長大後寫不出以前的文字，是一件壞事嗎？AI時代，我還是想好好當一個會思考的人。

2026-08-06 11:18 鍾小殷的幸福玩樂趣

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者認為AI雖方便，但不該取代人類思考與創作。
  • 重點二：她觀察到網路上愈來愈多AI圖文，引發反感與抵制。
  • 重點三：文章主張人會隨年齡成長，寫作溫度也會從情緒轉向生活。

AI的掘起，現在輕鬆透過AI，

人人都可以是信手拈來便是詩的作家、以及很會製圖的設計者。

想起前陣子苳跟我說，她以後想當室內設計師。

「可是好像會被AI給取代，怎麼辦?我以後到底要做什麼?」下一秒又拋出這個疑問給我。

雖說照她一日多變的性格，夢想變來變去也不奇怪。

但我還是回她，先把自己充實好再說吧!

「AI不是萬能，因為它沒有靈魂。」我又補充一句。

 

果然最近在社群平台

開始看到有網友發出不想再看到AI圖了，甚至要抵制那些用AI製圖的業者。

因為太多人都直接用AI做行銷、做廣告，

甚至連餐廳的菜單也用AI直出。

看久了很膩，很反感。

在這之前，其實我也有發現，

除了圖片，很多人文字都是用AI寫的。

有些明明本來就是會寫東西的人，居然也是。

我就跟林恰恰說，

他們明明是可以寫的人，為什麼要這樣?

林恰恰倒是不以為然，他不會CARE是不是AI寫的，只會看這東西是不是他所需要的。

也許大部份的人都是這樣吧!

或者一般人，也分不出來什麼是AI寫的，什麼不是。

之前就有朋友問我，怎麼看得出來是不是AI寫的?

我說就是千篇一律的口吻，

然後裡面一定會有「不是....而是....」這樣的雞湯例句。

我不是怕輸，而是怕沒有全力以赴。

我不是不想放棄，而是捨不得一路走來的自己。

類似這種，然後聽君一席話，如聽一席話的不知所云感。

哈哈!

正因如此，害我現在寫東西，

有時候寫出類似的句子出來，還要刻意避開，

因為我怕人家覺得我是個AI人啊XDDD

 

其實我也會用AI，但我主要是拿來整理東西，

或者當我一篇文章寫完，不知該下什麼標題時，我會請它給我建議。

但不是照單全收，也不會一字不改。

新的科技出來很好用，我願意嘗試看看，

可是我不希望自己變成它的奴隸，變成放棄思考的人。

(看20歲的照片有多嫩之1)

科技越進步，有時更懷念以前的純粹。

記得我自架部落格網站時，要把以前無名小站時期的部落格文章搬家，

那個時期文章通常都只是文字，很少有放照片。

幫我搬家的網站老師，跟我確認了一些文章，

他要確認是不是我的，以免搬錯。

他悠悠的說了句:「以前的文章，比較有溫度。」

多有溫度呢?

就像這篇 過去 現在 – 鍾小殷的幸福玩樂趣

或是這篇 什麼是愛? – 鍾小殷的幸福玩樂趣

(看20歲的照片有多嫩之2)

我就回他，以前年輕啊!

