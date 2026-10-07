肩頸痠痛別只想到拉筋？物理治療師分享日常活動與肌力訓練觀念

2026-10-07 10:02 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：肩頸痠痛常因深層肌群耐力不足，不只是太緊。
  • 重點二：每天10分鐘彈力帶阻力訓練，可明顯減輕痠痛。
  • 重點三：若出現麻木無力或夜痛，應先找專業評估。

圖說：肩頸痠痛的關鍵不在多伸展，而在練出撐住姿勢的肌肉耐力。（示意圖）

　

辦公室裡常見這樣的畫面：員工每天起身伸展脖子、聳肩甩手，症狀當下確實舒緩一點，但隔天一早又是同樣的緊繃感，日復一日重複同樣的動作，肩頸痛卻始終沒有真正離開，有人甚至養成一整天每隔幾十分鐘就要伸展一次的習慣，痠痛感還是如影隨形。這也是許多物理治療師在臨床上常被問到的問題：伸展明明每天都做，為什麼還是治標不治本？

　

伸展只是放鬆，肌肉沒有力氣撐住姿勢還是會痛運動工場SRC TAIWAN創辦人、資深運動傷害物理治療師陳建中（阿中師）指出，長期肩頸痠痛的人，問題往往不是肌肉太緊，而是負責撐住頭頸與肩胛骨的深層肌群力氣不夠，長時間打電腦或滑手機時，這些肌肉必須持續出力卻撐不住，才會反覆痠痛。伸展能暫時降低緊繃感，但沒有練到肌肉的耐力，姿勢撐不住的根本問題依然存在，痠痛自然一再回來。

　

一天10分鐘的彈力帶訓練，比想像中有感阿中師表示，國外一項針對辦公室、美髮及牙醫從業人員的研究發現，讓有輕到中度肩頸痛的族群，每天用彈力帶做幾個簡單的肩頸阻力動作，持續8週後，整體痠痛程度明顯下降，最痛的時候也緩解不少，生活品質同步改善。

　

動作本身並不複雜，多半是把彈力帶固定在門把或桌腳，站姿做幾組手臂外展、後拉的動作，重點放在讓肩胛骨周圍的肌肉確實出力。這類訓練的重點不在動作華麗，而是讓平常撐不住姿勢的肌肉真正練出耐力，效果比單純伸展更持久。

　

圖說：辦公桌旁放一條彈力帶，就能把握零碎時間練出耐力。（示意圖）

　

門檻比想像中低，不用練到半小時才有效值得留意的是，該研究也比較了每天練10分鐘與拆成兩次、共20分鐘的效果，結果發現兩種做法差不多，並沒有練越久效果越好的情形。阿中師說明，這代表對多數上班族而言，真正卡關的不是時間不夠，而是願不願意每天固定做這幾分鐘；與其覺得要撥出一大段時間才有意義，不如先從每天10分鐘、用彈力帶做幾個簡單的肩頸動作開始，養成習慣比強度更重要。

　

這些狀況光靠訓練不夠，該找專業評估阿中師提醒，訓練是用來處理姿勢性、耐力不足型的肩頸痠痛，若痠痛合併手臂麻木無力、夜間痛醒、頭痛加劇或轉頭活動明顯受限，就不是單純練一練能解決的問題，應由醫師或物理治療師先做評估，排除頸椎神經壓迫等其他原因，再決定訓練強度與方式，避免在不清楚原因的情況下勉強加重負荷。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

　

　

　

參考資料：

Dose-response of resistance training for neck-and shoulder pain relief: a workplace intervention study（BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 2020）

