一點、快完成、快回覆、快到終點。可是現在再看到這個字，我會想起許慎的那句話：「快，喜也。」

原來我們追了這麼久的「快」，最早留下來的意思，竟然是一種「喜」。而我們現在努力練習的「慢」，也別忘了《說文解字》裡那兩個有點刺耳的解釋：「惰也」、「不畏也」。所以今天，如果再有人對我說「快一點」，我可能會先問自己：我的心裡有沒有那個「喜」？

如果我想慢下來，也會再問一句：我是在把生活過得仔細一點，還是只是把該做的事情往後拖？有時候，一個字拆開來看，才發現我們每天說出口的話，裡面藏著比想像中更多的東西。