2026-10-05 11:20 潮健康
不如吃一般月餅就好！ 醫揭「3大健康月餅」熱量陷阱：總碳水含量沒比較低
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- 重點一：冰皮月餅少了油膩感，但常含植物油、糖與精製澱粉。
- 重點二：堅果月餅未必更健康，包入糖漿和油脂後熱量更高。
- 重點三：低糖月餅不等於低碳水，總熱量與血糖負擔仍可能很高。
潮健康／編輯部
每逢中秋佳節，各式精緻月餅經常是送禮與家人團聚的首選點心。近年因應健康風氣盛行，不少廠牌推出冰皮月餅、堅果月餅或低糖月餅等多元種類，因嚐起來甜味較不明顯，往往讓民眾誤以為「可以放膽吃」。重症醫學專科醫師黃軒醫師於社群指出，事實上無論月餅熱量多低，只要過量攝取仍可能成為血壓或血糖飆升的元兇。
冰皮月餅口感涼爽熱量低？ 對血管負擔「一點都沒少」
每到中秋佳節，各式各樣的月餅禮盒堆滿餐桌，也是佳節期間的送禮首選。許多民眾在挑選月餅時常有自我安慰的心理，認為選擇外皮白白軟軟、口感Q彈涼爽的冰皮月餅，免去了傳統高溫烘焙的油膩感，就能理所當然地歸類為負擔較輕的「輕食」。
事實上以冰皮月餅而言，雖然少了高溫烘烤的油膩感，但為了塑造滑順Q彈的餅皮口感，製作過程中往往需要加入大量植物油、白砂糖與精製澱粉。黃軒醫師引述國際權威營養學期刊《The American Journal of Clinical Nutrition》的研究指出，精製澱粉與隱形油脂的結合，會迅速拉高餐後血糖與三酸甘油脂。冰皮的「涼」純粹是味覺給予的錯覺，進到腸胃道分解吸收後，熱量與對血管的負擔一點也沒有比較少。
月餅加堅果有比較健康嗎？ 脂肪、熱量比一般月餅更驚人
除了冰皮月餅，標榜添加核桃、杏仁、瓜子等成分的堅果月餅（如傳統五仁月餅），也常被民眾誤以為是富含抗氧化成分、保護心血管的養生首選。黃軒醫師說明，堅果本身確實富含優質的不飽和脂肪酸與各類營養素，但當堅果被糖漿、豬油或植物油包裹加工，並揉入厚重的餅皮與豆沙餡料中時，整體營養性質發生了根本性的改變。
黃軒醫師引述國際醫學期刊《Nutrients》針對節慶高熱量飲食的分析研究顯示，傳統堅果類月餅的脂肪總熱量佔比往往高達 50% 以上。民眾吃進去的不純粹是健康堅果，而是一顆「披著養生外衣的高熱量炸彈」。若將堅果月餅當作護心食品而大量攝取，無異於「飲鴆止渴」，對於達到養生目的而言實是相當有限。
低糖月餅不甜能放心吃？ 「總碳水化合物」含量竟沒比較低
另外，許多糖尿病友或減重族群，看到月餅包裝上印有斗大的「低糖」或「無蔗糖」字樣，便如釋重負，容易以為可以放心多吃個兩、三塊。黃軒醫師對此解釋，在月餅製作的過程，即便拿掉了蔗糖，為了彌補口感與風味，往往會加入大量代糖、精製澱粉、糯米粉或油脂。沒有了蔗糖，低糖月餅的總熱量與總碳水化合物含量依然高得驚人。
黃軒醫師引述糖尿病與代謝症候群相關臨床研究強調，對於血糖控制而言，*總碳水化合物」才是決定血糖波動與胰島素分泌的決定性關鍵。吃進過多的精製澱粉與隱形脂肪，一樣會轉化為肝臟脂肪與血糖劇烈起伏。低糖月餅絕非免死金牌，放縱大吃只會讓胰島素瞬間超載。
破解中秋月比熱量陷阱！ 醫親授「黃金10秒選食法」
面對月餅誘惑，該如何聰明享用？黃軒醫師引述探討進食份量與總熱量攝取關係的行為營養學文獻指出，食物供應份量越大，人們在不知不覺中吃進的總熱量就越高。黃軒醫師建議，下次拿起月餅前，請事先花「10秒鐘」確定以下三件事，破解月餅所帶來的熱量陷阱：
1. 確認總克數：注意一顆是 50 公克還是 200 公克，體積大小直接決定了熱量影響範圍。
2. 看清「一份」定義：確認營養標示上的每一份是指「整顆」還是「四分之一顆」。
3. 核對四大營養指標：仔細確認每份的「熱量、糖分、脂肪及總碳水化合物」含量。
最後，黃軒醫師強調，上述措施並非是讓民眾在中秋佳節當「苦行僧」，國民健康署也建議最適當的吃法，是挑選真正想吃的口味，用刀子切成小巧的一口大小與家人朋友分享，並搭配溫熱無糖茶降火去油膩。佳節期間淺嚐月餅在所難免，重點是攝取量要有意識地節制，若本身有慢性病或其他狀況，也應事先諮詢醫師或營養師，確認可攝取的份量後再食用。
資料來源：冰皮月餅比較清爽、堅果月餅比較健康、低糖月餅就能多吃？ – 黃軒醫師 Dr. Ooi Hean
原文出處：不如吃一般月餅就好！ 醫揭「3大健康月餅」熱量陷阱：總碳水含量沒比較低
精華 FAQ
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冰皮月餅雖少了烘烤油膩感，但製作時常加入植物油、白砂糖與精製澱粉，進入體內後仍會快速拉高血糖與三酸甘油脂，熱量負擔並不低。
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堅果本身有營養，但做成月餅後常被糖漿、豬油或植物油包裹，再加上厚餅皮與餡料，整體脂肪和熱量都偏高，並不適合當成可以多吃的養生食品。
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因為拿掉蔗糖後，常會以代糖、精製澱粉、糯米粉和油脂補足口感，總碳水化合物與總熱量未必下降，仍可能造成血糖波動與胰島素負擔。