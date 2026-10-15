睡眠困擾與注意力問題有關？研究解析成人 ADHD 與睡眠之間的關聯

2026-10-15 19:03 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：成人 ADHD 常與入睡困難、睡眠不規律並存。
  • 重點二：研究顯示睡眠介入可改善疲勞與睡眠品質。
  • 重點三：睡眠管理重要，但不能取代 ADHD 正規治療。

在生活步調快速、工作壓力增加的情況下，不少人曾有注意力難以集中、容易分心，或白天精神不佳的經驗。這些狀況可能與睡眠、壓力及生活作息等多項因素有關；對部分成人而言，也可能需要進一步評估是否涉及注意力不足過動症（ADHD）等神經發展相關問題。

　

值得注意的是，成人 ADHD 與睡眠問題經常同時出現。睡眠狀況可能影響白天的精神與認知表現，而 ADHD 族群本身也可能面臨不同類型的睡眠困擾，因此近年相關研究開始進一步探討兩者之間的關聯。

　

成人 ADHD 與睡眠問題可能彼此影響注意力不足過動症（ADHD）並非只發生於兒童，部分症狀可能持續至成年，並影響工作、學習、人際互動與日常生活。

　

部分成人 ADHD 族群也會出現入睡困難、睡眠時間不規律或睡眠品質不佳等問題。當夜間休息不足時，白天可能更容易出現疲倦、精神不濟或注意力受到影響的情況；另一方面，ADHD 相關症狀及生活作息，也可能影響睡眠安排。

　

因此，現在對成人 ADHD 的健康管理，除了關注注意力、衝動控制等核心症狀，也逐漸開始重視睡眠狀況。

　

12週研究觀察：調整睡眠能帶來哪些變化？刊登於《Journal of Attention Disorders》的一項研究，針對具有 ADHD 並伴隨睡眠困擾的成人進行追蹤，希望了解睡眠介入對 ADHD 症狀、睡眠品質、疲勞及其他相關狀態的影響。

　

研究中依不同介入方式進行比較，包括原有 ADHD 管理，以及加入睡眠相關介入等安排，並於研究期間觀察參與者的相關變化。

　

結果顯示，睡眠相關介入在 ADHD 核心症狀方面，並未呈現足以證明可取代既有 ADHD 治療的結果；但在部分睡眠品質及疲勞相關指標上，研究觀察到改善。

　

這項結果也提醒我們，改善睡眠與治療 ADHD 是兩件不同的事。睡眠管理可以是整體健康照護的一環，但不能因此解讀為只要「睡得好」，就能治療或改善所有 ADHD 核心症狀。

　

睡眠改善的重點，在於白天精神與生活狀態睡眠不足或睡眠品質不佳，可能讓部分人在白天感到疲倦、精神不濟，進而影響工作與日常活動。因此，對原本就有睡眠困擾的成人 ADHD 族群而言，了解自己的睡眠時間、作息規律度及睡眠環境，也可以成為健康管理的一部分。

　

日常可從固定睡眠與起床時間、睡前減少強烈光線與過度使用3C產品、調整臥室光線與溫度，以及建立較規律的睡前習慣開始。

　

至於市面上的寢具、重力毯或其他強調觸壓感的睡眠用品，每個人的使用感受與適合程度不同，目前也不宜將其視為 ADHD 或睡眠障礙的治療方式。若個人偏好具有包覆感或一定重量感的寢具，可依舒適度與安全性選擇，但仍應回到個人睡眠狀況評估。

　

正視睡眠，也別把注意力問題全部歸因於睡不好睡眠是維持日常精神與健康的重要環節，但注意力不集中、疲勞或工作效率下降的原因很多，可能與睡眠不足、生活壓力、情緒狀態、藥物使用或其他健康因素有關，不能僅憑單一症狀自行判斷是否罹患 ADHD。

　

如果已經確診 ADHD，相關治療與用藥仍應依醫師評估進行，睡眠調整則可作為整體生活管理的一部分。若尚未確診，但注意力、衝動控制或生活功能問題已持續影響工作、學習與人際關係，也建議尋求精神科、身心科等專業醫療人員進一步評估。

　

先從規律睡眠與生活節奏開始健康管理師張恆恩最後分享，注意力與白天精神狀態受到許多因素影響，不需要因為偶爾分心或疲倦就自行對號入座 ADHD。日常可以先觀察自己的睡眠時間、睡前使用3C產品的習慣、咖啡因攝取及工作休息安排，逐步建立較規律的生活節奏。

