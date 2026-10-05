產後情緒起伏怎麼辦？認識產後身心變化與芳香照護的正確方式

2026-10-05 11:15 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：產後情緒起伏常見，但不等於產後憂鬱症，持續低落需就醫。
  • 重點二：荷爾蒙變化、睡眠不足與育兒壓力，都會影響產後情緒。
  • 重點三：芳香照護可作放鬆輔助，但不能取代醫療與心理治療。

「寶寶明明睡得很好，我為什麼還是在哭？」深夜裡，新手媽媽看著嬰兒床裡熟睡的孩子，自己卻可能突然掉下眼淚。疲憊、焦慮、睡眠不足，加上生活角色快速改變，都可能讓產後生活比原本想像得更加辛苦。

　

生產後出現情緒波動並不少見，但產後短暫的情緒低落與產後憂鬱症並不能直接畫上等號。若低落、焦慮、失去興趣等狀況持續存在，已明顯影響日常生活或照顧自己與寶寶的能力，就不宜只靠休息或自行調適，應主動尋求婦產科、身心科或其他專業醫療人員協助。

　

　

產後為什麼容易出現情緒變化？不只與荷爾蒙有關懷孕到生產，是女性身體經歷快速變化的階段。懷孕期間雌激素、黃體素等荷爾蒙濃度明顯改變，生產後又會快速下降；再加上睡眠中斷、身體恢復、哺乳與育兒壓力，以及家庭角色與生活節奏改變，都可能影響產後的情緒狀態。

　

因此，產後情緒變化通常不能單純歸因於某一種荷爾蒙，也不能只用「想開一點」或「睡飽就好」來解釋。家人若發現產婦持續情緒低落、容易哭泣、明顯焦慮、對原本有興趣的事物失去興趣，或日常功能受到影響，應給予理解與實際支持，並鼓勵尋求專業評估，而不是把這些表現單純視為個性或意志力問題。

　

快樂鼠尾草：從香氣開始，為自己留一段放鬆時間除了醫療與心理支持之外，產後媽媽也可以依自己的生活狀況，安排一些單純且沒有壓力的自我照顧時間。芳香照護便可以作為營造舒適環境的一種生活方式。

　

快樂鼠尾草（Clary Sage）帶有溫暖而具有辨識度的草本香氣，其主要芳香成分包含乙酸芳樟酯、芳樟醇等，在芳香應用中常被用於營造沉靜、舒適的空間氛圍。

　

禾場國際芳療學苑創辦人張元霖分享，產後生活往往圍繞著寶寶的作息，新手媽媽容易忽略自己的休息需求。此時可透過自己喜歡的植物香氣、音樂或短暫獨處，替每天保留一段喘息時間。芳香照護的重點並不是處理產後憂鬱，而是讓氣味成為日常放鬆與照顧自己的一種方式。

　

產後芳香照護：從簡單、低負擔開始如果喜歡植物香氣，可以依個人接受程度安排簡單的居家芳香體驗，不需要追求高濃度或複雜配方。

　

【放鬆空間芳香搭配】

可依個人喜好選擇快樂鼠尾草、甜橙或純正薰衣草等氣味，並依擴香設備及產品標示建議使用。

　

使用時保持室內適度通風，也不必長時間持續擴香。可以趁寶寶休息、有人協助照顧時，替自己保留短暫時間，搭配喜歡的音樂、喝水或單純坐著休息。

　

這段時間的目的不是要求自己「馬上變開心」，而是讓忙碌的生活中多一個可以休息的空檔。

　

【日常芳香按摩】

若想搭配按摩，可選擇適合肌膚使用的植物基底油，並依精油產品建議比例妥善稀釋後使用於肩頸等部位。

　

按摩的重點以舒適、輕柔為原則，不需要用力按壓，也不建議自行按摩仍在恢復中的傷口、腹部手術部位或其他不適區域。

　

