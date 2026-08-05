2026-08-05 16:34 數位品牌顧問 - 小米
生日捐50萬元送暖偏鄉 李多慧把「謝謝台灣」一次次化為行動
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：李多慧生日捐出50萬元，並親自參與物資採購與運送。
- 重點二：她曾捐頻道收益、赴花蓮救災，公益行動持續出現。
- 重點三：文章強調品牌印象來自反覆選擇，而非一次自我介紹。
「因為來到台灣後，我一直收到大家滿滿的愛與支持，所以這一次，我也想把這份愛和感謝，回饋給大家。」
影片最後，李多慧說了這句話。
如果只看這一次的生日公益，或許會覺得這是一段很溫暖的感謝。但回頭看她從捐出頻道收益、前往花蓮救災，到這次親自參與物資採購與運送，
我才慢慢發現，這份感謝早已一次次出現在她的行動裡。
從一位甜美的啦啦隊女孩，到我開始留意她的行動
過去，我對李多慧的認識，只停留在一位甜美、很受歡迎的韓國啦啦隊女孩。
那時候的我沒有特別關注她，對她的認識自然也不算多。
後來，我開始在一些與球場無關的新聞裡，一次次看到她的名字，也一次次停下來多看一會兒。
那時我剛好很投入使用 Threads，當時因為關注，也滿滿地被推送了鏟子超人的相關話題。也因此注意到李多慧先捐出三十萬元，後來又親自前往災區，加入鏟泥與清理的行列。
那一次，她拿著鏟子站在泥濘裡的畫面，讓我第一次特別留意她在舞台之外做了些什麼。這次生日，她再度準備五十萬元投入公益，其中包含三十萬元支票，以及二十萬元的物資。
但真正讓我看著看著感到很感動的，是影片中，從一開始討論物資要送到哪裡、要送給誰，思考運送方式；
到實際走進賣場採購，和線上購買需要的食品、罐頭、衣物被子等生活用品、家用電器...等等，影片把這份心意如何慢慢變成具體行動的過程，都拍了下來。
也能在影片中，看到她對親送的堅持、跟團隊的互動的真誠和可愛。
新聞標題裡的「捐出五十萬元」，只是一個結果；影片裡真正打動我的，是一份幫助從想法、討論、採購到抵達，背後所經過的完整過程。
一次行動讓人感動，反覆出現才形成理解
如果只有一次公益活動，我們可能會感動，卻還不一定能從中理解一個人。
但當相似的選擇在不同時間裡反覆出現，原本分散的印象就會慢慢被串在一起。
過去，李多慧也曾公開自己的 YouTube 頻道收益，並將部分收入捐給兒童福利機構。她知道這些收益來自觀眾的觀看與支持，因此選擇把一部分再送回社會。
從頻道收益捐款、花蓮救災，到這次把生日預算分成捐款與物資，她做的並不是完全相同的事，卻有一條很一致的線：
她把自己在台灣得到的喜歡與支持，轉換成另一群人可以實際收到的幫助，這也是我慢慢重新認識她的原因。
我以前只知道她很有人氣，後來才逐漸看見，有些人喜歡她，或許不只是因為她在球場上的甜美、活力與親和力，也因為當她離開聚光燈之後，依然願意花時間理解別人的需要，並且真正走進行動發生的過程。
別人怎麼認識你，藏在一次次選擇裡
很多品牌經營者都希望別人能快速看懂自己，因此會想把定位、價值觀與理念寫得更完整。
這些對品牌來說，確實很重要。
但真正改變外界印象的，往往不只是你把自己介紹得多清楚，而是別人在不同時刻，看見你做了什麼。
一個原本對你無感的人，可能不會因為一篇自我介紹立刻喜歡你。可是當他一次次看見你如何面對外界、怎麼處理問題、願意為相信的事情付出多少，他對你的認識便可能慢慢移動。
就像我對李多慧的印象，也是這樣逐漸改變的。
從「我知道她很紅」，走到「我開始理解大家為什麼喜歡她」，中間靠的不是某一次的演出，或是某次她的慈善行動。
而是她在不同情境、不同事件裡，反覆做出的選擇。
所以，當你擔心別人只看見自己最外層的標籤時，或許不需要想著要一次說服所有人。
我們先問問自己：你希望別人如何理解你？你最近做出的選擇，有沒有正在替這個答案增加證據？
品牌印象不只累積在已經喜歡你的人心中，也會在一次次行動裡，讓原本不理解你的人，開始願意停下來重新認識你。
我對李多慧的認識，就是這樣一點一點改變的。
從一位甜美、很受歡迎的啦啦隊女孩，到一個不只說謝謝台灣，也願意花時間想清楚該怎麼做，再親自陪著每一份感謝抵達的人。
謝謝多慧。
精華 FAQ
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她在生日捐出50萬元做公益，其中包含30萬元支票與20萬元物資，並親自參與討論、採購與運送，將心意落實成可直接送達偏鄉的幫助。
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因為她不只說謝謝台灣，還曾捐出YouTube頻道收益、前往花蓮救災，這次又投入生日公益，讓感謝透過一次次行動被看見。
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文章認為外界對一個人的理解，不是靠一次自我介紹，而是看他在不同情境中反覆做了什麼；李多慧的例子正說明行動比標籤更能累積信任。
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