就是一個為賦新辭強說愁，信手拈來皆靈感的時期。

長大了以後，現實跟成長同時並行，會磨掉了許多風花雪月。

不然為什麼，周杰倫也寫不出跟早期一樣的歌了。

我倒覺得這也沒什麼不好，

人本來就該隨著不同年紀，不同經歷，有不同的人生體悟。

20歲為了情情愛愛寫一篇文，可以稱作浪漫，

如果40歲了還要一直當詩人，

一直活在二十歲的情緒裡，那根本就沒有長大。

每個階段有不同的課題，

現在的我對於親情、小孩，比較有感觸。

過幾年，或許又會對其它東西更有想法。

以前的文章，溫度來自於情緒；

現在的文章，溫度則來自生活。

在這個AI橫行的時代，其實我不害怕被取代，

因為我本來就不是什麼大咖，我就只是為了紀錄而寫的人。

我不會把全部的思考、感受都交給AI，

AI再厲害，可以模仿文字，但畢竟模仿不了我的人生。

也希望活在這世代的我們，

使用AI但不要被AI控制，

否則久了，會連生活，都只是複製貼上的答案。

精華 FAQ

  • 因為AI能協助整理資料、提供標題靈感，確實省時省力，但它沒有真正的人生經驗與靈魂。作者認為若把思考與感受都交給AI，人會慢慢變成只會複製答案的人。

  • 作者指出，許多人用AI做行銷、廣告，甚至菜單與文章也大量生成，久了會讓人看膩甚至反感。她也觀察到，AI文字常有固定口吻與套句，容易被辨認出來。

  • 她認為這不一定是壞事，因為人生不同階段本來就會有不同體悟。20歲的文字偏情緒與浪漫，40歲後則更多來自生活、親情與育兒，這代表人成熟了，而不是失去創作能力。

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#網友 #社群平台 #心靈成長 #人生哲學 #心理勵志文章

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清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？

2026-08-02 10:32 歐陽仁傑/職涯諮詢師
國立清華大學官網
國立清華大學官網

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者認為校長參與國外遴選，不等於缺乏對現職的忠誠。
  • 重點二：高為元遴選時程早已公開，並非突然赴美騎驢找馬。
  • 重點三：真正應討論的是校務影響、利益衝突與公私分際。

近日看到新聞媒體報導，清華大學校長高為元在第二任期開始後第三天，即赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選。

很多人第一時間談到對職務的「忠誠度」，新聞甚至將此解讀為一種「騎驢找馬」的行為。

我特別查了一下，高校長在生醫高分子領域是世界級頂尖學者（h-index 52），且曾在研究實力極強的美國威斯康辛大學麥迪遜分校服務長達18年，並獲聘為「Vilas 傑出服務教授」。

他也具備豐富的國際名校學術行政經驗，且在清大校長任內成功拓展校內的國際學術視野，帶動清華大學在國際學術排名上顯著提升。

所以，從我的角度來看，我並不認為他是需要「騎驢找馬」的人。

雖然高校長早在2025年3月19日就已通過清大校內續任投票，第二任期從2026年5月開始，但台灣的大學校長續任作業期程很長，需先經過教育部續任評鑑，接著須獲校務會議代表二分之一以上投票同意，最後報請教育部核定續聘。

夏威夷大學馬諾阿分校則於2026年2月底啟動校長遴選，並於4月26日正式公告高校長為三位決選者之一，安排於5月4日至5日到校訪問。

因此，「續任三天後赴美角逐校長」這個說法，在日期上似乎沒有錯，也很容易讓人產生一種印象：他才剛續任，突然就想到美國找工作。

尤其在國情不同的台灣，的確可能在觀感上讓當初在校務會議中投下「同意票」的委員感到不舒服。

但實際上，這是一段已經進行數月的遴選流程，而且高校長成為決選者的消息，在第二任期開始前就已經公開。

從「職涯規劃」的角度來看，我其實經常提醒求職者：

參與面試了解機會接受聘任，是三個不同的決策階段。

  • 參與遴選，可以了解職務內容、組織文化與發展空間，也可以重新檢視自己的能力、價值觀，以及下一階段想承擔的責任。
  • 獲得正式邀請之後，是否接受職務，才真正進入去留的決策階段。高階人才的遴選應該也是如此。

