不如吃一般月餅就好！ 醫揭「3大健康月餅」熱量陷阱：總碳水含量沒比較低

2026-10-05 11:20 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：冰皮月餅少了油膩感，但常含植物油、糖與精製澱粉。
  • 重點二：堅果月餅未必更健康，包入糖漿和油脂後熱量更高。
  • 重點三：低糖月餅不等於低碳水，總熱量與血糖負擔仍可能很高。

　

健康／編輯部

　

每逢中秋佳節，各式精緻月餅經常是送禮與家人團聚的首選點心。近年因應健康風氣盛行，不少廠牌推出冰皮月餅、堅果月餅或低糖月餅等多元種類，因嚐起來甜味較不明顯，往往讓民眾誤以為「可以放膽吃」。重症醫學專科醫師黃軒醫師於社群指出，事實上無論月餅熱量多低，只要過量攝取仍可能成為血壓或血糖飆升的元兇。

　

冰皮月餅口感涼爽熱量低？ 對血管負擔「一點都沒少」

每到中秋佳節，各式各樣的月餅禮盒堆滿餐桌，也是佳節期間的送禮首選。許多民眾在挑選月餅時常有自我安慰的心理，認為選擇外皮白白軟軟、口感Q彈涼爽的冰皮月餅，免去了傳統高溫烘焙的油膩感，就能理所當然地歸類為負擔較輕的「輕食」。

　

事實上以冰皮月餅而言，雖然少了高溫烘烤的油膩感，但為了塑造滑順Q彈的餅皮口感，製作過程中往往需要加入大量植物油、白砂糖與精製澱粉。黃軒醫師引述國際權威營養學期刊《The American Journal of Clinical Nutrition》的研究指出，精製澱粉與隱形油脂的結合，會迅速拉高餐後血糖與三酸甘油脂。冰皮的「涼」純粹是味覺給予的錯覺，進到腸胃道分解吸收後，熱量與對血管的負擔一點也沒有比較少。

　

月餅加堅果有比較健康嗎？ 脂肪、熱量比一般月餅更驚人

除了冰皮月餅，標榜添加核桃、杏仁、瓜子等成分的堅果月餅（如傳統五仁月餅），也常被民眾誤以為是富含抗氧化成分、保護心血管的養生首選。黃軒醫師說明，堅果本身確實富含優質的不飽和脂肪酸與各類營養素，但當堅果被糖漿、豬油或植物油包裹加工，並揉入厚重的餅皮與豆沙餡料中時，整體營養性質發生了根本性的改變。

　

黃軒醫師引述國際醫學期刊《Nutrients》針對節慶高熱量飲食的分析研究顯示，傳統堅果類月餅的脂肪總熱量佔比往往高達 50% 以上。民眾吃進去的不純粹是健康堅果，而是一顆「披著養生外衣的高熱量炸彈」。若將堅果月餅當作護心食品而大量攝取，無異於「飲鴆止渴」，對於達到養生目的而言實是相當有限。

　

低糖月餅不甜能放心吃？ 「總碳水化合物」含量竟沒比較低

另外，許多糖尿病友或減重族群，看到月餅包裝上印有斗大的「低糖」或「無蔗糖」字樣，便如釋重負，容易以為可以放心多吃個兩、三塊。黃軒醫師對此解釋，在月餅製作的過程，即便拿掉了蔗糖，為了彌補口感與風味，往往會加入大量代糖、精製澱粉、糯米粉或油脂。沒有了蔗糖，低糖月餅的總熱量與總碳水化合物含量依然高得驚人。

　

黃軒醫師引述糖尿病與代謝症候群相關臨床研究強調，對於血糖控制而言，*總碳水化合物」才是決定血糖波動與胰島素分泌的決定性關鍵。吃進過多的精製澱粉與隱形脂肪，一樣會轉化為肝臟脂肪與血糖劇烈起伏。低糖月餅絕非免死金牌，放縱大吃只會讓胰島素瞬間超載。

　

破解中秋月比熱量陷阱！ 醫親授「黃金10秒選食法」

面對月餅誘惑，該如何聰明享用？黃軒醫師引述探討進食份量與總熱量攝取關係的行為營養學文獻指出，食物供應份量越大，人們在不知不覺中吃進的總熱量就越高。黃軒醫師建議，下次拿起月餅前，請事先花「10秒鐘」確定以下三件事，破解月餅所帶來的熱量陷阱：

　