原文出處：肩頸痠痛別只想到拉筋？物理治療師分享日常活動與肌力訓練觀念

精華 FAQ

  • 因為許多肩頸痠痛並非單純肌肉太緊，而是深層肌群耐力不足，無法長時間撐住頭頸與肩胛骨姿勢。伸展只能暫時放鬆，若沒有補強肌力，問題仍會重複發生。

  • 建議用彈力帶做簡單阻力訓練，例如手臂外展、後拉等動作，重點是讓肩胛骨周圍肌肉真正出力。研究顯示每天10分鐘，持續8週，就能讓痠痛程度與生活品質明顯改善。

  • 如果痠痛合併手臂麻木無力、夜間痛醒、頭痛加劇，或轉頭活動明顯受限，就不適合只靠自行訓練。這些可能涉及頸椎神經壓迫等問題，應先由醫師或物理治療師評估。

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手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖

有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

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圖片來源：Netflix提供
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Top 3 射手座：不怕重新開始，換條路反而賺更多

射手座遇到低潮時，很少讓自己一直困在原地，工作做得不開心、收入不如預期，或原本的計畫突然喊卡，他們通常很快就會開始尋找下一條路。加上射手喜歡接觸新鮮事，也很容易認識不同圈子的人，一場聚會、朋友隨口分享的資訊，甚至原本只是抱著試試看的新工作，都可能意外變成新的收入來源。對射手來說，暫時不順不代表一直不順，敢換方向、敢嘗試，反而更容易碰到機會。

圖片來源：tvN
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圖片來源：SBS
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天秤座本來就很懂得與人相處，說話有分寸、做事也懂得顧及別人的感受，因此不管換到哪個環境，都容易累積不錯的人緣。這也讓天秤即使遇到工作瓶頸或收入下滑，也比較容易從人脈中找到新的出口。可能朋友知道哪間公司正在徵人、前同事突然丟來合作邀約，或聚會中剛好認識能帶來新機會的人。天秤座真正厲害的地方，就是平常累積的好感與信任，到了需要的時候，很可能直接變成下一個工作或賺錢機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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#貴人 #星座生肖 #星座運勢

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謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#關係 #亞運 #網球 #工作職場 #運動分享

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「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

「你爸有精神病會遺傳」：窮人家的女兒進竹科，最先學會的是把自己縮到只剩眼睛

2026-10-04 11:34 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：她離家北上進入竹科聯電，做輪班技術員維生。
  • 重點二：在感情裡遭歧視，對方以父親精神病羞辱並消失。
  • 重點三：靠半工半讀重考翻身，考上中原大學工工系日間部。

