【整理包】康乃爾大學7男被控性侵女大生！為何2年後才炸鍋？10個重點一次看懂

2026-10-05 09:52 女子漾／編輯張念慈
美國康乃爾大學驚傳輪暴案件，目前網路大量流傳這7人的長相，但尚未經美國主要媒體核實。圖／截自@trubloodtv在X的照片
美國康乃爾大學驚傳輪暴案件，目前網路大量流傳這7人的長相，但尚未經美國主要媒體核實。圖／截自@trubloodtv在X的照片

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）爆出重大性侵爭議！一名女大生指控2024年10月前往校內Chi Phi兄弟會會館後，在酒精及K他命等物質影響、無法有效表達同意的狀態下，遭多名男子性侵。案件涉及7名男子，但當時並未有人遭到刑事起訴，校方部分紀律處分又包括撰寫反省報告等措施，隨著細節曝光，迅速引爆輿論怒火。

事件沉寂近2年後，女方於2026年9月提起長達101頁的民事訴訟，將康乃爾大學、兄弟會及相關男子列為被告，也讓當年的調查程序重新受到檢視。如今不只刑事調查重啟，紐約州政府也介入，康乃爾校長Michael Kotlikoff更公開坦言，校方「必須做得更好」。

編輯推薦

1. 20歲女大生控遭多人性侵，事件持續數小時

事件發生於2024年10月19日深夜至20日凌晨。根據女方提出的民事訴訟，她當時是一名20歲的康乃爾大學本科生，在法律文件中以「Jane Doe」化名。當晚她前往Chi Phi兄弟會會館，原先是與其中一名男學生見面。

女方指控，自己當晚在酒精、K他命等物質影響下，逐漸陷入無法有效表達同意與抵抗的狀態，之後遭多人進行未經同意的性行為。訴訟內容更指，其中一名男子疑似在Snapchat群組中發布帶有強烈性暗示的訊息，引來其他男子前往房間。女方主張，整起事件持續數小時。

目前上述內容仍屬女方民事訴訟中的指控，相關男子則否認不當行為，刑事責任仍待司法調查釐清。

2. 女大生事後報案，當年卻沒有人被起訴

女方於2024年11月8日向康乃爾校警報案，但當年的刑事調查最終並未讓任何涉案男子遭到起訴。案件在2026年重新延燒後，當年的調查程序也被重新攤在陽光下檢視。

其中一項爭議是，校警提供給湯普金斯郡地方檢察官的案件資料，是否完整呈現女學生的陳述。地方檢察官Matthew Van Houten後來也承認，當初並未親自訪談女方，而是一定程度上依賴警方整理的資料。隨著更多細節曝光，外界開始質疑，當年的不起訴決定是否建立在足夠完整的資訊之上。

遭Jane Doe指控性侵的康乃爾大學7名兄弟會成員中，2人遭退學、2人遭停學，其餘3人則受到較輕處分。紐約時報
遭Jane Doe指控性侵的康乃爾大學7名兄弟會成員中，2人遭退學、2人遭停學，其餘3人則受到較輕處分。紐約時報

3. 真的「7個人都只寫反省報告」？實際懲處曝光

事件最引發社群怒火的說法之一，就是「涉嫌性侵7人，最後只要寫反省報告」。不過，這項說法並不完全精確。依目前公開資訊，康乃爾大學進行校內調查與紀律程序後，7人受到的處分並不相同，其中2人遭退學、2人遭停學，其他人則涉及禁止接觸女方、性騷擾防治教育、限制進入校園及撰寫反省報告等不同措施。

換句話說，「寫反省報告」確實出現在部分處分中，但並非7人全部都只受到這項處罰。然而，事件仍引發巨大爭議。對不少學生及聲援者而言，面對如此嚴重的性侵指控，部分處分內容與指控的嚴重程度形成強烈落差，也讓康乃爾的校園安全及Title IX處理制度受到質疑。

4. 兄弟會也出手，涉案成員遭永久除名

除了康乃爾大學的校內處分，Chi Phi兄弟會也採取行動。Chi Phi總部表示，在得知女方報案後，相關分會成員已進行內部處置，涉案成員遭除名；康乃爾Chi Phi分會後來也遭關閉，目前不得在校園內活動。然而，後續曝光的另一項資訊，又讓外界開始質疑兄弟會與校方的安全管理。