精油不應直接接觸乳房、乳頭或嬰幼兒可能舔食、碰觸的位置。

　

產後及哺乳期間使用精油，更要注意使用情境產後媽媽的身體仍處於恢復階段，如果正在哺乳，也必須同時考量嬰幼兒可能接觸或吸入精油的情況。精油屬於高濃度植物芳香物質，不代表天然就適合所有人。產後及哺乳期間若想使用精油，應先確認產品使用方式及注意事項，避免自行提高濃度，也不要直接口服精油。

　

若本身有特殊疾病、正在服藥，或對特定氣味及植物成分較敏感，使用前可先詢問醫師、藥師或具專業背景的人員。更重要的是，精油與芳香照護不能作為產後憂鬱症的治療方式，也不能取代心理諮商、醫療評估或醫師所安排的治療。

　

　

選擇精油，先從標示與來源開始了解選購精油時，不需要以「療癒力越強」作為判斷標準，而可以先確認產品資訊是否完整。例如植物名稱、拉丁學名、萃取部位、萃取方式、產地及使用注意事項等，都能幫助消費者進一步了解產品來源。

　

若產品標示ECOCERT、Soil Association等相關驗證資訊，也應進一步確認實際認證內容與適用範圍。有機認證主要反映特定原料、生產或管理規範符合相關認證要求，並不代表精油具有治療產後憂鬱、調節荷爾蒙或其他醫療效果。

　

對產後媽媽而言，比追求某一瓶精油更重要的，是擁有足夠的休息、支持與被理解的空間。植物香氣可以陪伴生活，但真正需要協助的時候，也應讓專業醫療與心理支持及時加入。

　

健康管理師張恆恩最後分享：產後健康管理不只是照顧寶寶，也要把媽媽自己的睡眠、飲食、休息與情緒狀態放進每天的照顧清單。

　

家人可以主動分擔育兒與家務，讓產婦獲得實際的休息時間；喜歡的音樂、香氣或短暫獨處，也可以作為日常放鬆方式。若情緒低落、焦慮或失去興趣等情況持續存在，甚至已經影響日常生活與照顧能力，應儘早尋求專業醫療協助；若出現傷害自己或寶寶的念頭，更應立即尋求緊急協助，而不要只靠芳療或自行調適。

　

免責聲明：本文為一般健康與芳香照護資訊分享，非作為醫療診斷、疾病治療或替代專業醫療之依據。芳香產品的使用感受因人而異，產後及哺乳期間使用前應特別留意產品標示與個人狀況；若有持續情緒困擾或其他身心不適，建議尋求專業醫療人員評估。

　

　

　

延伸閱讀：

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原文出處：產後情緒起伏怎麼辦？認識產後身心變化與芳香照護的正確方式

精華 FAQ

  • 短暫情緒低落不一定就是產後憂鬱症；若低落、焦慮、失去興趣等狀況持續，且影響日常生活或照顧能力，就應尋求婦產科、身心科等專業評估。

  • 原因不只荷爾蒙快速變化，還包括睡眠中斷、身體恢復、哺乳與育兒壓力，以及家庭角色與生活節奏改變，這些因素都可能讓情緒更不穩定。

  • 應從低負擔、低濃度開始，確認產品標示與使用方式，避免口服或接觸乳房、傷口與嬰幼兒可能碰觸處；若有疾病、服藥或持續情緒困擾，仍要先諮詢專業。

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2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
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有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-09-30 08:35 胡靖韋
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

引爆全球體壇的荒謬現場，這就是2026年愛知名古屋亞運開賽前夕。停靠在名古屋港邊的郵輪塞滿了動彈不得的各國選手，碼頭邊一整排鐵皮貨櫃組合屋在秋風中顯得格外寒酸。主辦方為了節省預算、避免場館賽後閒置，直接取消統一選手村，改以港口貨櫃屋、郵輪與分散市區的飯店當替代方案。

