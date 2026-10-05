2026-10-05 11:15 潮健康
產後情緒起伏怎麼辦？認識產後身心變化與芳香照護的正確方式
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：產後情緒起伏常見，但不等於產後憂鬱症，持續低落需就醫。
- 重點二：荷爾蒙變化、睡眠不足與育兒壓力，都會影響產後情緒。
- 重點三：芳香照護可作放鬆輔助，但不能取代醫療與心理治療。
「寶寶明明睡得很好，我為什麼還是在哭？」深夜裡，新手媽媽看著嬰兒床裡熟睡的孩子，自己卻可能突然掉下眼淚。疲憊、焦慮、睡眠不足，加上生活角色快速改變，都可能讓產後生活比原本想像得更加辛苦。
生產後出現情緒波動並不少見，但產後短暫的情緒低落與產後憂鬱症並不能直接畫上等號。若低落、焦慮、失去興趣等狀況持續存在，已明顯影響日常生活或照顧自己與寶寶的能力，就不宜只靠休息或自行調適，應主動尋求婦產科、身心科或其他專業醫療人員協助。
產後為什麼容易出現情緒變化？不只與荷爾蒙有關懷孕到生產，是女性身體經歷快速變化的階段。懷孕期間雌激素、黃體素等荷爾蒙濃度明顯改變，生產後又會快速下降；再加上睡眠中斷、身體恢復、哺乳與育兒壓力，以及家庭角色與生活節奏改變，都可能影響產後的情緒狀態。
因此，產後情緒變化通常不能單純歸因於某一種荷爾蒙，也不能只用「想開一點」或「睡飽就好」來解釋。家人若發現產婦持續情緒低落、容易哭泣、明顯焦慮、對原本有興趣的事物失去興趣，或日常功能受到影響，應給予理解與實際支持，並鼓勵尋求專業評估，而不是把這些表現單純視為個性或意志力問題。
快樂鼠尾草：從香氣開始，為自己留一段放鬆時間除了醫療與心理支持之外，產後媽媽也可以依自己的生活狀況，安排一些單純且沒有壓力的自我照顧時間。芳香照護便可以作為營造舒適環境的一種生活方式。
快樂鼠尾草（Clary Sage）帶有溫暖而具有辨識度的草本香氣，其主要芳香成分包含乙酸芳樟酯、芳樟醇等，在芳香應用中常被用於營造沉靜、舒適的空間氛圍。
禾場國際芳療學苑創辦人張元霖分享，產後生活往往圍繞著寶寶的作息，新手媽媽容易忽略自己的休息需求。此時可透過自己喜歡的植物香氣、音樂或短暫獨處，替每天保留一段喘息時間。芳香照護的重點並不是處理產後憂鬱，而是讓氣味成為日常放鬆與照顧自己的一種方式。
產後芳香照護：從簡單、低負擔開始如果喜歡植物香氣，可以依個人接受程度安排簡單的居家芳香體驗，不需要追求高濃度或複雜配方。
【放鬆空間芳香搭配】可依個人喜好選擇快樂鼠尾草、甜橙或純正薰衣草等氣味，並依擴香設備及產品標示建議使用。
使用時保持室內適度通風，也不必長時間持續擴香。可以趁寶寶休息、有人協助照顧時，替自己保留短暫時間，搭配喜歡的音樂、喝水或單純坐著休息。
這段時間的目的不是要求自己「馬上變開心」，而是讓忙碌的生活中多一個可以休息的空檔。
【日常芳香按摩】若想搭配按摩，可選擇適合肌膚使用的植物基底油，並依精油產品建議比例妥善稀釋後使用於肩頸等部位。
按摩的重點以舒適、輕柔為原則，不需要用力按壓，也不建議自行按摩仍在恢復中的傷口、腹部手術部位或其他不適區域。
精油不應直接接觸乳房、乳頭或嬰幼兒可能舔食、碰觸的位置。
產後及哺乳期間使用精油，更要注意使用情境產後媽媽的身體仍處於恢復階段，如果正在哺乳，也必須同時考量嬰幼兒可能接觸或吸入精油的情況。精油屬於高濃度植物芳香物質，不代表天然就適合所有人。產後及哺乳期間若想使用精油，應先確認產品使用方式及注意事項，避免自行提高濃度，也不要直接口服精油。
若本身有特殊疾病、正在服藥，或對特定氣味及植物成分較敏感，使用前可先詢問醫師、藥師或具專業背景的人員。更重要的是，精油與芳香照護不能作為產後憂鬱症的治療方式，也不能取代心理諮商、醫療評估或醫師所安排的治療。
選擇精油，先從標示與來源開始了解選購精油時，不需要以「療癒力越強」作為判斷標準，而可以先確認產品資訊是否完整。例如植物名稱、拉丁學名、萃取部位、萃取方式、產地及使用注意事項等，都能幫助消費者進一步了解產品來源。
若產品標示ECOCERT、Soil Association等相關驗證資訊，也應進一步確認實際認證內容與適用範圍。有機認證主要反映特定原料、生產或管理規範符合相關認證要求，並不代表精油具有治療產後憂鬱、調節荷爾蒙或其他醫療效果。
對產後媽媽而言，比追求某一瓶精油更重要的，是擁有足夠的休息、支持與被理解的空間。植物香氣可以陪伴生活，但真正需要協助的時候，也應讓專業醫療與心理支持及時加入。
健康管理師張恆恩最後分享：產後健康管理不只是照顧寶寶，也要把媽媽自己的睡眠、飲食、休息與情緒狀態放進每天的照顧清單。
家人可以主動分擔育兒與家務，讓產婦獲得實際的休息時間；喜歡的音樂、香氣或短暫獨處，也可以作為日常放鬆方式。若情緒低落、焦慮或失去興趣等情況持續存在，甚至已經影響日常生活與照顧能力，應儘早尋求專業醫療協助；若出現傷害自己或寶寶的念頭，更應立即尋求緊急協助，而不要只靠芳療或自行調適。
免責聲明：本文為一般健康與芳香照護資訊分享，非作為醫療診斷、疾病治療或替代專業醫療之依據。芳香產品的使用感受因人而異，產後及哺乳期間使用前應特別留意產品標示與個人狀況；若有持續情緒困擾或其他身心不適，建議尋求專業醫療人員評估。
延伸閱讀：．從舒壓助眠到調經護宮的女性萬用油．用芳療重新找回內在平衡的每一步．有機精油認證規範到全有機認證的最高標準
原文出處：產後情緒起伏怎麼辦？認識產後身心變化與芳香照護的正確方式
精華 FAQ
-
短暫情緒低落不一定就是產後憂鬱症；若低落、焦慮、失去興趣等狀況持續，且影響日常生活或照顧能力，就應尋求婦產科、身心科等專業評估。
-
原因不只荷爾蒙快速變化，還包括睡眠中斷、身體恢復、哺乳與育兒壓力，以及家庭角色與生活節奏改變，這些因素都可能讓情緒更不穩定。
-
應從低負擔、低濃度開始，確認產品標示與使用方式，避免口服或接觸乳房、傷口與嬰幼兒可能碰觸處；若有疾病、服藥或持續情緒困擾，仍要先諮詢專業。