1. 確認總克數：注意一顆是 50 公克還是 200 公克，體積大小直接決定了熱量影響範圍。

2. 看清「一份」定義：確認營養標示上的每一份是指「整顆」還是「四分之一顆」。

3. 核對四大營養指標：仔細確認每份的「熱量、糖分、脂肪及總碳水化合物」含量。

　

最後，黃軒醫師強調，上述措施並非是讓民眾在中秋佳節當「苦行僧」，國民健康署也建議最適當的吃法，是挑選真正想吃的口味，用刀子切成小巧的一口大小與家人朋友分享，並搭配溫熱無糖茶降火去油膩。佳節期間淺嚐月餅在所難免，重點是攝取量要有意識地節制，若本身有慢性病或其他狀況，也應事先諮詢醫師或營養師，確認可攝取的份量後再食用。

　

　

資料來源：冰皮月餅比較清爽、堅果月餅比較健康、低糖月餅就能多吃？ – 黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

原文出處：不如吃一般月餅就好！ 醫揭「3大健康月餅」熱量陷阱：總碳水含量沒比較低

精華 FAQ

  • 冰皮月餅雖少了烘烤油膩感，但製作時常加入植物油、白砂糖與精製澱粉，進入體內後仍會快速拉高血糖與三酸甘油脂，熱量負擔並不低。

  • 堅果本身有營養，但做成月餅後常被糖漿、豬油或植物油包裹，再加上厚餅皮與餡料，整體脂肪和熱量都偏高，並不適合當成可以多吃的養生食品。

  • 因為拿掉蔗糖後，常會以代糖、精製澱粉、糯米粉和油脂補足口感，總碳水化合物與總熱量未必下降，仍可能造成血糖波動與胰島素負擔。

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2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
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有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-09-30 08:35 胡靖韋
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

引爆全球體壇的荒謬現場，這就是2026年愛知名古屋亞運開賽前夕。停靠在名古屋港邊的郵輪塞滿了動彈不得的各國選手，碼頭邊一整排鐵皮貨櫃組合屋在秋風中顯得格外寒酸。主辦方為了節省預算、避免場館賽後閒置，直接取消統一選手村，改以港口貨櫃屋、郵輪與分散市區的飯店當替代方案。

​各國代表團一落地直接迎來一場後勤大災難，貨櫃組合屋空間狹小、設施頻頻故障，碼頭通關與入住手續全面癱瘓。大批頂級運動員拖著行李在碼頭吹冷風、長時間滯留挨餓，接駁車班次嚴重脫節，把選手原本緊湊的備戰節奏徹底打爛。現場一片罵聲連連，各國教練團急得跳腳。

​我把鏡頭轉向名古屋市區這所廢棄三年的「御園國小」，映入眼簾的卻是完全不同的平行世界：寬敞的大廳飄出台灣料理的熱氣，頂級運科設備平穩運轉，選手們神情自若地喝著特調飲品。在別國選手還在為睡貨櫃屋、等接駁車焦頭爛額的時候，台灣已經把一整座「五星級國訓中心」中繼站，空運到了名古屋市中心！

帶過上千場企業培訓、看過五千多張命盤，我常跟企業高管說：一場仗能不能打贏，看前線的火力；一場仗能不能走得長遠，看後勤的底氣。這次在名古屋，我看見了什麼叫作把後勤資源整合做到天花板的教科書典範。

​​

選手出身的部長出手！乙木申月的絕境破局智慧

運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影
運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影

​這場讓外國代表團看得目瞪口呆的神級後勤，靈魂人物正是剛接掌運動部的首任部長，兩屆奧運羽球金牌得主李洋

​從八字心理學來看，李洋是標準的”乙木生於申月”，秋金肅殺克伐，環境充滿嚴苛的考驗，但乙木天生具備藤蔓般的柔韌身段，懂得借力使力、在石縫中攀爬突破。面對大會破碎的體制，李洋沒有硬碰硬去抗議抱怨，而是發揮乙木極致的靈動與同理心，把跨部會資源穿針引線，結合台日民間外交深耕十餘年的深厚互信。直接打破日本地方行政慣例，把整座廢棄小學包租一個月，打造成鋼鐵堡壘。這就是看懂出廠設定、把天賦發揮到極致的破局智慧。

​「以前我跟大家一樣坐在台下，想的是怎麼把球打好、把獎牌帶回台灣，現在來到運動部，我們在意的就是把後勤做到極致，讓選手教練毫無後顧之憂去拚！」李洋這句鏗鏘有力的承諾，成了刺破這場亞運後勤混亂最強的一把利刃。當過頂級選手，他太清楚惡劣環境對作戰狀態有多致命：

