退休金存夠了為什麼還是不快樂？50+ 該提早準備的 5 件事，不只是錢

2026-08-06 13:05 只想工作不想上班的Summer

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：退休後真正流失的是行程表、角色感與被需要的感覺。
  • 重點二：應提早培養第二、第三身分，避免價值全綁在名片上。
  • 重點三：身體、社會連結與每月有事可做，比存款總額更重要。

退休金存夠了還是不快樂，是因為退休那天被拿走的不只有收入，還有你的行程表、你的社會角色，和「有人在等你」這件事——而這三樣，退休金一項也買不回來。

先講一個這幾天的新聞


日本一位六十歲的前企業主管，資產約 8000 萬日圓、換算台幣 1600 萬，每月開銷完全支應得起。親友都說這是最理想的退休生活。前一個月確實很爽。睡到中午、平日看電影、到高級飯店吃午餐，把上班時不可能做的事一次做完。

然後行程表就空了。

公司手機繳回去，私人手機裡的聯絡人「屈指可數」。半年後他每天早上的例行公事，變成站在客廳窗邊看街景，一站就是一個小時。同一片他曾經很自豪的風景，內心再無波瀾。他幾乎不出門，太太邀他出去也常說「今天算了」，半年胖了五公斤。他最後忍不住說：沒想到就算有錢，日子這麼無趣。

我一點也不覺得這是「奢華的煩惱」，他缺的真的不是錢。而且這不是特例——相關報導指出，約三分之一的退休者出現過退休憂鬱。這是結構性問題，不是誰意志力不夠。

我在企業裡待了 31 年，2025 年初主動離職創業。我沒有退休，但體驗過那個「明天早上沒有人在等我」的第一週——那種安靜，跟放假完全不是同一種安靜。所以下面五件事，是親身經驗，不是理論。

一、先搞懂：你失去的不是收入，是「一整套被排好的行程表」

上班有一個被嚴重低估的功能：它幫你把每一天填滿了。

幾點起床、幾點出門、今天見誰、這週交什麼——你可能一直覺得是負擔，但它同時也是支架。支架拿掉的那天，你才會發現自己從沒練過「自己排一天」。

所以請把退休準備分成兩本帳：錢的帳，和時間的帳。 大部分人只算了前面那本。

可以現在做的：找一個週五請假，不出國、不安排行程，在家待整天。你會很誠實地看到自己在無人打擾的一天裡做什麼、幾點開始無聊。這是很便宜的壓力測試。

二、不要把「被需要」全部押在一張名片上

這位高管最痛的一刀，是繳回公司手機那一刻。他的人脈、角色、價值感全綁在同一個身分上，身分一結束，整組歸零。

任何東西只要來源只有一個，風險就都在那一個。感情如此，收入如此，「被需要」也如此。

所以請在 50 歲左右，開始長第二、第三個身分。 不用偉大，可以很小：社區裡的某個角色、一個固定的學習團體、一件你在寫的東西。重點不是它多有意義，而是「有人會因為這件事想到你」。

判斷標準只有一句：如果明天職稱消失，還有多少人會主動找你？答案是零，就是現在該補的缺口。

三、最少人做、卻最有效的一件事：先練「沒人找你」的那個時段

這件最少人做，因為它最不舒服。

大部分人的退休規劃都往「要做什麼」想——旅行、學畫、種菜。這些都好，但都是有事做的時段。真正會把人擊倒的是沒事做的那段：早上九點到十一點，全世界都在上班，只有你在家。

可以現在做的：提前把那個時段「填成習慣」，而不是等退休再想。固定一個時段運動、固定一個時段學一件有進度的事（有課程、有作業、有同學那種最好）、固定一個時段跟人約。也有研究指出，50 歲以上的準退休或退休族，如果可以約定自己一年投入一定時數的志工服務，會有比較低的憂鬱症狀與死亡率、我想這與較好的認知功能有關。

志工，這樣的服務比你想像的容易，而且同時解決了行程表、社會角色和被需要這三件事。當然，這是相關性而非因果，但門檻確實很低。

四、身體是唯一「事後補不回來」的那一項

故事的主角在退休半年後胖五公斤，這點很值得中年女性放在心上。他的胖不是吃太多，是「不出門」——起點在心理，結果落在身體上。

錢可以晚十年再存、興趣可以晚十年再培養，但肌肉、骨密度、平衡感過了某個年齡只能減緩流失，不能重來。好好照顧身體是報酬率最高的一件事——不是因為它讓你變好看，而是它讓你七十歲時還有選擇權：想去哪就去哪、要不要麻煩別人由你決定。