夏威夷大學這次的三位決選者，包括該校代理教務長、舊金山州立大學教務長，以及清華大學校長。

三位都在重要職位上服務，沒有任何一位先辭職，再來參加遴選。這應該也是國際高等教育人才流動的常態。

一個人對現職負責，不代表他從此不能思考其他可能。忠誠度也不應被解釋為「不准看、不准想、不准接受邀請」。

真正的專業，是在職期間把工作做好；真正的責任，是面對新的選擇時，誠實評估、妥善決定，並承擔決定之後帶來的後果。

這件事也讓我想到高校長在其著作《一輩子的問題》中反覆談到的觀念。

選擇難題，就是選擇自己的路。在用心選擇的過程中，先傾聽內心的聲音，不要用別人的尺來衡量自己的價值。

他在書中提到，當年接到獵頭邀請，參加香港大學副校長遴選，直到通過遴選、舉家搬到香港，整個過程超過一年。

期間必須研究環境、考量家庭，也要評估自己是否願意承擔未知的挑戰。

從這個角度來看，高校長參與夏威夷大學遴選，與他在書中所談的人生態度一致：對新的可能保持好奇，不因為已經擁有一個很好的位置，就停止思考自己還能做些什麼。

最後，高校長並未獲選，夏威夷大學選擇了長期在校內服務的Vassilis Syrmos。但落選不代表當初參與遴選就是錯誤。

職涯決策的品質，不能只用最後有沒有錄取來判斷。

願意走進一個遴選過程，本身就能讓人重新認識自己的能力、限制與下一階段的方向。

當然，身為國立大學校長，仍然具有公共責任。社會可以檢視他參與遴選期間是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際。或許，這些才是值得討論的治理問題。

就教育部的說明資料來看，高校長參加國外大學校長遴選，並無違反相關人事法規。

單純因為一位校長願意探索另一個國際舞台的可能性，就質疑他的忠誠度，我個人認為這樣的標準太過狹窄。

所有職場工作者都可以珍惜現在的位置，也可以誠實面對內心對下一個挑戰的想像。就如《一輩子的問題》中所談到的，我們不可能百分之百掌握人生中的每一步，但應該清楚了解每個選擇背後的動機。

這次事件，應該只有高校長自己清楚知道動機為何，我也就不多做猜測了。

最後，不管職位多高，依然要面對自己的「一輩子的問題」：

  • 我想成為什麼樣的人？
  • 我還願意承擔什麼樣的難題？
  • 我的下一段人生，希望把能力運用在哪裡？
  • 這個選擇是否能為自己帶來新的可能與視野？

對這些問題保持誠實，對任何人來說，都不應該成為一種罪過。


（以上為個人對職涯發展的觀點，並尊重各種不同面向的看法。）

精華 FAQ

  • 作者認為這不應簡化為「騎驢找馬」或忠誠度不足，而是高階學術人才正常的職涯探索。只要仍把現職做好，參與遴選本身並不等於失職。

  • 因為夏威夷大學的遴選流程早在數月前就已啟動，高為元成為決選者的消息也在清大第二任期開始前公開，赴美訪問只是既有程序的一部分。

  • 作者認為重點不在於是否參與遴選，而在於過程中是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際與國立大學校長的公共責任。

歐陽仁傑/職涯諮詢師

歐陽仁傑/職涯諮詢師

職涯探索｜轉職輔導｜人才發展｜專業測評 職嚮生涯設計主理人、職涯顧問、職涯諮詢師 我擅長：生涯探索、職涯諮詢、轉職輔導、履歷優化、職能轉譯 -分享職涯觀點、求職策略、轉職思維與企業人才發展等議題。 邀約、授課、顧問諮詢 歡迎來信 jaymin08101@gmail.com

#職場人生 #職涯發展

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天生自帶貴人運！3星座女一輩子有人撐腰，第一名走到哪都吃得開

天生自帶貴人運！3星座女一輩子有人撐腰，第一名走到哪都吃得開

2026-08-03 18:04 女子漾／編輯王廷羽
天生自帶貴人運！3星座女一輩子有人撐腰，第一名走到哪都吃得開。圖片來源：女子漾AI製圖
天生自帶貴人運！3星座女一輩子有人撐腰，第一名走到哪都吃得開。圖片來源：女子漾AI製圖

有些女生的人生看似特別順，不一定是因為從未遇過挫折，而是每當陷入低潮、工作卡關或面臨重要選擇時，身邊總會剛好出現願意伸手幫忙的人。她們可能擁有討喜的個性、穩定的做事態度，或令人難以忽視的自信魅力，無形中累積了好人緣，也替自己招來不少貴人。以下3個星座女，常被認為天生自帶「貴人命」，人生關鍵時刻總有人提點，容易把危機變成轉機！

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文章目錄

貴人運第3名：金牛座

金牛座女生的好命，通常不是突然從天而降，而是靠著長期累積的信任換來的。她們個性踏實、做事有耐心，不喜歡投機取巧，也不會為了搶功勞而刻意表現自己，進入新環境後或許不是第一個被注意的人，卻經常是相處越久，越讓人放心的存在。