5. 更扯的是案發前22小時，同一地點才爆毒品案

2026年10月初，《The Cornell Daily Sun》進一步披露校警紀錄，出現另一項關鍵時間點。紀錄顯示，在女學生指控遭到性侵前約22小時，康乃爾校警才在同一個Chi Phi兄弟會會館處理一起毒品相關事件並逮捕相關人士。

也就是說，在女學生前往該處之前，校方已經知道這棟兄弟會會館出現毒品相關問題。但兄弟會當時並未因此立即全面停止活動，之後仍舉辦聚會。這項時間差曝光後，外界的問題也從「當晚究竟發生什麼事」，進一步延伸到「校方是否原本有機會避免事件發生」。

紐約州綺色佳的美國康乃爾大學驚傳輪暴案。一名女子指控前年仍在校時，在校內「「Chi Phi兄弟會」會館遭7名男子性侵。路透
紐約州綺色佳的美國康乃爾大學驚傳輪暴案。一名女子指控前年仍在校時，在校內「「Chi Phi兄弟會」會館遭7名男子性侵。路透

6. 2年後女方提101頁訴訟，案件瞬間炸鍋

整起事件真正重新引爆輿論，是女方在2026年9月16日正式提起民事訴訟。這份長達101頁的訴訟將康乃爾大學、兄弟會及相關男子列為被告，並詳細描述女方所稱的案發經過及事後處理。

隨著訴訟內容及校內紀律處分陸續曝光，「Cornell 7」也開始在社群平台引起大量討論。尤其「反省報告」等處分內容傳開後，許多網友及學生質疑，名校面對重大性侵指控時，究竟是否給予受害者足夠保護。

7. 紐約州長直接介入，州檢察長接手重查

輿論持續升高後，事件已經不只是康乃爾大學內部風波。紐約州長Kathy Hochul公開表示，新曝光的資訊讓她對原先的調查產生嚴重疑慮，並於10月1日任命紐約州檢察長Letitia James擔任特別檢察官，接手相關刑事調查。

這代表原本沒有任何人遭刑事起訴的案件，再度回到司法調查程序。案件後續是否會提交大陪審團、是否出現新的刑事指控，都成為外界關注焦點。

紐約州長霍楚（左）指派州檢察長詹樂霞(右)擔任康乃爾大學性侵案的特別檢察官，她直言已對地方檢察官沒有信心。（美聯社）
紐約州長霍楚（左）指派州檢察長詹樂霞(右)擔任康乃爾大學性侵案的特別檢察官，她直言已對地方檢察官沒有信心。（美聯社）

8. 校長終於出面：我們必須做得更好

面對席捲全美的批評聲浪，康乃爾大學校長Michael Kotlikoff也公開回應。他在影片中表示，相關指控令人深感不安，康乃爾對學生與校園社群負有責任，並坦言校方「必須做得更好」。校方也表示將配合司法調查，並支持針對案件處理方式進行獨立外部審查，同時重新檢視兄弟會與姊妹會制度在校園中的角色。

9. 風波還沒完，女方律師再爆「收到威脅」

就在案件重新受到全球關注後，又出現新的爭議。女方律師Thomas Giuffra透露，Jane Doe近期收到威脅，有人要求她撤回民事訴訟，就連律師本人也收到威脅。

與此同時，網路上出現「I am Jane Doe」聲援行動，不少人分享自己遭遇性侵或性暴力的經驗，表達對女方的支持。康乃爾校內也掀起反彈，學生會針對性暴力議題召開公開聽證，多個學生組織更串聯發起「Justice for Survivors」抗議活動，要求校方提高案件處理透明度、改善性暴力防治制度。

康乃爾大學兄弟會性侵案引發眾怒，學生5日將在學校著名地標鐘樓舉行示威遊行。聯合報系記者張宗智／攝影
康乃爾大學兄弟會性侵案引發眾怒，學生5日將在學校著名地標鐘樓舉行示威遊行。聯合報系記者張宗智／攝影