可以現在做的：不用追特別的課表。規律走路、足夠蛋白質，加上一週兩次負重，就領先大多數人。重點是規律，不是強度。

五、錢要算的不是總額，是「每個月有沒有事情要花錢去做」

最後回到錢，但換一種算法。

大部分人問「退休要準備多少才夠」，算的是總額。可是高橋的例子很殘忍：總額夠、每月支出低，人卻垮了——因為他的支出裡，沒有一項「跟人有關」。

所以請多算一欄：每個月有沒有一筆錢，是為了讓你出門、跟人見面、維持一件需要持續投入的事？ 課程費、社團費、交通費、跟朋友吃飯的錢——這不是娛樂支出，是維持社會連結的必要成本，該像水電費一樣列進預算。

實用做法：把月支出分成「活著要花的」和「活得好要花的」兩欄。第二欄接近零，不叫節省，叫風險。

這件事其實不只跟退休有關

有些讀者離退休還很遠，或者你根本沒有一份會給你職稱的工作——你可能是家裡那個一直在照顧別人的人。但這五件事一樣成立。所有「價值只綁在一個角色上」的處境都有同一個破口：孩子長大會離開，父母有一天會走，公司總有一天不需要你。

準備不是為了防止那天到來，是為了那天到來時，你手上還有別的東西。退休金買得到不上班的自由，買不到早上七點有人在等你。

麼，如果明天你的職稱或角色突然消失了，還有幾個人會主動找你？我很想知道你的答案。

是 Summer，把人生當成一個長期經營的創業計畫。歡迎寫信告訴我你的想法，我們一起聊聊：Summer0807@gmail.com



精華 FAQ

  • 因為退休時失去的，不只是收入，還有每天被安排好的行程、工作角色與被他人需要的感覺。若生活沒有新的結構與連結，再多存款也難填補空缺。

  • 除了錢，還要準備時間的安排、第二第三身分、固定運動與社交習慣，以及能持續投入的活動。這些能降低退休後的空虛感，也讓生活更有支撐。

  • 因為退休規劃不能只看總額，還要看每月是否有花費能支持出門、見人與持續參與活動。課程、社團、交通與聚餐等支出，能維持社會連結與生活動力。

只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#飯店 #日本 #角色 #退休金 #健康飲食

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
往下滑看更多精彩文章
清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？

2026-08-02 10:32 歐陽仁傑/職涯諮詢師
國立清華大學官網
國立清華大學官網

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者認為校長參與國外遴選，不等於缺乏對現職的忠誠。
  • 重點二：高為元遴選時程早已公開，並非突然赴美騎驢找馬。
  • 重點三：真正應討論的是校務影響、利益衝突與公私分際。

近日看到新聞媒體報導，清華大學校長高為元在第二任期開始後第三天，即赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選。

很多人第一時間談到對職務的「忠誠度」，新聞甚至將此解讀為一種「騎驢找馬」的行為。

我特別查了一下，高校長在生醫高分子領域是世界級頂尖學者（h-index 52），且曾在研究實力極強的美國威斯康辛大學麥迪遜分校服務長達18年，並獲聘為「Vilas 傑出服務教授」。

他也具備豐富的國際名校學術行政經驗，且在清大校長任內成功拓展校內的國際學術視野，帶動清華大學在國際學術排名上顯著提升。

所以，從我的角度來看，我並不認為他是需要「騎驢找馬」的人。

雖然高校長早在2025年3月19日就已通過清大校內續任投票，第二任期從2026年5月開始，但台灣的大學校長續任作業期程很長，需先經過教育部續任評鑑，接著須獲校務會議代表二分之一以上投票同意，最後報請教育部核定續聘。

夏威夷大學馬諾阿分校則於2026年2月底啟動校長遴選，並於4月26日正式公告高校長為三位決選者之一，安排於5月4日至5日到校訪問。

因此，「續任三天後赴美角逐校長」這個說法，在日期上似乎沒有錯，也很容易讓人產生一種印象：他才剛續任，突然就想到美國找工作。

尤其在國情不同的台灣，的確可能在觀感上讓當初在校務會議中投下「同意票」的委員感到不舒服。

但實際上，這是一段已經進行數月的遴選流程，而且高校長成為決選者的消息，在第二任期開始前就已經公開。

從「職涯規劃」的角度來看，我其實經常提醒求職者：

參與面試了解機會接受聘任，是三個不同的決策階段。

  • 參與遴選，可以了解職務內容、組織文化與發展空間，也可以重新檢視自己的能力、價值觀，以及下一階段想承擔的責任。
  • 獲得正式邀請之後，是否接受職務，才真正進入去留的決策階段。高階人才的遴選應該也是如此。