工作上，金牛女願意把每個細節做好，也很少把責任推給別人，這種穩定可靠的特質，容易獲得主管、長輩或資深前輩欣賞。當升遷機會出現、重要任務需要人選，或人生碰到資源不足的時候，過去累積的人脈便可能主動伸出援手。她們的貴人未必會直接送上成功，卻常在關鍵時刻提供一份工作機會、一句實用建議，或一次重要引薦，讓她們少走許多冤枉路。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

金牛女的人生就像慢慢扎根的大樹，看似前進速度不快，實際上每一步都走得很穩。隨著年紀增長，她們累積的能力、資源與福氣也會越來越明顯，生活容易朝穩定、富足的方向前進。

貴人運第2名：獅子座

獅子座女生的貴人運，來自強烈的存在感與勇於承擔的個性。她們天生自帶自信氣場，即使心裡緊張，表面上仍能保持從容，面對工作挑戰或重要場合時，也不會躲到後面，而是願意主動表達意見、接下責任。

這份魄力很容易讓主管、合作夥伴或手中握有資源的人留下印象，當新的專案、職位或曝光機會出現時，別人往往會第一時間想到她們。獅子女也相當重感情，只要認定對方是自己人，便願意替朋友撐腰，也不吝嗇分享資訊與資源。正因為平時樂於幫助別人，當她們陷入困境時，身邊的人也更願意回過頭支持她們。

即使遭遇失敗，獅子女也很少讓自己低迷太久，她們懂得重新整理狀態，再次站回舞台中央，有時甚至會因為一次危機，被更多人看見能力，意外迎來新的發展。對獅子女而言，所謂的主角光環不只是運氣，更來自她們敢爭取、敢承擔，也敢讓別人看見自己的價值。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

貴人運第1名：天秤座

天秤座女生經常是人群中最容易獲得好感的類型。她們懂得觀察氣氛，說話有分寸，面對不同個性的人，也能找到讓彼此舒服的相處方式。即使遇到意見不合，天秤女通常不會急著把場面弄僵，而是試著尋找雙方都能接受的做法。

這種圓融並不代表沒有原則，而是她們知道什麼時候該表達立場，什麼時候應該留給別人台階，久而久之，便容易在職場、朋友圈與長輩圈中建立不錯的口碑。當她們需要找工作、轉換跑道、處理人際問題，甚至面臨人生重大選擇時，常會有人主動提供資訊、牽線介紹，或出面幫忙協調。

天秤女也很擅長經營關係，她們平時可能只是多問候一句、記得朋友的重要日子，或在別人尷尬時適時解圍，這些看似不起眼的小舉動，最後都會成為人生中的善意存款。因此，天秤女的貴人往往不只有一位，而是分布在不同階段，學生時期有老師提點，進入職場後有主管賞識，遇到低潮時又有朋友陪伴，走到哪裡都容易有人願意幫忙，堪稱天生自帶好人緣與貴人運。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

精華 FAQ

  • 第3名是金牛座女。文章認為她們靠踏實、耐心與穩定表現累積信任，平時不搶功也不推責，因此在升遷、工作機會或資源不足時，常有前輩主動幫忙。

  • 獅子座女因自信外放、敢承擔責任而容易被看見，主管與合作夥伴常會注意到她們的能力。加上她們重感情、平時也願意替朋友撐腰，所以遇到困境時更容易得到回報與支持。

  • 天秤座女擅長觀察氣氛、說話有分寸，遇到衝突也懂得保留台階，容易在人際、職場與長輩圈建立好口碑。文章指出她們常在求職、轉職或低潮時，獲得主動提供資訊與協助的貴人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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#貴人 #星座運勢 #運勢分析

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溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

2026-07-23 10:32 Erica Hsu
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室

她的丈夫會替她洗頭，把熱騰騰的早餐送到床邊。她卻離開了他，走進另一段伴隨債務與生活風波的感情。這個女人，是台灣時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）。