家倒了之後，爸爸媽媽跑路。我獨自離開南投，北上竹科，走進聯電，不到20歲，職稱技術員。講白話，就是輪班工廠的作業員。

我穿無塵衣，穿脫太不方便，每次都會憋尿。一班站12小時，整天看不到陽光，眼前只有半導體製程裡的黃光。


無塵衣裹住的，是出身

做2休2，宿舍2人一間，就在新竹磐石中學旁邊，每天搭廠車來回。月薪2萬出頭。有一次我拚命加班，一個月只休2天，薪水最多拿到3萬。

現在回頭看，3萬真的太少了，可是對那個還沒20歲的我，我覺得好有成就感，覺得自己賺好多。技術員沒有配股，有薪水、有地方住，已經算幸運。

外人以為進竹科就是翻身。對我這種出身的女孩來說，那只是換一件更厚的外套，把家裡那張爛牌先藏起來。


有人拿妳家裡那張牌，量測妳配不配被愛

我在自己操作的那條蝕刻產線，遇到一個設備工程師，大約大我8歲，笑起來很溫柔，跟我一樣來自中部。年輕的我，用10元原子筆，在他的無塵室手套上寫下手機號碼。

後來我把家裡的狀況說出口。我以為他會給我像家人一樣的溫暖，安慰我，但他變了臉。

最後一次約會，我伸出手想牽他，他冷冷甩開：「你爸有精神病會遺傳，你覺得我媽會喜歡你嗎？

然後他人間消失。我找不到他，還擔心他是不是出了什麼事。

結果，他和護理師在一起，奉子成婚，婚姻維持不到2年就離了。我到現在還是不懂，一個人怎麼能把話說得那麼輕。

失戀的時候，我哭了好多個晚上。隔天進Fab(工廠)，無塵衣還是只剩眼睛，只是我的眼睛是哭腫的。


存款約7萬那天，我把自己考出去

我決定辭職考大學，存款大約7萬。去台中一中街的重考補習班問，一年的重考費用，不含吃住，要20萬。

我拿不出來...。

只能半工半讀，在一家美容院做美容助理，有時間就看書。自修4個月，指考考上中原大學工業工程系日間部。

沒有人替我安排這一步，是我自己把人生主導權，一寸一寸從半導體產線上挪回來。牌還是那副滿手爛牌，狠勁，是站12小時站出來的。

以前親友對我們家指指點點，丟一些沒有建設性的話，語氣裡帶著嘲諷和貶低，我總是沉默。現在我想說，你們沒有資格評判我們家。要幫，就直接拿錢出來。

翻面的手，換成我的雙手了。



精華 FAQ

  • 家裡狀況崩解後，爸爸媽媽都跑路，她只能獨自北上到新竹竹科，在聯電擔任輪班技術員，靠這份工作維持生活，也暫時把家庭困境藏起來。

  • 她穿無塵衣、常憋尿，一班站12小時，整天看不到陽光，月薪多在2萬出頭，拚命加班也才約3萬。外界看似進竹科翻身，對她只是換個地方吃苦。

  • 在被感情傷害後，她決定辭職考大學，存款約7萬卻負擔不起重考班，只能半工半讀做美容助理、自修4個月，最後考上中原大學工業工程系日間部。

柳靖

柳靖

滿手爛牌，走過灰色地帶，把人生主導權拿回來。 作家，著有兩本書。 📩 演講｜企業合作｜媒體邀約 kkposthouse@gmail.com

#女孩 #眼睛 #人生 #新竹

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「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福

2026-09-28 14:59 女子漾／編輯王廷羽
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖

有些人明明知道自己吃虧了，卻還是懶得計較；看到身邊的人有困難，又總忍不住伸手幫忙。這種「心太軟」的個性，年輕時可能沒少受委屈，但在人際關係中累積下來的信任與好人緣，也可能在意想不到的時候成為助力。以下3個星座就常被形容個性老實、心地柔軟，看看你有沒有上榜！

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TOP3 雙魚座：心太軟，很難對別人狠下心

雙魚座感受細膩，也很容易站在別人的角度思考，即使自己心裡已經有點不舒服，只要對方說幾句軟話，或真的遇到困難，他們常常又會忍不住心軟。尤其面對重視的人，雙魚座很容易付出比自己想像中更多，因此偶爾也會因為太相信別人而吃虧。不過這份溫柔也讓他們容易累積好人緣，當自己需要幫助時，過去曾經給出去的善意，也可能以另一種方式回到身邊。

圖片來源：tvN
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TOP2 巨蟹座：什麼都替別人想，委屈卻自己吞

巨蟹座相當重感情，對家人、朋友更是如此！只要是自己在乎的人遇到問題，他們通常很難真正置身事外，嘴上可能沒說什麼，私下卻已經默默幫忙處理一大堆事情。也因為總把別人的感受擺在前面，巨蟹座有時會讓自己受委屈，甚至被認為「太好說話」。不過他們對人的好通常都藏在細節裡，時間久了，誰是真心對待身邊的人，大家其實都看得出來，也因此容易擁有幾段真正長久、可靠的關係。

圖片來源：tvN
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TOP1 金牛座：不愛爭輸贏，吃過的虧最後都變成底氣

金牛座給人的印象通常老實、穩重，不喜歡為了一點小事跟人爭得面紅耳赤。只要沒有踩到底線，他們很多時候寧願退一步，也不想把時間浪費在勾心鬥角上。

這種個性年輕時可能讓金牛座吃過不少悶虧，但他們最大的優勢就是「穩」。比起眼前輸贏，金牛座更願意把心力放在自己的生活、工作與長期目標上，一步一步累積實力。過去吃過的虧、走過的彎路，久了反而成為經驗與判斷力，生活也容易越過越安穩。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名的3個星座是雙魚座、巨蟹座與金牛座。作者認為他們多半心地柔軟、願意替人著想，因此在人際互動中常不知不覺讓自己受委屈。

