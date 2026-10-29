手機總是滑不停、腦袋停不下來？「適時離線」成為現代人減壓新練習

2026-10-29 19:01 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長時間滑手機與資訊過載，會讓大腦持續緊繃疲累。
  • 重點二：適時離線不是排斥科技，而是替身心爭取休息空間。
  • 重點三：關閉通知、睡前遠離手機與慢旅行，都能幫助減壓。

　

放下螢幕、抬頭看看世界　讓過載的大腦好好休息一睜開眼就先看手機、通勤時滑、吃飯時滑、睡前還在滑……對許多現代人而言，手機幾乎是隨時不離身的存在。訊息通知一則接一則、資訊永遠看不完，讓我們的大腦，幾乎整天都處在「隨時在線」的接收狀態。這種長期的資訊過載與螢幕不離身，看似平常，卻可能在不知不覺中，讓身心一直緊繃、難以真正放鬆。近年來，「如何適時放下手機、替大腦減壓」，也成為越來越多人重視的健康課題。

　

事實上，替生活安排一些「離線」的時刻，並不是要與科技對立，而是讓過度運轉的大腦，得到喘息與恢復的機會。以下就來聊聊，資訊過載為什麼讓人疲累，以及可以如何替自己「數位休息」。

　

圖說：手機不離身、資訊過載，容易讓大腦一直緊繃；適時離線，是替身心減壓的練習

　

「資訊過載」與手機不離身　是現代常見的身心負擔在這個隨時都能上網的時代，許多人已經習慣了「手機不離手」。只要一有空檔，就會不自覺地拿起手機滑一滑；訊息、通知、影片、貼文，一則接著一則，似乎永遠也看不完。

　

這樣長時間接收大量資訊，會讓大腦一直處在高度運轉的狀態，難以真正休息。久而久之，不只讓人容易感到疲倦、注意力不集中，也可能影響睡眠品質與情緒。因此，學會適時放下手機、讓大腦「離線」一下，逐漸成為現代人照顧身心的重要一環。

　

為什麼「適時離線」對身心很重要大腦就像肌肉，需要有休息與恢復的時間。當我們一直盯著螢幕、不斷接收新的訊息，大腦幾乎沒有機會停下來喘口氣；而適時離線，正是讓它得以留白、重新充電的方式。

　

當我們暫時放下手機，把注意力還給眼前真實的世界——身邊的人、窗外的風景、當下的感受——緊繃的神經才有機會鬆開，心情也比較容易回到平穩。這樣的「留白」，對情緒與專注力，都是一種溫柔的照顧。

　

生活中如何替自己「數位休息」想替過載的大腦減壓，可以從一些簡單的小習慣開始：

　

  • 替自己設定「不看手機」的時段，例如用餐時、睡前一小時

  • 把不必要的通知關掉，減少被打斷的次數

  • 睡前讓手機遠離床邊，給自己一段好好休息的時間

  • 安排一段完全離線的活動，專心做一件與螢幕無關的事

　

這些做法都不難，重點在於——替生活留一些「不被螢幕佔據」的空間，讓身心有機會真正放鬆。

　

一段「慢下來」的離線時光　讓人自然放下手機除了日常的小習慣，有些情境本身，就特別能讓人自然而然地放下手機。例如，搭上一列沒有效率壓力、只是緩緩前行的慢火車，當窗外是遼闊的太平洋、耳邊是風聲與規律的鐵軌聲，人的注意力，會不由自主地從螢幕，回到眼前的山海之間。

　

像是全台僅存、行駛於南迴鐵路的復古慢火車，沒有冷氣、車窗可以完全打開，海風直接吹進車廂；列車緩緩行經海岸線，讓人可以放下手機、靜靜看海發呆。這樣一段「被風景填滿」的離線時光，也提供另一種暫時離開螢幕、把注意力放回旅程與周遭環境的生活選擇。

　

圖說：搭上緩緩前行的復古慢火車、沿途欣賞山海景色，也能為旅程安排一段暫時離開螢幕的時間。

　

給大腦一段「離線」的留白時間在這個隨時都在連線的時代，適時讓自己離線，是一種難得卻必要的休息。放下手機，不是要錯過什麼，而是為了讓自己，重新看見眼前真實而美好的世界。不妨從今天起，替生活安排一些不被螢幕佔據的時刻——也許是每天睡前的一小段離線時間，也許是一趟走進山海、讓人自然放下手機的慢旅行。