夏威夷大學這次的三位決選者，包括該校代理教務長、舊金山州立大學教務長，以及清華大學校長。

三位都在重要職位上服務，沒有任何一位先辭職，再來參加遴選。這應該也是國際高等教育人才流動的常態。

一個人對現職負責，不代表他從此不能思考其他可能。忠誠度也不應被解釋為「不准看、不准想、不准接受邀請」。

真正的專業，是在職期間把工作做好；真正的責任，是面對新的選擇時，誠實評估、妥善決定，並承擔決定之後帶來的後果。

這件事也讓我想到高校長在其著作《一輩子的問題》中反覆談到的觀念。

選擇難題，就是選擇自己的路。在用心選擇的過程中，先傾聽內心的聲音，不要用別人的尺來衡量自己的價值。

他在書中提到，當年接到獵頭邀請，參加香港大學副校長遴選，直到通過遴選、舉家搬到香港，整個過程超過一年。

期間必須研究環境、考量家庭，也要評估自己是否願意承擔未知的挑戰。

從這個角度來看，高校長參與夏威夷大學遴選，與他在書中所談的人生態度一致：對新的可能保持好奇，不因為已經擁有一個很好的位置，就停止思考自己還能做些什麼。

最後，高校長並未獲選，夏威夷大學選擇了長期在校內服務的Vassilis Syrmos。但落選不代表當初參與遴選就是錯誤。

職涯決策的品質，不能只用最後有沒有錄取來判斷。

願意走進一個遴選過程，本身就能讓人重新認識自己的能力、限制與下一階段的方向。

當然，身為國立大學校長，仍然具有公共責任。社會可以檢視他參與遴選期間是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際。或許，這些才是值得討論的治理問題。

就教育部的說明資料來看，高校長參加國外大學校長遴選，並無違反相關人事法規。

單純因為一位校長願意探索另一個國際舞台的可能性，就質疑他的忠誠度，我個人認為這樣的標準太過狹窄。

所有職場工作者都可以珍惜現在的位置，也可以誠實面對內心對下一個挑戰的想像。就如《一輩子的問題》中所談到的，我們不可能百分之百掌握人生中的每一步，但應該清楚了解每個選擇背後的動機。

這次事件，應該只有高校長自己清楚知道動機為何，我也就不多做猜測了。

最後，不管職位多高，依然要面對自己的「一輩子的問題」：

  • 我想成為什麼樣的人？
  • 我還願意承擔什麼樣的難題？
  • 我的下一段人生，希望把能力運用在哪裡？
  • 這個選擇是否能為自己帶來新的可能與視野？

對這些問題保持誠實，對任何人來說，都不應該成為一種罪過。


（以上為個人對職涯發展的觀點，並尊重各種不同面向的看法。）

精華 FAQ

  • 作者認為這不應簡化為「騎驢找馬」或忠誠度不足，而是高階學術人才正常的職涯探索。只要仍把現職做好，參與遴選本身並不等於失職。

  • 因為夏威夷大學的遴選流程早在數月前就已啟動，高為元成為決選者的消息也在清大第二任期開始前公開，赴美訪問只是既有程序的一部分。

  • 作者認為重點不在於是否參與遴選，而在於過程中是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際與國立大學校長的公共責任。

歐陽仁傑/職涯諮詢師

歐陽仁傑/職涯諮詢師

職涯探索｜轉職輔導｜人才發展｜專業測評 職嚮生涯設計主理人、職涯顧問、職涯諮詢師 我擅長：生涯探索、職涯諮詢、轉職輔導、履歷優化、職能轉譯 -分享職涯觀點、求職策略、轉職思維與企業人才發展等議題。 邀約、授課、顧問諮詢 歡迎來信 jaymin08101@gmail.com

#職場人生 #職涯發展

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
往下滑看更多精彩文章
天生自帶貴人運！3星座女一輩子有人撐腰，第一名走到哪都吃得開

天生自帶貴人運！3星座女一輩子有人撐腰，第一名走到哪都吃得開

2026-08-03 18:04 女子漾／編輯王廷羽
天生自帶貴人運！3星座女一輩子有人撐腰，第一名走到哪都吃得開。圖片來源：女子漾AI製圖
天生自帶貴人運！3星座女一輩子有人撐腰，第一名走到哪都吃得開。圖片來源：女子漾AI製圖

有些女生的人生看似特別順，不一定是因為從未遇過挫折，而是每當陷入低潮、工作卡關或面臨重要選擇時，身邊總會剛好出現願意伸手幫忙的人。她們可能擁有討喜的個性、穩定的做事態度，或令人難以忽視的自信魅力，無形中累積了好人緣，也替自己招來不少貴人。以下3個星座女，常被認為天生自帶「貴人命」，人生關鍵時刻總有人提點，容易把危機變成轉機！