10. 康乃爾性侵案為何引爆全美？還牽出一個法律漏洞

這起案件之所以持續延燒，除了校方處分及警方調查程序受到質疑，還牽涉美國紐約州性侵法律中更複雜的問題。爭議焦點之一在於，當一個人因自行飲酒或使用藥物而陷入失去意識、無法表達同意的狀態時，現行法律如何判斷另一方的刑事責任。紐約州長霍楚已表態，希望推動相關法律改革，填補現行制度可能存在的漏洞。

因此，這起事件已從一宗大學兄弟會性侵指控，延伸成對警方調查、校園紀律、Title IX制度、兄弟會文化與紐約州性侵法律的全面檢視。截至目前，7名遭民事訴訟點名的男子均未因本案遭刑事定罪，相關指控仍有待司法程序確認。隨著州檢察長接手重新調查，這起沉寂近2年的案件，恐怕才正要進入最關鍵的司法階段。

#性侵 #康乃爾大學

熱門文章

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

hotNews__list__item--img

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年
hotNews__list__item--img

中華隊憑什麼亞運封神逆襲？別國睡貨櫃、挨餓　台灣早一步做對3件事
hotNews__list__item--img

看得懂嗎？《消失的裂痕》到底在演什麼？兩個世界、真假老公一次看懂
hotNews__list__item--img

謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟
往下滑看更多精彩文章
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖

有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

編輯推薦

文章目錄

Top 4 雙魚座：好人緣默默幫自己累積機會

雙魚座平常待人溫和，也很願意傾聽別人的想法，不知不覺就容易累積不少好人緣！這些關係平常可能看不出有什麼特別，但當雙魚遇到工作卡關、收入不穩，或正準備換跑道時，反而很容易有人主動分享職缺、介紹合作，甚至一句「我剛好認識一個人」，就替他們打開新的機會。雙魚座如果最近正處於低潮，別因為不好意思就拒絕別人的幫忙，有時候轉機真的就藏在身邊的人脈裡。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Top 3 射手座：不怕重新開始，換條路反而賺更多

射手座遇到低潮時，很少讓自己一直困在原地，工作做得不開心、收入不如預期，或原本的計畫突然喊卡，他們通常很快就會開始尋找下一條路。加上射手喜歡接觸新鮮事，也很容易認識不同圈子的人，一場聚會、朋友隨口分享的資訊，甚至原本只是抱著試試看的新工作，都可能意外變成新的收入來源。對射手來說，暫時不順不代表一直不順，敢換方向、敢嘗試，反而更容易碰到機會。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Top 2 巨蟹座：平常真心待人，低潮時總有人拉一把

巨蟹座很重感情，平常朋友有需要時願意幫忙，也很會照顧身邊的人，因此真正遇到困難時，往往也有人願意回過頭幫他們一把。尤其碰上工作不順、想轉職或收入暫時縮水時，可能是老朋友突然介紹工作，也可能是以前合作過的人再次找上門。巨蟹座的人脈不一定最廣，卻很容易累積一群真正信任自己的人，過去付出的真心，常常會在關鍵時刻變成意想不到的助力。

圖片來源：SBS
圖片來源：SBS

Top 1 天秤座：人緣就是財庫，機會自己找上門

天秤座本來就很懂得與人相處，說話有分寸、做事也懂得顧及別人的感受，因此不管換到哪個環境，都容易累積不錯的人緣。這也讓天秤即使遇到工作瓶頸或收入下滑，也比較容易從人脈中找到新的出口。可能朋友知道哪間公司正在徵人、前同事突然丟來合作邀約，或聚會中剛好認識能帶來新機會的人。天秤座真正厲害的地方，就是平常累積的好感與信任，到了需要的時候，很可能直接變成下一個工作或賺錢機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貴人 #星座生肖 #星座運勢

熱門文章

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

hotNews__list__item--img

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年
hotNews__list__item--img

中華隊憑什麼亞運封神逆襲？別國睡貨櫃、挨餓　台灣早一步做對3件事
hotNews__list__item--img

看得懂嗎？《消失的裂痕》到底在演什麼？兩個世界、真假老公一次看懂
hotNews__list__item--img

謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人
往下滑看更多精彩文章
中華隊憑什麼亞運封神逆襲？別國睡貨櫃、挨餓　台灣早一步做對3件事