  • 雙魚座感受細膩，常會站在別人的角度思考，即使自己已經不舒服，只要對方說軟話或真的有困難，就容易再次心軟，甚至付出超出自己預期的幫助。

  • 金牛座不喜歡為小事爭輸贏，年輕時雖可能吃悶虧，但他們重視長期累積與穩定發展，過去的經驗會轉化成判斷力與底氣，讓生活逐漸更安穩。

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水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

2026-09-27 21:05 女子漾／編輯張念慈
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖

早餐想吃水煮蛋，卻懶得開瓦斯爐、搬出電鍋？其實手邊一個保溫瓶，就可能派上用場！家事達人分享「保溫瓶燜蛋法」，利用滾燙熱水與保溫效果，就能把雞蛋燜熟。另外，不少人煮蛋時都碰過「蛋殼死都剝不下來」的窘境，甚至剝到最後蛋白跟著掉了一大半，其實這可能和雞蛋的新鮮程度有關。

水煮蛋為何超難剝？可能是雞蛋太新鮮

一名網友日前在Threads分享，自己早餐固定會吃2顆水煮蛋，每次烹調方式幾乎相同，偶爾卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，一撕蛋殼，連蛋白也整片跟著掉下來，讓他忍不住懷疑是不是雞蛋品質出了問題。

沒想到有雞蛋業者現身解答，指出雞蛋太新鮮時，反而比較容易出現不好剝殼的情況。這是因為雞蛋隨著存放時間增加，蛋白的酸鹼值會發生變化，蛋白與內膜的黏附程度也會下降，因此相較之下，存放一段時間的蛋煮熟後通常比較容易剝殼。

雞蛋別為了好剝長時間放室溫

雖然部分蛋商建議，新鮮雞蛋可以先放置一段時間再煮，但保存方式仍要特別注意。尤其台灣環境溫度較高，不建議單純為了讓水煮蛋比較好剝，就將雞蛋長時間放在室溫下。依照農業部雞蛋保存資訊，購買後若無法立即食用，應妥善冷藏保存，降低雞蛋變質的風險。

因此，如果買回家的雞蛋本來就是冷藏販售，也應持續冷藏，不要反覆退冰、冷藏。

水煮蛋剝到坑坑疤疤？煮完先做這一步

想讓水煮蛋比較好剝，另一個常見方法就是「煮熟後快速降溫」。雞蛋煮好後，可以立即放入冷水或冰水中降溫，等到雞蛋完全冷卻後，再從較寬的那端輕輕敲出裂痕，沿著蛋殼與蛋白之間慢慢剝除。

網路上也有人分享在煮蛋水中加入鹽或白醋等方法，不過實際效果可能受到雞蛋新鮮程度、烹煮方式等因素影響，不一定每次都有效。

不想開火！保溫瓶也能做水煮蛋

如果租屋處沒有廚房，或早上實在懶得開火，家事達人陳映如則分享「保溫瓶燜蛋法」，準備雞蛋、滾水與保溫效果良好的保溫瓶即可。

做法也很簡單：

1.準備雞蛋，冷藏蛋可先稍微回溫，避免突然接觸高溫造成破裂。

2.保溫瓶加入約7至8分滿的滾燙熱水。

3.小心放入雞蛋並立刻蓋緊瓶蓋。

4.靜置約25至30分鐘，再確認雞蛋是否完全熟透。

不過每款保溫瓶的保溫效果不同，加上雞蛋大小、數量及原始溫度都會影響熟度，因此時間並非絕對。

若是第一次嘗試，建議確認蛋白與蛋黃都已充分凝固後再食用。想一次準備多顆雞蛋，也要注意水量與溫度是否足夠，避免中心沒有完全熟透。

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