編輯推薦

文章目錄

貴人運第3名：金牛座

金牛座女生的好命，通常不是突然從天而降，而是靠著長期累積的信任換來的。她們個性踏實、做事有耐心，不喜歡投機取巧，也不會為了搶功勞而刻意表現自己，進入新環境後或許不是第一個被注意的人，卻經常是相處越久，越讓人放心的存在。

工作上，金牛女願意把每個細節做好，也很少把責任推給別人，這種穩定可靠的特質，容易獲得主管、長輩或資深前輩欣賞。當升遷機會出現、重要任務需要人選，或人生碰到資源不足的時候，過去累積的人脈便可能主動伸出援手。她們的貴人未必會直接送上成功，卻常在關鍵時刻提供一份工作機會、一句實用建議，或一次重要引薦，讓她們少走許多冤枉路。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

金牛女的人生就像慢慢扎根的大樹，看似前進速度不快，實際上每一步都走得很穩。隨著年紀增長，她們累積的能力、資源與福氣也會越來越明顯，生活容易朝穩定、富足的方向前進。

貴人運第2名：獅子座

獅子座女生的貴人運，來自強烈的存在感與勇於承擔的個性。她們天生自帶自信氣場，即使心裡緊張，表面上仍能保持從容，面對工作挑戰或重要場合時，也不會躲到後面，而是願意主動表達意見、接下責任。

這份魄力很容易讓主管、合作夥伴或手中握有資源的人留下印象，當新的專案、職位或曝光機會出現時，別人往往會第一時間想到她們。獅子女也相當重感情，只要認定對方是自己人，便願意替朋友撐腰，也不吝嗇分享資訊與資源。正因為平時樂於幫助別人，當她們陷入困境時，身邊的人也更願意回過頭支持她們。

即使遭遇失敗，獅子女也很少讓自己低迷太久，她們懂得重新整理狀態，再次站回舞台中央，有時甚至會因為一次危機，被更多人看見能力，意外迎來新的發展。對獅子女而言，所謂的主角光環不只是運氣，更來自她們敢爭取、敢承擔，也敢讓別人看見自己的價值。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

貴人運第1名：天秤座

天秤座女生經常是人群中最容易獲得好感的類型。她們懂得觀察氣氛，說話有分寸，面對不同個性的人，也能找到讓彼此舒服的相處方式。即使遇到意見不合，天秤女通常不會急著把場面弄僵，而是試著尋找雙方都能接受的做法。

這種圓融並不代表沒有原則，而是她們知道什麼時候該表達立場，什麼時候應該留給別人台階，久而久之，便容易在職場、朋友圈與長輩圈中建立不錯的口碑。當她們需要找工作、轉換跑道、處理人際問題，甚至面臨人生重大選擇時，常會有人主動提供資訊、牽線介紹，或出面幫忙協調。

天秤女也很擅長經營關係，她們平時可能只是多問候一句、記得朋友的重要日子，或在別人尷尬時適時解圍，這些看似不起眼的小舉動，最後都會成為人生中的善意存款。因此，天秤女的貴人往往不只有一位，而是分布在不同階段，學生時期有老師提點，進入職場後有主管賞識，遇到低潮時又有朋友陪伴，走到哪裡都容易有人願意幫忙，堪稱天生自帶好人緣與貴人運。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

精華 FAQ

  • 第3名是金牛座女。文章認為她們靠踏實、耐心與穩定表現累積信任，平時不搶功也不推責，因此在升遷、工作機會或資源不足時，常有前輩主動幫忙。

  • 獅子座女因自信外放、敢承擔責任而容易被看見，主管與合作夥伴常會注意到她們的能力。加上她們重感情、平時也願意替朋友撐腰，所以遇到困境時更容易得到回報與支持。

  • 天秤座女擅長觀察氣氛、說話有分寸，遇到衝突也懂得保留台階，容易在人際、職場與長輩圈建立好口碑。文章指出她們常在求職、轉職或低潮時，獲得主動提供資訊與協助的貴人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貴人 #星座運勢 #運勢分析

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
往下滑看更多精彩文章
溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

2026-07-23 10:32 Erica Hsu
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室

她的丈夫會替她洗頭，把熱騰騰的早餐送到床邊。她卻離開了他，走進另一段伴隨債務與生活風波的感情。這個女人，是台灣時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）。

2026年7月，台北時尚圈傳來她離世的消息，享年69歲。很多人記得她一頭浪漫長捲髮，披著昂貴皮草，下面隨意搭著一條破牛仔褲，像是一直活在自己的美學世界裡。

她最讓人難以理解的，還不是她的穿著。她曾離開一個把她照顧得近乎周全的男人，走向一段連自己都形容為「大流亡」的感情。

她放下很多人求之不得的婚姻

溫慶珠的前夫，是室內設計師楊世傑（Sergio）。她曾形容，那個男人像一個屋頂，罩著她，不讓她承受外面的風雨。楊世傑體貼、可靠，把她照顧得周全，也給了她一段安穩的婚姻生活。這樣的伴侶，可能是很多人求之不得的選擇。可一段婚姻看起來令人羨慕，不代表當事人仍能在裡面感受到渴望、心動與共鳴。