中華隊憑什麼亞運封神逆襲？別國睡貨櫃、挨餓　台灣早一步做對3件事

2026-09-30 08:35 胡靖韋
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

引爆全球體壇的荒謬現場，這就是2026年愛知名古屋亞運開賽前夕。停靠在名古屋港邊的郵輪塞滿了動彈不得的各國選手，碼頭邊一整排鐵皮貨櫃組合屋在秋風中顯得格外寒酸。主辦方為了節省預算、避免場館賽後閒置，直接取消統一選手村，改以港口貨櫃屋、郵輪與分散市區的飯店當替代方案。

​各國代表團一落地直接迎來一場後勤大災難，貨櫃組合屋空間狹小、設施頻頻故障，碼頭通關與入住手續全面癱瘓。大批頂級運動員拖著行李在碼頭吹冷風、長時間滯留挨餓，接駁車班次嚴重脫節，把選手原本緊湊的備戰節奏徹底打爛。現場一片罵聲連連，各國教練團急得跳腳。

​我把鏡頭轉向名古屋市區這所廢棄三年的「御園國小」，映入眼簾的卻是完全不同的平行世界：寬敞的大廳飄出台灣料理的熱氣，頂級運科設備平穩運轉，選手們神情自若地喝著特調飲品。在別國選手還在為睡貨櫃屋、等接駁車焦頭爛額的時候，台灣已經把一整座「五星級國訓中心」中繼站，空運到了名古屋市中心！

帶過上千場企業培訓、看過五千多張命盤，我常跟企業高管說：一場仗能不能打贏，看前線的火力；一場仗能不能走得長遠，看後勤的底氣。這次在名古屋，我看見了什麼叫作把後勤資源整合做到天花板的教科書典範。

​​

選手出身的部長出手！乙木申月的絕境破局智慧

運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影
運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影

​這場讓外國代表團看得目瞪口呆的神級後勤，靈魂人物正是剛接掌運動部的首任部長，兩屆奧運羽球金牌得主李洋

​從八字心理學來看，李洋是標準的”乙木生於申月”，秋金肅殺克伐，環境充滿嚴苛的考驗，但乙木天生具備藤蔓般的柔韌身段，懂得借力使力、在石縫中攀爬突破。面對大會破碎的體制，李洋沒有硬碰硬去抗議抱怨，而是發揮乙木極致的靈動與同理心，把跨部會資源穿針引線，結合台日民間外交深耕十餘年的深厚互信。直接打破日本地方行政慣例，把整座廢棄小學包租一個月，打造成鋼鐵堡壘。這就是看懂出廠設定、把天賦發揮到極致的破局智慧。

​「以前我跟大家一樣坐在台下，想的是怎麼把球打好、把獎牌帶回台灣，現在來到運動部，我們在意的就是把後勤做到極致，讓選手教練毫無後顧之憂去拚！」李洋這句鏗鏘有力的承諾，成了刺破這場亞運後勤混亂最強的一把利刃。當過頂級選手，他太清楚惡劣環境對作戰狀態有多致命：

拒絕讓國手委屈住貨櫃！早在出發前，李洋親自飛赴日本實地踏勘，後勤團隊強勢在中繼站周邊搶下上百間專屬飯店房間，直接讓中華健兒繞過碼頭的混亂災難，擁有寬敞舒適的床能一夜好眠。

拒絕讓選手搭機受折騰！出發前直接協調華航放大機型，商務艙與豪經艙大幅擴容，全團享有平等的尊榮待遇。

建構安全防護天網！一口氣布局「2處中繼站+1個衛星站」，把愛知、豐橋到東京的防線全數拉起。

廢棄校舍被爆改！三層樓築起心理安全感的防護堡壘​

位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

走進這棟三層樓的一站式基地，每一個角落都狠狠擊中競技運動員最渴望的剛需。很多人以為這只是伙食好、設備新。從認知心理學來看，身處異鄉高壓的作戰環境，大腦杏仁核隨時處於威脅警戒狀態。

