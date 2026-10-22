颱風天衣服曬不乾還飄臭味？6招快速乾衣技巧，告別惱人「半乾臭」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 賈永婕因Dior外套被批評穿著不夠純樸，引發禮儀爭議。

賈永婕因Dior外套被批評穿著不夠純樸，引發禮儀爭議。 重點二： 文章認為她代表台北101，服裝應呈現品牌形象而非立法院。

文章認為她代表台北101，服裝應呈現品牌形象而非立法院。 重點三：她事後分享穿搭故事，成功把負面話題轉成品牌曝光。

「希望下次可以跟我們一樣，穿得純樸一點。」台北101董事長賈永婕到立法院備詢，沒想到，一件披在肩上的Dior外套，竟然成了新聞焦點。立委提醒她，國會殿堂應該注意穿著。賈永婕有些錯愕，回應：「我穿得跟你們一樣，一樣是長袖。」

這段對話迅速引發討論。有人認為女性不該因穿著受到批評，也有人認為正式場合本來就應該注意禮儀。

我看到這些討論，想到的卻是另一件事：當一個人坐上主管的位置，穿著有時不只是個人的喜好，更代表著身後的公司與品牌。

以前當記者，我最習慣穿牛仔褲、T恤，舒服、方便就好。但年紀輕輕當上新聞部門主管後，我開始刻意穿高跟鞋、挺版襯衫，或者比較正式的套裝。因為我必須帶領團隊、參加主管會議，代表公司與其他企業、政府機構溝通協調。

我希望自己看起來更成熟、穩重，也更符合主管的角色。當我以主管身分出席會議，別人看到的不再只是我，而是我所代表的新聞部門，以及公司賦予我的責任。

賈永婕代表的，是台北101，不是立法院

也因為有過這段經驗，我可以理解正式場合為什麼需要注意穿著。但仔細看賈永婕的照片，我反而覺得，她的打扮沒有什麼不妥。

因為她代表的不是立法委員，而是台北101。台北101不只是一棟辦公大樓，更是台灣重要的國際地標、觀光景點，也是匯集國際精品的商業中心。身為董事長，賈永婕的工作不只是管理大樓，還包括對外展現台北101的品牌形象。而她一向鮮明、自信、具有時尚感的打扮，其實和台北101的品牌定位相當一致。

我認為，正式場合的服裝禮儀，和個人的穿衣風格、服裝價格，應該分開討論。如果認為備詢過程「外套披在肩上」方式，不符合國會禮儀，可以指出具體問題。但如果只是因為她穿了精品，就認為不夠純樸，這個標準值得商榷。莊重與否，不應該只由衣服的品牌和價格決定。

立法委員、新聞主管、科技公司執行長，以及台北101董事長，代表的組織不同，需要傳達的形象自然也不一樣。有些人需要展現親民，有些人需要展現穩重，有些人則需要傳達創新、活力與國際感。真正的得體，不是穿得跟別人一樣，而是讓自己的形象，符合所代表的角色與責任。

一件Dior外套，竟然變成台北101的免費廣告

這場風波最精彩的，是賈永婕事後的回應。她沒有只停留在辯解，反而在Facebook大方分享當天的穿搭。

她說，那件Dior外套，是去年參加孩子大學畢業典禮時買的，後來也穿著出席過好幾個重要場合。手上的Dior手錶，則是30多年前奶奶送給她的大學畢業禮物。原本大家討論的是精品價格，她卻讓大家看見衣服背後的故事。

有人看到Dior的標籤，有人看到董事長的形象；對她而言，還有陪伴孩子畢業、奶奶送禮的回憶。不只如此，她連全身的OOTD都拆解給大家看，最後還逗趣地說：「101好危險！」「感覺我又要去敗家了！」

這才是我覺得最厲害的地方。原本是一場可能讓她陷入被動的服裝爭議，她卻分享故事、展現個性，還順勢把話題帶回台北101。別人忙著討論她穿什麼，她已經把大家的注意力，帶回自己所代表的品牌。這不只是會穿衣服，更是懂得如何回應危機、經營形象。

形象可以加分，但真正讓人信服的，還是本事

穿著、談吐、舉止，都是專業形象的一部分。但如果一個人外表包裝得再漂亮，穿著再得體，卻沒有能力承擔職位賦予的責任，那些形象又能維持多久？

形象與能力，從來不是二選一。好的形象，能讓別人留下第一印象；真正讓信任持續下去的，卻是工作成果。對台北101董事長而言，最值得檢驗的，仍然是能不能把企業經營好、把品牌價值做出來。

而這次賈永婕面對爭議的回應，讓我們看見，她如何運用自己的風格，把一場尷尬的新聞，轉化成台北101的曝光機會。衣服穿得漂亮，是品味；把危機處理得漂亮，才是本事。真正厲害的人，不只穿得出那個位置的樣子，更有能力撐起那個位置的責任！