2026年7月，台北時尚圈傳來她離世的消息，享年69歲。很多人記得她一頭浪漫長捲髮，披著昂貴皮草，下面隨意搭著一條破牛仔褲，像是一直活在自己的美學世界裡。

她最讓人難以理解的，還不是她的穿著。她曾離開一個把她照顧得近乎周全的男人，走向一段連自己都形容為「大流亡」的感情。

她放下很多人求之不得的婚姻

溫慶珠的前夫，是室內設計師楊世傑（Sergio）。她曾形容，那個男人像一個屋頂，罩著她，不讓她承受外面的風雨。楊世傑體貼、可靠，把她照顧得周全，也給了她一段安穩的婚姻生活。這樣的伴侶，可能是很多人求之不得的選擇。可一段婚姻看起來令人羨慕，不代表當事人仍能在裡面感受到渴望、心動與共鳴。

溫慶珠沒有明白說過，自己是否因為婚姻失去激情而離開。可她最後走向的，確實不是一個能給她更多安穩的人。她愛上攝影師周立華（Nicholas），進入一段被她形容為「大流亡」的感情。

分手時，楊世傑哭了。溫慶珠曾形容，那些眼淚像浪潮一樣淹滿地板。她看著曾經保護她、疼愛她的人，紅著眼眶說對不起，最後仍轉身離開。這個決定無論放在哪個年代，都很難不引起質疑。

她選擇的，是另一種完全不同的人生

溫慶珠家中掛著一幅周立華的作品。廢棄的粉底、乳液、生鏽的門把，以及流亡途中撿回來的物件，最後被做成一幅金碧輝煌的畫。她曾說：「他不只是我的Soulmate，他更是這些年來，我唯一的依靠。」

替她洗頭、送早餐的人，沒有成為她最後選擇的依靠；陪她把廢棄物變成藝術的人，卻成了她口中的靈魂伴侶。其中究竟是愛、創作上的共鳴，或是一段旁人難以理解的依附，她沒有給出答案。從她最後的選擇來看，她放下了平順與被照顧的生活，走向藝術、冒險與創作上的碰撞。

安穩和激情哪一個更珍貴，旁人無法替她判斷。可她之所以能放下這段安穩，不只因為敢愛。早在做出選擇以前，她已經替自己準備了另一條路。

那一百萬元，沒有把她送進名媛生活

許多人看見溫慶珠的穿著、社交圈與生活品味，很容易把她放進「名媛」的框架裡。可她創業的起點，沒有想像中輕鬆。

二十多歲時，父親過世。母親賣掉房子，將財產分給孩子，溫慶珠拿到屬於自己的新台幣一百萬元。當時家人陸續移民美國，她選擇留在台灣。她拿著那筆錢，在迪化街租下一間大約三十坪的破舊洋房，自己粉刷牆壁，在簡陋的空間裡處理布料、剪裁與訂單。

她在那裡待了九年。九年，足以讓一個二十多歲的人走到三十多歲。身邊的人陸續移民、成家、換一種生活，她依然在同一間老屋裡工作。旁人可能只看見她穿得漂亮，卻不知道她每天在工作室裡，要面對多少瑣碎、枯燥又耗人的事。

1989年，她創立同名品牌。母親特地回台灣看她的服裝秀。當伸展台亮起，模特兒穿著她設計的衣服走出來，母親抱著她哭了：「原來妳真的在工作啊！」

九年後，她終於讓家人看見，那間老屋裡的一匹匹布，並非玩票，也不是名媛打發時間的興趣。她真的把人生押在這件事上。

她能放下安穩，也因為她有能力重新開始

很多人即使不再喜歡原本的生活，也未必有條件離開。孩子、收入、房子、照顧責任，甚至旁人對一段「好婚姻」的期待，都可能讓人繼續留在原地。

溫慶珠能放下一段令人羨慕的婚姻，也和她早已建立自己的品牌、能靠設計養活自己有關。有人沒有離開，未必少了勇氣。有時只是身後還有太多責任，手裡也沒有足夠的資源，承擔離開後的日子。