　

當大腦有機會好好留白與休息，我們也才能用更清晰、更放鬆的狀態，迎接接下來的生活。若長期感到焦慮、難以放鬆或睡眠受到影響，也別忘了適時尋求專業協助。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

參考資料：

Blocking mobile internet on smartphones improves sustained attention, mental health, and subjective well-being

原文出處：手機總是滑不停、腦袋停不下來？「適時離線」成為現代人減壓新練習

精華 FAQ

  • 因為手機通知與資訊流不停湧入，會讓大腦長時間維持高負荷運作，進而造成疲倦、注意力下降、情緒緊繃，甚至影響睡眠品質。

  • 可從小習慣開始，例如用餐時或睡前1小時不看手機、關掉不必要通知、讓手機遠離床邊，並安排完全離線的活動，讓注意力回到真實生活。

  • 像是搭乘緩慢前行的復古慢火車，沿途可欣賞山海景色、感受海風與鐵軌聲，讓人把注意力從螢幕轉回眼前風景，自然進入離線放鬆狀態。

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#手機 #健康 #放鬆

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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38歲還沒結婚很丟臉嗎？河口湖命案背後的婚姻焦慮：女人最不該犧牲的，就是自己的人生

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2026-10-28 08:00 失敗要趁早-張念慈
李姓男子涉嫌與井姓女子虛偽結婚，鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險。圖／民眾提供
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河口湖命案疑涉假結婚、詐保與共同殺人。
  • 重點二：被害人曾察覺危險並向外求助，卻未及時脫離。
  • 重點三：文章批判年齡與婚姻壓力，不該犧牲人生安全。

比起擔心女兒以後嫁不出去，我更害怕，她為了維持一段婚姻，再也回不了家。看到河口湖命案的最新進展變成驚悚殺人案，我心裡一直浮現這句話。38歲的被害人赴日旅遊，卻在旅館遇害，背後竟可能是李姓丈夫涉嫌假結婚、詐保及共同殺人，已遭法院裁定羈押禁見。

讓人心痛的是，依照目前報導，被害人生前已經察覺危險，也曾向外求助。她並非完全不知道事情不對勁。那些讓她害怕的事，她都看見了，甚至說出了口，最後卻仍未能脫離危險。讀到這裡，真的很難不想：如果當時有哪一次，她的求助能接上實際的保護，結局會不會不同？

別把高額誘惑，當成霸總愛上妳

這段關係的開端，是偶像劇霸總情節包裝的毒藥糖衣。據報導，被害人原本透過Threads應徵助理工作，李男卻在她到職後不久提出結婚，承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元。對經濟困難的人來說，這筆錢可能代表終於不用再為生活苦撐。

可是，一個認識不久的男人，突然開出高額條件，要交換妳的婚姻與生育，需要先問的，應該是：為什麼？他真正想得到什麼？妳必須先答應什麼？如果反悔，能不能自由退出？短劇裡，霸總可能拿出一紙契約，要女主角替他生孩子，最後卻愛上她，給她一個幸福結局。現實裡，我們不能拿自己的安全，去賭對方會照著愛情劇本走。

尤其當高額承諾後面，接著出現簽本票、配合說謊，以及傷害身體換取金錢的要求，就更不能再把這一切解釋成自己的好運氣。想被愛、想改善生活，都沒有錯。可惡的是，有人利用這些願望，把陷阱包裝成希望。


她已經覺得不對勁，卻還在想「再看看」

根據《鏡週刊》報導，被害人曾向記者透露，丈夫要求她簽下鉅額本票、替她投保三千萬高額保險，甚至詢問她是否願意斷手腳領取理賠，讓她擔心自己的生命安全。9月，她在高鐵台南站離奇跌落鐵軌，當時即懷疑丈夫謀財害命，曾向友人透露「恐怕活不到年底」。記者曾勸她離婚、報案，但她仍表示要再考慮。

我們無法知道，她當時究竟有多少恐懼、顧慮，又承受多少壓力。但從報導看來，確實曾有幾個可能進一步求援、尋求保護的時點，最終沒有轉成足以讓她脫離危險的行動。這份遺憾，不必變成對被害人的責備，卻值得成為活著的人的提醒。

