一句惡評，真的能毀掉一位老師嗎？心理學揭開教育現場最沉默的危機

AI重點 文章重點整理： 重點一： 一句負評可能壓過許多稱讚，讓認真付出的老師受挫。

一句負評可能壓過許多稱讚，讓認真付出的老師受挫。 重點二： 評鑑制度若只放大少數負面意見，容易誤傷第一線工作者。

評鑑制度若只放大少數負面意見，容易誤傷第一線工作者。 重點三：具體感謝與回饋能鼓舞老師，也能讓善意持續流動。

這陣子，我愈來愈常感受到教育圈與公務體系瀰漫著一股說不出的低迷。

​身為一名資深教師，我知道第一線工作者真正累的，很多時候不是工作量，而是一次又一次的誤解。

​最近，一位講師朋友向我分享他的經歷，讓我想起一件事：一句話，可以澆熄一個人的熱情；一句話，也可以讓一個人願意再多走一步。

​如果我們都期待社會上還有更多願意用心的人，也許每個人都能做一件幾乎不用成本的小事：把心裡的感謝，說出口。

​一張評鑑，把所有善意都變成了「商業目的」

​最近有一個講師朋友，拒絕了合作8年的政府機構邀約案。

​最近他跟我談起這段經歷，只剩下一種很深的疲憊。那不是一天累積出來的，而是多年相信「只要多付出一點，就能帶給別人更多」的人，在幾十個字面前，忽然失去了力氣。

​去年一次授課，他特地邀請自己的專業好友義務分享，還主動把自己的鐘點費全數讓給對方，希望讓學員聽見更多不同的觀點。

​除此之外，他又自費購買許多書籍贈送給學員，希望大家離開教室時，不只是帶走一份講義，而是真正帶走能陪伴自己持續成長的閱讀資源。

​課程最後，他邀請同學們可以在社群平台分享當天的課後心得，也為學習做整理，並從分享的學員裡面無償送出自己準備的書籍。

​課程結束後，他看到一則評語：

​「講師在課程裡推銷書，個人認為商業目的過於強烈，這樣很不恰當。」

​他送出去的書、讓出去的鐘點費、請來義務分享的朋友，在這位學員眼裡，全都被濃縮成四個字──商業目的。

​他告訴我，那天回到家後，第一次沒有心情準備下一堂課。

​電腦打開了，又默默關上。簡報做了一半，又停了下來。

​他開始懷疑，自己是不是不該再多做那些額外的事，因為最後留下來的，竟然只是一句充滿敵意的評語。

​為什麼一百句稱讚，輸給一句惡評？

​有件事一直很耐人尋味。

​一百位滿意的學員，很少有人願意花時間留下文字；一位不滿的人，卻可能寫下數百字的批評。

​最後的結果就是，一百張高分評鑑，沒有人記得；一張惡評，所有人開始開會。

​社會心理學把這種現象稱為「負向偏差」。人類的大腦天生對威脅與負面訊息更加敏感，因此一句批評，往往比許多句讚美更容易被記住。

​這樣的天性，放進現行的評鑑制度，很容易形成一種失衡。

​多數感到滿意的人，通常只是默默勾選高分，覺得「很好」、「很有收穫」，便離開了，很少願意多花幾分鐘寫下自己的感受。

​相反地，性格吹毛求疵，或原本就帶著情緒的人，反而更願意把每一個不滿詳細記錄下來。

​更令人擔心的是，許多政府機關或民間組織，看見的往往只是那極少數浮出水面的負面意見，接著制定新的規範、增加新的限制。

​最後受到影響的，不是那些刻意挑毛病的人，而是願意多準備、多分享、多付出的老師。

​久而久之，很多人開始收起熱情。

​不要送書了、​不要多準備了、不要額外分享資源了。因為做得越多，被誤解的機會也越多。

​一句回饋，也可能改變一位老師的一天

​這兩天，女兒參加了一個營隊。

​營隊第一天，我從苑裡送她到台中，再趕往彰化上輔導課；課程結束，又立刻回台中接她，最後再返回苑裡。那天在三個地方來回奔波，回到家時，真的累到只想好好休息。

​可是，女兒當天一下課，一路說個不停。

​今天老師帶大家完成了什麼活動，今天學會了哪些東西，哪一個遊戲最好玩，哪一句話最有趣。

​我忽然發現，那位老師，大概不知道，自己今天被一個孩子喜歡成這樣。

​於是，我傳了一則訊息給她，把孩子一路分享回家的模樣，都寫了下來。

​沒多久，老師回覆我：

​「收到您的來訊，真的覺得相當溫暖！很謝謝您的回饋，對我來說也是很大的鼓勵喔！」

​我盯著那段文字看了很久。

​原來，一句具體的回饋，真的可以讓另一個人的一天變得不一樣。

​真正讓一個環境變好的，往往不是制度

​身為教師，我一直相信，教育的影響力，很多時候不是來自課堂上的一堂課，而是人與人之間願意彼此看見。

​這幾年，我也愈來愈感受到，教育圈、公務體系，甚至許多第一線服務工作，都承受著相似的壓力。

​不是沒有認真工作的人，而是認真的人，慢慢把力氣收了回來。

​一次誤解、一次投訴，也許不足以改變一個人；但類似的事情一再發生，很多人便開始選擇只完成規定要求的部分，不再多花時間，不再主動分享，不再提供額外資源。

​我一直在想，如果我們都希望身邊遇見更多願意用心的人，那麼，也許不該把感謝永遠放在心裡。

​當一位老師的某一句話讓你受用，不妨把那句話寫進回饋表。

​當一場課程真的帶給你幫助，不只是勾選五顆星，也留下幾句具體的文字。

​當有人提供了一次真誠的服務，不妨看著對方，認真說一句：「謝謝你，你的用心，我感受到了。」

​你的一句話，也許就是別人繼續努力的理由

​我們生活在一個留言很快、批評很容易的年代。

​一句惡評，可能讓一位老師開始懷疑自己多年累積的專業；一句肯定，也可能讓同一個人重新找回投入工作的熱情。

​身為內容創作者，我常提醒自己，文字可以帶來影響；身為教師，我更相信，每個人的一句話，都可能影響另一個人的選擇。

​如果教育圈與公務圈正瀰漫著一股低迷，那麼，我們未必都有能力改變制度，卻都可以成為一點點力量。

​傳一封簡訊，道一聲感謝，在評鑑表寫下一段真實的回饋，幾乎不用付出任何成本。

​可是，收到的人，也許會因此相信，自己的努力，真的有人看見。

​而當愈來愈多人願意把善意說出口，那一點點微小的光，也會慢慢照亮更多仍然認真付出的人。