自由需要勇氣，也需要資本。年輕時，我可能會問：她為什麼要放棄一個這麼好的男人？現在我更在意的是：一個人要有多少能力，才真正擁有選擇生活的資格？

她的人生沒有提供簡單答案

溫慶珠的一生沒有告訴我們，安穩的婚姻不好，也沒有證明激情一定比平順珍貴。她讓人看見，一個人即使擁有旁人眼中很好的生活，心裡仍可能渴望另一種人生。

至於她離開楊世傑、走向周立華的決定，我無法浪漫地說，那一定代表自由，也無法替那段關係下結論。有能力承擔後果，不表示這個選擇一定是對的。但至少，那是她自己做出的決定，後來的風波與失去，也由她自己面對。如今，那個披著皮草、穿著破牛仔褲的身影離開了。她留下的問題或許是：當我們也想選擇自己的人生時，手裡是否已經有足夠的能力，過好選擇之後的日子？

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中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

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2026-07-29 18:00 失敗要趁早-張念慈
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以中和命案批判傳統「好媳婦」迷思。
  • 重點二：作者主張女性不該用委屈換婚姻完整。
  • 重點三：婚姻界線與丈夫承擔溝通責任最關鍵。

我希望我的女兒長大後，千萬不要當一個人人稱讚的「好媳婦」。如果大家口中的好媳婦，是丈夫外遇要忍耐，一個人賺錢養家不能喊累，被婆家羞辱要顧全大局，想帶孩子離開被說自私，公公欠錢不還要被砍殺……那麼這樣的好媳婦，我寧願她一輩子都不要當。

​新北中和一名34歲的媽媽，下班後到公婆住處接4歲女兒，卻被公公持刀殘忍殺害。死者相識近10年的閨密，後來公開她生前的處境。友人指控，死者丈夫外遇對女兒不聞不問，每月五千元育兒費都不願意支付；她一人兼兩份工作養家，還得承受公公不斷索討金錢、言語羞辱。

​只要她工作晚回家，或難得和朋友出去喘口氣，就被懷疑「是不是外面有男人」。被害人已經搬離婆家，準備辦理離婚，帶著女兒重新開始。案發那一天，她只是回去接孩子。她明明已經就要推門展開新生活，最後卻再也沒能走下去。看到這則新聞，我真的非常憤怒。這個女人到底做錯了什麼？

​丈夫沒有扛起家庭，她扛了。家裡缺錢，她去做兩份工作。孩子沒人照顧，她想辦法撐下來。婚姻已經讓她心碎，她沒有拋下孩子，反而努力工作、養家。她已經這麼努力了，為什麼還要遭受這樣的對待？她沒有錯。錯的是我們的社會太習慣要求女人忍耐，卻很少教女人保護自己。

我們從小被教導，要當一個討人喜歡的女人

​很年輕的時候，我也一直被這個社會教育，女生要聽話、溫順、賢慧，才會有人喜歡。所以交男朋友以後，我也曾經努力學習當一個「宜家宜室」的女人。

​我去交往對象家裡，被對方母親帶進廚房切菜，結果被嫌棄什麼都不會。我想幫忙拖地，卻把人家家裡弄到地板大淹水。後來我終於承認，賢妻良母這條路，可能真的不適合我。我想法很多，不喜歡別人管我，對家務又完全沒有天分。這就是我。為什麼我要為了被喜歡，假裝成另外一個人？

跟老公交往時，我很早就把話說清楚。我告訴他：「你要想清楚喔，我脾氣沒有很好，也沒有耐心。洗衣、整理、做菜這些家事，我都不擅長。」結果他大概被鬼遮眼，竟然沒有被嚇跑。

論及婚嫁後，他甚至主動告訴我婆婆：「念慈不會做家事，什麼都不會，不要叫她做家事。」還好我婆婆非常開明。她只跟我老公說：「你喜歡就好了。」婚後，她有空就來我家幫忙，是我的得力好幫手。

我不是好媳婦，但我沒有把別人的付出當成理所當然

​我真的那麼惡劣嗎？當然沒有。我不會做家事，但我常送婆婆東西，讓她可以開開心心、漂漂亮亮出門。婆婆對孫子的教養有不同意見，我不會直接和她正面衝突，而是先跟老公溝通，再由他去和自己的媽媽說。這不是推卸責任，而是誰的父母，誰負責溝通。