李洋打造的中繼站，本質上是在替全體國手建立「強大的心理安全邊界」。當身心重新找回掌控感，焦慮的神經迴路瞬間切換回放鬆修復模式。內在穩了，氣場就開了。

一樓｜家鄉味狂炸！戰鬥能量補給站

​農業部跨海空運29項台灣頂級食材，國訓中心營養師現場嚴格把關。當別國選手在港邊苦等冷便當時，散打好手張煥宜走進來，手裡接過的是現做的高蛋白珍珠奶茶與綿密甘甜的鹽滷豆花！他面對鏡頭興奮直呼：「這裡什麼都有，有專屬空間吃飯、治療，感覺就像把國訓中心直接搬到了名古屋！」

二樓｜超狂～極速回血！運科修復殿堂

​50多位醫師、物理治療師與防護員全員待命。日式榻榻米上，運科中心的高壓氧艙與腿套式氣壓按摩設備全力運轉。選手一下場，幾分鐘內就能排解全身乳酸，把身體機能瞬間灌飽回血。

三樓｜關門死磕！專屬閉門試煉場

​原本的學校體育館被徹底翻新，半場鋪設國際標準羽球地墊，半場架起技擊類與重訓的專業防護設備。外頭交通混亂、場地難搶，中華健兒在自己的地盤裡戰吼震天，把刀刃磨到最銳利！

場外雜音踩不滅求勝意志：最強後盾已就位，只管放膽去贏！

日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供
日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供

即使賽前中繼站門口帆布遭到不明人士惡意塗鴉破壞，李部長依然展現頂級冠軍的氣魄，第一時間要求日方全力緝凶、全面升級維安。更在鏡頭前霸氣回應：真正的運動精神是在賽場上拿實力說話，任何場外小動作都動搖不了這支隊伍。

​看著別國選手在貨櫃屋前焦躁不安，再看著台灣選手眼神裡燃燒的求勝烈火，那種被國家傾全力守護的底氣，已經完全寫在每一個人的臉上。當所有後顧之憂都被專業團隊牢牢扛在身後，中華健兒眼裡只剩下一件事：哨聲響起，上場把對手打趴，把榮耀堂堂正正帶回台灣！

​看著名古屋這場逆襲，其實也在提醒我們每個人，你在職場與人生賽道上拚搏，是否也常常為了趕路，而忽視了自己的後勤與邊界？懂得照顧好自己的出廠設定、為自己搭建堅固的後勤避風港，你才能在生命的關鍵局裡放膽發光。

​最強後勤已立穩，這場硬仗，中華隊放膽去衝，每一步都算數！再來就是整個台灣人民的後援啦，一起為我們的主角健兒們全力加油！

#亞運 #李洋

熱門文章

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

hotNews__list__item--img

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年
hotNews__list__item--img

中華隊憑什麼亞運封神逆襲？別國睡貨櫃、挨餓　台灣早一步做對3件事
hotNews__list__item--img

看得懂嗎？《消失的裂痕》到底在演什麼？兩個世界、真假老公一次看懂
hotNews__list__item--img

謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人
往下滑看更多精彩文章
謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟

謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟

2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#關係 #亞運 #網球 #工作職場 #運動分享

熱門文章

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

hotNews__list__item--img

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年
hotNews__list__item--img

中華隊憑什麼亞運封神逆襲？別國睡貨櫃、挨餓　台灣早一步做對3件事
hotNews__list__item--img

看得懂嗎？《消失的裂痕》到底在演什麼？兩個世界、真假老公一次看懂
hotNews__list__item--img

謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人
往下滑看更多精彩文章
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福

「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福

2026-09-28 14:59 女子漾／編輯王廷羽
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖

有些人明明知道自己吃虧了，卻還是懶得計較；看到身邊的人有困難，又總忍不住伸手幫忙。這種「心太軟」的個性，年輕時可能沒少受委屈，但在人際關係中累積下來的信任與好人緣，也可能在意想不到的時候成為助力。以下3個星座就常被形容個性老實、心地柔軟，看看你有沒有上榜！

編輯推薦

文章目錄

TOP3 雙魚座：心太軟，很難對別人狠下心

雙魚座感受細膩，也很容易站在別人的角度思考，即使自己心裡已經有點不舒服，只要對方說幾句軟話，或真的遇到困難，他們常常又會忍不住心軟。尤其面對重視的人，雙魚座很容易付出比自己想像中更多，因此偶爾也會因為太相信別人而吃虧。不過這份溫柔也讓他們容易累積好人緣，當自己需要幫助時，過去曾經給出去的善意，也可能以另一種方式回到身邊。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