　

若睡眠困擾、注意力問題或疲勞狀況長期持續，甚至已經影響工作與日常生活，建議尋求專業醫療人員評估，找出可能原因，而不是單靠寢具、保健產品或自行調整來處理。

　

圖說：睡眠與白天的精神、疲勞及注意力狀態可能有所關聯，建立規律作息也是日常健康管理的一環。

　

圖說：舒適、安靜且符合個人需求的睡眠環境，有助於建立規律的睡前習慣。

　

免責聲明：本文為一般健康與睡眠衛教資訊分享，非作為 ADHD、睡眠障礙或其他疾病之診斷及治療依據。若注意力或睡眠問題持續影響日常生活，建議尋求專業醫療人員評估。

資料來源：

  • 台大醫院 – 成人ADHD的辨識、治療與轉介

  • Journal of Attention Disorders－The Effects of Sleep Treatment on Symptoms of ADHD, Sleep Quality, Fatigue, and Depressive Symptoms in Adults

    • 原文出處：睡眠困擾與注意力問題有關？研究解析成人 ADHD 與睡眠之間的關聯

    精華 FAQ

    • 文章指出，成人 ADHD 常伴隨入睡困難、作息不規律或睡眠品質不佳；而睡不好也會讓白天更疲倦、注意力下降，形成彼此影響的循環。

    • 刊登於《Journal of Attention Disorders》的研究顯示，睡眠相關介入在 ADHD 核心症狀上沒有足夠證據可取代治療，但在部分睡眠品質與疲勞指標上有改善。

    • 文章建議先觀察睡眠時間、3C使用、咖啡因與作息安排，並建立規律生活節奏；若注意力、疲勞或睡眠問題長期影響工作與生活，應尋求精神科或身心科評估。

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    #睡眠

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    許純美。聯合報系資料照
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    AI重點

    文章重點整理：

    • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
    • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
    • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

    「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

    ​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

    但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

    一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

    ​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

    ​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

    20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

    ​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

    ​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

    她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

    女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

    ​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

    ​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

    ​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

    ​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

    一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

    ​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

    ​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

    ​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

    ​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

    最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

    ​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

    ​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

    ​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


    精華 FAQ

    • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

    • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

    • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

    失敗要趁早-張念慈

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    #失眠 #LV #沈玉琳

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    人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

    2026-10-14 09:33 女子漾／編輯周意軒
    人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖
    人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖

    不用打卡、不必趕上班，退休後終於能照自己的步調生活，但每個月的帳單，可能還停留在工作時的模式。以前天天開的車、曾經很常去的健身房，甚至為了追一場比賽訂閱的平台，現在還需要嗎？

    根據《GOBankingRates》報導美國退休男子派翠克與妻子的經驗，兩人因退休積蓄有限，開始重新整理支出，把已經用不到的項目刪除。這個個案也提供一個生活提醒：退休規劃除了準備存款，還可以替消費習慣做一次更新。

    圖片來源：女子漾Ai製圖
    圖片來源：女子漾Ai製圖

    1. 不必每天通勤，家裡還需要兩輛車嗎？

    工作時，夫妻各開一輛車方便通勤；退休後，出門頻率與路線都可能改變，養車方式也值得重新考慮。

    派翠克發現自己退休後很少開車，夫妻討論後，賣掉仍在繳貸款的車，留下已付清的舊貨車，減少每月負擔。

    盤點用車需求時，可以一起計算停車、油料、保養與保險費，再比較大眾運輸、計程車等交通選擇。不過，若住處交通不便，或經常需要就醫，保留車輛的便利性也應納入考量。

    2. 孩子長大了，保單也該跟著人生階段更新

    以前買保險，可能是為了讓配偶與孩子在收入中斷時仍有保障。等到孩子經濟獨立、房貸繳清，家庭責任改變，保障需求也可能不同。

    派翠克夫妻便是在孩子成年、房貸還清後，選擇不再延續原有的定期壽險。

    這項經驗適合當作檢視保單的起點。調整前仍需確認配偶生活費、債務、醫療與照護需求，並了解契約條件及停保影響，避免省下保費，卻留下保障缺口。

    3. 「退休後一定常去」的健身房，真的有去嗎？

    時間變多，不代表辦了會員就會自動養成運動習慣。當初想像每天報到，實際上卻好幾週沒踏進健身房，會員費就容易變成閒置支出。

    派翠克夫妻沒有一起取消會員，而是保留常運動的妻子的資格，只取消他自己少用的會員。

    可以先回頭看看最近幾個月的使用次數，再決定是否續約。喜歡器材、課程或固定運動夥伴的人，會員仍有價值；偏好散步或居家運動的人，也能選擇更符合日常的方式。

    4. 劇追完了、比賽結束了，訂閱卻還沒退

    影音、音樂、雲端空間，各項月費單看都不算多，但最容易漏掉的，往往是早就沒在用的服務。派翠克夫妻曾為了看球賽訂閱 Peacock，賽季結束後忘記取消，直到整理預算才發現仍持續扣款。

