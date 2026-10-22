2026-10-22 11:57 女子漾／編輯王廷羽
颱風天衣服曬不乾還飄臭味？6招快速乾衣技巧，告別惱人「半乾臭」
強烈颱風「薔琵」逼近台灣，受到颱風外圍環流及東北季風影響，北部、宜蘭等地雨勢逐漸增強，連日降雨也讓衣服怎麼曬都曬不乾！明明洗好掛了一整天，摸起來還是濕濕的，甚至飄出惱人的「半乾臭」，讓人超崩潰。
其實雨天濕度高、空氣流通不佳，容易讓衣物乾燥速度變慢，加上汗水、皮脂與洗劑殘留，更可能產生難聞異味！想讓衣服快速乾燥、不再臭烘烘？這篇女子漾整理6個實用晾衣技巧，從加強脫水、電風扇擺放到除濕機使用，幫助衣服快乾又清爽！
文章目錄
雨天晾衣技巧1. 洗完多脫水一次
雨天晾衣技巧1. 洗完多脫水一次
雨天想讓衣服快乾，可以在洗衣程序結束後再多脫水一次，先減少衣物含水量。拿出洗衣機後也可以把衣服甩開再晾，避免袖子、褲管或布料黏在一起。不過針織衫等容易變形的材質，仍要依照洗標處理，避免過度脫水。
雨天晾衣技巧2. 洗好立刻晾！別悶在洗衣機
雨天晾衣技巧2. 洗好立刻晾！別悶在洗衣機
洗好的衣服含有大量水分，如果長時間悶在洗衣機裡，很容易產生酸臭、悶臭味。建議洗程結束後盡快拿出來晾，如果忘了太久，拿出來已經有明顯異味，最好重新清洗，不要直接晾乾繼續穿。
雨天晾衣技巧3. 衣架別擠在一起，留出通風空間
雨天晾衣技巧3. 衣架別擠在一起，留出通風空間
衣服掛得越密，不代表越省事，反而會讓水氣卡在衣物之間。晾衣時盡量拉開距離，厚、薄衣物交錯排列，也可以把長衣服掛兩側、短衣服掛中間，增加空氣流動。帽T帽子、牛仔褲口袋等較厚的位置，也記得翻開或撐開。
雨天晾衣技巧4. 別全掛窗邊，通風比位置更重要
雨天晾衣技巧4. 別全掛窗邊，通風比位置更重要
下雨時戶外濕度本來就高，把衣服全掛在窗邊不一定乾得比較快，尤其緊貼牆面或窗簾，更容易讓濕氣散不出去。室內晾衣應選擇較乾爽、空氣能流動的位置，避免塞在潮濕角落。
雨天晾衣技巧5. 除濕機＋循環扇一起用
雨天晾衣技巧5. 除濕機＋循環扇一起用
室內晾衣可以同時使用除濕機與循環扇，除濕機降低空氣濕度，循環扇則加強空氣流動，兩者搭配能幫助衣服更快乾。使用除濕機時可關閉門窗，並依照產品說明與濕衣物保持適當距離。
雨天晾衣技巧6. 厚衣服別硬晾，必要時直接烘
雨天晾衣技巧6. 厚衣服別硬晾，必要時直接烘
帽T、牛仔褲、厚毛巾、床單等衣物含水量高，碰上連日豪雨可能晾了一兩天還沒全乾。如果家中沒有適合的除濕環境，可以依照衣物洗標使用烘衣機，或拿到自助洗衣店烘乾，避免長時間潮濕產生異味。
衣服已經有「半乾臭」怎麼辦？
衣服已經有「半乾臭」怎麼辦？
衣服已經出現明顯異味，單靠香水或衣物香氛很難真正解決，建議重新清洗並徹底乾燥。另外也要留意洗衣精、柔軟精不要過量，並定期清潔洗衣槽，避免洗劑殘留或洗衣機內的髒污成為臭味來源。
精華 FAQ
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先在洗程結束後多脫水一次，降低衣物含水量，再把衣服甩開後立刻拿去晾，避免袖口、褲管黏在一起，也能減少悶在洗衣機裡產生的臭味。
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衣服掛太密會讓水氣卡在衣物之間，反而乾得更慢；全掛窗邊若緊貼牆面或窗簾，也不利於濕氣散出。重點是留空間並選擇空氣可流動的位置。
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若衣服已出現明顯異味，單靠香水或衣物香氛通常無法根治，最好重新清洗並徹底乾燥，同時注意洗衣精、柔軟精不要過量，並定期清潔洗衣槽。
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