有時候，人已經察覺危險，仍會想著：也許沒有那麼嚴重，也許再觀察一下，也許對方只是說說。這份僥倖，很可以理解，卻也可能讓人一次次延後保護自己的時間。當對方已經談論傷害妳的身體，甚至讓妳擔心會被殺害，求助就不該繼續停在「我再想想」。妳不需要等到真的受傷，才有資格請人幫忙。

年紀大了，難道就得降低被善待的標準？

另一個讓我難受的，是報導中她遲疑離婚的理由。被害人的母親考量有生育報酬可拿，也擔心女兒年紀不輕，離婚後不容易再婚，認為生了孩子也許能維持婚姻，希望她忍耐。

我不想責備一位失去女兒的母親。但「年紀大了，離婚後還有誰要」，這樣的想法，真的該改了。

38歲怎麼了？離婚又怎麼了？為什麼女人到了某個年紀，就好像失去了拒絕的資格？難道只要保住妻子的身分，過得再恐懼，都比單身值得慶幸？孩子也不該被交付挽救婚姻的任務。當一個女人已經感到不安全，怎麼還能期待她用懷孕、生產和往後的人生，去賭對方會改變？

生活再難，也別讓自己只剩一條路

經濟壓力會讓人的選擇變少，這是真的。但起點辛苦，不代表往後只能靠嫁給誰，才有翻身的機會。

換工作、學技能、尋找就業資源，可能很慢，也需要實際支持。可是一個女人仍然可以逐步累積收入、能力與人脈，走出自己的路。我們更該幫她看見這些可能，別再用年齡與傳統，說服她接受眼前的一切。而當她說害怕，我們也不能只回一句「那就離開啊」。

她可能需要有人陪著報案、找專業協助、安排安全住處，把求救真正接成一條走得出去的路。身為媽媽，我希望自己記住：如果有一天女兒說，她在一段關係裡很害怕，我要先接住她，陪她想辦法。別讓她一邊害怕眼前的人，一邊還得擔心，離開後會被家人責怪。

我們養大一個女兒，不該只盼望最後有人願意娶她。更該讓她知道：就算一個人，妳也可以把日子過得很好。妳不需要靠結婚、生孩子，來證明自己的價值。比起有沒有人要妳，我更在乎，妳是否平安、快樂，過著自己喜歡的生活。

精華 FAQ

  • 依文中報導，案件可能牽涉丈夫假結婚、詐領保險，甚至共同殺人等疑點，且已被法院裁定羈押禁見，顯示案情不只是單純旅遊遇害，而可能是長期設局的結果。

  • 文章指出，她曾被要求簽鉅額本票、投保3,000萬保險，還聽過傷害身體換理賠的言論；她也曾向友人與記者透露不安，但當時仍選擇再觀察，未及時離開。

  • 作者認為，38歲、離婚或未婚都不該被視為失敗，女性更不必為了維持婚姻而忍受恐懼；真正重要的是安全、尊嚴與能否保有選擇人生的能力。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#結婚 #婚姻 #河口湖

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才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

2026-10-25 12:00 失敗要趁早-張念慈
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY才重新出發1個月，又因長版POLO洋裝設計相似遭質疑抄襲。
  • 重點二：品牌回應強調不是10月新品，卻未正面說明設計流程與原創性。
  • 重點三：評論指出消費者已給第二次機會，品牌若無實質改變將失去信任。

如果一個人犯了錯，跟你道歉，你願不願意再給他一次機會？我想，很多人都願意。

​但如果你已經選擇原諒他、重新相信他，結果他又在同一件事情上出錯，而且錯得如此明顯，你還願意相信第三次嗎？這是我看到二伯經營的親子服飾品牌HAHABABY，再度捲入設計抄襲爭議時，心裡最大的感觸。

因為這次最讓人失望的，恐怕不只衣服設計跟日本品牌太像。而是是消費者好不容易決定再相信你一次，你卻讓他懷疑：上一次的道歉，究竟有沒有帶來真正的改變？

才重新出發一個月，怎麼又出事了？

​今年7月，蔡阿嘎與二伯創立的親子服飾品牌HAHABABY，因多款商品被質疑與日本品牌設計高度相似，引發大規模爭議。當時品牌公開道歉、下架爭議商品，也宣布重新檢討內部流程。