溫慶珠沒有明白說過，自己是否因為婚姻失去激情而離開。可她最後走向的，確實不是一個能給她更多安穩的人。她愛上攝影師周立華（Nicholas），進入一段被她形容為「大流亡」的感情。

分手時，楊世傑哭了。溫慶珠曾形容，那些眼淚像浪潮一樣淹滿地板。她看著曾經保護她、疼愛她的人，紅著眼眶說對不起，最後仍轉身離開。這個決定無論放在哪個年代，都很難不引起質疑。

她選擇的，是另一種完全不同的人生

溫慶珠家中掛著一幅周立華的作品。廢棄的粉底、乳液、生鏽的門把，以及流亡途中撿回來的物件，最後被做成一幅金碧輝煌的畫。她曾說：「他不只是我的Soulmate，他更是這些年來，我唯一的依靠。」

替她洗頭、送早餐的人，沒有成為她最後選擇的依靠；陪她把廢棄物變成藝術的人，卻成了她口中的靈魂伴侶。其中究竟是愛、創作上的共鳴，或是一段旁人難以理解的依附，她沒有給出答案。從她最後的選擇來看，她放下了平順與被照顧的生活，走向藝術、冒險與創作上的碰撞。

安穩和激情哪一個更珍貴，旁人無法替她判斷。可她之所以能放下這段安穩，不只因為敢愛。早在做出選擇以前，她已經替自己準備了另一條路。

那一百萬元，沒有把她送進名媛生活

許多人看見溫慶珠的穿著、社交圈與生活品味，很容易把她放進「名媛」的框架裡。可她創業的起點，沒有想像中輕鬆。

二十多歲時，父親過世。母親賣掉房子，將財產分給孩子，溫慶珠拿到屬於自己的新台幣一百萬元。當時家人陸續移民美國，她選擇留在台灣。她拿著那筆錢，在迪化街租下一間大約三十坪的破舊洋房，自己粉刷牆壁，在簡陋的空間裡處理布料、剪裁與訂單。

她在那裡待了九年。九年，足以讓一個二十多歲的人走到三十多歲。身邊的人陸續移民、成家、換一種生活，她依然在同一間老屋裡工作。旁人可能只看見她穿得漂亮，卻不知道她每天在工作室裡，要面對多少瑣碎、枯燥又耗人的事。

1989年，她創立同名品牌。母親特地回台灣看她的服裝秀。當伸展台亮起，模特兒穿著她設計的衣服走出來，母親抱著她哭了：「原來妳真的在工作啊！」

九年後，她終於讓家人看見，那間老屋裡的一匹匹布，並非玩票，也不是名媛打發時間的興趣。她真的把人生押在這件事上。

她能放下安穩，也因為她有能力重新開始

很多人即使不再喜歡原本的生活，也未必有條件離開。孩子、收入、房子、照顧責任，甚至旁人對一段「好婚姻」的期待，都可能讓人繼續留在原地。

溫慶珠能放下一段令人羨慕的婚姻，也和她早已建立自己的品牌、能靠設計養活自己有關。有人沒有離開，未必少了勇氣。有時只是身後還有太多責任，手裡也沒有足夠的資源，承擔離開後的日子。

自由需要勇氣，也需要資本。年輕時，我可能會問：她為什麼要放棄一個這麼好的男人？現在我更在意的是：一個人要有多少能力，才真正擁有選擇生活的資格？

她的人生沒有提供簡單答案

溫慶珠的一生沒有告訴我們，安穩的婚姻不好，也沒有證明激情一定比平順珍貴。她讓人看見，一個人即使擁有旁人眼中很好的生活，心裡仍可能渴望另一種人生。

至於她離開楊世傑、走向周立華的決定，我無法浪漫地說，那一定代表自由，也無法替那段關係下結論。有能力承擔後果，不表示這個選擇一定是對的。但至少，那是她自己做出的決定，後來的風波與失去，也由她自己面對。如今，那個披著皮草、穿著破牛仔褲的身影離開了。她留下的問題或許是：當我們也想選擇自己的人生時，手裡是否已經有足夠的能力，過好選擇之後的日子？

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
往下滑看更多精彩文章
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

2026-07-29 18:00 失敗要趁早-張念慈
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以中和命案批判傳統「好媳婦」迷思。
  • 重點二：作者主張女性不該用委屈換婚姻完整。
  • 重點三：婚姻界線與丈夫承擔溝通責任最關鍵。

