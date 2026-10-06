引爆全球體壇的荒謬現場，這就是2026年愛知名古屋亞運開賽前夕。停靠在名古屋港邊的郵輪塞滿了動彈不得的各國選手，碼頭邊一整排鐵皮貨櫃組合屋在秋風中顯得格外寒酸。主辦方為了節省預算、避免場館賽後閒置，直接取消統一選手村，改以港口貨櫃屋、郵輪與分散市區的飯店當替代方案。

​各國代表團一落地直接迎來一場後勤大災難，貨櫃組合屋空間狹小、設施頻頻故障，碼頭通關與入住手續全面癱瘓。大批頂級運動員拖著行李在碼頭吹冷風、長時間滯留挨餓，接駁車班次嚴重脫節，把選手原本緊湊的備戰節奏徹底打爛。現場一片罵聲連連，各國教練團急得跳腳。

​我把鏡頭轉向名古屋市區這所廢棄三年的「御園國小」，映入眼簾的卻是完全不同的平行世界：寬敞的大廳飄出台灣料理的熱氣，頂級運科設備平穩運轉，選手們神情自若地喝著特調飲品。在別國選手還在為睡貨櫃屋、等接駁車焦頭爛額的時候，台灣已經把一整座「五星級國訓中心」中繼站，空運到了名古屋市中心！

帶過上千場企業培訓、看過五千多張命盤，我常跟企業高管說：一場仗能不能打贏，看前線的火力；一場仗能不能走得長遠，看後勤的底氣。這次在名古屋，我看見了什麼叫作把後勤資源整合做到天花板的教科書典範。

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選手出身的部長出手！乙木申月的絕境破局智慧

運動部部長李洋到場觀賽。聯合報系特派記者陳正興／攝影

​這場讓外國代表團看得目瞪口呆的神級後勤，靈魂人物正是剛接掌運動部的首任部長，兩屆奧運羽球金牌得主李洋。

​從八字心理學來看，李洋是標準的”乙木生於申月”，秋金肅殺克伐，環境充滿嚴苛的考驗，但乙木天生具備藤蔓般的柔韌身段，懂得借力使力、在石縫中攀爬突破。面對大會破碎的體制，李洋沒有硬碰硬去抗議抱怨，而是發揮乙木極致的靈動與同理心，把跨部會資源穿針引線，結合台日民間外交深耕十餘年的深厚互信。直接打破日本地方行政慣例，把整座廢棄小學包租一個月，打造成鋼鐵堡壘。這就是看懂出廠設定、把天賦發揮到極致的破局智慧。

​「以前我跟大家一樣坐在台下，想的是怎麼把球打好、把獎牌帶回台灣，現在來到運動部，我們在意的就是把後勤做到極致，讓選手教練毫無後顧之憂去拚！」李洋這句鏗鏘有力的承諾，成了刺破這場亞運後勤混亂最強的一把利刃。當過頂級選手，他太清楚惡劣環境對作戰狀態有多致命：

拒絕讓國手委屈住貨櫃！早在出發前，李洋親自飛赴日本實地踏勘，後勤團隊強勢在中繼站周邊搶下上百間專屬飯店房間，直接讓中華健兒繞過碼頭的混亂災難，擁有寬敞舒適的床能一夜好眠。

​拒絕讓選手搭機受折騰！出發前直接協調華航放大機型，商務艙與豪經艙大幅擴容，全團享有平等的尊榮待遇。

​建構安全防護天網！一口氣布局「2處中繼站+1個衛星站」，把愛知、豐橋到東京的防線全數拉起。

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廢棄校舍被爆改！三層樓築起心理安全感的防護堡壘​

位在名古屋市區的「御園小學校」中繼站，提供選手最完善的後勤支援。聯合報系特派記者劉肇育／攝影

走進這棟三層樓的一站式基地，每一個角落都狠狠擊中競技運動員最渴望的剛需。很多人以為這只是伙食好、設備新。從認知心理學來看，身處異鄉高壓的作戰環境，大腦杏仁核隨時處於威脅警戒狀態。

李洋打造的中繼站，本質上是在替全體國手建立「強大的心理安全邊界」。當身心重新找回掌控感，焦慮的神經迴路瞬間切換回放鬆修復模式。內在穩了，氣場就開了。

​一樓｜家鄉味狂炸！戰鬥能量補給站

​農業部跨海空運29項台灣頂級食材，國訓中心營養師現場嚴格把關。當別國選手在港邊苦等冷便當時，散打好手張煥宜走進來，手裡接過的是現做的高蛋白珍珠奶茶與綿密甘甜的鹽滷豆花！他面對鏡頭興奮直呼：「這裡什麼都有，有專屬空間吃飯、治療，感覺就像把國訓中心直接搬到了名古屋！」

​二樓｜超狂～極速回血！運科修復殿堂

​50多位醫師、物理治療師與防護員全員待命。日式榻榻米上，運科中心的高壓氧艙與腿套式氣壓按摩設備全力運轉。選手一下場，幾分鐘內就能排解全身乳酸，把身體機能瞬間灌飽回血。

​三樓｜關門死磕！專屬閉門試煉場

​原本的學校體育館被徹底翻新，半場鋪設國際標準羽球地墊，半場架起技擊類與重訓的專業防護設備。外頭交通混亂、場地難搶，中華健兒在自己的地盤裡戰吼震天，把刀刃磨到最銳利！

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場外雜音踩不滅求勝意志：最強後盾已就位，只管放膽去贏！

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日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供

即使賽前中繼站門口帆布遭到不明人士惡意塗鴉破壞，李部長依然展現頂級冠軍的氣魄，第一時間要求日方全力緝凶、全面升級維安。更在鏡頭前霸氣回應：真正的運動精神是在賽場上拿實力說話，任何場外小動作都動搖不了這支隊伍。

​看著別國選手在貨櫃屋前焦躁不安，再看著台灣選手眼神裡燃燒的求勝烈火，那種被國家傾全力守護的底氣，已經完全寫在每一個人的臉上。當所有後顧之憂都被專業團隊牢牢扛在身後，中華健兒眼裡只剩下一件事：哨聲響起，上場把對手打趴，把榮耀堂堂正正帶回台灣！

​看著名古屋這場逆襲，其實也在提醒我們每個人，你在職場與人生賽道上拚搏，是否也常常為了趕路，而忽視了自己的後勤與邊界？懂得照顧好自己的出廠設定、為自己搭建堅固的後勤避風港，你才能在生命的關鍵局裡放膽發光。

​最強後勤已立穩，這場硬仗，中華隊放膽去衝，每一步都算數！再來就是整個台灣人民的後援啦，一起為我們的主角健兒們全力加油！