​到了9月，HAHABABY推出2.0版本，換上全新品牌形象，宣告重新出發。沒想到，這幾天又有網友貼出服飾對比照，指出HAHABABY販售的長版POLO洋裝，與日本品牌REPIPI ARMARIO過去推出的商品高度相似。從白色翻領、寬鬆落肩剪裁、胸前拼色色塊，到品牌布標的位置，都被網友逐一比較。

​這些相似之處，甚至不需要專業設計師，一般消費者看了照片，也很容易理解為什麼會有人提出質疑。當然，設計相似不代表法律上已經構成抄襲或侵權，但一個才因原創性問題引發重大風波的品牌，如今又因類似問題受到質疑，難道不應該更加謹慎嗎？

消費者問你有沒有改變，你卻急著糾正日期？

​更讓我意外的，是HAHABABY這次的官方回應。品牌透過Instagram限時動態表示：「這幾天被討論的商品，不是十月新品喔！不喜歡吵吵鬧鬧，也尊重網路上的各種聲音，這次很榮幸能與台灣藝術家合作，希望這份用心，不要被未經查證的報導模糊了焦點。」

​看到這段話，我真的很想問：消費者在乎的是衣服幾月推出，還是你到底有沒有改善設計流程？如果媒體報導有錯，當然可以要求更正。但跟台灣藝術家合作，跟這件衣服是否具有原創性，是兩回事。合作藝術家負責的是圖案、配色，還是服裝版型？被質疑相似的設計，又是如何產生的？

​這些問題，品牌都可以提出資料來說明。​偏偏官方回應，卻把重點放在「不是十月新品」，還說自己「不喜歡吵吵鬧鬧」。我真的覺得很可惜。

把粉絲的關心與失望，當成「吵吵鬧鬧」；把外界提出的質疑，一概當成「未經查證的報導」。危機發生時，答非所問已經很糟糕；更糟糕的是，問題沒有回答清楚，卻先批評提出問題的人，讓原本願意再相信你一次的人，更加失望。

第一次出錯，消費者願意原諒；第二次出錯，懷疑的是你的誠意

​我一直覺得，人都會犯錯，品牌當然也會。商品設計可能有疏失，合作廠商可能出問題，內部管理也可能有漏洞。重要的是，犯錯之後願不願意面對、修正。當HAHABABY第一次出事，選擇下架、道歉、暫停營運，甚至宣布重新出發，我認為這些都是品牌試圖挽回信任的行動。

​而那些在風波過後，仍願意留下來支持品牌的人，其實已經給了品牌非常珍貴的第二次機會。因為第一次犯錯，別人可能認為你不夠小心；第二次在同樣的地方引發爭議，別人開始懷疑的，就是你到底有沒有把問題當一回事。

​更何況，這次引發爭議的地方，偏偏又是原創設計。如果上一次是設計原創性引發爭議，重新開張後最應該嚴格把關的，難道不就是商品設計嗎？這也是為什麼我認為，這次的問題早已超過一般的公關危機。

重新出發，是換一個LOGO，還是換一套做事的方法？

​很多品牌遭遇重大危機後，都會選擇重新出發。換LOGO、改包裝、更新官網、推出全新系列，甚至發布一支感人的影片，告訴消費者自己已經痛定思痛。

這些改變都很容易被看見。但真正決定品牌能不能重新站起來的，其實是消費者看不見的地方。商品從構想到完成，有沒有留下完整的設計紀錄？設計師參考其他品牌時，有沒有清楚的界線？商品上市前，有沒有人負責檢查是否與既有商品過度相似？當初發生爭議的流程漏洞，有沒有建立新的審核機制？

​這些事情做起來很麻煩，也不像換一個漂亮的品牌形象那麼容易吸引關注。可是，這才是真正的重新出發。品牌有沒有真正反省，不是看它道歉時哭得多傷心，而是看它重新站起來後，有沒有改變過去犯錯的方式。

真心建議二伯，找專業的人來管理品牌

​看到這次官方回應，我真心建議二伯的公司，應該找專業的品牌經理與公關危機處理人員，好好檢視整個品牌的經營方式。而且要找的不只是會寫聲明、處理負面新聞的人。更需要真正懂得商品開發、設計管理的人，把整個流程重新建立起來。

品牌的信任，不是靠公關部門寫幾句漂亮的話，就可以重新贏回來。如果品牌已經知道消費者最在意原創性，就應該把設計審核做得更加嚴謹，而不是等網友再次提出質疑，才開始忙著澄清。第一次犯錯，你需要道歉；第二次在同一個地方引發爭議，你需要拿出證據，證明自己真的改變了。