我希望我的女兒長大後，千萬不要當一個人人稱讚的「好媳婦」。如果大家口中的好媳婦，是丈夫外遇要忍耐，一個人賺錢養家不能喊累，被婆家羞辱要顧全大局，想帶孩子離開被說自私，公公欠錢不還要被砍殺……那麼這樣的好媳婦，我寧願她一輩子都不要當。

​新北中和一名34歲的媽媽，下班後到公婆住處接4歲女兒，卻被公公持刀殘忍殺害。死者相識近10年的閨密，後來公開她生前的處境。友人指控，死者丈夫外遇對女兒不聞不問，每月五千元育兒費都不願意支付；她一人兼兩份工作養家，還得承受公公不斷索討金錢、言語羞辱。

​只要她工作晚回家，或難得和朋友出去喘口氣，就被懷疑「是不是外面有男人」。被害人已經搬離婆家，準備辦理離婚，帶著女兒重新開始。案發那一天，她只是回去接孩子。她明明已經就要推門展開新生活，最後卻再也沒能走下去。看到這則新聞，我真的非常憤怒。這個女人到底做錯了什麼？

​丈夫沒有扛起家庭，她扛了。家裡缺錢，她去做兩份工作。孩子沒人照顧，她想辦法撐下來。婚姻已經讓她心碎，她沒有拋下孩子，反而努力工作、養家。她已經這麼努力了，為什麼還要遭受這樣的對待？她沒有錯。錯的是我們的社會太習慣要求女人忍耐，卻很少教女人保護自己。

我們從小被教導，要當一個討人喜歡的女人

​很年輕的時候，我也一直被這個社會教育，女生要聽話、溫順、賢慧，才會有人喜歡。所以交男朋友以後，我也曾經努力學習當一個「宜家宜室」的女人。

​我去交往對象家裡，被對方母親帶進廚房切菜，結果被嫌棄什麼都不會。我想幫忙拖地，卻把人家家裡弄到地板大淹水。後來我終於承認，賢妻良母這條路，可能真的不適合我。我想法很多，不喜歡別人管我，對家務又完全沒有天分。這就是我。為什麼我要為了被喜歡，假裝成另外一個人？

跟老公交往時，我很早就把話說清楚。我告訴他：「你要想清楚喔，我脾氣沒有很好，也沒有耐心。洗衣、整理、做菜這些家事，我都不擅長。」結果他大概被鬼遮眼，竟然沒有被嚇跑。

論及婚嫁後，他甚至主動告訴我婆婆：「念慈不會做家事，什麼都不會，不要叫她做家事。」還好我婆婆非常開明。她只跟我老公說：「你喜歡就好了。」婚後，她有空就來我家幫忙，是我的得力好幫手。

我不是好媳婦，但我沒有把別人的付出當成理所當然

​我真的那麼惡劣嗎？當然沒有。我不會做家事，但我常送婆婆東西，讓她可以開開心心、漂漂亮亮出門。婆婆對孫子的教養有不同意見，我不會直接和她正面衝突，而是先跟老公溝通，再由他去和自己的媽媽說。這不是推卸責任，而是誰的父母，誰負責溝通。

​婆婆來我家幫忙做家事，我也不會站在旁邊指揮她這裡怎麼放、那裡怎麼整理。既然我不擅長，別人願意幫忙，我就心懷感謝，不要一邊接受，一邊搶著主導。很多婆媳糾紛，不一定是誰真的很壞，而是兩個人都想證明：「這個家應該聽我的。」

​我沒有一定要贏。妳想整理，妳就整理；妳願意幫忙，我就真心說謝謝。我不需要靠做家事證明自己是個好女人，也不需要靠控制一個家，證明自己有價值。我婆婆有我家的鑰匙，隨時想來，只要打個招呼就可以；老公不在，她想來家裡住一個星期，我也沒有問題。

​我們出國常帶著婆婆一起去，但我有時候也會帶自己的爸媽同行。不是只有媳婦要孝順婆家，也不是女人結婚以後，就只剩下丈夫的父母。彼此都能照顧自己的爸媽，誰都不必吞下委屈，這才是我想要的家庭。

所有婆媳問題，最重要的人其實是丈夫

​很多人挑選結婚對象時，只注意這個男人對自己好不好。但婚後真正重要的，是當他的父母提出不合理的要求時，他有沒有能力說不。他會不會把妻子推到前面，要她自己面對自己的父母？他會不會每次發生衝突，都只說：「妳就讓一下，我媽年紀大了。」他能不能理解，孝順自己的父母，是他的責任，不是娶一個女人回來代替他盡孝？

