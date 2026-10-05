【整理包】康乃爾大學7男被控性侵女大生！為何2年後才炸鍋？10個重點一次看懂

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）爆出重大性侵爭議！一名女大生指控2024年10月前往校內Chi Phi兄弟會會館後，在酒精及K他命等物質影響、無法有效表達同意的狀態下，遭多名男子性侵。案件涉及7名男子，但當時並未有人遭到刑事起訴，校方部分紀律處分又包括撰寫反省報告等措施，隨著細節曝光，迅速引爆輿論怒火。

事件沉寂近2年後，女方於2026年9月提起長達101頁的民事訴訟，將康乃爾大學、兄弟會及相關男子列為被告，也讓當年的調查程序重新受到檢視。如今不只刑事調查重啟，紐約州政府也介入，康乃爾校長Michael Kotlikoff更公開坦言，校方「必須做得更好」。

1. 20歲女大生控遭多人性侵，事件持續數小時

事件發生於2024年10月19日深夜至20日凌晨。根據女方提出的民事訴訟，她當時是一名20歲的康乃爾大學本科生，在法律文件中以「Jane Doe」化名。當晚她前往Chi Phi兄弟會會館，原先是與其中一名男學生見面。

女方指控，自己當晚在酒精、K他命等物質影響下，逐漸陷入無法有效表達同意與抵抗的狀態，之後遭多人進行未經同意的性行為。訴訟內容更指，其中一名男子疑似在Snapchat群組中發布帶有強烈性暗示的訊息，引來其他男子前往房間。女方主張，整起事件持續數小時。

目前上述內容仍屬女方民事訴訟中的指控，相關男子則否認不當行為，刑事責任仍待司法調查釐清。

2. 女大生事後報案，當年卻沒有人被起訴

女方於2024年11月8日向康乃爾校警報案，但當年的刑事調查最終並未讓任何涉案男子遭到起訴。案件在2026年重新延燒後，當年的調查程序也被重新攤在陽光下檢視。

其中一項爭議是，校警提供給湯普金斯郡地方檢察官的案件資料，是否完整呈現女學生的陳述。地方檢察官Matthew Van Houten後來也承認，當初並未親自訪談女方，而是一定程度上依賴警方整理的資料。隨著更多細節曝光，外界開始質疑，當年的不起訴決定是否建立在足夠完整的資訊之上。

遭Jane Doe指控性侵的康乃爾大學7名兄弟會成員中，2人遭退學、2人遭停學，其餘3人則受到較輕處分。紐約時報

3. 真的「7個人都只寫反省報告」？實際懲處曝光

事件最引發社群怒火的說法之一，就是「涉嫌性侵7人，最後只要寫反省報告」。不過，這項說法並不完全精確。依目前公開資訊，康乃爾大學進行校內調查與紀律程序後，7人受到的處分並不相同，其中2人遭退學、2人遭停學，其他人則涉及禁止接觸女方、性騷擾防治教育、限制進入校園及撰寫反省報告等不同措施。

換句話說，「寫反省報告」確實出現在部分處分中，但並非7人全部都只受到這項處罰。然而，事件仍引發巨大爭議。對不少學生及聲援者而言，面對如此嚴重的性侵指控，部分處分內容與指控的嚴重程度形成強烈落差，也讓康乃爾的校園安全及Title IX處理制度受到質疑。

4. 兄弟會也出手，涉案成員遭永久除名

除了康乃爾大學的校內處分，Chi Phi兄弟會也採取行動。Chi Phi總部表示，在得知女方報案後，相關分會成員已進行內部處置，涉案成員遭除名；康乃爾Chi Phi分會後來也遭關閉，目前不得在校園內活動。然而，後續曝光的另一項資訊，又讓外界開始質疑兄弟會與校方的安全管理。

5. 更扯的是案發前22小時，同一地點才爆毒品案

2026年10月初，《The Cornell Daily Sun》進一步披露校警紀錄，出現另一項關鍵時間點。紀錄顯示，在女學生指控遭到性侵前約22小時，康乃爾校警才在同一個Chi Phi兄弟會會館處理一起毒品相關事件並逮捕相關人士。

