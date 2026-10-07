2026-10-07 10:03 潮健康
輪夜班、壓力大睡不好？從作息、環境到睡眠習慣掌握3大調整方向
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：睡眠不只看累不累，作息、壓力與環境都會影響。
- 重點二：輪班夜班者可用小睡、咖啡因時機與遮光降噪調整。
- 重點三：長期失眠優先採CBT-I等行為治療，別只靠保健品。
工作壓力大、輪夜班、下班後腦袋仍停不下來，明明身體已經很疲累，躺到床上卻還是睡不著，是不少上班族與輪班工作者共同的困擾。
睡眠並不是單靠「累不累」決定。工作時間、壓力、光線、咖啡因攝取、睡眠環境與個人的睡眠習慣，都可能影響入睡與睡眠品質。尤其輪班工作者的工作時間與人體原本的睡眠—清醒節律不同，更容易面臨白天睡不好、夜間工作時精神不濟等問題。
與其一味追求「今晚一定要睡滿幾小時」，了解哪些日常習慣可能干擾睡眠，反而是建立穩定睡眠的重要第一步。
越想逼自己睡著，反而可能越清醒 不少人都有類似經驗：隔天越有重要工作，前一晚越擔心睡不著；半夜醒來後不斷查看時間，開始計算「再不睡只剩四小時」、「明天一定沒精神」，結果反而更加清醒。
長期失眠並不只是單純的睡眠時間不足，也可能伴隨對睡眠的擔憂以及不利於睡眠的行為模式。美國國家心肺血液研究所（NHLBI）介紹的失眠認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia，CBT-I），便包含「刺激控制」等方法，目的之一是重新建立床鋪與睡眠之間的連結。
例如在有睡意時才上床、避免長時間躺在床上進行清醒活動；若躺了一段時間仍無法入睡，可暫時離開床鋪，待重新產生睡意後再回床，而不是持續躺著焦慮。
同樣的概念也適用於日常生活。若習慣躺在床上工作、回訊息、追劇或長時間瀏覽社群，大腦接收到的「床鋪用途」就不再只有睡眠。因此，睡眠環境的調整不只是換一張床或一顆枕頭，更重要的是逐步建立相對穩定的睡前習慣。
輪夜班睡眠被打亂？先從小睡、咖啡因與環境著手 相較於固定日班族群，輪班及夜班工作者更容易遇到工作時間與生理節律不同步的情況。美國疾病管制與預防中心（CDC）旗下國家職業安全衛生研究所（NIOSH）指出，輪班與長工時可能影響睡眠及工作期間的警覺程度。對夜班工作者而言，適當安排休息及睡眠，是疲勞管理的一部分。
1. 適度利用短暫小睡 若工作制度及環境允許，可適度安排短暫小睡。NIOSH資料指出，短暫小睡有助於改善部分夜班工作者的警覺程度。不過，小睡只能作為疲勞管理的輔助方式，不能取代完整且充足的主要睡眠。
睡醒後也可能出現短暫的「睡眠慣性」，包括反應較慢、思考速度下降或仍感昏沉，因此從事駕駛、操作機械或其他需要高度注意力的工作前，仍應預留恢復清醒的時間。
2. 注意咖啡因攝取時機 咖啡是不少夜班工作者維持精神的方法，但「什麼時候喝」同樣重要。咖啡因的影響可能持續數小時，如果接近預定睡眠時間仍大量攝取，可能進一步干擾下班後的睡眠。
輪班族若需要利用咖啡因維持工作期間的警覺，建議將攝取時間安排於班別較前段，並依個人對咖啡因的敏感程度調整，避免在準備睡覺前持續攝取咖啡、濃茶或高咖啡因飲品。
3. 替白天睡眠創造適合的環境 夜班工作者常需要在白天睡覺，但日間的光線、環境噪音與家庭活動，都可能使睡眠受到干擾。可嘗試利用遮光窗簾、眼罩、耳塞等方式降低外界刺激，並維持相對舒適、安靜的睡眠環境。
睡前也可逐步降低活動刺激，例如減少工作訊息、激烈影音內容或其他容易使情緒持續亢奮的活動，讓身體有一段從工作狀態轉換至休息狀態的時間。