    檢查銀行與信用卡帳單時，可以把固定扣款逐項列出，確認最近有沒有使用。舉例來說，一項每月 300 元的服務，放著一年就是 3,600 元，多項加起來更值得留意。

    5. 想幫孩子一把，先想好自己能承擔多少

    孩子需要學費、買房或創業，長輩難免想出手幫忙。但一次性的金援與替人承擔貸款責任，是不同的決定。

    原報導提到美國教育貸款的共同簽署風險；相關制度與台灣不同，不能直接套用。對台灣家庭而言，若涉及保證或共同借款，應先確認契約責任，再衡量自身負擔能力。

    討論金援前，可以先保留自己的日常生活、醫療與照護預算，並把支援金額、期間說清楚，讓疼愛晚輩的心意有一個可負擔的範圍。

    6. 終於能住夢想宅，後續費用也算進去了嗎？

    退休後想搬到風景好的地方，或換間更舒適的房子，是很自然的期待。但換屋要評估的，還包括搬家、裝修、管理與維護費用，以及交通、就醫和生活機能。

    派翠克夫妻選擇繼續住在生活了 40 年的家，沒有再購入退休夢想宅。每個家庭的選擇都不同。若現有住宅有樓梯、動線或安全問題，也可以把原屋改善與搬家一起比較，看看哪個方案更符合未來生活需求。

    退休後，可以先從最近幾個月的帳單開始，逐筆問自己：「現在還有在用嗎？這筆錢有讓生活更舒服嗎？」把消費調整到適合現在的生活，才能多留一些預算，給旅行、興趣與真正想做的事。

    #退休金

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    2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
    詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
    詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

    AI重點

    文章重點整理：

    • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
    • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
    • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

    亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

    ​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

    她們的恩怨，不是從昨天開始

    ​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

    ​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

    ​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

    ​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

    最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

    ​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

    後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

    ​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

    ​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

    為什麼所有的關係，都一定要和好？

    ​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

    可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

    ​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

    不原諒，不代表我要恨你一輩子

    ​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

    ​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

    不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

    ​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

    ​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

    如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

    ​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


    精華 FAQ

    • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

    • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

    • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

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    換季別只顧著收衣服！家中「7大囤積地雷」快清掉　這類衣服留著最佔空間

    換季別只顧著收衣服！家中「7大囤積地雷」快清掉　這類衣服留著最佔空間

    2026-10-07 15:03 女子漾／編輯黃冠婷
    圖片來源：pinterest
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    天氣開始轉涼，又到了衣櫃換季的時候！但打開衣櫃才發現，去年冬天的毛衣、大衣還沒拿出來，夏天的衣服已經塞到門都快關不起來。這時候先別急著上網買收納箱，真正需要處理的可能不是「收納空間不夠」，而是家裡留下太多已經不需要的東西。

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    換季正好是重新檢視家中物品的好時機，從一年沒穿的衣服、變形內衣，到過期美妝品、飯店備品與捨不得丟的紙袋，都可能在不知不覺中吃掉大量空間。以下7種東西，不妨趁換季一次檢查。

    1. 一年以上沒穿的衣服

    「瘦下來就可以穿」、「之後可能會流行回來」、「這件其實還很新」……衣櫃最佔空間的，往往就是這些捨不得丟，卻一次都沒有拿出來穿的衣服。如果一件日常服裝已經歷經完整一輪四季都沒穿過，可以先問自己：現在在店裡看到它，我還會花錢買嗎？尺寸合不合？現在的生活場合真的會穿嗎？

    圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
    圖片來源：女子漾Ai協作示意圖

    如果答案幾乎都是否定的，就可以考慮轉售、捐贈或回收。婚紗、禮服、特殊機能服等低頻率衣物則不必硬套「一年沒穿就丟」的標準。

    2. 鬆掉、變形的內衣褲

    內衣褲體積看起來不大，卻很容易因為「還能穿」一路留下來。肩帶已經鬆掉、罩杯變形、鋼圈跑出來，或內褲鬆緊帶失去彈性，都代表它可能已經無法提供原本的舒適度與支撐。

    換季整理衣櫃時，可以順便把內衣抽屜全部拿出來檢查。比起再買一個分隔收納盒，把真正舒服、尺寸合適而且經常穿的款式留下來，抽屜反而更好整理。

    圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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    3. 過期、變質的美妝保養品

    化妝台也是換季整理的重災區。買了卻不適合自己的粉底、只用過一次的唇膏、試用包，以及「捨不得用」一路放到忘記的保養品，很容易越堆越多。

    除了查看產品標示的保存期限，也要注意開封後使用期限。美國食品藥物管理局（FDA）提醒，化妝品的保存期限會受到產品類型、使用方式與保存環境影響，眼部彩妝尤其需要留意；若已經出現異味、變色、質地改變或明顯乾掉，即使還沒看到標示日期，也不建議繼續使用。

    圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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    整理時也可以順便問自己：「如果今天重新看到它，我還會擦嗎？」如果答案是否定的，就別再讓它繼續佔據化妝台。

    4. 從飯店帶回來的備品

    旅行時帶回家的牙刷、梳子、浴帽、小瓶沐浴用品，當下總覺得「以後旅行可以用」，結果下一趟旅行又拿了新的，最後家中默默累積一大袋。

    圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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    先把所有飯店備品集中起來，留下短期內真的會使用的數量即可。已經放到忘記何時拿回來、包裝破損或內容物出現異常的用品，就別再留著等待一個可能永遠不會出現的使用時機。

    5. 捨不得丟的精品紙袋、包裝盒

    「這個紙袋很好看」、「這盒子很高級，以後一定用得到。」結果幾年後，衣櫃最上層已經堆成紙袋山。

    尤其鞋盒、手機盒、精品包裝盒體積大，留下十幾個就可能吃掉一整格櫃子。真的需要收納用途，可以挑尺寸實用、狀況良好的少數幾個留下；純粹因為「很漂亮」而收藏的，也可以替自己設定數量上限。

    圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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    紙袋也是同樣道理。留下幾個不同尺寸方便送禮即可，不需要替每一次消費保存紀念品。

    6. 不知道能不能用的充電線、舊3C配件

    相信不少人家裡都有一個「神秘3C抽屜」：不知道是哪台手機的充電線、早已換機的手機殼、故障耳機、舊滑鼠，以及「可能有一天會用到」的轉接頭。

    整理方法很簡單，先找出目前正在使用的手機、平板、電腦和其他設備，再確認哪些線材真的能與它們配對。

    圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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    無法辨認用途、明顯損壞或已經淘汰的電子配件，不建議直接全部丟進一般垃圾，應依所在地的廢電子產品與資源回收規定處理。

    7. 「等一下可能會用」的空盒、瓶罐

    網購紙箱、餅乾鐵盒、漂亮玻璃罐、香水盒、手機盒……很多雜物之所以一直留在家裡，都是因為一句「這個之後應該用得到」。

    真正要注意的不是能不能再次利用，而是「有沒有明確用途」。如果連自己都說不出準備拿它做什麼，只是因為覺得丟掉可惜，就很容易從環保再利用變成長期囤積。

    圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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    可以替空盒、紙袋與瓶罐設定固定收納範圍，空間滿了就必須淘汰，而不是再找一個新地方塞。

    衣櫃塞爆先別買收納盒！「收得更整齊」不等於東西變少

    看到家裡很亂，第一個念頭常常是「我需要更多收納」。但多買一個收納箱，很多時候只是把原本看得到的雜物藏起來。

    整理前可以先做「全部拿出來→分類→決定留下什麼→最後才找收納位置」的順序。特別是衣服，如果同類型單品已經多到忘記自己擁有哪些，與其繼續增加衣架和收納箱，不如先重新檢查真正的穿著頻率。

    圖片來源：pinterest
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    換季整理也不用一天清完整間房子。今天處理衣櫃，明天整理化妝台，週末再清3C抽屜，每次只處理一個區域，反而比較容易完成。

    真正舒服的收納，不是把所有東西完美塞進櫃子，而是打開衣櫃時，留下來的東西大多都是自己真的會穿、會用，也還喜歡的。

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    手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

    2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
    手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
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    有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

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    ☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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