​我和婆婆能夠相處，從來不是因為我特別會忍。是因為我的老公願意先把界線說清楚，也願意在中間承擔溝通責任。好的伴侶，不會要求妻子犧牲，換取自己家庭的和平。他會和妻子站在一起，共同建立兩個人都能自在生活的家。​

家有女兒，請不要只教她體諒別人

​很多父母，會教女兒要有禮貌、要體貼、要懂事。但我們更該教她：別人對妳不合理，妳可以拒絕。一段關係持續傷害妳，妳可以離開。結婚不是把自己交給另一個家庭，更不是從此失去說不的權利。妳可以愛一個人，也可以孝順長輩，但所有的愛，都不該以犧牲自己為代價。

​家有女兒的父母，也一定要告訴她：婚姻不是離開娘家的單程票。不論幾歲，不論結婚多久，不論帶著幾個孩子，只要妳過得不好，家裡永遠有一扇門為妳開著。因為孩子需要的，從來不是一個表面完整、裡面卻充滿羞辱與恐懼的家庭。孩子真正需要的，是一個安全活著、能夠好好愛他的媽媽。

我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」

​按照傳統標準，我可能不是一個及格的媳婦。我不會做飯，不擅長家務，不會為了討好長輩，把所有要求都吞下去。

​但我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」。因為壞媳婦知道自己要什麼，也知道自己不要什麼。她不會把忍耐當成美德，不會把委屈當成成熟，更不會為了得到一句「妳真賢慧」，把自己的人生全部交出去。

我當然也希望女兒未來能夠善良、體貼、尊重另一半的家人。但我更希望她保留自己的工作、朋友、選擇，以及隨時離開傷害的能力。我希望她結婚以後，仍然是一個完整的人，而不是慢慢把自己縮小，最後只剩下「某人的太太」、「某家的媳婦」、「孩子的媽媽」。

​我希望她成為一個敢拒絕、敢求助、敢離開的「壞媳婦」。因為女人真正該守住的，從來不是別人眼中的好名聲，而是自己不被犧牲的人生。女兒，妳可以不是誰家的好媳婦，但妳一定要永遠記得：婚姻不是離開娘家的單程票，任何時候受了委屈，回家的路都還在。

如果結了婚卻會不快樂，那就不要結。你媽永遠挺你。


精華 FAQ

  • 作者認為所謂好媳婦常被定義為無限忍耐、承受羞辱與委屈，甚至為婚姻犧牲自我。她主張女性不該以壓抑自己換取表面的家庭完整。

  • 作者認為真正重要的是丈夫是否願意劃清界線、承擔溝通責任，而不是把妻子推去面對自己的父母。丈夫應和妻子站在一起處理衝突。

  • 作者希望女兒保有工作、朋友與選擇，也能在被不合理對待時拒絕、求助與離開。她強調婚姻不是單程票，娘家永遠是退路。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#媳婦 #外遇 #婚姻

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
往下滑看更多精彩文章
2026下半年財運爆發！命理師點名3星座投資運最旺，冠軍「別碰當沖」

2026下半年財運爆發！命理師點名3星座投資運最旺，冠軍「別碰當沖」

2026-07-30 18:27 女子漾／編輯周意軒
圖片來源 :Ai女子漾製圖
圖片來源 :Ai女子漾製圖

進入2026年下半年，不少人除了關心工作與感情運勢，也期待自己的財運能否迎來轉機。星座塔羅老師小孟老師近日公布下半年投資運勢排行榜，點名牡羊座巨蟹座與獅子座偏財運看漲，有機會找到適合自己的投資方向。不過，財運旺不代表可以盲目進場。小孟老師也提醒，即使遇到看好的標的，仍應以閒置資金、分批布局及長期投資為原則，別因短期獲利就辭掉工作或投入過高資金。

2026下半年財運第3名：牡羊座

牡羊座下半年受到木星進入偏財與投資相關宮位影響，有機會遇到值得進一步研究的投資標的。手中若有不影響日常生活的閒置資金，可以在充分了解風險後，嘗試逐步建立自己的投資部位。資金不多的牡羊座也不必急著一次投入大筆金額，從零股或小額定期投入開始，同樣能慢慢累積資產。比起追求短期暴賺，下半年更適合建立長期投資習慣，避免因一時衝動追高殺低。

牡羊座示意圖。圖片來源：Canva
牡羊座示意圖。圖片來源：Canva

2026下半年財運第2名：巨蟹座

巨蟹座下半年迎來木星進入財帛宮，金錢與投資運勢受到加持。原本就持有股票、基金或其他投資部位的人，面對市場震盪時，可依自身資金狀況評估是否分批布局。小孟老師建議，巨蟹座的投資方向可以長期與分散風險為主，例如研究涵蓋多檔成分股的指數型ETF，降低資金過度集中在單一標的的風險。不過，每個人的財務條件不同，仍要先確認自己的風險承受能力，不能只因星座運勢看好便貿然進場。