​婆婆來我家幫忙做家事，我也不會站在旁邊指揮她這裡怎麼放、那裡怎麼整理。既然我不擅長，別人願意幫忙，我就心懷感謝，不要一邊接受，一邊搶著主導。很多婆媳糾紛，不一定是誰真的很壞，而是兩個人都想證明：「這個家應該聽我的。」

​我沒有一定要贏。妳想整理，妳就整理；妳願意幫忙，我就真心說謝謝。我不需要靠做家事證明自己是個好女人，也不需要靠控制一個家，證明自己有價值。我婆婆有我家的鑰匙，隨時想來，只要打個招呼就可以；老公不在，她想來家裡住一個星期，我也沒有問題。

​我們出國常帶著婆婆一起去，但我有時候也會帶自己的爸媽同行。不是只有媳婦要孝順婆家，也不是女人結婚以後，就只剩下丈夫的父母。彼此都能照顧自己的爸媽，誰都不必吞下委屈，這才是我想要的家庭。

所有婆媳問題，最重要的人其實是丈夫

​很多人挑選結婚對象時，只注意這個男人對自己好不好。但婚後真正重要的，是當他的父母提出不合理的要求時，他有沒有能力說不。他會不會把妻子推到前面，要她自己面對自己的父母？他會不會每次發生衝突，都只說：「妳就讓一下，我媽年紀大了。」他能不能理解，孝順自己的父母，是他的責任，不是娶一個女人回來代替他盡孝？

​我和婆婆能夠相處，從來不是因為我特別會忍。是因為我的老公願意先把界線說清楚，也願意在中間承擔溝通責任。好的伴侶，不會要求妻子犧牲，換取自己家庭的和平。他會和妻子站在一起，共同建立兩個人都能自在生活的家。​

家有女兒，請不要只教她體諒別人

​很多父母，會教女兒要有禮貌、要體貼、要懂事。但我們更該教她：別人對妳不合理，妳可以拒絕。一段關係持續傷害妳，妳可以離開。結婚不是把自己交給另一個家庭，更不是從此失去說不的權利。妳可以愛一個人，也可以孝順長輩，但所有的愛，都不該以犧牲自己為代價。

​家有女兒的父母，也一定要告訴她：婚姻不是離開娘家的單程票。不論幾歲，不論結婚多久，不論帶著幾個孩子，只要妳過得不好，家裡永遠有一扇門為妳開著。因為孩子需要的，從來不是一個表面完整、裡面卻充滿羞辱與恐懼的家庭。孩子真正需要的，是一個安全活著、能夠好好愛他的媽媽。

我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」

​按照傳統標準，我可能不是一個及格的媳婦。我不會做飯，不擅長家務，不會為了討好長輩，把所有要求都吞下去。

​但我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」。因為壞媳婦知道自己要什麼，也知道自己不要什麼。她不會把忍耐當成美德，不會把委屈當成成熟，更不會為了得到一句「妳真賢慧」，把自己的人生全部交出去。

我當然也希望女兒未來能夠善良、體貼、尊重另一半的家人。但我更希望她保留自己的工作、朋友、選擇，以及隨時離開傷害的能力。我希望她結婚以後，仍然是一個完整的人，而不是慢慢把自己縮小，最後只剩下「某人的太太」、「某家的媳婦」、「孩子的媽媽」。

​我希望她成為一個敢拒絕、敢求助、敢離開的「壞媳婦」。因為女人真正該守住的，從來不是別人眼中的好名聲，而是自己不被犧牲的人生。女兒，妳可以不是誰家的好媳婦，但妳一定要永遠記得：婚姻不是離開娘家的單程票，任何時候受了委屈，回家的路都還在。

如果結了婚卻會不快樂，那就不要結。你媽永遠挺你。


精華 FAQ

  • 作者認為所謂好媳婦常被定義為無限忍耐、承受羞辱與委屈，甚至為婚姻犧牲自我。她主張女性不該以壓抑自己換取表面的家庭完整。

  • 作者認為真正重要的是丈夫是否願意劃清界線、承擔溝通責任，而不是把妻子推去面對自己的父母。丈夫應和妻子站在一起處理衝突。

  • 作者希望女兒保有工作、朋友與選擇，也能在被不合理對待時拒絕、求助與離開。她強調婚姻不是單程票，娘家永遠是退路。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#媳婦 #外遇 #婚姻

