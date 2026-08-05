2026-08-05 17:01 蒔緣‧鹿角腓腓
幸與不幸之間——回望教育現場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：教育現場受制度、家長期待與人權觀念多重拉扯。
- 重點二：教師面臨公文、評鑑與溝通壓力，已非單純教書。
- 重點三：作者因壓力提前退休，認為離留皆需自行衡量。
實在不知道，老祖宗留下來的字彙裡，該拿哪一句話，來形容今日教育現場的處境。
早年，我們這一代窮苦鄉下孩子，為了既能生活，也能安心求學，努力苦讀，只盼能考上公費學校。畢業後有一份受到保障的工作，在當時，真可說是三生有幸。
然而，隨著時代演進、社會價值改變，以及教育制度與法令不斷調整，原本被認為相對穩定的校園，也悄悄出現了一圈又一圈的漣漪。
近年來，教師角色承受的期待愈來愈多元。一方面，社會更加重視學生權益、家長參與及人權觀念，教育理念也逐漸從傳統管理走向更多元的溝通與陪伴；另一方面，教師在法令規範下，教育與管教的界線更加明確，行政程序也愈趨繁複。當學生權益、家長期待、學校行政與教師專業判斷之間出現拉扯時，第一線教師往往承受相當大的壓力。
再加上層層公文、各式評鑑，以及親、師、生之間日益複雜的溝通協調，使教育工作早已不只是「教書」而已。
也因此，我當年選擇提前退休。
那時，我只能笑著說是自己能力不足，無法勝任；也只能面對旁人的議論。如今回頭看，沒有繼續身處這股洪流之中，反而覺得自己是幸運的。
我像古代提早致仕返鄉的老官員，把能夠擁有一段相對平穩的晚年，視為另一種幸福。
最近，一位昔日的學生問我：「老師，我該不該換工作？」
我沉默了。
以她的個性，我擔心她是否承受得起如今教育現場的壓力；然而，我也知道，她為了這份工作付出了多少努力，歷經層層考驗才取得資格，又怎能因一時困境而輕易放棄？
離開體制，是一個嚴肅的人生決定，意味著必須重新承擔生活與經濟上的不確定；而選擇留下，也必須接受制度所帶來的責任、壓力與挑戰。
體制內有一定的保障，也有相對應的負擔；體制外擁有更多自由，也需要承擔更多風險。
所以，我既不能勸她離職，也無法勸她一定留下。
教育沒有放諸四海皆準的答案，人生也是。利弊得失，終究只能由自己衡量；每一個人，都有屬於自己的功課要完成。
教育真正的難，不只是教孩子，更是在不斷改變的時代裡，讓每一位教育工作者，也能被理解、被信任，並保有安心教學的空間。
精華 FAQ
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因為教師除了教學，還要面對學生權益、家長期待、學校行政、法令規範與各式公文評鑑，還得處理親師生之間更複雜的溝通協調，壓力自然大增。
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作者因無法承受教育現場持續加重的壓力而選擇提前退休，這反映出制度變動下教師不僅要教學，還要承擔繁複行政與人際壓力，讓工作不再穩定單純。
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作者沒有勸學生離職，也沒有勸她留下，因為體制內有保障也有負擔，體制外有自由也有風險，最終只能由當事人衡量利弊，自己完成屬於人生的功課。
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