也就是說，在女學生前往該處之前，校方已經知道這棟兄弟會會館出現毒品相關問題。但兄弟會當時並未因此立即全面停止活動，之後仍舉辦聚會。這項時間差曝光後，外界的問題也從「當晚究竟發生什麼事」，進一步延伸到「校方是否原本有機會避免事件發生」。

紐約州綺色佳的美國康乃爾大學驚傳輪暴案。一名女子指控前年仍在校時，在校內「「Chi Phi兄弟會」會館遭7名男子性侵。路透

6. 2年後女方提101頁訴訟，案件瞬間炸鍋

整起事件真正重新引爆輿論，是女方在2026年9月16日正式提起民事訴訟。這份長達101頁的訴訟將康乃爾大學、兄弟會及相關男子列為被告，並詳細描述女方所稱的案發經過及事後處理。

隨著訴訟內容及校內紀律處分陸續曝光，「Cornell 7」也開始在社群平台引起大量討論。尤其「反省報告」等處分內容傳開後，許多網友及學生質疑，名校面對重大性侵指控時，究竟是否給予受害者足夠保護。

7. 紐約州長直接介入，州檢察長接手重查

輿論持續升高後，事件已經不只是康乃爾大學內部風波。紐約州長Kathy Hochul公開表示，新曝光的資訊讓她對原先的調查產生嚴重疑慮，並於10月1日任命紐約州檢察長Letitia James擔任特別檢察官，接手相關刑事調查。

這代表原本沒有任何人遭刑事起訴的案件，再度回到司法調查程序。案件後續是否會提交大陪審團、是否出現新的刑事指控，都成為外界關注焦點。

紐約州長霍楚（左）指派州檢察長詹樂霞(右)擔任康乃爾大學性侵案的特別檢察官，她直言已對地方檢察官沒有信心。（美聯社）

8. 校長終於出面：我們必須做得更好

面對席捲全美的批評聲浪，康乃爾大學校長Michael Kotlikoff也公開回應。他在影片中表示，相關指控令人深感不安，康乃爾對學生與校園社群負有責任，並坦言校方「必須做得更好」。校方也表示將配合司法調查，並支持針對案件處理方式進行獨立外部審查，同時重新檢視兄弟會與姊妹會制度在校園中的角色。

9. 風波還沒完，女方律師再爆「收到威脅」

就在案件重新受到全球關注後，又出現新的爭議。女方律師Thomas Giuffra透露，Jane Doe近期收到威脅，有人要求她撤回民事訴訟，就連律師本人也收到威脅。

與此同時，網路上出現「I am Jane Doe」聲援行動，不少人分享自己遭遇性侵或性暴力的經驗，表達對女方的支持。康乃爾校內也掀起反彈，學生會針對性暴力議題召開公開聽證，多個學生組織更串聯發起「Justice for Survivors」抗議活動，要求校方提高案件處理透明度、改善性暴力防治制度。

康乃爾大學兄弟會性侵案引發眾怒，學生5日將在學校著名地標鐘樓舉行示威遊行。聯合報系記者張宗智／攝影

10. 康乃爾性侵案為何引爆全美？還牽出一個法律漏洞

這起案件之所以持續延燒，除了校方處分及警方調查程序受到質疑，還牽涉美國紐約州性侵法律中更複雜的問題。爭議焦點之一在於，當一個人因自行飲酒或使用藥物而陷入失去意識、無法表達同意的狀態時，現行法律如何判斷另一方的刑事責任。紐約州長霍楚已表態，希望推動相關法律改革，填補現行制度可能存在的漏洞。

因此，這起事件已從一宗大學兄弟會性侵指控，延伸成對警方調查、校園紀律、Title IX制度、兄弟會文化與紐約州性侵法律的全面檢視。截至目前，7名遭民事訴訟點名的男子均未因本案遭刑事定罪，相關指控仍有待司法程序確認。隨著州檢察長接手重新調查，這起沉寂近2年的案件，恐怕才正要進入最關鍵的司法階段。