粉絲願意再給你一次機會，請不要辜負這份信任

​我經常提醒學員，經營自媒體，不要只看粉絲數量。因為粉絲願意追蹤你，可能是欣賞你的才華、喜歡你的生活，也可能是因為你的故事，曾經帶給他們感動。但當粉絲開始購買你的商品、參加你的課程，他們交到你手上的，除了辛苦賺來的錢，還有對你的信任。

​尤其很多創作者推出個人品牌時，最初的客人往往就是一路支持自己的老粉絲。他們可能因為喜歡你，願意多花一點錢；也可能在你遭遇挫折時，願意多給你一次機會。但這份支持，不能被當成理所當然。你可以希望別人理解你的困難，卻不能要求消費者無限次原諒你的疏失。

​第一次犯錯，消費者可能失望的是你的商品；第二次在同一個地方出錯，消費者失望的，可能就是你這個人。對經營個人品牌的人來說，這才是最昂貴的代價。因為流量掉了，還可以努力寫文章、拍影片，再慢慢找回來。

​但一個曾經相信你、願意再給你一次機會的人，如果連最後一點信任都失去了，可能就真的不會再回頭。不要把願意再給你一次機會的人，逼成再也不願意相信你的人。更不要讓願意原諒你的人，最後後悔自己曾經相信你。


精華 FAQ

  • 這次爭議集中在品牌販售的長版POLO洋裝，被網友對比日本品牌REPIPI ARMARIO過去商品後，發現翻領、剪裁、拼色與布標位置都很相似，因此再度引發抄襲疑雲。

  • 官方回應重點放在「不是10月新品」與「不喜歡吵吵鬧鬧」，並強調與台灣藝術家合作，但沒有交代設計版型如何產生、是否有審核流程、以及原創性疑慮的具體證據。

  • 因為品牌先前才因設計原創性爭議道歉並重新出發，如今又在同類問題上受質疑，代表外界懷疑的不只是單一商品，而是品牌是否真的改善流程與經營方式。

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#日本 #品牌 #二伯 #危機處理

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《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

2026-10-16 12:14 女子漾／編輯金柔葳
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小時候讀《小王子》，以為只是一本充滿想像力的童話，長大後再翻開，才發現那些關於玫瑰、狐狸與星球的故事，藏著許多成年人的心事。從愛情裡的患得患失、友情中的漸行漸遠，到努力生活卻偶爾迷失方向的自己，總能在書中找到共鳴。女子漾整理《小王子》10句經典原著語錄，帶你重新理解愛情、成長與幸福，也許現在的你，會比小時候更懂這本書。

編輯推薦

文章目錄

《小王子》經典語錄1：所有大人都曾經是孩子，只是很少有人記得

小時候的快樂很簡單，一顆糖果、一場遊戲，就能開心一整天。長大後，我們開始在意別人的眼光，習慣把情緒藏起來，甚至連難過都不敢輕易表現。《小王子》提醒我們，成熟不代表必須失去童心，偶爾放下大人的責任與壓力，重新找回那個單純、勇敢又充滿好奇心的自己，也是一種幸福。

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《小王子》經典語錄2：真正重要的事物，眼睛是看不見的

長大後，我們習慣用薪水、存款、工作成就衡量生活，卻常常忽略那些無法用數字計算的幸福。可能是有人記得你的喜好、低潮時的一句安慰，或是忙碌一天後，終於能安心休息的夜晚。真正讓人感到幸福的，往往藏在這些不起眼的小事裡。擁有多少不一定代表快樂，能不能感受到愛與陪伴，或許更加重要。

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《小王子》經典語錄3：你為玫瑰付出的時間，才讓她變得如此重要

為什麼有些人明明沒有特別出眾，卻始終無法被取代？因為你們曾經一起經歷低潮、分享秘密，也見過彼此最真實的模樣。就像小王子與玫瑰的關係，讓一個人變得特別的原因，往往是共同投入的時間與感情。即使後來各自走向不同的人生，那些真心付出的日子，也不會因此失去意義。

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《小王子》經典語錄4：想要和人製造羈絆就要承受會掉眼淚的風險