TOP2 巨蟹座：什麼都替別人想，委屈卻自己吞

巨蟹座相當重感情，對家人、朋友更是如此！只要是自己在乎的人遇到問題，他們通常很難真正置身事外，嘴上可能沒說什麼，私下卻已經默默幫忙處理一大堆事情。也因為總把別人的感受擺在前面，巨蟹座有時會讓自己受委屈，甚至被認為「太好說話」。不過他們對人的好通常都藏在細節裡，時間久了，誰是真心對待身邊的人，大家其實都看得出來，也因此容易擁有幾段真正長久、可靠的關係。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

TOP1 金牛座：不愛爭輸贏，吃過的虧最後都變成底氣

金牛座給人的印象通常老實、穩重，不喜歡為了一點小事跟人爭得面紅耳赤。只要沒有踩到底線，他們很多時候寧願退一步，也不想把時間浪費在勾心鬥角上。

這種個性年輕時可能讓金牛座吃過不少悶虧，但他們最大的優勢就是「穩」。比起眼前輸贏，金牛座更願意把心力放在自己的生活、工作與長期目標上，一步一步累積實力。過去吃過的虧、走過的彎路，久了反而成為經驗與判斷力，生活也容易越過越安穩。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名的3個星座是雙魚座、巨蟹座與金牛座。作者認為他們多半心地柔軟、願意替人著想，因此在人際互動中常不知不覺讓自己受委屈。

  • 雙魚座感受細膩，常會站在別人的角度思考，即使自己已經不舒服，只要對方說軟話或真的有困難，就容易再次心軟，甚至付出超出自己預期的幫助。

  • 金牛座不喜歡為小事爭輸贏，年輕時雖可能吃悶虧，但他們重視長期累積與穩定發展，過去的經驗會轉化成判斷力與底氣，讓生活逐漸更安穩。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#運勢 #星座生肖 #人際關係

熱門文章

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

hotNews__list__item--img

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年
hotNews__list__item--img

中華隊憑什麼亞運封神逆襲？別國睡貨櫃、挨餓　台灣早一步做對3件事
hotNews__list__item--img

看得懂嗎？《消失的裂痕》到底在演什麼？兩個世界、真假老公一次看懂
hotNews__list__item--img

謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人
往下滑看更多精彩文章
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

2026-09-27 21:05 女子漾／編輯張念慈
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖

早餐想吃水煮蛋，卻懶得開瓦斯爐、搬出電鍋？其實手邊一個保溫瓶，就可能派上用場！家事達人分享「保溫瓶燜蛋法」，利用滾燙熱水與保溫效果，就能把雞蛋燜熟。另外，不少人煮蛋時都碰過「蛋殼死都剝不下來」的窘境，甚至剝到最後蛋白跟著掉了一大半，其實這可能和雞蛋的新鮮程度有關。

水煮蛋為何超難剝？可能是雞蛋太新鮮

一名網友日前在Threads分享，自己早餐固定會吃2顆水煮蛋，每次烹調方式幾乎相同，偶爾卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，一撕蛋殼，連蛋白也整片跟著掉下來，讓他忍不住懷疑是不是雞蛋品質出了問題。

沒想到有雞蛋業者現身解答，指出雞蛋太新鮮時，反而比較容易出現不好剝殼的情況。這是因為雞蛋隨著存放時間增加，蛋白的酸鹼值會發生變化，蛋白與內膜的黏附程度也會下降，因此相較之下，存放一段時間的蛋煮熟後通常比較容易剝殼。

雞蛋別為了好剝長時間放室溫

雖然部分蛋商建議，新鮮雞蛋可以先放置一段時間再煮，但保存方式仍要特別注意。尤其台灣環境溫度較高，不建議單純為了讓水煮蛋比較好剝，就將雞蛋長時間放在室溫下。依照農業部雞蛋保存資訊，購買後若無法立即食用，應妥善冷藏保存，降低雞蛋變質的風險。

因此，如果買回家的雞蛋本來就是冷藏販售，也應持續冷藏，不要反覆退冰、冷藏。

水煮蛋剝到坑坑疤疤？煮完先做這一步

想讓水煮蛋比較好剝，另一個常見方法就是「煮熟後快速降溫」。雞蛋煮好後，可以立即放入冷水或冰水中降溫，等到雞蛋完全冷卻後，再從較寬的那端輕輕敲出裂痕，沿著蛋殼與蛋白之間慢慢剝除。

