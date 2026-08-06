2026-08-06 11:18 鍾小殷的幸福玩樂趣
長大後寫不出以前的文字，是一件壞事嗎？AI時代，我還是想好好當一個會思考的人。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者認為AI雖方便，但不該取代人類思考與創作。
- 重點二：她觀察到網路上愈來愈多AI圖文，引發反感與抵制。
- 重點三：文章主張人會隨年齡成長，寫作溫度也會從情緒轉向生活。
AI的掘起，現在輕鬆透過AI，
人人都可以是信手拈來便是詩的作家、以及很會製圖的設計者。
想起前陣子苳跟我說，她以後想當室內設計師。
「可是好像會被AI給取代，怎麼辦?我以後到底要做什麼?」下一秒又拋出這個疑問給我。
雖說照她一日多變的性格，夢想變來變去也不奇怪。
但我還是回她，先把自己充實好再說吧!
「AI不是萬能，因為它沒有靈魂。」我又補充一句。
果然最近在社群平台，
開始看到有網友發出不想再看到AI圖了，甚至要抵制那些用AI製圖的業者。
因為太多人都直接用AI做行銷、做廣告，
甚至連餐廳的菜單也用AI直出。
看久了很膩，很反感。
在這之前，其實我也有發現，
除了圖片，很多人文字都是用AI寫的。
有些明明本來就是會寫東西的人，居然也是。
我就跟林恰恰說，
他們明明是可以寫的人，為什麼要這樣?
林恰恰倒是不以為然，他不會CARE是不是AI寫的，只會看這東西是不是他所需要的。
也許大部份的人都是這樣吧!
或者一般人，也分不出來什麼是AI寫的，什麼不是。
之前就有朋友問我，怎麼看得出來是不是AI寫的?
我說就是千篇一律的口吻，
然後裡面一定會有「不是....而是....」這樣的雞湯例句。
我不是怕輸，而是怕沒有全力以赴。
我不是不想放棄，而是捨不得一路走來的自己。
類似這種，然後聽君一席話，如聽一席話的不知所云感。
哈哈!
正因如此，害我現在寫東西，
有時候寫出類似的句子出來，還要刻意避開，
因為我怕人家覺得我是個AI人啊XDDD
其實我也會用AI，但我主要是拿來整理東西，
或者當我一篇文章寫完，不知該下什麼標題時，我會請它給我建議。
但不是照單全收，也不會一字不改。
新的科技出來很好用，我願意嘗試看看，
可是我不希望自己變成它的奴隸，變成放棄思考的人。
(看20歲的照片有多嫩之1)
科技越進步，有時更懷念以前的純粹。
記得我自架部落格網站時，要把以前無名小站時期的部落格文章搬家，
那個時期文章通常都只是文字，很少有放照片。
幫我搬家的網站老師，跟我確認了一些文章，
他要確認是不是我的，以免搬錯。
他悠悠的說了句:「以前的文章，比較有溫度。」
多有溫度呢?
就像這篇 過去 現在 – 鍾小殷的幸福玩樂趣
或是這篇 什麼是愛? – 鍾小殷的幸福玩樂趣
(看20歲的照片有多嫩之2)
我就回他，以前年輕啊!
就是一個為賦新辭強說愁，信手拈來皆靈感的時期。
長大了以後，現實跟成長同時並行，會磨掉了許多風花雪月。
不然為什麼，周杰倫也寫不出跟早期一樣的歌了。
我倒覺得這也沒什麼不好，
人本來就該隨著不同年紀，不同經歷，有不同的人生體悟。
20歲為了情情愛愛寫一篇文，可以稱作浪漫，
如果40歲了還要一直當詩人，
一直活在二十歲的情緒裡，那根本就沒有長大。
每個階段有不同的課題，
現在的我對於親情、小孩，比較有感觸。
過幾年，或許又會對其它東西更有想法。
以前的文章，溫度來自於情緒；
現在的文章，溫度則來自生活。
在這個AI橫行的時代，其實我不害怕被取代，
因為我本來就不是什麼大咖，我就只是為了紀錄而寫的人。
我不會把全部的思考、感受都交給AI，
AI再厲害，可以模仿文字，但畢竟模仿不了我的人生。
也希望活在這世代的我們，
使用AI但不要被AI控制，
否則久了，會連生活，都只是複製貼上的答案。
精華 FAQ
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因為AI能協助整理資料、提供標題靈感，確實省時省力，但它沒有真正的人生經驗與靈魂。作者認為若把思考與感受都交給AI，人會慢慢變成只會複製答案的人。
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作者指出，許多人用AI做行銷、廣告，甚至菜單與文章也大量生成，久了會讓人看膩甚至反感。她也觀察到，AI文字常有固定口吻與套句，容易被辨認出來。
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她認為這不一定是壞事，因為人生不同階段本來就會有不同體悟。20歲的文字偏情緒與浪漫，40歲後則更多來自生活、親情與育兒，這代表人成熟了，而不是失去創作能力。
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