越長大，似乎越害怕失去。害怕付出沒有結果、害怕習慣一個人的陪伴，最後卻必須獨自生活。於是有些人選擇保持距離，以為這樣就能避免受傷。但《小王子》透過狐狸的故事提醒我們，愛與離別有時相伴而來，願意建立深刻的關係，也意味著接受可能失去的風險。即使結局不如預期，曾經真心相待的時光，依然值得珍惜。

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《小王子》經典語錄5：語言是誤解的來源

有時候，我們明明很在乎一個人，卻偏偏說出傷人的話；明明希望得到關心，嘴上卻習慣回答「沒事」。很多關係的疏遠，並非不再相愛，而是彼此都期待對方能猜透自己的心思。《小王子》讓人重新思考溝通的重要，比起把委屈藏在沉默裡，試著坦白說出感受，或許更有機會讓對方真正理解自己。

《小王子》經典語錄6：人們再也沒有時間去真正了解任何事物

出社會後，生活節奏越來越快，認識一個人可能只需要幾分鐘，卻很少願意花時間慢慢了解對方。友情、愛情也是如此，大家習慣快速聊天、快速回覆，甚至快速結束一段關係。但真正的信任與默契，往往需要長時間累積。有時候，願意放慢腳步、好好陪伴一個人，比任何華麗的承諾都更珍貴。

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《小王子》經典語錄7：只有孩子知道自己在尋找什麼

小時候，我們總能毫不猶豫地說出夢想，想成為什麼樣的人、想過什麼樣的生活。長大後，卻開始被現實、期待與比較影響，努力追求一份看起來很好的工作，卻忘了問自己是否真的喜歡。《小王子》提醒我們，人生不必永遠照著別人的標準前進，偶爾停下腳步，重新確認自己想要的生活，也是一件重要的事。

《小王子》經典語錄8：人們總是不滿足於自己所在的地方

看到別人升職、結婚、買房或出國旅行，難免會懷疑自己是不是走得太慢。尤其社群媒體讓每個人的精彩生活近在眼前，更容易讓人陷入比較。但每個人的人生都有不同節奏，別人正在經歷的幸福，不代表就是自己需要的答案。與其一直羨慕遠方的風景，不妨重新看看眼前已經擁有的事物。

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《小王子》經典語錄9：沙漠之所以美麗，是因為某個地方藏著一口井

人生總有一段特別難熬的日子，可能是感情沒有結果、工作遇到瓶頸，或努力很久仍看不見成果。當生活陷入低潮，很容易懷疑自己的選擇，甚至失去繼續前進的勇氣。這句話讓人想起，即使眼前看似荒蕪，也不代表未來沒有希望。有些美好的事情，只是還沒來到我們面前，允許自己慢慢走，也沒有關係。

《小王子》經典語錄10：你要永遠為自己建立的情感連結負責

年輕時以為愛情只要彼此喜歡就夠了，長大後才明白，真正維繫一段關係的，還有理解、尊重與責任。熱戀時的承諾很容易說出口，但願不願意在爭執時好好溝通、在困難時共同面對，才是感情真正的考驗。不過，負責不代表無限忍耐，一段健康的關係，應該是兩個人都願意珍惜彼此。

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天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

2026-10-21 09:08 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾Ai製圖
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近年來，減重話題持續受到關注，其中被稱為「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro），更成為許多人討論的焦點。猛健樂因為能幫助控制食慾、增加飽足感，受到不少有體重管理需求的人關注。不過，使用這類處方藥物需要經過醫師評估，而且長期治療可能帶來不小的經濟負擔。因此，網路上開始流行一種被稱為「天然版猛健樂」或「窮人版猛健樂」的飲食方式。只需要鮪魚罐頭、小黃瓜、水煮蛋、無糖優格與海苔，就能組合成一道簡單、方便又有飽足感的高蛋白料理。

究竟這樣吃真的有助於減重嗎？天然版猛健樂與真正的猛健樂有什麼不同？又該如何搭配，才能吃得營養又健康？

一、天然版猛健樂是什麼？為什麼突然爆紅？

所謂的「天然版猛健樂」，其實並不是一種藥物，也不是具有特殊減肥功效的食品。它是網友用來形容一種以天然食材為主、強調蛋白質與飽足感的飲食組合。

這類餐點通常具有以下特色：

圖片來源：女子漾Ai製圖
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它真正值得參考的地方，是如何利用平價食材，打造營養密度較高、容易控制份量的餐點。