​各國代表團一落地直接迎來一場後勤大災難，貨櫃組合屋空間狹小、設施頻頻故障，碼頭通關與入住手續全面癱瘓。大批頂級運動員拖著行李在碼頭吹冷風、長時間滯留挨餓，接駁車班次嚴重脫節，把選手原本緊湊的備戰節奏徹底打爛。現場一片罵聲連連，各國教練團急得跳腳。

​我把鏡頭轉向名古屋市區這所廢棄三年的「御園國小」，映入眼簾的卻是完全不同的平行世界：寬敞的大廳飄出台灣料理的熱氣，頂級運科設備平穩運轉，選手們神情自若地喝著特調飲品。在別國選手還在為睡貨櫃屋、等接駁車焦頭爛額的時候，台灣已經把一整座「五星級國訓中心」中繼站，空運到了名古屋市中心！

帶過上千場企業培訓、看過五千多張命盤，我常跟企業高管說：一場仗能不能打贏，看前線的火力；一場仗能不能走得長遠，看後勤的底氣。這次在名古屋，我看見了什麼叫作把後勤資源整合做到天花板的教科書典範。

​​

選手出身的部長出手！乙木申月的絕境破局智慧

運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影
運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影

​這場讓外國代表團看得目瞪口呆的神級後勤，靈魂人物正是剛接掌運動部的首任部長，兩屆奧運羽球金牌得主李洋

​從八字心理學來看，李洋是標準的”乙木生於申月”，秋金肅殺克伐，環境充滿嚴苛的考驗，但乙木天生具備藤蔓般的柔韌身段，懂得借力使力、在石縫中攀爬突破。面對大會破碎的體制，李洋沒有硬碰硬去抗議抱怨，而是發揮乙木極致的靈動與同理心，把跨部會資源穿針引線，結合台日民間外交深耕十餘年的深厚互信。直接打破日本地方行政慣例，把整座廢棄小學包租一個月，打造成鋼鐵堡壘。這就是看懂出廠設定、把天賦發揮到極致的破局智慧。

​「以前我跟大家一樣坐在台下，想的是怎麼把球打好、把獎牌帶回台灣，現在來到運動部，我們在意的就是把後勤做到極致，讓選手教練毫無後顧之憂去拚！」李洋這句鏗鏘有力的承諾，成了刺破這場亞運後勤混亂最強的一把利刃。當過頂級選手，他太清楚惡劣環境對作戰狀態有多致命：

拒絕讓國手委屈住貨櫃！早在出發前，李洋親自飛赴日本實地踏勘，後勤團隊強勢在中繼站周邊搶下上百間專屬飯店房間，直接讓中華健兒繞過碼頭的混亂災難，擁有寬敞舒適的床能一夜好眠。

拒絕讓選手搭機受折騰！出發前直接協調華航放大機型，商務艙與豪經艙大幅擴容，全團享有平等的尊榮待遇。

建構安全防護天網！一口氣布局「2處中繼站+1個衛星站」，把愛知、豐橋到東京的防線全數拉起。

廢棄校舍被爆改！三層樓築起心理安全感的防護堡壘​

位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

走進這棟三層樓的一站式基地，每一個角落都狠狠擊中競技運動員最渴望的剛需。很多人以為這只是伙食好、設備新。從認知心理學來看，身處異鄉高壓的作戰環境，大腦杏仁核隨時處於威脅警戒狀態。

李洋打造的中繼站，本質上是在替全體國手建立「強大的心理安全邊界」。當身心重新找回掌控感，焦慮的神經迴路瞬間切換回放鬆修復模式。內在穩了，氣場就開了。

一樓｜家鄉味狂炸！戰鬥能量補給站

​農業部跨海空運29項台灣頂級食材，國訓中心營養師現場嚴格把關。當別國選手在港邊苦等冷便當時，散打好手張煥宜走進來，手裡接過的是現做的高蛋白珍珠奶茶與綿密甘甜的鹽滷豆花！他面對鏡頭興奮直呼：「這裡什麼都有，有專屬空間吃飯、治療，感覺就像把國訓中心直接搬到了名古屋！」

