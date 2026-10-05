康乃爾7男性侵案惹怒好萊塢！「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊發聲　聲援名單一次看

美國康乃爾大學（Cornell University）7名男子遭控性侵女大生的案件持續延燒，不只引發學生抗議、紐約州政府介入，如今怒火更一路燒進好萊塢！曾在漫威電影飾演「黑寡婦」葉蓮娜的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）率先公開發聲，直言看到案件後感到不安、噁心與憤怒，呼籲男性也應加入討論。隨後《法網遊龍：特案組》女星Mariska Hargitay、《冰雪奇緣》Josh Gad等藝人陸續加入聲援。

與此同時，社群更掀起「#IAmJaneDoe」行動，大批女性主動宣稱「我是Jane Doe」，試圖用大量同名貼文保護原告身分，也有人分享自己曾遭受性暴力的經歷，讓這起校園性侵指控逐漸演變成全美關注的性暴力議題。

1. 漫威「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊率先發聲

在這波好萊塢聲援中，最受矚目的就是佛蘿倫絲普伊。她曾在漫威《黑寡婦》飾演葉蓮娜貝洛娃（Yelena Belova），之後持續在漫威電影宇宙登場。康乃爾案件曝光後，她透過Instagram發表長文，表示自己看到相關報導後感到不安、噁心、焦慮，更對整起事件感到憤怒。

佛蘿倫絲普伊之後接受《Vanity Fair》訪問時再度談到此事，表示這類恐懼其實一直存在於女性的日常生活中。她也將矛頭指向男性的沉默，認為這不該只是女性彼此討論的議題，希望男性也能主動加入對話，思考如何阻止性暴力與旁觀者文化。

2. 佛蘿倫絲普伊不滿IG限制貼文觸及

佛蘿倫絲普伊的發聲還意外衍生另一場爭議。她表示，自己最初發布談論康乃爾案件的Instagram貼文後，平台替內容加上「部分使用者可能感到不適」的警告。

她之後再度發文質疑，為何女性談論性暴力時，內容反而可能受到限制。登上美國節目《The View》時，她也再次解釋自己為何堅持發聲，表示身為擁有大量追蹤者的公眾人物，她希望利用自己的平台讓更多人看見這起事件。

3. 《法網遊龍》Mariska Hargitay也加入

另一位公開聲援Jane Doe的重量級女星，是長年主演《法網遊龍：特案組》（Law & Order: SVU）的Mariska Hargitay。她除了是演員，也創立Joyful Heart Foundation，長期關注性侵、家庭暴力與兒童虐待受害者。

事件爆發後，她與基金會共同發布聲明，表示不希望受害者最後「只成為另一則新聞」，並質疑康乃爾大學是否充分保護學生。基金會也向Jane Doe表達支持，強調性暴力倖存者應該獲得資訊、保護與傾聽。

4. 《冰雪奇緣》Josh Gad怒批「寫反省報告」

曾替《冰雪奇緣》雪寶配音的Josh Gad也加入聲援。他將焦點放在康乃爾大學的校內懲處爭議，尤其對部分學生遭要求撰寫反省文章感到不滿。Josh Gad認為，如果面對如此嚴重的性侵指控，紀律處分中竟然還出現「寫文章」這類措施，社會必須重新思考究竟向年輕世代傳達了什麼訊息。

不過，康乃爾大學已澄清，並非7人最後都「只寫反省報告」。目前公開資料顯示，7人受到的處分程度不同，包括2人遭退學、2人遭停學，其他處分則涉及教育課程、校園限制及反省報告等。

5. Hudson Williams直接喊「逮捕他們」

影集《Heated Rivalry》演員Hudson Williams也透過Instagram限時動態轉發相關內容，要求司法單位採取行動。

相較其他藝人聚焦校方制度與性暴力文化，他的發言更加直接，公開寫下「Arrest them」，要求相關指控必須受到司法調查。

目前紐約州檢察長Letitia James已擔任特別檢察官重新調查此案，但7名遭民事訴訟點名的男子尚未因本案遭刑事定罪，因此相關刑事責任仍須等待司法程序釐清。

遭Jane Doe指控性侵的康乃爾大學7名兄弟會成員中，2人遭退學、2人遭停學，其餘3人則受到較輕處分。紐約時報

6. 《良善之地》Jameela Jamil也怒了

曾演出《良善之地》（The Good Place）、《律師女浩克》（She-Hulk）的Jameela Jamil同樣加入討論。她在社群上的反應相當激烈，針對性暴力行為提出強烈譴責，認為如果有人將身體當成傷害他人的工具，就必須面對嚴重法律後果。

她的發言也在網路引發討論，一方面顯示這起案件已經突破校園新聞範圍，另一方面也反映公眾對性暴力案件究責尺度的高度情緒。

7.喜劇演員岡塚敦子加入「We are Jane Doe」

除了好萊塢演員，日裔美籍喜劇演員岡塚敦子（Atsuko Okatsuka）也加入聲援。隨著網路上有人試圖找出Jane Doe的真實身分，越來越多女性開始使用「Jane Doe」這個名字發文。岡塚敦子也在Threads寫下「We are Jane Doe」，加入保護當事人的行動。

8. #IAmJaneDoe洗版！為什麼大家突然都叫Jane Doe？

「Jane Doe」原本就是美國法律程序中常用來保護匿名女性當事人的化名。但康乃爾案件受到高度關注後，網路開始出現試圖找出女方真實姓名的行動，甚至一度有人公開自己認為是當事人的名字。

為了反制「人肉搜索」，許多女性開始使用「#IAmJaneDoe」發文，主動宣稱「我就是Jane Doe」。這場行動其中一項目的，就是讓網路上同時出現大量「Jane Doe」資訊，提高辨識真正當事人的難度，同時向她傳達「你不是一個人」的訊息。

美國常春藤名校康乃爾大學近日因一宗聯誼社團性侵引爆全美關注。路透

9. 不只是藝人！不少女性公開自己的性暴力經歷

「I am Jane Doe」後來逐漸超越單純保護匿名身分的功能。美聯社報導，不少加入行動的女性開始分享自己曾遭性侵、性騷擾或性暴力的經歷。

歌手Wendy Lea Brewer、攝影師Kelsey Combe等人也公開加入討論。對部分參與者來說，「我是Jane Doe」不只是支持康乃爾案件中的女方，更是在說明任何背景、任何身分的女性，都可能成為性暴力受害者。這股聲浪也讓外界聯想到過去席捲全球的「#MeToo」運動。

10. 從校園醜聞燒成全美議題，明星都在問同一件事

從佛蘿倫絲普伊、Mariska Hargitay，到Josh Gad、Hudson Williams、Jameela Jamil等藝人接連發聲，這起事件的討論焦點已經不只停留在「7名男子究竟做了什麼」。為什麼當初沒有任何人遭到刑事起訴？大學面對重大性侵指控應該做到什麼程度？兄弟會其他成員如果知道可能發生性暴力，又應負起什麼責任？當受害者使用匿名身分提告時，社群又該如何避免二度傷害？

這些問題，都讓「Cornell 7」從一宗校園性侵指控，逐漸演變成美國社會重新檢視性暴力、旁觀者文化、校園究責制度與受害者隱私的公共討論。而佛蘿倫絲普伊提出的核心呼籲也相當明確：這場對話不能只有女性參與，男性同樣必須加入。