肩頸痠痛別只想到拉筋？物理治療師分享日常活動與肌力訓練觀念

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。

亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。 重點二： 兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。

兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

​最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

​為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

​不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

​不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！