拒絕讓國手委屈住貨櫃！早在出發前，李洋親自飛赴日本實地踏勘，後勤團隊強勢在中繼站周邊搶下上百間專屬飯店房間，直接讓中華健兒繞過碼頭的混亂災難，擁有寬敞舒適的床能一夜好眠。

拒絕讓選手搭機受折騰！出發前直接協調華航放大機型，商務艙與豪經艙大幅擴容，全團享有平等的尊榮待遇。

建構安全防護天網！一口氣布局「2處中繼站+1個衛星站」，把愛知、豐橋到東京的防線全數拉起。

廢棄校舍被爆改！三層樓築起心理安全感的防護堡壘​

位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影
位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

走進這棟三層樓的一站式基地，每一個角落都狠狠擊中競技運動員最渴望的剛需。很多人以為這只是伙食好、設備新。從認知心理學來看，身處異鄉高壓的作戰環境，大腦杏仁核隨時處於威脅警戒狀態。

李洋打造的中繼站，本質上是在替全體國手建立「強大的心理安全邊界」。當身心重新找回掌控感，焦慮的神經迴路瞬間切換回放鬆修復模式。內在穩了，氣場就開了。

一樓｜家鄉味狂炸！戰鬥能量補給站

​農業部跨海空運29項台灣頂級食材，國訓中心營養師現場嚴格把關。當別國選手在港邊苦等冷便當時，散打好手張煥宜走進來，手裡接過的是現做的高蛋白珍珠奶茶與綿密甘甜的鹽滷豆花！他面對鏡頭興奮直呼：「這裡什麼都有，有專屬空間吃飯、治療，感覺就像把國訓中心直接搬到了名古屋！」

二樓｜超狂～極速回血！運科修復殿堂

​50多位醫師、物理治療師與防護員全員待命。日式榻榻米上，運科中心的高壓氧艙與腿套式氣壓按摩設備全力運轉。選手一下場，幾分鐘內就能排解全身乳酸，把身體機能瞬間灌飽回血。

三樓｜關門死磕！專屬閉門試煉場

​原本的學校體育館被徹底翻新，半場鋪設國際標準羽球地墊，半場架起技擊類與重訓的專業防護設備。外頭交通混亂、場地難搶，中華健兒在自己的地盤裡戰吼震天，把刀刃磨到最銳利！

場外雜音踩不滅求勝意志：最強後盾已就位，只管放膽去贏！

日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供
日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供

即使賽前中繼站門口帆布遭到不明人士惡意塗鴉破壞，李部長依然展現頂級冠軍的氣魄，第一時間要求日方全力緝凶、全面升級維安。更在鏡頭前霸氣回應：真正的運動精神是在賽場上拿實力說話，任何場外小動作都動搖不了這支隊伍。

​看著別國選手在貨櫃屋前焦躁不安，再看著台灣選手眼神裡燃燒的求勝烈火，那種被國家傾全力守護的底氣，已經完全寫在每一個人的臉上。當所有後顧之憂都被專業團隊牢牢扛在身後，中華健兒眼裡只剩下一件事：哨聲響起，上場把對手打趴，把榮耀堂堂正正帶回台灣！

​看著名古屋這場逆襲，其實也在提醒我們每個人，你在職場與人生賽道上拚搏，是否也常常為了趕路，而忽視了自己的後勤與邊界？懂得照顧好自己的出廠設定、為自己搭建堅固的後勤避風港，你才能在生命的關鍵局裡放膽發光。

​最強後勤已立穩，這場硬仗，中華隊放膽去衝，每一步都算數！再來就是整個台灣人民的後援啦，一起為我們的主角健兒們全力加油！

#亞運 #李洋

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

失敗要趁早-張念慈

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「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福

2026-09-28 14:59 女子漾／編輯王廷羽
「3星座」心太軟最容易吃虧！總替別人著想、委屈自己　晚年反而越來越有福。圖片來源：女子漾AI製圖
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有些人明明知道自己吃虧了，卻還是懶得計較；看到身邊的人有困難，又總忍不住伸手幫忙。這種「心太軟」的個性，年輕時可能沒少受委屈，但在人際關係中累積下來的信任與好人緣，也可能在意想不到的時候成為助力。以下3個星座就常被形容個性老實、心地柔軟，看看你有沒有上榜！

