退休金存夠了為什麼還是不快樂？50+ 該提早準備的 5 件事，不只是錢

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退休後真正流失的是行程表、角色感與被需要的感覺。

退休後真正流失的是行程表、角色感與被需要的感覺。 重點二： 應提早培養第二、第三身分，避免價值全綁在名片上。

應提早培養第二、第三身分，避免價值全綁在名片上。 重點三：身體、社會連結與每月有事可做，比存款總額更重要。

退休金存夠了還是不快樂，是因為退休那天被拿走的不只有收入，還有你的行程表、你的社會角色，和「有人在等你」這件事——而這三樣，退休金一項也買不回來。

先講一個這幾天的新聞

日本一位六十歲的前企業主管，資產約 8000 萬日圓、換算台幣 1600 萬，每月開銷完全支應得起。親友都說這是最理想的退休生活。前一個月確實很爽。睡到中午、平日看電影、到高級飯店吃午餐，把上班時不可能做的事一次做完。

然後行程表就空了。

公司手機繳回去，私人手機裡的聯絡人「屈指可數」。半年後他每天早上的例行公事，變成站在客廳窗邊看街景，一站就是一個小時。同一片他曾經很自豪的風景，內心再無波瀾。他幾乎不出門，太太邀他出去也常說「今天算了」，半年胖了五公斤。他最後忍不住說：沒想到就算有錢，日子這麼無趣。

我一點也不覺得這是「奢華的煩惱」，他缺的真的不是錢。而且這不是特例——相關報導指出，約三分之一的退休者出現過退休憂鬱。這是結構性問題，不是誰意志力不夠。

我在企業裡待了 31 年，2025 年初主動離職創業。我沒有退休，但體驗過那個「明天早上沒有人在等我」的第一週——那種安靜，跟放假完全不是同一種安靜。所以下面五件事，是親身經驗，不是理論。

一、先搞懂：你失去的不是收入，是「一整套被排好的行程表」

上班有一個被嚴重低估的功能：它幫你把每一天填滿了。

幾點起床、幾點出門、今天見誰、這週交什麼——你可能一直覺得是負擔，但它同時也是支架。支架拿掉的那天，你才會發現自己從沒練過「自己排一天」。

所以請把退休準備分成兩本帳：錢的帳，和時間的帳。 大部分人只算了前面那本。

可以現在做的：找一個週五請假，不出國、不安排行程，在家待整天。你會很誠實地看到自己在無人打擾的一天裡做什麼、幾點開始無聊。這是很便宜的壓力測試。

二、不要把「被需要」全部押在一張名片上

這位高管最痛的一刀，是繳回公司手機那一刻。他的人脈、角色、價值感全綁在同一個身分上，身分一結束，整組歸零。

任何東西只要來源只有一個，風險就都在那一個。感情如此，收入如此，「被需要」也如此。

所以請在 50 歲左右，開始長第二、第三個身分。 不用偉大，可以很小：社區裡的某個角色、一個固定的學習團體、一件你在寫的東西。重點不是它多有意義，而是「有人會因為這件事想到你」。

判斷標準只有一句：如果明天職稱消失，還有多少人會主動找你？答案是零，就是現在該補的缺口。

三、最少人做、卻最有效的一件事：先練「沒人找你」的那個時段

這件最少人做，因為它最不舒服。

大部分人的退休規劃都往「要做什麼」想——旅行、學畫、種菜。這些都好，但都是有事做的時段。真正會把人擊倒的是沒事做的那段：早上九點到十一點，全世界都在上班，只有你在家。

可以現在做的：提前把那個時段「填成習慣」，而不是等退休再想。固定一個時段運動、固定一個時段學一件有進度的事（有課程、有作業、有同學那種最好）、固定一個時段跟人約。也有研究指出，50 歲以上的準退休或退休族，如果可以約定自己一年投入一定時數的志工服務，會有比較低的憂鬱症狀與死亡率、我想這與較好的認知功能有關。

志工，這樣的服務比你想像的容易，而且同時解決了行程表、社會角色和被需要這三件事。當然，這是相關性而非因果，但門檻確實很低。

四、身體是唯一「事後補不回來」的那一項

故事的主角在退休半年後胖五公斤，這點很值得中年女性放在心上。他的胖不是吃太多，是「不出門」——起點在心理，結果落在身體上。

錢可以晚十年再存、興趣可以晚十年再培養，但肌肉、骨密度、平衡感過了某個年齡只能減緩流失，不能重來。好好照顧身體是報酬率最高的一件事——不是因為它讓你變好看，而是它讓你七十歲時還有選擇權：想去哪就去哪、要不要麻煩別人由你決定。

可以現在做的：不用追特別的課表。規律走路、足夠蛋白質，加上一週兩次負重，就領先大多數人。重點是規律，不是強度。

五、錢要算的不是總額，是「每個月有沒有事情要花錢去做」

最後回到錢，但換一種算法。

大部分人問「退休要準備多少才夠」，算的是總額。可是高橋的例子很殘忍：總額夠、每月支出低，人卻垮了——因為他的支出裡，沒有一項「跟人有關」。

所以請多算一欄：每個月有沒有一筆錢，是為了讓你出門、跟人見面、維持一件需要持續投入的事？ 課程費、社團費、交通費、跟朋友吃飯的錢——這不是娛樂支出，是維持社會連結的必要成本，該像水電費一樣列進預算。

實用做法：把月支出分成「活著要花的」和「活得好要花的」兩欄。第二欄接近零，不叫節省，叫風險。

這件事其實不只跟退休有關

有些讀者離退休還很遠，或者你根本沒有一份會給你職稱的工作——你可能是家裡那個一直在照顧別人的人。但這五件事一樣成立。所有「價值只綁在一個角色上」的處境都有同一個破口：孩子長大會離開，父母有一天會走，公司總有一天不需要你。

準備不是為了防止那天到來，是為了那天到來時，你手上還有別的東西。退休金買得到不上班的自由，買不到早上七點有人在等你。

那麼，如果明天你的職稱或角色突然消失了，還有幾個人會主動找你？我很想知道你的答案。

我是 Summer，把人生當成一個長期經營的創業計畫。歡迎寫信告訴我你的想法，我們一起聊聊：Summer0807@gmail.com



