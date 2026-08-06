2026-08-06 09:47 女子漾／編輯周意軒
週五立秋迎轉運！命理師曝「黑馬生肖」翻身契機，5生肖年底前爆發力驚人
2026年8月7日正式迎來「立秋」，象徵季節能量轉換，也被不少命理老師視為運勢重新調整的重要節點。命理專家小孟老師特別分析，立秋後（8/7～8/23）整體氣場容易出現「行動加快、想法碰撞」的情況，部分生肖有機會迎來事業突破、財運提升與人際貴人運，其中5大生肖更被點名為「黑馬代表」，年底前有望迎來新的發展契機。
命理分析指出，屬鼠者合作運大開，容易遇見帶來機會的人；屬牛者因能力被看見，有望提升職場地位；屬虎者魅力與創造力放大，適合展開新計畫；屬龍者靠資訊、人脈與專業能力累積財富；屬雞者則有機會獲得更多曝光與肯定。
Top 1：生肖鼠｜貴人靠近，合作帶來財運突破
立秋後對屬鼠的人來說，是人際與合作運明顯提升的階段。過去習慣靠自己努力、獨自承擔壓力的屬鼠者，這段時間容易遇到願意支持自己的夥伴，透過合作關係開啟新的可能。
財運方面，收入來源可能來自合作案、客戶介紹、專業服務或人脈資源，適合洽談新合作、拓展客源、調整工作模式。不過合作越旺，也越需要注意條件與權責分配，避免因不好意思談錢，造成付出過多、回收不足。
感情方面，單身者有機會透過工作、人際圈或朋友介紹遇見條件不錯的對象；有伴者則適合討論未來規劃，讓關係更加穩定。
Top 2：生肖牛｜越忙越有價值，事業地位提升
屬牛者在立秋期間容易進入「被需要」的狀態，工作量增加、責任變重，但也代表能力受到肯定。這段時間可能獲得重要任務，或成為團隊中不可或缺的人。財運上，正財表現穩定，適合爭取加薪、拓展接案、增加專業服務項目。不過要注意，不是所有機會都值得接受，避免因過度承擔導致時間成本過高。感情方面，忙碌容易影響相處品質，有伴者要避免把壓力帶給另一半，多花時間溝通與陪伴。
Top 3：生肖虎｜魅力爆發，新想法帶來新機會
立秋後，屬虎者個人魅力明顯提升，容易展現創意與行動力。無論是推出作品、發展副業、經營社群或嘗試新方向，都有機會獲得關注。財運方面，偏財與創意收入運勢不錯，適合從事內容創作、美學、教育、自媒體、服務等需要個人特色的領域。感情方面，桃花運升溫，單身者容易遇見欣賞自己特質的人；有伴者則適合安排約會，增加彼此互動。
Top 4：生肖龍｜掌握資訊差，專業能力變現
屬龍者在立秋後容易靠資訊、人脈與專業能力創造收入。這段期間適合學習新技能、整理資源、拓展客群，將累積的知識轉化為實際成果。事業上適合進修、考證照、調整工作策略，但要避免想法太多、同時開啟太多計畫，先完成最重要的一件事，更容易累積成果。感情方面，單身者可能透過網路、學習場合或朋友介紹認識新對象。
Top 5：生肖雞｜曝光增加，被看見就是機會
屬雞者立秋後容易迎來「被看見」的運勢，工作表現、專業能力與社交魅力受到關注，可能出現升職、合作邀約或公開展示能力的機會。財運方面，收入有機會來自專業輸出、媒體曝光、顧問、教育或行銷相關工作，但也要留意因社交、進修或形象投資增加的支出。感情方面，單身者可能在工作、旅行或公開場合遇見新緣分；有伴者則需平衡工作與感情，不要忽略另一半感受。