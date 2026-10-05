現代的恐龍家長，其實在等以前的老師一句道歉

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者回憶升學年代，老師偏重成績並常以體罰管教。

作者回憶升學年代，老師偏重成績並常以體罰管教。 重點二： 貧富與班級標籤造成差別待遇，A段班享有較多資源。

貧富與班級標籤造成差別待遇，A段班享有較多資源。 重點三：許多家長對老師仍有心結，源於童年被羞辱與受罰的創傷。

現在的老師常常抱怨家長恐龍。我卻覺得，很多家長的心裡，其實在等以前的老師，一個真誠的道歉。

我們長大的那個升學年代，老師非常勢利，狗眼看人低。經歷過的人，都知道我在說什麼。

特權，連打人的力道都不一樣

只要爸爸媽媽沒當家長委員或家長會長，就不會有特權。

所謂的特權，跟電影《魯冰花》演的一樣：「有錢人家的小孩，什麼都比較會」。水火箭比賽、書法比賽、演講比賽、鋼琴比賽、合唱團比賽，被推薦去的，都是特權。

連老師在體罰的時候，都可以感覺到，老師打特權小孩的力道，跟一般小孩是不一樣的。

升學年代，老師會打人。最常見的是學生木板座椅的木板條，面積比較大，壓力平均分散，聲音很大，卻比較沒有痛感。比較稚嫩的老師，通常用「愛的小手」，那隻小手往往打到第3下、第4下，就飛走遠了。

打人經驗老成、講究的老師，知道要拿短短細細的一條白色熱熔膠。

我國三地理成績不及格，手心被打了20下。那位女老師身形纖細、個頭不高，但她是真的用盡全力在打。

被打完，下一節上課抄筆記，掌心忽然一陣劇痛。我想說奇怪了，手掌怎麼會痛？低頭一看，剛剛被熱熔膠打的地方，瘀青了。

921地震後，學校好教室只給了A段班

我國中念南投縣名間國中。

我不知道現在是不是還那麼講究成績？以前學校把學生分成A、B、C段班，A段升學班只講成績。成績不好，就被老師貼標籤，老師打人沒有上限。

老師替每個人訂標準，成績不好的70分，成績比較好的90分或95分。沒達到這水準，差1分打1下，或2下。

先打手心，手心打到不能再打，打手背，手背打到不能再打，打屁股，屁股打到不能再打，打大腿後側，大腿後側打到不能再打，換打小腿。全身撐不住，都不能打了，就趴著做拱橋，或是「分期付款」，一天給老師打100下。

那個年代的父母，根本不會在乎自己的小孩被打，反而還拜託老師、送禮給老師，「拜託老師多打一點」。

小孩子成績不好、不學好，就是要打。

我國三時，921地震，學校的教室幾乎都是半倒，只有一棟新蓋的教室是完好的。學校先給A段班使用完好的新教室，其他的B段班、C段班在哪裡呢？他們在大操場上、腳踏車棚上課。

你可以想像那個畫面嗎？

在操場上上課，鼻子要吸著操場的塵土，頂著太陽熱情的溫度。在車棚裡面上課，就是蚊子、蟲子的肉食饗宴。

我對學校這樣的做法，很不以為然。

我永遠忘不了國中導師跟我們說：「你們這些成績比較前段的，畢業後都不會再來看我，畢業後來看我的，都是成績比較後面的技藝班。」

我當時心裡想：老師，你這種變態式的打法，我們心裡只剩怨恨，恨老師，也怨恨升學體制。

窮人家的小孩，第一批被貼標籤

有的老師，課後開自己的私塾補習班，月考、段考的考題，都從他的補習班出來。沒去補習班，就吃悶虧，會是第一個被體罰的對象。老師懲罰的，是那些沒讓他賺到外快的學生。

窮人家的小孩，往往是第一批被貼標籤的。被貼上標籤，等於被體制否定，同學看到被老師貼標籤了，有樣學樣。老師一旦看不起你，你就是一個可以霸凌的對象！

我小時候，就是在那樣的環境裡長大。

國中，女生只能夾黑色髮夾，剪西瓜皮髮型。自然捲的人比較吃虧，頂著那樣的髮型，總是被恥笑、被取綽號。鞋子只能穿全白，不能穿黑鞋，連襪子也要全白。

當時我不懂這些規定的意義，只覺得學校管很多。問老師為什麼，老師只淡淡地說：「學校講求的是紀律。」

禮拜六全天輔導課，禮拜日上午也是輔導課。

有些老師進度教得比較快，就開始抱怨校長，說新來的校長不讓老師在沒課的時候回家，是個爛校長。學生還有一種功能，是給老師發牢騷用的，股票被套牢、家庭失和、抱怨校長管得太嚴，這些牢騷，其實聽到都可以背出來。

當時年紀小，只覺得苦悶。現在回頭看，那真的不是人過的生活。

我現在40出頭，還是時常午夜夢回，夢到自己回到國中，沒唸書，考試不及格，等著被老師體罰。

那樣的時代，我相信大家都有心理創傷。

我時常在想，是現在的思想比較開明了，還是家長對老師這個職業，從小就有個打不開的結？那個升學、體罰、只講成績的年代，在現在的家長心裡，留下了一道很深的疤。

那道疤，不該只由我們這一代自己背。