網路上也有人分享在煮蛋水中加入鹽或白醋等方法，不過實際效果可能受到雞蛋新鮮程度、烹煮方式等因素影響，不一定每次都有效。

不想開火！保溫瓶也能做水煮蛋

如果租屋處沒有廚房，或早上實在懶得開火，家事達人陳映如則分享「保溫瓶燜蛋法」，準備雞蛋、滾水與保溫效果良好的保溫瓶即可。

做法也很簡單：

1.準備雞蛋，冷藏蛋可先稍微回溫，避免突然接觸高溫造成破裂。

2.保溫瓶加入約7至8分滿的滾燙熱水。

3.小心放入雞蛋並立刻蓋緊瓶蓋。

4.靜置約25至30分鐘，再確認雞蛋是否完全熟透。

不過每款保溫瓶的保溫效果不同，加上雞蛋大小、數量及原始溫度都會影響熟度，因此時間並非絕對。

若是第一次嘗試，建議確認蛋白與蛋黃都已充分凝固後再食用。想一次準備多顆雞蛋，也要注意水量與溫度是否足夠，避免中心沒有完全熟透。

熱門文章

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

hotNews__list__item--img

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年
hotNews__list__item--img

中華隊憑什麼亞運封神逆襲？別國睡貨櫃、挨餓　台灣早一步做對3件事
hotNews__list__item--img

看得懂嗎？《消失的裂痕》到底在演什麼？兩個世界、真假老公一次看懂
hotNews__list__item--img

謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人

最新文章

當老師連「1＋1＝2」都不敢說：一支短片拍出教師最害怕的事

當老師連「1＋1＝2」都不敢說：一支短片拍出教師最害怕的事

#老師 #教師 #YouTube #工作職場

郭玉如 2026.10.06 42
便當買回來還沒吃怎麼辦？營養師解析室溫放置、冷藏與加熱重點

便當買回來還沒吃怎麼辦？營養師解析室溫放置、冷藏與加熱重點

#便當 #營養師 #冰箱

潮健康 2026.10.06 43
醬油蒜香雞里肌

醬油蒜香雞里肌

#肌肉 #食譜DIY #健康飲食

isa小眼睛 2026.10.06 22
「只是開玩笑而已，幹嘛那麼認真？」老師查完「小鳳」迷因後，卻笑不出來了

「只是開玩笑而已，幹嘛那麼認真？」老師查完「小鳳」迷因後，卻笑不出來了

#老師 #育兒教養

郭玉如 2026.10.06 31
老狗老貓怎麼顧？熟齡毛孩4大日常觀察重點與居家照護步驟

老狗老貓怎麼顧？熟齡毛孩4大日常觀察重點與居家照護步驟

#毛孩 #貓咪 #狗狗

潮健康 2026.10.06 19
樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？

樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？

#啦啦隊 #啤酒 #工作職場

失敗要趁早-張念慈 2026.10.06 2043
「怎麼是鹹粥？我要的是清粥！」：弟弟往生那一年，媽媽的身體先替她喊痛

「怎麼是鹹粥？我要的是清粥！」：弟弟往生那一年，媽媽的身體先替她喊痛

#媽媽 #身體

柳靖 2026.10.06 95
兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

兒子拉在褲子上，爸爸竟說：「因為你的拉屎，救了我們全家」　一場故事會讓我看懂：挫折也能改寫人生

#故事 #華語 #育兒教養 #好書推薦

郭玉如 2026.10.05 4260
同事的事，到底要關心到什麼程度？

同事的事，到底要關心到什麼程度？

#職場 #工作 #上班族 #工作職場 #職場生存學 #職場生存之道 #職場人生 #職場建議

Qinote 2026.10.05 38
「慢慢來，比較快」可能只說對一半！古人眼中的「快」與「慢」，竟然都跟「心」有關

「慢慢來，比較快」可能只說對一半！古人眼中的「快」與「慢」，竟然都跟「心」有關

#時間 #工作職場 #好書推薦

郭玉如 2026.10.05 26
18+