二樓｜超狂～極速回血！運科修復殿堂

​50多位醫師、物理治療師與防護員全員待命。日式榻榻米上，運科中心的高壓氧艙與腿套式氣壓按摩設備全力運轉。選手一下場，幾分鐘內就能排解全身乳酸，把身體機能瞬間灌飽回血。

三樓｜關門死磕！專屬閉門試煉場

​原本的學校體育館被徹底翻新，半場鋪設國際標準羽球地墊，半場架起技擊類與重訓的專業防護設備。外頭交通混亂、場地難搶，中華健兒在自己的地盤裡戰吼震天，把刀刃磨到最銳利！

場外雜音踩不滅求勝意志：最強後盾已就位，只管放膽去贏！

日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供
日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供

即使賽前中繼站門口帆布遭到不明人士惡意塗鴉破壞，李部長依然展現頂級冠軍的氣魄，第一時間要求日方全力緝凶、全面升級維安。更在鏡頭前霸氣回應：真正的運動精神是在賽場上拿實力說話，任何場外小動作都動搖不了這支隊伍。

​看著別國選手在貨櫃屋前焦躁不安，再看著台灣選手眼神裡燃燒的求勝烈火，那種被國家傾全力守護的底氣，已經完全寫在每一個人的臉上。當所有後顧之憂都被專業團隊牢牢扛在身後，中華健兒眼裡只剩下一件事：哨聲響起，上場把對手打趴，把榮耀堂堂正正帶回台灣！

​看著名古屋這場逆襲，其實也在提醒我們每個人，你在職場與人生賽道上拚搏，是否也常常為了趕路，而忽視了自己的後勤與邊界？懂得照顧好自己的出廠設定、為自己搭建堅固的後勤避風港，你才能在生命的關鍵局裡放膽發光。

​最強後勤已立穩，這場硬仗，中華隊放膽去衝，每一步都算數！再來就是整個台灣人民的後援啦，一起為我們的主角健兒們全力加油！

#亞運 #李洋

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

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內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

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「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福

「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福

2026-09-28 14:59 女子漾／編輯王廷羽
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖

有些人明明知道自己吃虧了，卻還是懶得計較；看到身邊的人有困難，又總忍不住伸手幫忙。這種「心太軟」的個性，年輕時可能沒少受委屈，但在人際關係中累積下來的信任與好人緣，也可能在意想不到的時候成為助力。以下3個星座就常被形容個性老實、心地柔軟，看看你有沒有上榜！

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圖片來源：tvN
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TOP2 巨蟹座：什麼都替別人想，委屈卻自己吞

巨蟹座相當重感情，對家人、朋友更是如此！只要是自己在乎的人遇到問題，他們通常很難真正置身事外，嘴上可能沒說什麼，私下卻已經默默幫忙處理一大堆事情。也因為總把別人的感受擺在前面，巨蟹座有時會讓自己受委屈，甚至被認為「太好說話」。不過他們對人的好通常都藏在細節裡，時間久了，誰是真心對待身邊的人，大家其實都看得出來，也因此容易擁有幾段真正長久、可靠的關係。

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TOP1 金牛座：不愛爭輸贏，吃過的虧最後都變成底氣

金牛座給人的印象通常老實、穩重，不喜歡為了一點小事跟人爭得面紅耳赤。只要沒有踩到底線，他們很多時候寧願退一步，也不想把時間浪費在勾心鬥角上。

這種個性年輕時可能讓金牛座吃過不少悶虧，但他們最大的優勢就是「穩」。比起眼前輸贏，金牛座更願意把心力放在自己的生活、工作與長期目標上，一步一步累積實力。過去吃過的虧、走過的彎路，久了反而成為經驗與判斷力，生活也容易越過越安穩。