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TOP1 金牛座：不愛爭輸贏，吃過的虧最後都變成底氣

金牛座給人的印象通常老實、穩重，不喜歡為了一點小事跟人爭得面紅耳赤。只要沒有踩到底線，他們很多時候寧願退一步，也不想把時間浪費在勾心鬥角上。

這種個性年輕時可能讓金牛座吃過不少悶虧，但他們最大的優勢就是「穩」。比起眼前輸贏，金牛座更願意把心力放在自己的生活、工作與長期目標上，一步一步累積實力。過去吃過的虧、走過的彎路，久了反而成為經驗與判斷力，生活也容易越過越安穩。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名的3個星座是雙魚座、巨蟹座與金牛座。作者認為他們多半心地柔軟、願意替人著想，因此在人際互動中常不知不覺讓自己受委屈。

  • 雙魚座感受細膩，常會站在別人的角度思考，即使自己已經不舒服，只要對方說軟話或真的有困難，就容易再次心軟，甚至付出超出自己預期的幫助。

  • 金牛座不喜歡為小事爭輸贏，年輕時雖可能吃悶虧，但他們重視長期累積與穩定發展，過去的經驗會轉化成判斷力與底氣，讓生活逐漸更安穩。

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水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤

2026-09-27 21:05 女子漾／編輯張念慈
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖
水煮蛋不用電鍋、瓦斯爐！達人教「保溫瓶1招」30分鐘搞定　剝殼不再坑坑疤疤。女子漾AI製圖

早餐想吃水煮蛋，卻懶得開瓦斯爐、搬出電鍋？其實手邊一個保溫瓶，就可能派上用場！家事達人分享「保溫瓶燜蛋法」，利用滾燙熱水與保溫效果，就能把雞蛋燜熟。另外，不少人煮蛋時都碰過「蛋殼死都剝不下來」的窘境，甚至剝到最後蛋白跟著掉了一大半，其實這可能和雞蛋的新鮮程度有關。

水煮蛋為何超難剝？可能是雞蛋太新鮮

一名網友日前在Threads分享，自己早餐固定會吃2顆水煮蛋，每次烹調方式幾乎相同，偶爾卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，一撕蛋殼，連蛋白也整片跟著掉下來，讓他忍不住懷疑是不是雞蛋品質出了問題。

沒想到有雞蛋業者現身解答，指出雞蛋太新鮮時，反而比較容易出現不好剝殼的情況。這是因為雞蛋隨著存放時間增加，蛋白的酸鹼值會發生變化，蛋白與內膜的黏附程度也會下降，因此相較之下，存放一段時間的蛋煮熟後通常比較容易剝殼。

雞蛋別為了好剝長時間放室溫

雖然部分蛋商建議，新鮮雞蛋可以先放置一段時間再煮，但保存方式仍要特別注意。尤其台灣環境溫度較高，不建議單純為了讓水煮蛋比較好剝，就將雞蛋長時間放在室溫下。依照農業部雞蛋保存資訊，購買後若無法立即食用，應妥善冷藏保存，降低雞蛋變質的風險。

因此，如果買回家的雞蛋本來就是冷藏販售，也應持續冷藏，不要反覆退冰、冷藏。

水煮蛋剝到坑坑疤疤？煮完先做這一步

想讓水煮蛋比較好剝，另一個常見方法就是「煮熟後快速降溫」。雞蛋煮好後，可以立即放入冷水或冰水中降溫，等到雞蛋完全冷卻後，再從較寬的那端輕輕敲出裂痕，沿著蛋殼與蛋白之間慢慢剝除。

網路上也有人分享在煮蛋水中加入鹽或白醋等方法，不過實際效果可能受到雞蛋新鮮程度、烹煮方式等因素影響，不一定每次都有效。

不想開火！保溫瓶也能做水煮蛋

如果租屋處沒有廚房，或早上實在懶得開火，家事達人陳映如則分享「保溫瓶燜蛋法」，準備雞蛋、滾水與保溫效果良好的保溫瓶即可。

做法也很簡單：

1.準備雞蛋，冷藏蛋可先稍微回溫，避免突然接觸高溫造成破裂。

2.保溫瓶加入約7至8分滿的滾燙熱水。

3.小心放入雞蛋並立刻蓋緊瓶蓋。

4.靜置約25至30分鐘，再確認雞蛋是否完全熟透。

不過每款保溫瓶的保溫效果不同，加上雞蛋大小、數量及原始溫度都會影響熟度，因此時間並非絕對。

若是第一次嘗試，建議確認蛋白與蛋黃都已充分凝固後再食用。想一次準備多顆雞蛋，也要注意水量與溫度是否足夠，避免中心沒有完全熟透。

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