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2026下半年財運爆發！命理師點名3星座投資運最旺，冠軍「別碰當沖」

2026下半年財運爆發！命理師點名3星座投資運最旺，冠軍「別碰當沖」

2026-07-30 18:27 女子漾／編輯周意軒
圖片來源 :Ai女子漾製圖
圖片來源 :Ai女子漾製圖

進入2026年下半年，不少人除了關心工作與感情運勢，也期待自己的財運能否迎來轉機。星座塔羅老師小孟老師近日公布下半年投資運勢排行榜，點名牡羊座巨蟹座與獅子座偏財運看漲，有機會找到適合自己的投資方向。不過，財運旺不代表可以盲目進場。小孟老師也提醒，即使遇到看好的標的，仍應以閒置資金、分批布局及長期投資為原則，別因短期獲利就辭掉工作或投入過高資金。

2026下半年財運第3名：牡羊座

牡羊座下半年受到木星進入偏財與投資相關宮位影響，有機會遇到值得進一步研究的投資標的。手中若有不影響日常生活的閒置資金，可以在充分了解風險後，嘗試逐步建立自己的投資部位。資金不多的牡羊座也不必急著一次投入大筆金額，從零股或小額定期投入開始，同樣能慢慢累積資產。比起追求短期暴賺，下半年更適合建立長期投資習慣，避免因一時衝動追高殺低。

牡羊座示意圖。圖片來源：Canva
牡羊座示意圖。圖片來源：Canva

2026下半年財運第2名：巨蟹座

巨蟹座下半年迎來木星進入財帛宮，金錢與投資運勢受到加持。原本就持有股票、基金或其他投資部位的人，面對市場震盪時，可依自身資金狀況評估是否分批布局。小孟老師建議，巨蟹座的投資方向可以長期與分散風險為主，例如研究涵蓋多檔成分股的指數型ETF，降低資金過度集中在單一標的的風險。不過，每個人的財務條件不同，仍要先確認自己的風險承受能力，不能只因星座運勢看好便貿然進場。

巨蠍座示意圖。圖片來源：Canva
巨蠍座示意圖。圖片來源：Canva

2026下半年財運第1名：獅子座

2026年下半年投資運勢最受看好的星座，由獅子座拿下冠軍。小孟老師表示，木星進入獅子座本命宮後，可能為獅子座帶來更多機會與行動力，採取長線布局者，有望在投資上獲得不錯成果。不過，獅子座下半年最需要小心的，正是「賺錢後過度自信」。小孟老師特別提醒獅子座不要沉迷當沖，也不要因幾次短線操作獲利，就直接辭掉工作、改為全職炒股。

獅子座示意圖。圖片來源：Canva
獅子座示意圖。圖片來源：Canva

市場不可能永遠上漲，一旦碰上長達一年甚至一年半的熊市，沒有穩定收入便可能承受龐大生活壓力。若正在規劃退休或轉為專職投資，最好預先準備至少一年半的生活備用金，避免市場反轉時措手不及。

3星座下半年投資要小心

除了財運旺盛的牡羊座、巨蟹座與獅子座，小孟老師也點名天蠍座、天秤座及射手座，下半年進行投資決策時要更加謹慎。

天蠍座：10月前後不宜完全把資金交由他人操作，即使委託專業人士，也要掌握資金流向與投資內容，不可完全放任不管。

天秤座：下半年容易因市場漲跌影響情緒，甚至出現買進後下跌、賣出後反彈的挫折感。比起頻繁進出，更需要事先訂好投資策略與停損原則。

射手座：要特別提防社群群組、親友轉傳或來源不明的內線消息。凡是宣稱穩賺不賠、保證獲利的資訊，都應提高警覺，查證後再做決定。

#星座 #財運 #當沖 #塔羅 #命理師 #牡羊座 #巨蟹座

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