二、天然版猛健樂吃什麼？5種平價食材一次看

想嘗試這道熱門減脂料理，其實不需要準備昂貴的健康食品。

以下5種食材，就是網路上常見的天然版猛健樂組合。

1. 水煮鮪魚罐頭：方便取得的優質蛋白質

鮪魚含有豐富蛋白質，可以幫助維持肌肉量，也是增加餐點飽足感的實用選擇。對忙碌的上班族來說，水煮鮪魚罐頭不需要額外烹調，開罐後瀝乾即可食用，非常方便。選購時建議優先考慮水煮、低鈉產品，並留意營養標示。

健康小提醒： 鮪魚可能含有甲基汞，不建議天天大量食用。可以輪流搭配雞胸肉、豆腐、毛豆或其他魚類，讓蛋白質來源更多元。孕婦、備孕者與兒童尤其需要留意魚種及食用頻率。

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2. 小黃瓜：清爽低熱量，增加餐點份量

小黃瓜含水量高、熱量相對較低，口感清脆，非常適合加入沙拉或冷食料理。將小黃瓜切丁後與鮪魚、雞蛋混合，可以增加食物體積，讓整份餐點看起來更豐富。不過，小黃瓜本身的膳食纖維含量並不算特別高，若希望增加纖維攝取，可以另外搭配花椰菜、菇類、深綠色蔬菜或豆類。

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3. 水煮蛋：補充蛋白質與多種營養素

雞蛋是常見又方便的蛋白質來源，含有人體需要的必需胺基酸，也能提供膽鹼、維生素B12等營養素。水煮蛋不需要額外添加大量食用油，適合搭配蔬菜製作成簡單的減脂餐。每餐可以依照個人蛋白質需求，搭配1～2顆雞蛋及其他蛋白質食物，不必為了減重刻意大量食用雞蛋。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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4. 無糖優格：代替美乃滋，清爽又滑順

傳統鮪魚沙拉經常加入美乃滋，雖然美味，但也可能讓整體熱量明顯增加。如果改用原味無糖優格，可以做出清爽、帶有微酸口感的沙拉。無糖優格能提供蛋白質與鈣質，部分產品也含有活菌。但要注意，無糖優格不代表完全沒有熱量，不同品牌的蛋白質與脂肪含量也可能不同，選購時仍應查看營養標示。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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5. 無調味海苔：增加風味與料理變化

海苔具有特殊香氣，可以用來包裹鮪魚沙拉、雞蛋與小黃瓜，做成簡單的海苔捲。選擇無調味海苔，可以避免攝取過多額外添加的油脂與鈉。不過，海苔不適合被視為白飯或其他主食的完整營養替代品。減重期間仍然可以適量吃糙米飯、地瓜、燕麥等全穀雜糧，補充身體需要的能量與營養。

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三、天然版猛健樂食譜：10分鐘完成高蛋白鮪魚海苔捲

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如果要當作完整正餐，建議再依照個人需求搭配適量全穀雜糧及其他蔬菜，讓營養更加均衡。

四、天然版猛健樂真的能瘦嗎？了解3個減重關鍵

許多人看到「天然版猛健樂」這個名稱，第一個問題就是：真的吃了就會瘦嗎？

答案是：這樣的飲食組合可能有助於體重管理，但不代表吃了就一定會減重。

關鍵1：蛋白質有助於增加飽足感

相較於部分精緻澱粉或高糖零食，富含蛋白質的餐點通常更有助於維持飽足感。

對正在控制體重的人而言，適量攝取蛋白質，也有助於在減重過程中維持肌肉量，尤其需要搭配阻力訓練。

關鍵2：增加蔬菜與膳食纖維

蔬菜能提供水分、維生素、礦物質與膳食纖維。適量增加高纖食物，有助於維持腸道正常功能，也能改善整體飲食品質。除了小黃瓜，也可以多搭配深綠色蔬菜、菇類、豆類及全穀雜糧。

關鍵3：總熱量仍然是體重管理的重要因素

即使是健康食材，吃得過量仍可能超出每日能量需求。反過來說，也不需要為了減肥而刻意挨餓、完全不吃澱粉，或長期只吃單一種類的餐點。能夠長期維持的飲食方式，通常比短期極端節食更有意義。

#減重 #高蛋白 #猛健樂 #控制食慾

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