手機不只要注意「藍光」，內容刺激同樣值得留意 談到睡前使用手機，很多人第一時間想到「藍光」。光線確實是影響人體睡眠—清醒節律的重要環境因素，因此睡前降低強光刺激仍是合理的睡眠環境調整方式。
但睡前滑手機所帶來的影響也不只來自光線。如果睡前持續查看工作訊息、回覆社群、觀看高度刺激的影片，或因網路內容產生焦慮與情緒波動，都可能讓原本準備休息的大腦持續維持清醒狀態。
因此，比起單純把手機切換成夜間模式，更實際的做法是替自己設定一段「睡前降速時間」，逐步減少工作、社群與高刺激內容，改為相對安靜、低刺激的活動。
睡不著先別急著買保健品 慢性失眠有更完整的處理方式 鎂、褪黑激素及各類助眠保健食品經常出現在睡眠相關討論中，但不同成分適用的情境與科學證據並不完全相同，也不應將任何單一營養素視為所有失眠問題的通用解方。
如果睡眠問題已經持續一段時間，更重要的是先釐清失眠型態、生活作息、身體狀況及是否存在其他睡眠或健康問題。
對成人慢性失眠而言，失眠認知行為治療（CBT-I）是目前具有較完整實證支持的非藥物治療方式之一，內容可能包括刺激控制、睡眠時間調整、認知策略與放鬆等不同介入方式。
若長期出現難以入睡、容易醒來、過早醒來，或睡眠問題已影響白天精神、工作表現與日常生活，不建議只靠自行補眠、保健食品或網路偏方處理，可進一步尋求睡眠門診、身心科、精神科或其他相關醫療專業協助。
睡眠管理不是追求「完美睡眠」 先建立可以長期維持的習慣 睡眠受到工作型態、生活壓力、身體狀況及環境等多重因素影響，並不存在一套適合所有人的固定公式。
對一般上班族而言，可以先從相對固定的起床時間、睡前降低刺激、減少過晚攝取咖啡因，以及建立安靜舒適的睡眠環境開始；對輪班工作者而言，則需要依實際班別安排主要睡眠、小睡及咖啡因攝取時間，盡可能降低作息反覆變動帶來的影響。
健康管理師張恆恩最後也分享，睡眠管理不必一次要求自己把所有習慣全部改掉，可以先觀察一至兩週的睡眠與生活模式，例如記錄每天大約何時入睡、起床、咖啡因攝取時間，以及白天精神狀況，再找出最容易調整的一項習慣開始。
若已經長期睡不好，或白天出現明顯嗜睡、注意力下降等情況，生活調整只能作為健康管理的一部分，仍應尋求醫療專業評估，釐清是否有失眠或其他睡眠問題。
圖說：輪班工作與高壓環境往往打亂人體生理時鐘。專家建議，輪班族與高壓族群應專注於「核心睡眠」的優化。
圖說：舒適的睡眠環境。
免責聲明：本文提供一般睡眠健康與生活管理資訊，不能取代醫師診斷、治療或個別醫療建議。若睡眠問題持續存在、已明顯影響日間功能，或伴隨其他身心不適，建議尋求相關醫療專業人員評估。資料來源：1.BBC- Wetin to do and wetin you gatz avoid if you no fit sleep for night2.AASM- New guideline supports behavioral, psychological treatments for insomnia
原文出處：輪夜班、壓力大睡不好？從作息、環境到睡眠習慣掌握3大調整方向
精華 FAQ
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因為睡眠不只取決於疲勞程度，還受工作時間、壓力、光線、咖啡因與睡眠習慣影響。輪班者更容易和生理節律不同步，因此會出現白天難睡、夜間精神不濟的情況。
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可從3方向著手：適度安排短暫小睡、把咖啡因放在班別前段並避免睡前攝取，以及為白天睡眠創造安靜、遮光、低刺激的環境，幫助身體更順利轉入休息狀態。
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文章建議先釐清失眠型態與生活作息，再尋求醫療專業評估；成人慢性失眠以CBT-I等行為治療較有實證支持，不建議只靠補眠、保健品或網路偏方自行處理。