康乃爾大學集體性侵案為何男女都該關注？不只是保護女生　5個你應該懂的觀察重點

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）近日因一起性侵指控陷入巨大風暴。一名女學生指控2024年前往Chi Phi兄弟會會館後，在酒精、K他命等物質影響、無法有效表達同意的狀態下，遭多名男子性侵。女方2026年提起民事訴訟後，事件再次受到全球關注。

隨著案件延燒，曾在漫威宇宙飾演葉蓮娜的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）也公開發聲。她除了表達憤怒，更把一個重要問題丟回所有人面前：為什麼談到性暴力，總是女性在彼此提醒、彼此保護？

這也是這起新聞真正值得男性與女性一起關注的地方。它談的從來不只是「女生怎麼保護自己」，而是當身邊的人喝醉、失去意識，甚至無法清楚表達意願時，我們是否真的理解「同意」？朋友做出越界行為時，我們會制止，還是跟著起鬨？看到可能的危險時，又有沒有人願意成為第一個說「不行」的人？

以下5個觀察，或許比記住這起案件裡有幾個人、受到什麼處分，更值得所有人看懂。

觀察1：沒有說「不要」，不代表就是「同意」

中華電信數據產品處前處長涉偷拍女下屬，還以戲謔口吻稱呼對方「金釵」，被申訴性騷成立並解聘。圖為性騷示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

這起案件最值得重新討論的第一件事，就是「性同意」到底是什麼？很多人對性同意的想像，還停留在「對方有沒有拒絕」、「有沒有推開」、「有沒有喊救命」。

但真正的問題應該往前一步：對方當下有沒有能力清楚做出選擇？一個人如果因酒精、藥物或其他因素陷入意識不清，甚至失去正常判斷與表達能力，「沒有反抗」並不能直接被解讀成「願意」。

同樣的道理也適用於男性。性同意從來不是只有女性需要學習如何說「不」，男性也有拒絕任何親密行為的權利。真正健康的關係，是雙方都能自由、清楚地表達「我要」或「我不要」，而且任何時候都可以改變決定。

觀察2：真正需要改變的，不只是「女生要小心」

每當性侵、性騷擾新聞出現，社群很快就會出現一整套「女生自保守則」。不要喝陌生人的酒、不要單獨去陌生地方、不要喝醉、不要太晚回家、不要跟不熟的人離開。這些提醒或許能降低部分風險，但如果每次事件發生後，所有問題最後都變成「女生以後要更小心」，很容易忽略另一半更重要的討論：如何讓可能造成傷害的人不要跨越界線？

女性當然可以學習保護自己，但男性同樣需要理解界線、同意與尊重。與其只教一個女生「如何避免成為受害者」，社會更應該一起教所有人：「當對方無法清楚同意，就不要繼續。」這不是女性教育，而是每個人的基本關係教育。

觀察3：朋友起鬨時，你是跟著笑，還是第一個阻止的人？

台鐵今有旅客持手機偷拍鄰座旅客正臉照，結果被請下車，還吃性騷擾官司（示意圖與事件人物無關）。聯合報系資料照

康乃爾事件之所以引發如此大的討論，另一個關鍵就是訴訟中提到的Snapchat群組訊息。女方指控，其中一名男子曾在群組發布帶有性暗示的訊息，之後其他人陸續出現。

相關指控仍待司法程序釐清，但這個情境本身卻值得所有人思考：如果你在朋友群組看到有人拿另一個人的身體、性行為甚至意識不清的狀態開玩笑，你會怎麼做？已讀、笑一下、丟個表情符號，看起來什麼都沒做，但群體文化就是由這些微小反應慢慢形成。

尤其在兄弟會、宿舍、社團、球隊、公司甚至朋友聚會中，大家往往害怕成為「掃興的人」。但真正重要的可能就是那一句：「她現在根本沒辦法同意，不要這樣。」阻止朋友做出可能傷害別人的事情，不是背叛朋友，反而可能同時保護了受害者，也保護朋友不要做出無法挽回的事。

觀察4：為什麼佛蘿倫絲普伊特別點名「男性也該說話」？

康乃爾事件延燒後，佛蘿倫絲普伊公開表示，自己看到案件內容後感到憤怒，也特別談到男性參與的重要性。這句話值得注意。因為每當性暴力事件發生，最積極分享文章、討論安全問題、交換自保方法的人，經常還是女性。但如果一個問題涉及的是人與人之間的界線、權力、群體壓力與旁觀者文化，那麼只由可能成為受害者的一方討論，很難真正改變環境。

男性加入這場對話，也不代表必須為其他男性的行為負責。真正重要的是，男性之間也可以談「什麼叫越界」、可以阻止朋友，可以拒絕拿性侵當笑話，也可以在發現不對勁時主動把人帶離危險環境。當「制止」也能成為群體認可的行為，文化才可能真的開始改變。

觀察5：保護受害者，也包括「不要急著找出她是誰」

曾任台大醫院骨科教授、被譽為台灣脊椎外科「一代宗師」的名醫陳博光，近日遭爆涉及多起性騷擾爭議。示意圖／Ingimage

這起案件曝光後，網路上出現另一個令人不安的現象：有人試圖找出化名「Jane Doe」的女學生真實身分。之後大量網友開始加入「I am Jane Doe」行動，用相同名字發文，希望增加辨識真正當事人的難度，也藉此表達聲援。

這件事提醒我們，性暴力案件中的傷害不一定在事件結束後就停止。搜索受害者姓名、公開照片、翻出過往感情史，甚至追問「她為什麼去那裡」、「為什麼喝酒」，都可能讓當事人再次承受壓力。

關心案件，不代表我們有權知道受害者所有隱私。尤其在司法程序尚未結束之前，比起當網路偵探，更重要的是讓證據回到司法程序，也讓當事人保有選擇是否公開身分的權利。

康乃爾事件不只是女性新聞，也是所有人的一堂課

這起事件最後會有什麼司法結果，仍應交由調查與法院認定。7名遭民事訴訟點名的男子目前並未因本案遭刑事定罪，因此不能把訴訟中的指控直接視為已經證實的犯罪事實。

但案件帶出的問題，並不需要等到判決出爐才能開始討論。我們怎麼理解同意？朋友越界時敢不敢阻止？一個人失去判斷能力時，身邊的人是保護他，還是利用他的脆弱？事件曝光後，我們選擇保護當事人，還是加入人肉搜索？

這些問題沒有性別限定。女性需要知道自己的界線值得被尊重；男性也需要知道，尊重界線並不是一句「我不會做壞事」就結束了。有時候，更重要的是在身邊的人準備越線時，願意成為那個第一個說「不行」的人。當性暴力不再只是女性彼此提醒「小心一點」的話題，而是每個人都願意理解同意、尊重界線，也願意制止身邊的不當行為時，真正的改變才有可能發生。