2026-10-05 11:20 潮健康
吃飯腹脹不一定是脹氣？ 醫：恐是橫膈膜、腹壁出問題，快用「呼吸協調法」改善
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：吃完飯腹脹不一定是氣體過多，可能是APD造成。
- 重點二：APD是橫膈膜下壓、腹壁放鬆失衡的協調障礙。
- 重點三：可用5步驟呼吸協調法居家練習，必要時就醫。
潮健康／編輯部
平時腹部尚且平坦、吃完飯後肚子卻「鼓脹得像懷孕」，連少吃豆類、少喝牛奶或吃消脹氣藥都沒有改善？肝膽腸胃專科醫師吳文傑醫師於社群貼文表示，吃完飯肚子明顯凸出來，不一定代表腸胃裡「氣體太多」，而是橫膈膜與腹壁肌肉缺乏協調所致，醫學上稱為「腹壁－橫膈膜失協調（APD）」。
吳文傑醫師指出，肚子外觀凸出並不完全代表腸胃內充滿氣體，核心問題往往在於「橫膈膜與腹壁肌肉，沒有在進食後進行正常的生理配合」。上述橫膈膜與腹壁肌肉協調機制出現障礙的狀況，醫學上稱為「腹壁－橫膈膜失協調」（Abdominophrenic Dyssynergia，下稱 APD），當 APD 發生時，即便腸胃道氣體沒有增加，腹部外觀依然會呈現明顯的膨出與脹滿感。
吃飯腹脹不一定是脹氣？ 什麼是「腹壁－橫膈膜失協調」？
為什麼吃完飯後，肚子會呈現越來越凸的趨勢？吳文傑醫師說明，腹腔就像是一個具有彈性的容器。正常情況下，進食後內容物增加時，身體會自動透過橫膈膜升降與腹壁肌肉的協調來容納體積變化。然而患有 APD 的患者，身體神經肌肉控制卻出現相反的異常反應：第一，「橫膈膜異常收縮下移」，進食後橫膈膜未適度放鬆，反而異常收縮向下方推擠腹腔內容物。
其次是「前側腹壁肌肉異常放鬆」。前側腹壁肌肉未維持張力，反而過度放鬆，導致肚子向外突出。另外，「腹腔內容物重新分配」也是潛在主因。在橫膈膜下壓與腹壁放鬆雙重影響下，腹部呈現極為明顯的膨出外觀。吳文傑醫師強調，上述狀況並不單純是「核心無力」所導致，而是肌肉協調模式出現障礙。臨床研究發現，透過專業人員指導的「生理回饋訓練」，有望幫助部分 APD 患者重新建立正確肌肉運動模式，改善腹部膨出與不適。
APD可以如何改善？ 腸胃科醫師親授「5步驟呼吸協調法」
除了專業醫療評估外，民眾居家該如何進行自我調節？吳文傑醫師建議，可以先從溫和的呼吸練習開始，訓練下胸廓、橫膈膜與腹壁肌肉的動作協調。核心原則是自然流暢，切記不是用力把肚子吸扁，也不是吸氣時拚命把肚子往外挺，而是透過「居家呼吸協調5大步驟」加以改善。
第一步：調整放鬆姿勢。找舒服位置坐下或平躺，放鬆肩膀與腰腹，不需要刻意挺胸或縮小腹。
第二步：確認雙手位置。一隻手放在胸前，另一隻手放在下方肋骨附近，注意下方肋骨起伏，避免只抬起上胸與肩膀。
第三步：鼻子緩慢吸氣。用鼻子緩慢吸氣，感受下方肋骨自然向兩側及後方擴展，不要刻意將肚子往前頂。
第四步：嘴巴延長吐氣。用嘴巴緩慢吐氣，就像輕輕吹熄燭火，讓下方肋骨自然回收，腹部輕輕向內帶。
第五步：規律時間練習。每次進行6至10個呼吸循環（約3至5分鐘），每天練習1至2次。過程中若有頭暈應暫停。
吳文傑醫師提醒，上述步驟為一般居家呼吸協調練習，若腹部膨出反覆發生，仍應由專業醫師評估，必要時接受專業生理回饋治療。
最後，吳文傑醫師呼籲，並非所有腹脹都是由 APD 所引起。臨床上，腹脹也常與便秘、腸胃蠕動過慢、食物不耐受、腸道氣體增加或內臟過度敏感等因素密切相關。若腹脹伴隨「危險徵兆」，切勿單靠居家練習處理，必須儘速就醫，例如持續性嘔吐、體重無故快速下降、出現血便或黑便、不明原因貧血、劇烈且持續腹痛，以及完全無法排便或排氣。總的而言，腹脹不一定代表腸道氣體過多，找到背後真正原因，才能選擇最適合自己的治療方式，重獲健康的腸胃機能。
原文出處：吃飯腹脹不一定是脹氣？ 醫：恐是橫膈膜、腹壁出問題，快用「呼吸協調法」改善
精華 FAQ
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醫師表示，腹部外觀變大不代表氣體變多，常見原因可能是腹壁與橫膈膜進食後協調失常，導致腹腔內容物重新分配，讓肚子看起來明顯膨出。
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APD是指進食後橫膈膜異常收縮下移、前側腹壁過度放鬆，讓腹部向外突出，即使腸胃氣體沒有增加，仍會出現明顯脹滿感與外觀膨出。
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可採放鬆坐姿或平躺，雙手分別放胸前與下肋，鼻吸氣時感受下肋向外擴展，嘴巴慢慢吐氣，每次做6至10個循環、每天1至2次，若頭暈就停止。