巨蠍座示意圖。圖片來源：Canva
巨蠍座示意圖。圖片來源：Canva

2026下半年財運第1名：獅子座

2026年下半年投資運勢最受看好的星座，由獅子座拿下冠軍。小孟老師表示，木星進入獅子座本命宮後，可能為獅子座帶來更多機會與行動力，採取長線布局者，有望在投資上獲得不錯成果。不過，獅子座下半年最需要小心的，正是「賺錢後過度自信」。小孟老師特別提醒獅子座不要沉迷當沖，也不要因幾次短線操作獲利，就直接辭掉工作、改為全職炒股。

獅子座示意圖。圖片來源：Canva
獅子座示意圖。圖片來源：Canva

市場不可能永遠上漲，一旦碰上長達一年甚至一年半的熊市，沒有穩定收入便可能承受龐大生活壓力。若正在規劃退休或轉為專職投資，最好預先準備至少一年半的生活備用金，避免市場反轉時措手不及。

3星座下半年投資要小心

除了財運旺盛的牡羊座、巨蟹座與獅子座，小孟老師也點名天蠍座、天秤座及射手座，下半年進行投資決策時要更加謹慎。

天蠍座：10月前後不宜完全把資金交由他人操作，即使委託專業人士，也要掌握資金流向與投資內容，不可完全放任不管。

天秤座：下半年容易因市場漲跌影響情緒，甚至出現買進後下跌、賣出後反彈的挫折感。比起頻繁進出，更需要事先訂好投資策略與停損原則。

射手座：要特別提防社群群組、親友轉傳或來源不明的內線消息。凡是宣稱穩賺不賠、保證獲利的資訊，都應提高警覺，查證後再做決定。

#星座 #財運 #當沖 #塔羅 #命理師 #牡羊座 #巨蟹座

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看

最新文章

退休金存夠了為什麼還是不快樂？50+ 該提早準備的 5 件事，不只是錢

退休金存夠了為什麼還是不快樂？50+ 該提早準備的 5 件事，不只是錢

#飯店 #日本 #退休金 #健康飲食 #角色 #健康

只想工作不想上班的Summer 2026.08.06 2
高溫天氣必備！網友熱議八大「夏日抗熱小物」清爽度過炎炎夏日

高溫天氣必備！網友熱議八大「夏日抗熱小物」清爽度過炎炎夏日

#穿搭 #網友

Social Lab社群實驗室 2026.08.06 1
肉末沙茶炒時蔬

肉末沙茶炒時蔬

#高麗菜 #食譜DIY #健康飲食

isa小眼睛 2026.08.06 8
長大後寫不出以前的文字，是一件壞事嗎？AI時代，我還是想好好當一個會思考的人。

長大後寫不出以前的文字，是一件壞事嗎？AI時代，我還是想好好當一個會思考的人。

#社群平台 #網友 #心靈成長 #人生哲學 #心理勵志文章 #人生

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.08.06 16
週五立秋迎轉運！命理師曝「黑馬生肖」翻身契機，5生肖年底前爆發力驚人

週五立秋迎轉運！命理師曝「黑馬生肖」翻身契機，5生肖年底前爆發力驚人

#生肖 #命理師 #運勢 #財運 #小孟老師

女子漾／編輯周意軒 2026.08.06 41
一句惡評，真的能毀掉一位老師嗎？心理學揭開教育現場最沉默的危機

一句惡評，真的能毀掉一位老師嗎？心理學揭開教育現場最沉默的危機

#老師 #心理學 #工作職場

郭玉如 2026.08.05 285
高溫恐讓益生菌「熱衰竭」！營養師提醒：冷藏配送確保有效菌數

高溫恐讓益生菌「熱衰竭」！營養師提醒：冷藏配送確保有效菌數

#益生菌 #營養師

潮健康 2026.08.05 9
幸與不幸之間——回望教育現場

幸與不幸之間——回望教育現場

#教師 #教育局 #台灣教育

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.08.05 29
生日捐50萬元送暖偏鄉　李多慧把「謝謝台灣」一次次化為行動

生日捐50萬元送暖偏鄉　李多慧把「謝謝台灣」一次次化為行動

#李多慧 #生日 #偏鄉

數位品牌顧問 - 小米 2026.08.05 59
練了真的有差！網友熱議八大「重訓好處」打造健康體質與理想體態

練了真的有差！網友熱議八大「重訓好處」打造健康體質與理想體態

#體態 #網友

Social Lab社群實驗室 2026.08.05 33
18+