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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名的3個星座是雙魚座、巨蟹座與金牛座。作者認為他們多半心地柔軟、願意替人著想，因此在人際互動中常不知不覺讓自己受委屈。

  • 雙魚座感受細膩，常會站在別人的角度思考，即使自己已經不舒服，只要對方說軟話或真的有困難，就容易再次心軟，甚至付出超出自己預期的幫助。

  • 金牛座不喜歡為小事爭輸贏，年輕時雖可能吃悶虧，但他們重視長期累積與穩定發展，過去的經驗會轉化成判斷力與底氣，讓生活逐漸更安穩。

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#運勢 #星座生肖 #人際關係

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水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

2026-09-27 21:05 女子漾／編輯張念慈
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖

早餐想吃水煮蛋，卻懶得開瓦斯爐、搬出電鍋？其實手邊一個保溫瓶，就可能派上用場！家事達人分享「保溫瓶燜蛋法」，利用滾燙熱水與保溫效果，就能把雞蛋燜熟。另外，不少人煮蛋時都碰過「蛋殼死都剝不下來」的窘境，甚至剝到最後蛋白跟著掉了一大半，其實這可能和雞蛋的新鮮程度有關。

水煮蛋為何超難剝？可能是雞蛋太新鮮

一名網友日前在Threads分享，自己早餐固定會吃2顆水煮蛋，每次烹調方式幾乎相同，偶爾卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，一撕蛋殼，連蛋白也整片跟著掉下來，讓他忍不住懷疑是不是雞蛋品質出了問題。

沒想到有雞蛋業者現身解答，指出雞蛋太新鮮時，反而比較容易出現不好剝殼的情況。這是因為雞蛋隨著存放時間增加，蛋白的酸鹼值會發生變化，蛋白與內膜的黏附程度也會下降，因此相較之下，存放一段時間的蛋煮熟後通常比較容易剝殼。

雞蛋別為了好剝長時間放室溫

雖然部分蛋商建議，新鮮雞蛋可以先放置一段時間再煮，但保存方式仍要特別注意。尤其台灣環境溫度較高，不建議單純為了讓水煮蛋比較好剝，就將雞蛋長時間放在室溫下。依照農業部雞蛋保存資訊，購買後若無法立即食用，應妥善冷藏保存，降低雞蛋變質的風險。

因此，如果買回家的雞蛋本來就是冷藏販售，也應持續冷藏，不要反覆退冰、冷藏。

水煮蛋剝到坑坑疤疤？煮完先做這一步

想讓水煮蛋比較好剝，另一個常見方法就是「煮熟後快速降溫」。雞蛋煮好後，可以立即放入冷水或冰水中降溫，等到雞蛋完全冷卻後，再從較寬的那端輕輕敲出裂痕，沿著蛋殼與蛋白之間慢慢剝除。

網路上也有人分享在煮蛋水中加入鹽或白醋等方法，不過實際效果可能受到雞蛋新鮮程度、烹煮方式等因素影響，不一定每次都有效。

不想開火！保溫瓶也能做水煮蛋

如果租屋處沒有廚房，或早上實在懶得開火，家事達人陳映如則分享「保溫瓶燜蛋法」，準備雞蛋、滾水與保溫效果良好的保溫瓶即可。

做法也很簡單：

1.準備雞蛋，冷藏蛋可先稍微回溫，避免突然接觸高溫造成破裂。

2.保溫瓶加入約7至8分滿的滾燙熱水。

3.小心放入雞蛋並立刻蓋緊瓶蓋。

4.靜置約25至30分鐘，再確認雞蛋是否完全熟透。

不過每款保溫瓶的保溫效果不同，加上雞蛋大小、數量及原始溫度都會影響熟度，因此時間並非絕對。

若是第一次嘗試，建議確認蛋白與蛋黃都已充分凝固後再食用。想一次準備多顆雞蛋，也要注意水量與溫度是否足夠，避免中心沒有完全熟透。

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